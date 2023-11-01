TCPプロキシは、トランスポート層（レイヤー4）で動作するサーバーであり、クライアントと宛先サーバー間の生のTCP接続を転送します。ウェブトラフィックを理解・操作するHTTPプロキシとは異なり、TCPプロキシは透過的なトンネルとして機能し、コンテンツを検査せずにデータパケットを中継します。
このプロトコル非依存のアプローチにより、TCPプロキシはウェブブラウジング以外のアプリケーションに不可欠な存在となっています。トラフィックがHTTPベースでない場合、標準的なウェブプロキシでは対応できません。
TCPプロキシとHTTPプロキシの違いとは？
根本的な違いはOSI層にあります。HTTPプロキシはレイヤー7（アプリケーション層）で動作し、ヘッダー、Cookie、リクエストメソッドを解析します。TCPプロキシはレイヤー4で動作し、IPアドレスとポートのみに基づいて接続を処理します。
HTTPプロキシはウェブトラフィックのセマンティクスを理解します。レスポンスのキャッシュ、コンテンツのフィルタリング、ヘッダーの変更が可能です。TCPプロキシはバイトストリームのみを扱い、宛先への接続を確立した後、解釈せずに双方向でデータを転送します。
この違いが、どのプロキシタイプがタスクに適しているかを決定します。ウェブスクレイピングやブラウザ自動化にはHTTP/HTTPSプロキシが必要です。データベース接続、SSHセッション、ゲーム、カスタムプロトコルにはTCPレベルのプロキシが必要です。
PROXYプロトコル：クライアント情報の保持
TCPプロキシプロトコルの実装における課題の一つは、宛先サーバーから見ると接続元が実際のクライアントではなくプロキシに見えることです。PROXYプロトコルは、TCPストリームの先頭にクライアントIP情報を付加することでこの問題を解決し、バックエンドサーバーが実際のクライアントアドレスに基づいてログ記録や認証を行えるようにします。
FineProxyのTCPサポート
FineProxyは単体製品として生のTCPプロキシを提供していませんが、実際には必要ありません。すべてのFineProxyプランでHTTP/HTTPSと併せてSOCKS5がサポートされており、TCPレベルのプロキシを完全にカバーしています。SOCKS5はデータベース、SSHトンネル、ゲーム、カスタムプロトコルなど、あらゆるTCP接続を標準化されたハンドシェイクで包み込むため、ウェブトラフィック以外の用途にも最適な無制限プロキシプランです。生のTCPリレーとは異なり、SOCKS5は認証と柔軟なアドレッシングを備えつつ、コンテンツを検査せずに生のバイトストリームを転送します。
ウェブスクレイピングやブラウザ自動化のタスクには、最適なパフォーマンスのためにHTTP/HTTPSモードをご利用ください。それ以外のTCPベースのシナリオでは、同じプロキシをSOCKS5に切り替えるだけで対応できます。追加購入は不要で、同じ無制限帯域幅と完全なプロトコル柔軟性をご利用いただけます。