Een TCP-proxy is een server die opereert op de transportlaag (laag 4) en ruwe TCP-verbindingen doorstuurt tussen clients en bestemmingsservers. In tegenstelling tot HTTP-proxy's die webverkeer begrijpen en manipuleren, werken TCP-proxy's als transparante tunnels — ze sturen datapakketten door zonder de inhoud ervan te inspecteren.
Deze protocolonafhankelijke aanpak maakt TCP-proxy's essentieel voor toepassingen die verder gaan dan webbrowsing. Wanneer uw verkeer niet HTTP-gebaseerd is, volstaat een standaard webproxy simpelweg niet.
Hoe verschilt een TCP-proxy van een HTTP-proxy?
Het fundamentele verschil zit in de OSI-laag. HTTP-proxy's werken op laag 7 (applicatielaag) en parseren headers, cookies en verzoekmethoden. TCP-proxy's werken op laag 4 en verwerken verbindingen uitsluitend op basis van IP-adressen en poorten.
HTTP-proxy's begrijpen de semantiek van webverkeer. Ze kunnen reacties cachen, inhoud filteren en headers wijzigen. TCP-proxy's zien alleen bytestreams — ze brengen een verbinding met de bestemming tot stand en sturen vervolgens gegevens bidirectioneel door zonder interpretatie.
Dit onderscheid bepaalt welk proxytype bij uw taak past. Web scraping en browserautomatisering vereisen HTTP/HTTPS-proxy's. Databaseverbindingen, SSH-sessies, gaming en aangepaste protocollen vereisen proxying op TCP-niveau.
Het PROXY Protocol: clientinformatie behouden
Een uitdaging bij TCP-proxyprotocol-implementaties: de doelserver ziet verbindingen die afkomstig zijn van de proxy, niet van de werkelijke client. Het PROXY-protocol lost dit op door client-IP-informatie vooraan in de TCP-stream toe te voegen, zodat backendservers kunnen loggen en authenticeren op basis van echte clientadressen.
FineProxy TCP-ondersteuning
FineProxy biedt geen standalone TCP-proxy aan — en in de praktijk heeft u er ook geen nodig. SOCKS5, dat naast HTTP/HTTPS op alle FineProxy-plannen wordt ondersteund, dekt TCP-level proxying volledig af. Het verpakt elke TCP-verbinding — databases, SSH-tunnels, gaming, aangepaste protocollen — in een gestandaardiseerde handshake, waardoor u het beste onbeperkte proxyplan kunt kopen voor toepassingen die verder gaan dan webverkeer. Anders dan een kale TCP-relay voegt SOCKS5 authenticatie en flexibele adressering toe, terwijl het ruwe bytestreams doorstuurt zonder de inhoud te inspecteren.
Als uw taak webscraping of browserautomatisering omvat, gebruik dan de HTTP/HTTPS-modus voor optimale prestaties. Voor elk ander TCP-gebaseerd scenario schakelt u dezelfde proxy over naar SOCKS5 — geen extra aankoop vereist, dezelfde onbeperkte bandbreedte, volledige protocolflexibiliteit.