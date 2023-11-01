नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

TCP प्रॉक्सी

आपके कार्यों को स्केल करने के लिए IPv4 पैकेज। HTTP/HTTPS/SOCKS5 सपोर्ट, भुगतान के बाद स्वचालित डिलीवरी, असीमित ट्रैफ़िक और API एक्सेस।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • यूरोप में SOCKS5 समर्थन वाले 500 डेटा सेंटर प्रॉक्सी खरीदें
  • TCP अनुप्रयोगों के लिए मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • मेरी एप्लिकेशन प्रॉक्सी सेवा का अनुमत IP अद्यतन करें
  • निष्क्रिय या त्रुटि वाले IP के लिए मेरे कार्यभार प्रॉक्सी जाँचें
  • मेरे प्रॉक्सी प्लान की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

सच में एक अद्भुत सेवा, 3 का वर्षों से उपयोग बिना किसी समस्या के हुआ, तेज़ और सुचारू प्रॉक्सी और बेहतरीन समर्थन। सेटअप करना आसान और मूल्य न्यायसंगत। अत्यधिक अनुशंसित।

Katona FerencFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

उत्कृष्ट प्रॉक्सी सेवा! सेटअप तेज़ और आसान था, गति तेज़ है, और कनेक्शन बहुत स्थिर है। मुझे डाउनटाइम के साथ कोई समस्या नहीं हुई, और डैशबोर्ड उपयोग करने में सरल है।

VipaDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

जब अन्य प्रदाता प्रति जीबी या प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, तो ये लोग अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं और अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ उचित मूल्य वाले डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सेवा की पूरी तलाश की और काफी खुश हूँ कि मुझे यह मिल गया।

bhwowsersNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

शानदार प्रॉक्सी सेवा! उनके पास अलग-अलग प्रकार की प्रॉक्सी हैं, जिनमें बिना ट्रैफ़िक सीमा वाली रोटेटिंग प्रॉक्सी भी शामिल हैं। कीमतें किफ़ायती हैं और जियो-टार्गेटिंग के विकल्प उपलब्ध हैं। क्रिप्टो, PayPal या कार्ड से आसानी से भुगतान किया जा सकता है।

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ग्राहक अनुभव

मैं 2015 से सदस्य हूं। वर्षों में मैंने कई अन्य प्रॉक्सी प्रदाताओं के साथ भी काम किया है, लेकिन Fineproxy हमेशा मेरा मुख्य प्रॉक्सी प्रदाता रहा है। वे बस शानदार हैं। अच्छा काम जारी रखें।

Nail GüzelTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
TCP प्रॉक्सी क्या है और यह कैसे काम करती है?लेयर-4 रिले

TCP प्रॉक्सी सर्वर ट्रांसपोर्ट लेयर (Layer 4) पर एक इंटरमीडियरी के रूप में काम करता है, जो क्लाइंट और डेस्टिनेशन सर्वर के बीच रॉ TCP कनेक्शन फ़ॉरवर्ड करता है। यह दो अलग-अलग कनेक्शन बनाता है — एक क्लाइंट के साथ, एक डेस्टिनेशन के साथ — और पैकेट कंटेंट को इंस्पेक्ट किए बिना दोनों के बीच डेटा रिले करता है। इसी वजह से TCP प्रॉक्सी प्रोटोकॉल-एग्नॉस्टिक होती हैं और किसी भी TCP-बेस्ड एप्लिकेशन के लिए उपयुक्त हैं।

TCP प्रॉक्सी और HTTP प्रॉक्सी में क्या अंतर है?OSI परत

HTTP प्रॉक्सी Layer 7 (एप्लिकेशन लेयर) पर काम करती हैं — ये HTTP हेडर्स, मेथड्स को समझती हैं और रिक्वेस्ट को मॉडिफ़ाई कर सकती हैं। TCP प्रॉक्सी Layer 4 (ट्रांसपोर्ट लेयर) पर काम करती हैं और रॉ बाइट स्ट्रीम को बिना कंटेंट इंस्पेक्शन के फ़ॉरवर्ड करती हैं। वेब ब्राउज़िंग और स्क्रैपिंग के लिए HTTP प्रॉक्सी इस्तेमाल करें। डेटाबेस, SSH, गेमिंग और नॉन-HTTP प्रोटोकॉल के लिए TCP प्रॉक्सी (या SOCKS5) इस्तेमाल करें।

