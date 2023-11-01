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TCP Proxy

Görevlerinizi ölçeklendirmek için IPv4 paketleri. HTTP/HTTPS/SOCKS5, ödeme sonrası otomatik teslimat, sınırsız trafik ve API erişimini destekler.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Avrupa'da SOCKS5 destekli 500 veri merkezi proxy'si satın alın
  • TCP uygulamaları için proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Uygulama proxy hizmetimin izin verilen IP'sini güncelleyin
  • İş yükü proxy'lerimdeki etkin olmayan veya hatalı IP'leri kontrol edin
  • Proxy planlarımın durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Gerçekten muhteşem bir hizmet; 3 yıllık kullanım boyunca hiç sorun yaşamadım, şimşek hızındaki proxy’ler sorunsuz çalışıyor, üstelik destek de birinci sınıf. Kurulumu kolay ve fiyatları makul. Şiddetle Tavsiye Edilir.

Katona FerencFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Mükemmel proxy hizmeti! Kurulum hızlı ve kolaydı, hızlar yüksek, bağlantı ise son derece kararlı. Kesintiyle ilgili hiçbir sorun yaşamadım ve kontrol panelinin kullanımı basit

VipaDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.

bhwowsersNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Harika bir proxy hizmeti! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri sunuyorlar. Uygun fiyatları ve coğrafi hedefleme seçenekleri var. Kripto para, PayPal veya kartla kolayca ödeme yapılabiliyor.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Müşteri deneyimi

2015’ten beri üyeyim. Yıllar içinde başka birçok proxy sağlayıcısıyla da çalıştım ama FineProxy her zaman ana proxy sağlayıcım oldu. Gerçekten harikalar. İyi çalışmaya devam edin.

Nail GüzelTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
TCP proxy nedir ve nasıl çalışır?Katman 4 rölesi

TCP proxy sunucusu, taşıma katmanında (katman 4) aracı olarak görev yapar ve istemciler ile hedef sunucular arasında ham TCP bağlantılarını yönlendirir. İstemciyle bir, hedef sunucuyla bir olmak üzere birbirinden bağımsız bağlantı kurar ve paket içeriklerini incelemeden ikisi arasında veri aktarımı yapar. Bu özellik TCP proxy'lerini protokolden bağımsız kılar ve TCP tabanlı her türlü uygulama için kullanılabilir hale getirir.

TCP proxy ile HTTP proxy arasındaki fark nedir?OSI katmanı

HTTP proxy'leri Katman 7'de (uygulama katmanı) çalışır; HTTP başlıklarını, yöntemlerini anlar ve istekleri değiştirebilir. TCP proxy'leri Katman 4'te (taşıma katmanı) çalışır ve içerik incelemesi yapmadan ham bayt akışlarını yönlendirir. Web tarama ve scraping için HTTP proxy'lerini kullanın. Veritabanları, SSH, oyun ve HTTP dışı protokoller için TCP proxy'lerini (veya SOCKS5) kullanın.

PROXY protokolü nedir?İstemci IP'sini korur

PROXY protokolü, trafik proxy'lerden geçerken orijinal istemci IP adreslerini koruyan bir standarttır (HAProxy tarafından oluşturulmuştur). Bu protokol olmadan backend sunucuları yalnızca proxy'nin IP adresini görür. Protokol, istemci IP'si, hedef IP'si ve port bilgilerini içeren bir başlığı TCP akışının önüne ekleyerek doğru günlük kaydı, kimlik doğrulama ve güvenlik kararları alınmasını sağlar.

HTTP proxy yerine TCP proxy'yi ne zaman kullanmalıyım?HTTP dışı trafik

Uygulamanız HTTP/HTTPS üzerinden iletişim kurmadığında TCP proxy'lerini (veya SOCKS5 protokolünü) kullanın. Yaygın senaryolar şunlardır: veritabanı bağlantıları (MySQL, PostgreSQL), SSH tünelleri, RDP oturumları, e-posta protokolleri (SMTP, IMAP), oyun sunucuları, VoIP uygulamaları ve TCP tabanlı özel yazılımlar. HTTP proxy'leri bu protokolleri işleyemez.

