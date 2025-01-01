NEW! |Satu panggilan API menghasilkan data bersih. Tanpa perlu scraper.Dapatkan 10.000 token gratis →

Panduan integrasi

Integrasi proxy VMLogin

Atur proxy Anda dengan cepat dan mudah.

Diperbarui1 Januari 2025
FormatPanduan langkah demi langkah

Cara mengatur dan menggunakan proxy di VMLogin antidetect browser

Step 1

Buat profil

Buka Profil Browser tab Klik pada Buat profil baru

Step 2

Buka konfigurasi

Klik pada Mengatur proxy server untuk membuka konfigurasi proxy

Step 3

Konfigurasikan profil Anda

Masukkan alamat proxy dan port Anda (1080 untuk SOCKS5) masukkan username dan password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Klik Simpan

Step 4

Mulai sesi browsing

Buka tab Browser profile Klik dua kali pada profil yang diinginkan. Jendela browsing akan terbuka.

Step 5

Periksa hasilnya

Periksa apakah IP proxy Anda terdeteksi.

Di mana saya dapat menemukan kredensial FineProxy untuk Integrasi proxy VMLogin?

Buka layanan aktif Anda di dasbor FineProxy. Gunakan host proksi, port, nama pengguna, dan kata sandi yang ditampilkan untuk layanan tersebut.

Apakah saya harus memasukkan kata sandi akun FineProxy?

Tidak. Gunakan kata sandi autentikasi proksi dari layanan aktif Anda, bukan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke akun FineProxy.

Bagaimana cara memastikan bahwa konfigurasi proksi Integrasi proxy VMLogin berfungsi?

Buka situs web pemeriksa IP setelah mengaktifkan proksi. IP dan lokasi yang terdeteksi harus sesuai dengan proksi yang Anda konfigurasi.

Apa yang harus saya periksa jika Integrasi proxy VMLogin tidak dapat terhubung melalui proksi?

Pastikan terlebih dahulu bahwa host, port, protokol, dan detail autentikasi sudah benar. Kemudian nonaktifkan profil VPN atau proksi yang berpotensi menimbulkan konflik, lalu hubungkan kembali.

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Konfigurasikan untuk 48 jam