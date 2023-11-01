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TCP прокси

Пакеты IPv4 для масштабирования ваших задач. Поддержка HTTP/HTTPS/SOCKS5, автоматическая выдача после оплаты, безлимитный трафик и API

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

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  • Экспортируйте список прокси для TCP-приложений в JSON
  • Обновите разрешённый IP-адрес для прокси моего приложения
  • Проверьте, есть ли среди прокси для моей задачи неактивные или работающие с ошибками IP
  • Покажите статус и данные об оплате по моим тарифам прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Хороший сервис с доступными ценами. Пользуюсь для парсинга данных, все работает быстро и без сбоев. Понравилась оперативная поддержка, спасибо за вашу работу!

КсенияВнутренняя платформа FineProxyК источнику

fineproxy.org Считаю самым лучшим сервисом! В данной сфере конкурентов у него нет! Чистые, быстрые, и очень качественные прокси! Отличная панель управления! Приемлемые цены! Большая выборка по странам! Удобные способы оплаты! Техническая поддержка на высшем уровне! 24/7 Рекомендую однозначно!

ЯрославDieg, В прошлом годуК источнику

Трафик без лимита

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Отличный прокси-сервис! Здесь есть разные типы прокси, включая ротируемые без ограничения трафика. Цены доступные, есть геотаргетинг. Удобно платить криптовалютой, через PayPal или картами.

Vladimir AkimkinSaasHub, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Опыт клиентов

Конфиденциальность на уровне. Использую для мониторинга конкурентов и не переживаю, что мои действия будут связаны с моим настоящим IP.

ChrisВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Что такое TCP прокси и как он работает?TCP прокси —

TCP прокси — это сервер-посредник на транспортном уровне (Layer 4), пересылающий «сырые» TCP-соединения между клиентами и целевыми серверами. Он устанавливает два отдельных соединения — одно с клиентом, другое с назначенным источником — и передаёт данные между ними без анализа содержимого пакетов. Это делает TCP прокси протокол-агностичными, подходящими для любых TCP-приложений.

В чём разница между TCP и HTTP прокси?HTTP-прокси работают

HTTP-прокси работают на Layer 7 (прикладной уровень), понимая HTTP-заголовки, методы и могут модифицировать запросы. TCP прокси функционируют на Layer 4 (транспортный уровень), пересылая сырые потоки байтов без анализа содержимого. HTTP прокси используйте для веб-браузинга и парсинга. TCP прокси (или SOCKS5) — для баз данных, SSH, игр и не-HTTP протоколов.

Что такое PROXY protocol?PROXY protocol —

PROXY protocol — стандарт (созданный HAProxy), который сохраняет оригинальный IP адрес клиента при прохождении трафика через прокси. Без него backend-серверы видят только IP прокси. Протокол добавляет заголовок с IP клиента, IP назначения и информацией о портах в начало TCP-потока, обеспечивая корректное логирование, аутентификацию и принятие решений по безопасности.

Когда использовать TCP вместо HTTP?TCP прокси

TCP прокси (или SOCKS5) необходимы, когда приложение не использует HTTP/HTTPS. Типичные сценарии: подключения к базам данных (MySQL, PostgreSQL), SSH-туннели, RDP-сессии, почтовые протоколы (SMTP, IMAP), игровые серверы, VoIP-приложения и любое кастомное ПО на базе TCP. HTTP прокси не способны обрабатывать эти протоколы.

Поддерживает ли FineProxy TCP-соединения?FineProxy не

FineProxy не предоставляет сырой TCP-прокси как отдельный продукт, но каждый тарифный план включает поддержку SOCKS5, который полностью обрабатывает соединения на уровне TCP. SOCKS5 пересылает произвольный TCP-трафик — базы данных, SSH, пользовательские протоколы, игры — добавляя сверху аутентификацию и гибкую адресацию. Вы получаете доступ и к HTTP/HTTPS, и к SOCKS5 с безлимитной пропускной способностью на одном тарифе, так что можете направлять любое TCP-приложение через FineProxy без ограничений.

Гайд

TCP-прокси: как работает и когда необходим?

2 мин чтенияКоманда сети FineProxy

TCP прокси — это сервер, работающий на транспортном уровне (Layer 4), который пересылает «сырые» TCP-соединения между клиентами и целевыми серверами. В отличие от HTTP прокси, которые анализируют трафик, TCP прокси функционируют как прозрачные туннели — они передают пакеты данных, не изучая их содержимое.

Такой протокол-агностичный подход делает TCP незаменимыми для приложений за пределами веб-браузинга. Когда ваш трафик не является HTTP, стандартный веб-прокси просто не сработает.

Чем TCP прокси отличается от HTTP?

Принципиальная разница — в уровне модели OSI. HTTP прокси работают на Layer 7 (прикладной уровень), разбирая заголовки, cookies и методы запросов. TCP прокси функционируют на Layer 4, обрабатывая соединения исключительно на основе IP-адресов и портов.

HTTP прокси понимают семантику веб-трафика: могут кэшировать ответы, фильтровать контент, модифицировать заголовки. TCP прокси видят только потоки байтов — устанавливают соединение с назначением и пересылают данные в обе стороны без интерпретации.

Это различие определяет, какой тип прокси подходит для вашей задачи. Парсинг и автоматизация браузера требуют HTTP/HTTPS прокси. Подключения к базам данных, SSH-сессии, игры и кастомные протоколы требуют проксирования на уровне TCP.

PROXY Protocol: сохранение информации о клиенте

Одна из проблем TCP-проксирования: целевой сервер видит соединения, исходящие от прокси, а не от реального клиента. PROXY protocol решает это, добавляя информацию об IP клиента в начало TCP-потока, что позволяет backend-серверам корректно вести логи и аутентифицировать по реальным адресам.

Поддержка TCP в FineProxy

FineProxy не предлагает сырой TCP-прокси как отдельный продукт — и на практике он вам не нужен. SOCKS5, поддерживаемый наряду с HTTP/HTTPS на всех тарифах FineProxy, полностью покрывает проксирование на уровне TCP. Он оборачивает любое TCP-соединение — базы данных, SSH-туннели, игры, пользовательские протоколы — в стандартизированное рукопожатие, предоставляя вам лучший безлимитный тарифный план для приложений, выходящих за рамки веб-трафика. В отличие от простого TCP-ретранслятора, SOCKS5 добавляет аутентификацию и гибкую адресацию, при этом по-прежнему пересылая сырые потоки байтов без инспекции содержимого.

Если ваша задача связана с веб-парсингом или автоматизацией браузера, используйте режим HTTP/HTTPS для оптимальной производительности. Для любого другого сценария на основе TCP переключите тот же прокси на SOCKS5 — дополнительная покупка не требуется, та же безлимитная пропускная способность, полная гибкость протоколов.