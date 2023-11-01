TCP प्रॉक्सी एक ऐसा सर्वर है जो ट्रांसपोर्ट लेयर (लेयर 4) पर काम करता है और क्लाइंट तथा डेस्टिनेशन सर्वर के बीच रॉ TCP कनेक्शन को फ़ॉरवर्ड करता है। HTTP प्रॉक्सी के विपरीत जो वेब ट्रैफ़िक को समझते और मैनिपुलेट करते हैं, TCP प्रॉक्सी ट्रांसपेरेंट टनल की तरह काम करते हैं — वे डेटा पैकेट को बिना उनकी सामग्री की जाँच किए रिले करते हैं।

यह प्रोटोकॉल-एग्नॉस्टिक अप्रोच TCP प्रॉक्सी को वेब ब्राउज़िंग से आगे की एप्लिकेशन के लिए ज़रूरी बनाता है। जब आपका ट्रैफ़िक HTTP-बेस्ड नहीं है, तो एक स्टैंडर्ड वेब प्रॉक्सी काम ही नहीं करेगी।

TCP प्रॉक्सी HTTP प्रॉक्सी से कैसे अलग है?

मूलभूत अंतर OSI लेयर में है। HTTP प्रॉक्सी लेयर 7 (एप्लिकेशन लेयर) पर काम करते हैं, जो हेडर, कुकीज़ और रिक्वेस्ट मेथड को पार्स करते हैं। TCP प्रॉक्सी लेयर 4 पर काम करते हैं, जो केवल IP एड्रेस और पोर्ट के आधार पर कनेक्शन हैंडल करते हैं।

HTTP प्रॉक्सी वेब ट्रैफ़िक की सिमैंटिक्स को समझती हैं। ये रिस्पॉन्स कैश कर सकती हैं, कंटेंट फ़िल्टर कर सकती हैं और हेडर्स मॉडिफ़ाई कर सकती हैं। TCP प्रॉक्सी को सिर्फ़ बाइट स्ट्रीम दिखती है — ये डेस्टिनेशन से कनेक्शन बनाती हैं और फिर बिना इंटरप्रिटेशन के डेटा को दोनों दिशाओं में फ़ॉरवर्ड करती हैं।

यही अंतर तय करता है कि आपके टास्क के लिए कौन-सा प्रॉक्सी टाइप सही रहेगा। वेब स्क्रैपिंग और ब्राउज़र ऑटोमेशन के लिए HTTP/HTTPS प्रॉक्सी चाहिए। डेटाबेस कनेक्शन, SSH सेशन, गेमिंग और कस्टम प्रोटोकॉल के लिए TCP-लेवल प्रॉक्सीइंग ज़रूरी है।

PROXY प्रोटोकॉल: क्लाइंट इन्फ़ॉर्मेशन को प्रिज़र्व करना

TCP प्रॉक्सी प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन में एक चुनौती है: डेस्टिनेशन सर्वर को कनेक्शन प्रॉक्सी से आते हुए दिखते हैं, असली क्लाइंट से नहीं। PROXY प्रोटोकॉल इसे TCP स्ट्रीम के शुरू में क्लाइंट IP इनफ़ॉर्मेशन जोड़कर हल करता है, जिससे बैकएंड सर्वर असली क्लाइंट एड्रेस के आधार पर लॉग और ऑथेंटिकेट कर पाते हैं।

FineProxy TCP सपोर्ट

FineProxy एक स्टैंडअलोन प्रोडक्ट के रूप में raw TCP प्रॉक्सी ऑफ़र नहीं करता — और व्यवहार में, आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। SOCKS5, जो सभी FineProxy प्लान पर HTTP/HTTPS के साथ सपोर्टेड है, TCP-लेवल प्रॉक्सीइंग को पूरी तरह कवर करता है। यह किसी भी TCP कनेक्शन को — डेटाबेस, SSH टनल, गेमिंग, कस्टम प्रोटोकॉल — एक मानकीकृत हैंडशेक में रैप करता है, जो इसे वेब ट्रैफ़िक से परे जाने वाले एप्लिकेशन के लिए सबसे अच्छा अनलिमिटेड प्रॉक्सी प्लान बनाता है। एक bare TCP relay के विपरीत, SOCKS5 ऑथेंटिकेशन और फ़्लेक्सिबल एड्रेसिंग जोड़ता है, जबकि बिना कंटेंट इंस्पेक्शन के raw बाइट स्ट्रीम को फ़ॉरवर्ड करता रहता है।