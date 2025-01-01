Integrations-Guide
VMLogin Proxy-Integration
Richten Sie Ihren Proxy schnell und unkompliziert ein.
So richten Sie Proxys im Antidetect-Browser VMLogin ein und nutzen sie
Profil erstellen
Gehen Sie zu Browser-Profil Tab Klicken Sie auf Neues Profil erstellen
Konfiguration öffnen
Klicken Sie auf Proxy-Server einrichten um die Proxy-Konfiguration zu öffnen
Profil konfigurieren
Geben Sie Ihre Proxy-Adresse und den Port ein (1080 für SOCKS5) Geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier. Klick Speichern
Browsing-Sitzung starten
Gehen Sie zum Tab Browser-Profil Doppelklicken Sie auf das gewünschte Profil. Das Browser-Fenster öffnet sich.
Ergebnis überprüfen
Prüfen Sie, ob die IP Ihres Proxys erkannt wird.
Wo finde ich meine FineProxy-Zugangsdaten für VMLogin Proxy-Integration?
Öffnen Sie Ihren aktiven Dienst im FineProxy-Dashboard. Verwenden Sie Host, Port, Benutzername und Passwort, die für diesen Dienst angezeigt werden.
Soll ich mein FineProxy-Konto-Passwort eingeben?
Nein. Verwenden Sie das Proxy-Authentifizierungspasswort Ihres aktiven Dienstes, nicht das Passwort für die Anmeldung in Ihrem FineProxy-Konto.
Wie prüfe ich, ob die Proxy-Einrichtung für VMLogin Proxy-Integration funktioniert?
Öffnen Sie nach dem Aktivieren des Proxys eine Website zur IP-Prüfung. Die erkannte IP und der Standort sollten dem konfigurierten Proxy entsprechen.
Was soll ich prüfen, wenn VMLogin Proxy-Integration keine Verbindung über den Proxy herstellt?
Prüfen Sie zuerst Host, Port, Protokoll und Authentifizierung. Deaktivieren Sie anschließend widersprüchliche VPN- oder Proxy-Profile und stellen Sie die Verbindung erneut her.
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.