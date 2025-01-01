Гайд по интеграции
Интеграция прокси в VMLogin
Настройте свой прокси быстро и легко.
Инструкция как настроить и использовать прокси в антидетект-браузере VMLogin
Добавьте профиль
Перейдите во вкладку Browser Profile вкладка Нажмите на Create a new profile
Open configuration
Нажмите на Setting proxy server чтобы открыть настройки прокси
Настройте профиль
Заполните адрес и порт Вашего прокси (порт 1080 для SOCKS5) Заполните имя пользователя и пароль от Вашего активного продукта (не пароль Вашего аккаунта). Вы можете найти информацию здесь. Клик Сохраните
Запустите сессию браузера
Перейдите во вкладку Browser profile Двойной клик по нужному профилю. Откроется окно браузера.
Проверьте результат
Проверьте, определяется ли IP-адрес вашего прокси сервера.
Где взять доступы FineProxy для Интеграция прокси в VMLogin?
Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.
Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?
Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.
Как проверить, что прокси для Интеграция прокси в VMLogin работает?
После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.
Что проверить, если Интеграция прокси в VMLogin не подключается через прокси?
Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.