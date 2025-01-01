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連携ガイド

VMLoginプロキシ連携

プロキシをすばやく簡単にセットアップできます。

更新日2025年1月1日
形式ステップ別ガイド

VMLoginアンチディテクトブラウザでプロキシを設定・使用する方法

Step 1

プロファイルを作成

移動する ブラウザプロフィール タブ クリック 新しいプロファイルを作成

Step 2

設定を開く

クリック プロキシサーバーの設定 プロキシ設定を開くには

Step 3

プロファイルの設定

プロキシのアドレスとポートを入力します（SOCKS5の場合は1080） 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報は以下で確認できます こちら. クリック 保存

Step 4

ブラウジングセッションを開始

ブラウザプロファイルタブを開きます 必要なプロファイルをダブルクリックします。ブラウジングウィンドウが開きます。

Step 5

結果を確認

プロキシのIPが検出されていないか確認します。

VMLoginプロキシ連携で使用するFineProxyの認証情報はどこで確認できますか？

FineProxyダッシュボードで有効なサービスを開き、そのサービスに表示されているプロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを使用してください。

FineProxyアカウントのパスワードを入力する必要がありますか？

いいえ。FineProxyアカウントへのログイン用パスワードではなく、有効なサービスのプロキシ認証パスワードを使用してください。

VMLoginプロキシ連携のプロキシ設定が機能していることを確認するには？

プロキシを有効にした後、IP確認サイトを開いてください。検出されたIPとロケーションが、設定したプロキシと一致していれば正常です。

VMLoginプロキシ連携がプロキシ経由で接続できない場合、何を確認すればよいですか？

まずホスト、ポート、プロトコル、認証情報を確認してください。次に、競合するVPNやプロキシプロファイルを無効にして再接続します。

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間で構成