NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

TCP Proxy

IPv4-pakketten om uw taken op te schalen. Ondersteunt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische levering na betaling, onbeperkt verkeer en API-toegang.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 500 datacenterproxy’s met SOCKS5 support in Europe
  • Exporteer mijn proxylijst voor TCP applications als JSON
  • Werk bij de toegestaan IP voor mijn application proxyservice
  • Controleer mijn workload proxies voor inactieve IP’s of IP’s met fouten
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyabonnementen
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Echt een geweldige service, 3 jaar gebruik zonder problemen, glad een bliksemsnelle proxies plus de top inkeping ondersteuning. Gemakkelijk te installeren en eerlijke prijzen. Zeer aanbevolen.

Katona FerencIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Uitstekende proxy service! De setup was snel en gemakkelijk, snelheden zijn snel, en de verbinding is zeer stabiel. Ik heb geen problemen met downtime, en het dashboard is eenvoudig te gebruiken

VipaDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.

bhwowsersNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Geweldige proxyservice! Ze hebben verschillende soorten proxy’s, waaronder roterende proxy’s zonder datalimiet. De prijzen zijn betaalbaar en er zijn opties voor geografische targeting. Betalen kan eenvoudig met crypto, PayPal of kaarten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Klantervaring

Ik ben lid sinds 2015. Door de jaren heen heb ik gewerkt met vele andere proxy providers, maar FineProxy is altijd mijn belangrijkste proxy provider geweest. Ze zijn gewoon geweldig. Blijf het goede werk.

Nail GüzelTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Wat is een TCP-proxy en hoe werkt het?Een TCP-proxyserver fungeert

Een TCP-proxyserver fungeert als tussenstation op de transportlaag (laag 4) en stuurt ruwe TCP-verbindingen door tussen clients en doelservers. De server brengt twee afzonderlijke verbindingen tot stand — één met de client en één met de bestemming — en stuurt gegevens tussen beide door zonder de pakketinhoud te inspecteren. Hierdoor zijn TCP-proxy's protocolonafhankelijk en geschikt voor elke TCP-gebaseerde toepassing.

Wat is het verschil tussen een TCP-proxy en een HTTP-proxy?HTTP-proxy's werken

HTTP-proxy's werken op laag 7 (applicatielaag) en begrijpen HTTP-headers, -methoden en kunnen verzoeken wijzigen. TCP-proxy's werken op laag 4 (transportlaag) en sturen ruwe bytestreams door zonder de inhoud te inspecteren. Gebruik HTTP-proxy's voor webbrowsing en scraping. Gebruik TCP-proxy's (of SOCKS5) voor databases, SSH, gaming en niet-HTTP-protocollen.

Wat is het PROXY-protocol?Het PROXY-protocol is

Het PROXY-protocol is een standaard (ontwikkeld door HAProxy) die het oorspronkelijke IP-adres van de client bewaart wanneer verkeer via proxy's loopt. Zonder dit protocol zien backendservers alleen het IP van de proxy. Het protocol voegt een header met het client-IP, het bestemmings-IP en poortinformatie toe aan de TCP-stream, waardoor correcte logging, authenticatie en beveiligingsbeslissingen mogelijk worden.

Wanneer moet ik een TCP-proxy gebruiken in plaats van een HTTP-proxy?Gebruik TCP-proxy's

Gebruik TCP-proxy's (of het SOCKS5-protocol) wanneer uw applicatie niet via HTTP/HTTPS communiceert. Veelvoorkomende scenario's zijn: databaseverbindingen (MySQL, PostgreSQL), SSH-tunnels, RDP-sessies, e-mailprotocollen (SMTP, IMAP), gameservers, VoIP-applicaties en elke aangepaste TCP-gebaseerde software. HTTP-proxy's kunnen deze protocollen niet verwerken.

Ondersteunt FineProxy TCP-verbindingen?FineProxy biedt

FineProxy biedt geen ruwe TCP-proxy als apart product, maar elk proxyplan bevat SOCKS5-ondersteuning, waarmee TCP-verbindingen volledig worden afgehandeld. SOCKS5 stuurt willekeurig TCP-verkeer door — databases, SSH, aangepaste protocollen, gaming — met daarbovenop authenticatie en flexibele adressering. U krijgt zowel HTTP/HTTPS- als SOCKS5-toegang met onbeperkte bandbreedte op hetzelfde plan, zodat u elke TCP-gebaseerde toepassing via FineProxy kunt routeren zonder beperkingen.

Handleiding

TCP-proxyserver: hoe werkt het en wanneer heeft u het nodig?

2 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Een TCP-proxy is een server die opereert op de transportlaag (laag 4) en ruwe TCP-verbindingen doorstuurt tussen clients en bestemmingsservers. In tegenstelling tot HTTP-proxy's die webverkeer begrijpen en manipuleren, werken TCP-proxy's als transparante tunnels — ze sturen datapakketten door zonder de inhoud ervan te inspecteren.

Deze protocolonafhankelijke aanpak maakt TCP-proxy's essentieel voor toepassingen die verder gaan dan webbrowsing. Wanneer uw verkeer niet HTTP-gebaseerd is, volstaat een standaard webproxy simpelweg niet.

Hoe verschilt een TCP-proxy van een HTTP-proxy?

Het fundamentele verschil zit in de OSI-laag. HTTP-proxy's werken op laag 7 (applicatielaag) en parseren headers, cookies en verzoekmethoden. TCP-proxy's werken op laag 4 en verwerken verbindingen uitsluitend op basis van IP-adressen en poorten.

HTTP-proxy's begrijpen de semantiek van webverkeer. Ze kunnen reacties cachen, inhoud filteren en headers wijzigen. TCP-proxy's zien alleen bytestreams — ze brengen een verbinding met de bestemming tot stand en sturen vervolgens gegevens bidirectioneel door zonder interpretatie.

Dit onderscheid bepaalt welk proxytype bij uw taak past. Web scraping en browserautomatisering vereisen HTTP/HTTPS-proxy's. Databaseverbindingen, SSH-sessies, gaming en aangepaste protocollen vereisen proxying op TCP-niveau.

Het PROXY Protocol: clientinformatie behouden

Een uitdaging bij TCP-proxyprotocol-implementaties: de doelserver ziet verbindingen die afkomstig zijn van de proxy, niet van de werkelijke client. Het PROXY-protocol lost dit op door client-IP-informatie vooraan in de TCP-stream toe te voegen, zodat backendservers kunnen loggen en authenticeren op basis van echte clientadressen.

FineProxy TCP-ondersteuning

FineProxy biedt geen standalone TCP-proxy aan — en in de praktijk heeft u er ook geen nodig. SOCKS5, dat naast HTTP/HTTPS op alle FineProxy-plannen wordt ondersteund, dekt TCP-level proxying volledig af. Het verpakt elke TCP-verbinding — databases, SSH-tunnels, gaming, aangepaste protocollen — in een gestandaardiseerde handshake, waardoor u het beste onbeperkte proxyplan kunt kopen voor toepassingen die verder gaan dan webverkeer. Anders dan een kale TCP-relay voegt SOCKS5 authenticatie en flexibele adressering toe, terwijl het ruwe bytestreams doorstuurt zonder de inhoud te inspecteren.

Als uw taak webscraping of browserautomatisering omvat, gebruik dan de HTTP/HTTPS-modus voor optimale prestaties. Voor elk ander TCP-gebaseerd scenario schakelt u dezelfde proxy over naar SOCKS5 — geen extra aankoop vereist, dezelfde onbeperkte bandbreedte, volledige protocolflexibiliteit.