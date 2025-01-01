دليل التكامل
تكامل البروكسي مع VMLogin
قم بإعداد البروكسي الخاص بك بسرعة وسهولة.
كيفية إعداد واستخدام البروكسي في متصفح VMLogin لمكافحة الكشف
إنشاء ملف تعريف
انتقل إلى ملف تعريف المتصفح علامة تبويب انقر على إنشاء ملف تعريف جديد
فتح الإعدادات
انقر على إعداد خادم البروكسي لفتح إعدادات البروكسي
تهيئة ملف التعريف الخاص بك
أدخل عنوان البروكسي والمنفذ (1080 لـ SOCKS5) أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بخدمة البروكسي النشطة لديك (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا. انقر حفظ
بدء جلسة تصفح
انتقل إلى علامة تبويب ملف المتصفح انقر نقرًا مزدوجًا على الملف المطلوب. ستُفتح نافذة التصفح.
تحقّق من النتيجة
تحقق مما إذا كان عنوان IP الخاص بالبروكسي يتم اكتشافه.
أين أجد بيانات اعتماد FineProxy لـ تكامل البروكسي مع VMLogin؟
افتح خدمتك النشطة في لوحة تحكم FineProxy. استخدم مضيف البروكسي والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور المعروضة لتلك الخدمة.
هل يجب إدخال كلمة مرور حساب FineProxy؟
لا. استخدم كلمة مرور مصادقة البروكسي من خدمتك النشطة، لا كلمة المرور التي تدخل بها إلى حساب FineProxy.
كيف أتحقق من أن إعداد بروكسي تكامل البروكسي مع VMLogin يعمل؟
افتح موقعاً لفحص عنوان IP بعد تفعيل البروكسي. يجب أن يطابق العنوان والموقع المكتشفان البروكسي الذي أعددته.
ماذا أفحص إذا تعذّر اتصال تكامل البروكسي مع VMLogin عبر البروكسي؟
أكّد أولاً المضيف والمنفذ والبروتوكول وبيانات المصادقة. ثم عطّل أي VPN أو ملف بروكسي متعارض وأعد الاتصال.
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