TCP proxy, taşıma katmanında (4. katman) çalışan ve istemciler ile hedef sunucular arasındaki ham TCP bağlantılarını ileten bir sunucudur. Web trafiğini anlayıp manipüle eden HTTP proxy'lerin aksine, TCP proxy'leri şeffaf tüneller olarak çalışır — veri paketlerini içeriklerini incelemeden iletir.
Bu protokolden bağımsız yaklaşım, TCP proxy'lerini web taramasının ötesindeki uygulamalar için vazgeçilmez kılar. Trafiğiniz HTTP tabanlı değilse, standart bir web proxy'si işe yaramaz.
TCP proxy, HTTP proxy'den nasıl farklıdır?
Temel fark OSI katmanında yatar. HTTP proxy'leri 7. katmanda (uygulama katmanı) çalışarak başlıkları, çerezleri ve istek yöntemlerini ayrıştırır. TCP proxy'leri 4. katmanda çalışır ve bağlantıları yalnızca IP adresleri ve portlara göre yönetir.
HTTP proxy'leri web trafiği semantiğini anlar. Yanıtları önbelleğe alabilir, içerik filtreleyebilir ve başlıkları değiştirebilir. TCP proxy'leri yalnızca bayt akışlarını görür — hedef sunucuya bir bağlantı kurar, ardından verileri herhangi bir yorumlama yapmadan çift yönlü olarak iletir.
Bu ayrım, hangi proxy türünün görevinize en iyi şekilde hizmet edeceğini belirler. Web scraping ve tarayıcı otomasyonu için HTTP/HTTPS proxy'leri gerekir. Veritabanı bağlantıları, SSH oturumları, oyun ve özel protokoller için TCP seviyesinde proxy kullanımı gereklidir.
PROXY Protokolü: İstemci Bilgilerini Koruma
TCP proxy protokol uygulamalarındaki bir zorluk: hedef sunucu, bağlantıların gerçek istemciden değil proxy'den geldiğini görür. PROXY protokolü, istemci IP bilgisini TCP akışının başına ekleyerek bu sorunu çözer; böylece backend sunucuları gerçek istemci adreslerine göre kayıt tutabilir ve kimlik doğrulaması yapabilir.
FineProxy TCP Desteği
FineProxy bağımsız bir ürün olarak ham TCP proxy sunmaz — ve pratikte buna ihtiyacınız yoktur. Tüm FineProxy planlarında HTTP/HTTPS ile birlikte desteklenen SOCKS5, TCP seviyesinde proxy ihtiyacını tamamen karşılar. Veritabanları, SSH tünelleri, oyun, özel protokoller gibi her türlü TCP bağlantısını standart bir el sıkışma mekanizmasıyla sararak, web trafiğinin ötesindeki kullanım senaryoları için satın alabileceğiniz en iyi sınırsız proxy planını sunar. Çıplak bir TCP aktarımının aksine, SOCKS5 kimlik doğrulama ve esnek adresleme eklerken ham bayt akışlarını içerik incelemesi yapmadan iletmeye devam eder.
Göreviniz web scraping veya tarayıcı otomasyonu içeriyorsa, optimum performans için HTTP/HTTPS modunu kullanın. Diğer tüm TCP tabanlı senaryolar için aynı proxy'yi SOCKS5'e geçirin — ekstra satın alma gerekmez, aynı sınırsız bant genişliği, tam protokol esnekliği.