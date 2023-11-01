TCP proxy sunucusu, taşıma katmanında (katman 4) aracı olarak görev yapar ve istemciler ile hedef sunucular arasında ham TCP bağlantılarını yönlendirir. İstemciyle bir, hedef sunucuyla bir olmak üzere birbirinden bağımsız bağlantı kurar ve paket içeriklerini incelemeden ikisi arasında veri aktarımı yapar. Bu özellik TCP proxy'lerini protokolden bağımsız kılar ve TCP tabanlı her türlü uygulama için kullanılabilir hale getirir.