FineProxy TCP bağlantılarını destekliyor mu?SOCKS5 kullanın

FineProxy, ham TCP proxy'yi ayrı bir ürün olarak sunmaz; ancak her proxy planı, TCP düzeyindeki bağlantıları tamamen destekleyen SOCKS5 desteği içerir. SOCKS5, veritabanları, SSH, özel protokoller ve oyunlar gibi her türlü TCP trafiğini yönlendirir; üstüne kimlik doğrulama ve esnek adresleme imkânı sunar. Aynı plan üzerinde HTTP/HTTPS ve SOCKS5 erişiminin yanı sıra sınırsız bant genişliği de dahil olduğundan, herhangi bir TCP tabanlı uygulamayı FineProxy üzerinden kısıtlama olmadan yönlendirebilirsiniz.

Rehber

TCP Proxy Sunucusu: Nasıl Çalışır ve Ne Zaman İhtiyacınız Olur?

2 dk okumaFineProxy ağ ekibi

TCP proxy, taşıma katmanında (4. katman) çalışan ve istemciler ile hedef sunucular arasındaki ham TCP bağlantılarını ileten bir sunucudur. Web trafiğini anlayıp manipüle eden HTTP proxy'lerin aksine, TCP proxy'leri şeffaf tüneller olarak çalışır — veri paketlerini içeriklerini incelemeden iletir.

Bu protokolden bağımsız yaklaşım, TCP proxy'lerini web taramasının ötesindeki uygulamalar için vazgeçilmez kılar. Trafiğiniz HTTP tabanlı değilse, standart bir web proxy'si işe yaramaz.

TCP proxy, HTTP proxy'den nasıl farklıdır?

Temel fark OSI katmanında yatar. HTTP proxy'leri 7. katmanda (uygulama katmanı) çalışarak başlıkları, çerezleri ve istek yöntemlerini ayrıştırır. TCP proxy'leri 4. katmanda çalışır ve bağlantıları yalnızca IP adresleri ve portlara göre yönetir.

HTTP proxy'leri web trafiği semantiğini anlar. Yanıtları önbelleğe alabilir, içerik filtreleyebilir ve başlıkları değiştirebilir. TCP proxy'leri yalnızca bayt akışlarını görür — hedef sunucuya bir bağlantı kurar, ardından verileri herhangi bir yorumlama yapmadan çift yönlü olarak iletir.

Bu ayrım, hangi proxy türünün görevinize en iyi şekilde hizmet edeceğini belirler. Web scraping ve tarayıcı otomasyonu için HTTP/HTTPS proxy'leri gerekir. Veritabanı bağlantıları, SSH oturumları, oyun ve özel protokoller için TCP seviyesinde proxy kullanımı gereklidir.

PROXY Protokolü: İstemci Bilgilerini Koruma

TCP proxy protokol uygulamalarındaki bir zorluk: hedef sunucu, bağlantıların gerçek istemciden değil proxy'den geldiğini görür. PROXY protokolü, istemci IP bilgisini TCP akışının başına ekleyerek bu sorunu çözer; böylece backend sunucuları gerçek istemci adreslerine göre kayıt tutabilir ve kimlik doğrulaması yapabilir.

FineProxy TCP Desteği

FineProxy bağımsız bir ürün olarak ham TCP proxy sunmaz — ve pratikte buna ihtiyacınız yoktur. Tüm FineProxy planlarında HTTP/HTTPS ile birlikte desteklenen SOCKS5, TCP seviyesinde proxy ihtiyacını tamamen karşılar. Veritabanları, SSH tünelleri, oyun, özel protokoller gibi her türlü TCP bağlantısını standart bir el sıkışma mekanizmasıyla sararak, web trafiğinin ötesindeki kullanım senaryoları için satın alabileceğiniz en iyi sınırsız proxy planını sunar. Çıplak bir TCP aktarımının aksine, SOCKS5 kimlik doğrulama ve esnek adresleme eklerken ham bayt akışlarını içerik incelemesi yapmadan iletmeye devam eder.

Göreviniz web scraping veya tarayıcı otomasyonu içeriyorsa, optimum performans için HTTP/HTTPS modunu kullanın. Diğer tüm TCP tabanlı senaryolar için aynı proxy'yi SOCKS5'e geçirin — ekstra satın alma gerekmez, aynı sınırsız bant genişliği, tam protokol esnekliği.