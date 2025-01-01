Instrukcja integracji
Integracja proxy z VMLogin
Skonfiguruj swoje proxy szybko i łatwo.
Jak skonfigurować i używać proxy w przeglądarce antydetekt VMLogin
Utwórz profil
Przejdź do Profil przeglądarki zakładka Kliknij Utwórz nowy profil
Otwórz konfigurację
Kliknij Ustawienie serwera proxy aby otworzyć konfigurację proxy
Skonfiguruj swój profil
Wprowadź adres proxy i port (1080 dla SOCKS5) wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Kliknij Zapisz
Rozpocznij sesję przeglądania
Przejdź do zakładki Browser profile Kliknij dwukrotnie na wybrany profil. Otworzy się okno przeglądarki.
Sprawdź wynik
Sprawdź, czy IP Twojego proxy jest wykrywane.
Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Integracja proxy z VMLogin?
Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.
Czy mam podać hasło do konta FineProxy?
Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.
Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Integracja proxy z VMLogin działa?
Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.
Co sprawdzić, jeśli Integracja proxy z VMLogin nie może połączyć się przez proxy?
Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.