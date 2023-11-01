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TCPプロキシ

タスクに合わせてスケールできるIPv4パッケージ。HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、決済後の自動配信、トラフィック無制限、API アクセス付き。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • ヨーロッパでSOCKS5対応のデータセンタープロキシを500件購入する
  • TCPアプリケーション用のプロキシリストをJSONでエクスポートする
  • アプリケーション向けプロキシサービスの許可IPを更新
  • ワークロード用プロキシで停止中またはエラー発生中のIPを確認
  • プロキシプランのステータスと請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

本当に素晴らしいサービスです。3年間使って問題は一度もなく、プロキシはスムーズで電光石火の速さ、さらにサポートも一流です。設定しやすく、料金も適正です。強くおすすめします。

Katona FerencFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

素晴らしいプロキシサービスです！設定は素早く簡単で、速度は速く、接続も非常に安定しています。ダウンタイムの問題は一度もなく、ダッシュボードも簡単に使えます。

VipaDieg, 今年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社は自らの使命を守り、帯域幅無制限のデータセンタープロキシを妥当な価格で提供しています。このようなサービスをインターネット中で探していたので、見つけられて本当によかったです。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

素晴らしいプロキシサービスです！通信量制限のないローテーティングプロキシなど、さまざまな種類のプロキシがあります。料金は手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードのいずれでも簡単に支払えます。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

カスタマーエクスペリエンス

2015年から会員です。長年にわたり他の多くのプロキシプロバイダーも利用してきましたが、FineProxyは常に私のメインのプロキシプロバイダーです。本当に素晴らしいです。これからも頑張ってください。

Nail GüzelTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
TCPプロキシとは？その仕組みを解説レイヤー4リレー

TCPプロキシサーバーはトランスポート層（レイヤー4）で中継役として機能し、クライアントと宛先サーバー間の生のTCP接続を転送します。クライアントとの接続と宛先との接続の2つを個別に確立し、パケットの内容を検査せずにデータを中継します。これにより、TCPプロキシはプロトコルに依存せず、TCPベースのあらゆるアプリケーションに対応できます。

TCPプロキシとHTTPプロキシの違いは？OSIレイヤー

HTTPプロキシはレイヤー7（アプリケーション層）で動作し、HTTPヘッダーやメソッドを理解してリクエストを変更できます。TCPプロキシはレイヤー4（トランスポート層）で動作し、コンテンツを検査せずに生のバイトストリームを転送します。ウェブブラウジングやスクレイピングにはHTTPプロキシを、データベース、SSH、ゲーム、非HTTPプロトコルにはTCPプロキシ（またはSOCKS5）をご利用ください。

PROXYプロトコルとは？クライアントIPを保持

PROXYプロトコルは、HAProxyが策定した標準規格で、トラフィックがプロキシを通過する際にオリジナルのクライアントIPアドレスを保持します。これがない場合、バックエンドサーバーにはプロキシのIPしか見えません。このプロトコルは、クライアントIP、宛先IP、ポート情報を含むヘッダーをTCPストリームの先頭に付加し、適切なログ記録、認証、セキュリティ判断を可能にします。

HTTPプロキシではなくTCPプロキシを使うべきタイミングは？非HTTPトラフィック

アプリケーションがHTTP/HTTPSで通信しない場合は、TCPプロキシ（またはSOCKS5プロトコル）をご利用ください。一般的なシナリオとしては、データベース接続（MySQL、PostgreSQL）、SSHトンネル、RDPセッション、メールプロトコル（SMTP、IMAP）、ゲームサーバー、VoIPアプリケーション、その他あらゆるカスタムTCPベースソフトウェアが挙げられます。HTTPプロキシではこれらのプロトコルを処理できません。

FineProxyはTCP接続に対応していますか？SOCKS5を使用

FineProxyは単体製品としてのRAW TCPプロキシは提供していませんが、すべてのプロキシプランにSOCKS5サポートが含まれており、TCPレベルの接続を完全に処理できます。SOCKS5はデータベース、SSH、カスタムプロトコル、ゲームなど、あらゆるTCPトラフィックを転送しつつ、認証や柔軟なアドレッシングにも対応しています。同一プランでHTTP/HTTPSとSOCKS5の両方に無制限帯域幅でアクセスできるため、TCPベースのあらゆるアプリケーションをFineProxy経由で制限なくルーティングできます。

ガイド

TCPプロキシサーバー：仕組みと必要なタイミング

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

TCPプロキシは、トランスポート層（レイヤー4）で動作するサーバーであり、クライアントと宛先サーバー間の生のTCP接続を転送します。ウェブトラフィックを理解・操作するHTTPプロキシとは異なり、TCPプロキシは透過的なトンネルとして機能し、コンテンツを検査せずにデータパケットを中継します。

このプロトコル非依存のアプローチにより、TCPプロキシはウェブブラウジング以外のアプリケーションに不可欠な存在となっています。トラフィックがHTTPベースでない場合、標準的なウェブプロキシでは対応できません。

TCPプロキシとHTTPプロキシの違いとは？

根本的な違いはOSI層にあります。HTTPプロキシはレイヤー7（アプリケーション層）で動作し、ヘッダー、Cookie、リクエストメソッドを解析します。TCPプロキシはレイヤー4で動作し、IPアドレスとポートのみに基づいて接続を処理します。

HTTPプロキシはウェブトラフィックのセマンティクスを理解します。レスポンスのキャッシュ、コンテンツのフィルタリング、ヘッダーの変更が可能です。TCPプロキシはバイトストリームのみを扱い、宛先への接続を確立した後、解釈せずに双方向でデータを転送します。

この違いが、どのプロキシタイプがタスクに適しているかを決定します。ウェブスクレイピングやブラウザ自動化にはHTTP/HTTPSプロキシが必要です。データベース接続、SSHセッション、ゲーム、カスタムプロトコルにはTCPレベルのプロキシが必要です。

PROXYプロトコル：クライアント情報の保持

TCPプロキシプロトコルの実装における課題の一つは、宛先サーバーから見ると接続元が実際のクライアントではなくプロキシに見えることです。PROXYプロトコルは、TCPストリームの先頭にクライアントIP情報を付加することでこの問題を解決し、バックエンドサーバーが実際のクライアントアドレスに基づいてログ記録や認証を行えるようにします。

FineProxyのTCPサポート

FineProxyは単体製品として生のTCPプロキシを提供していませんが、実際には必要ありません。すべてのFineProxyプランでHTTP/HTTPSと併せてSOCKS5がサポートされており、TCPレベルのプロキシを完全にカバーしています。SOCKS5はデータベース、SSHトンネル、ゲーム、カスタムプロトコルなど、あらゆるTCP接続を標準化されたハンドシェイクで包み込むため、ウェブトラフィック以外の用途にも最適な無制限プロキシプランです。生のTCPリレーとは異なり、SOCKS5は認証と柔軟なアドレッシングを備えつつ、コンテンツを検査せずに生のバイトストリームを転送します。

ウェブスクレイピングやブラウザ自動化のタスクには、最適なパフォーマンスのためにHTTP/HTTPSモードをご利用ください。それ以外のTCPベースのシナリオでは、同じプロキシをSOCKS5に切り替えるだけで対応できます。追加購入は不要で、同じ無制限帯域幅と完全なプロトコル柔軟性をご利用いただけます。