TCP прокси — это сервер, работающий на транспортном уровне (Layer 4), который пересылает «сырые» TCP-соединения между клиентами и целевыми серверами. В отличие от HTTP прокси, которые анализируют трафик, TCP прокси функционируют как прозрачные туннели — они передают пакеты данных, не изучая их содержимое.
Такой протокол-агностичный подход делает TCP незаменимыми для приложений за пределами веб-браузинга. Когда ваш трафик не является HTTP, стандартный веб-прокси просто не сработает.
Чем TCP прокси отличается от HTTP?
Принципиальная разница — в уровне модели OSI. HTTP прокси работают на Layer 7 (прикладной уровень), разбирая заголовки, cookies и методы запросов. TCP прокси функционируют на Layer 4, обрабатывая соединения исключительно на основе IP-адресов и портов.
HTTP прокси понимают семантику веб-трафика: могут кэшировать ответы, фильтровать контент, модифицировать заголовки. TCP прокси видят только потоки байтов — устанавливают соединение с назначением и пересылают данные в обе стороны без интерпретации.
Это различие определяет, какой тип прокси подходит для вашей задачи. Парсинг и автоматизация браузера требуют HTTP/HTTPS прокси. Подключения к базам данных, SSH-сессии, игры и кастомные протоколы требуют проксирования на уровне TCP.
PROXY Protocol: сохранение информации о клиенте
Одна из проблем TCP-проксирования: целевой сервер видит соединения, исходящие от прокси, а не от реального клиента. PROXY protocol решает это, добавляя информацию об IP клиента в начало TCP-потока, что позволяет backend-серверам корректно вести логи и аутентифицировать по реальным адресам.
Поддержка TCP в FineProxy
FineProxy не предлагает сырой TCP-прокси как отдельный продукт — и на практике он вам не нужен. SOCKS5, поддерживаемый наряду с HTTP/HTTPS на всех тарифах FineProxy, полностью покрывает проксирование на уровне TCP. Он оборачивает любое TCP-соединение — базы данных, SSH-туннели, игры, пользовательские протоколы — в стандартизированное рукопожатие, предоставляя вам лучший безлимитный тарифный план для приложений, выходящих за рамки веб-трафика. В отличие от простого TCP-ретранслятора, SOCKS5 добавляет аутентификацию и гибкую адресацию, при этом по-прежнему пересылая сырые потоки байтов без инспекции содержимого.
Если ваша задача связана с веб-парсингом или автоматизацией браузера, используйте режим HTTP/HTTPS для оптимальной производительности. Для любого другого сценария на основе TCP переключите тот же прокси на SOCKS5 — дополнительная покупка не требуется, та же безлимитная пропускная способность, полная гибкость протоколов.