PROXY प्रोटोकॉल क्या है?क्लाइंट IP रखता

PROXY प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड है (HAProxy द्वारा बनाया गया) जो प्रॉक्सी से ट्रैफ़िक गुज़रने पर ओरिजिनल क्लाइंट IP एड्रेस को प्रिज़र्व करता है। इसके बिना, बैकएंड सर्वर को सिर्फ़ प्रॉक्सी का IP दिखता है। यह प्रोटोकॉल TCP स्ट्रीम की शुरुआत में एक हेडर जोड़ता है जिसमें क्लाइंट IP, डेस्टिनेशन IP और पोर्ट की जानकारी होती है — जिससे सही लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी डिसीज़न संभव हो पाते हैं।

मुझे HTTP प्रॉक्सी की जगह TCP प्रॉक्सी कब इस्तेमाल करनी चाहिए?गैर-HTTP ट्रैफ़िक

TCP प्रॉक्सी (या SOCKS5 प्रोटोकॉल) का उपयोग तब करें जब आपका एप्लिकेशन HTTP/HTTPS के ज़रिए कम्युनिकेट नहीं करता। सामान्य उपयोग के मामलों में शामिल हैं: डेटाबेस कनेक्शन (MySQL, PostgreSQL), SSH टनल, RDP सेशन, ईमेल प्रोटोकॉल (SMTP, IMAP), गेमिंग सर्वर, VoIP एप्लिकेशन, और कोई भी कस्टम TCP-आधारित सॉफ़्टवेयर। HTTP प्रॉक्सी इन प्रोटोकॉल को हैंडल नहीं कर सकते।

क्या FineProxy TCP कनेक्शन सपोर्ट करता है?SOCKS5 इस्तेमाल करें

FineProxy एक अलग प्रोडक्ट के रूप में raw TCP प्रॉक्सी प्रदान नहीं करता, लेकिन हर प्रॉक्सी प्लान में SOCKS5 सपोर्ट शामिल है, जो TCP-लेवल कनेक्शन को पूरी तरह हैंडल करता है। SOCKS5 किसी भी TCP ट्रैफ़िक को फ़ॉरवर्ड करता है — डेटाबेस, SSH, कस्टम प्रोटोकॉल, गेमिंग — साथ ही ऑथेंटिकेशन और फ़्लेक्सिबल एड्रेसिंग की सुविधा भी देता है। आपको एक ही प्लान पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ HTTP/HTTPS और SOCKS5 दोनों एक्सेस मिलती है, ताकि आप बिना किसी सीमा के किसी भी TCP-आधारित एप्लिकेशन को FineProxy के ज़रिए रूट कर सकें।

गाइड

TCP प्रॉक्सी सर्वर: यह कैसे काम करता है और आपको इसकी कब ज़रूरत है?

3 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

TCP प्रॉक्सी एक ऐसा सर्वर है जो ट्रांसपोर्ट लेयर (लेयर 4) पर काम करता है और क्लाइंट तथा डेस्टिनेशन सर्वर के बीच रॉ TCP कनेक्शन को फ़ॉरवर्ड करता है। HTTP प्रॉक्सी के विपरीत जो वेब ट्रैफ़िक को समझते और मैनिपुलेट करते हैं, TCP प्रॉक्सी ट्रांसपेरेंट टनल की तरह काम करते हैं — वे डेटा पैकेट को बिना उनकी सामग्री की जाँच किए रिले करते हैं।

यह प्रोटोकॉल-एग्नॉस्टिक अप्रोच TCP प्रॉक्सी को वेब ब्राउज़िंग से आगे की एप्लिकेशन के लिए ज़रूरी बनाता है। जब आपका ट्रैफ़िक HTTP-बेस्ड नहीं है, तो एक स्टैंडर्ड वेब प्रॉक्सी काम ही नहीं करेगी।

TCP प्रॉक्सी HTTP प्रॉक्सी से कैसे अलग है?

मूलभूत अंतर OSI लेयर में है। HTTP प्रॉक्सी लेयर 7 (एप्लिकेशन लेयर) पर काम करते हैं, जो हेडर, कुकीज़ और रिक्वेस्ट मेथड को पार्स करते हैं। TCP प्रॉक्सी लेयर 4 पर काम करते हैं, जो केवल IP एड्रेस और पोर्ट के आधार पर कनेक्शन हैंडल करते हैं।

HTTP प्रॉक्सी वेब ट्रैफ़िक की सिमैंटिक्स को समझती हैं। ये रिस्पॉन्स कैश कर सकती हैं, कंटेंट फ़िल्टर कर सकती हैं और हेडर्स मॉडिफ़ाई कर सकती हैं। TCP प्रॉक्सी को सिर्फ़ बाइट स्ट्रीम दिखती है — ये डेस्टिनेशन से कनेक्शन बनाती हैं और फिर बिना इंटरप्रिटेशन के डेटा को दोनों दिशाओं में फ़ॉरवर्ड करती हैं।

यही अंतर तय करता है कि आपके टास्क के लिए कौन-सा प्रॉक्सी टाइप सही रहेगा। वेब स्क्रैपिंग और ब्राउज़र ऑटोमेशन के लिए HTTP/HTTPS प्रॉक्सी चाहिए। डेटाबेस कनेक्शन, SSH सेशन, गेमिंग और कस्टम प्रोटोकॉल के लिए TCP-लेवल प्रॉक्सीइंग ज़रूरी है।

PROXY प्रोटोकॉल: क्लाइंट इन्फ़ॉर्मेशन को प्रिज़र्व करना

TCP प्रॉक्सी प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन में एक चुनौती है: डेस्टिनेशन सर्वर को कनेक्शन प्रॉक्सी से आते हुए दिखते हैं, असली क्लाइंट से नहीं। PROXY प्रोटोकॉल इसे TCP स्ट्रीम के शुरू में क्लाइंट IP इनफ़ॉर्मेशन जोड़कर हल करता है, जिससे बैकएंड सर्वर असली क्लाइंट एड्रेस के आधार पर लॉग और ऑथेंटिकेट कर पाते हैं।

FineProxy TCP सपोर्ट

FineProxy एक स्टैंडअलोन प्रोडक्ट के रूप में raw TCP प्रॉक्सी ऑफ़र नहीं करता — और व्यवहार में, आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। SOCKS5, जो सभी FineProxy प्लान पर HTTP/HTTPS के साथ सपोर्टेड है, TCP-लेवल प्रॉक्सीइंग को पूरी तरह कवर करता है। यह किसी भी TCP कनेक्शन को — डेटाबेस, SSH टनल, गेमिंग, कस्टम प्रोटोकॉल — एक मानकीकृत हैंडशेक में रैप करता है, जो इसे वेब ट्रैफ़िक से परे जाने वाले एप्लिकेशन के लिए सबसे अच्छा अनलिमिटेड प्रॉक्सी प्लान बनाता है। एक bare TCP relay के विपरीत, SOCKS5 ऑथेंटिकेशन और फ़्लेक्सिबल एड्रेसिंग जोड़ता है, जबकि बिना कंटेंट इंस्पेक्शन के raw बाइट स्ट्रीम को फ़ॉरवर्ड करता रहता है।

अगर आपका काम वेब स्क्रैपिंग या ब्राउज़र ऑटोमेशन से जुड़ा है, तो बेस्ट परफ़ॉर्मेंस के लिए HTTP/HTTPS मोड इस्तेमाल करें। बाकी हर TCP-बेस्ड सिनारियो के लिए उसी प्रॉक्सी को SOCKS5 पर स्विच करें — कोई अलग से खरीदारी नहीं, वही अनलिमिटेड बैंडविड्थ, पूरी प्रोटोकॉल फ़्लेक्सिबिलिटी।