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TCP Proxy

Balíčky IPv4 pro škálování vašich úloh. Podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatické dodání po platbě, neomezený provoz a přístup přes API.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 500 datacentrových proxy s podporou SOCKS5 v Evropě
  • Exportujte můj seznam proxy pro aplikace TCP jako JSON
  • Aktualizujte povolenou IP u mé proxy služby pro aplikace
  • Zkontrolujte proxy pro mé úlohy, zda v nich nejsou neaktivní IP nebo IP s chybami
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy tarifů
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Opravdu úžasná služba, 3 roky bez problémů, plynulost, blesková rychlost proxy a špičková obsluha. Jednoduchá konfigurace a spravedlivé ceny. To bych rád doporučil.

Katona FerencInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Výborná proxy služba! Konfigurace byla rychlá a snadná, rychlosti rychlé a spojení velmi stabilní. Neměl jsem žádné problémy s přestávkami a ovládací panel je snadný v používání.

VipaDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.

bhwowsersNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Skvělá proxy služba! Nabízí různé typy proxy, včetně rotujících bez omezení datového provozu. Mají dostupné ceny a možnosti geografického cílení. Snadno lze platit kryptoměnami, přes PayPal nebo kartami.

Vladimir AkimkinSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Zákaznická zkušenost

Jsem členem od roku 2015. Za ty roky jsem spolupracoval s mnoha dalšími poskytovateli proxy, ale FineProxy byl vždy můj hlavní poskytovatel proxy. Jsou prostě skvělí. Držte se tak.

Nail GüzelTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Co je TCP proxy a jak funguje?Relé vrstvy 4

TCP proxy server funguje jako prostředník na transportní vrstvě (vrstva 4) a přeposílá surová TCP spojení mezi klienty a cílovými servery. Navazuje dvě samostatná spojení — jedno s klientem, druhé s cílovým serverem — a přenáší mezi nimi data bez inspekce obsahu paketů. Díky tomu jsou TCP proxy nezávislé na protokolu a vhodné pro jakoukoli aplikaci založenou na TCP.

Jaký je rozdíl mezi TCP proxy a HTTP proxy?Vrstva OSI

HTTP proxy pracují na vrstvě 7 (aplikační vrstva), rozumí HTTP hlavičkám, metodám a mohou upravovat požadavky. TCP proxy fungují na vrstvě 4 (transportní vrstva), kde přeposílají surový proud bajtů bez inspekce obsahu. HTTP proxy využijte prohlížení webu a scraping. TCP proxy (případně SOCKS5) zvolte pro databáze, SSH, gaming a jiné než HTTP protokoly.

Co je protokol PROXY?Zachová IP klienta

Protokol PROXY je standard (vytvořený projektem HAProxy), který zachovává původní IP adresu klienta při průchodu provozu přes proxy servery. Bez něj backend servery vidí pouze IP adresu proxy. Protokol přidává na začátek TCP streamu hlavičku obsahující IP klienta, cílovou IP a informace o portu, což umožňuje správné logování, autentizaci a bezpečnostní rozhodování.

Kdy bych měl použít TCP proxy místo HTTP proxy?Provoz mimo HTTP

TCP proxy (nebo protokol SOCKS5) použijte, když vaše aplikace nekomunikuje přes HTTP/HTTPS. Typické případy zahrnují: databázová připojení (MySQL, PostgreSQL), SSH tunely, RDP relace, e-mailové protokoly (SMTP, IMAP), herní servery, VoIP aplikace a jakýkoli vlastní software založený na TCP. HTTP proxy tyto protokoly nedokáže obsloužit.

Podporuje FineProxy TCP připojení?Použijte SOCKS5

FineProxy nenabízí surové TCP proxy jako samostatný produkt, ale každý tarifní plán zahrnuje podporu SOCKS5, která plně zvládá spojení na úrovni TCP. SOCKS5 přeposílá libovolný TCP provoz — databáze, SSH, vlastní protokoly, hry — a navíc přidává autentizaci a flexibilní adresování. V rámci jednoho plánu získáte přístup přes HTTP/HTTPS i SOCKS5 s neomezenou šířkou pásma, takže přes FineProxy můžete směrovat jakoukoli aplikaci založenou na TCP bez omezení.

Průvodce

TCP proxy server: Jak funguje a kdy ho potřebujete?

2 min. čteníSíťový tým FineProxy

TCP proxy je server fungující na transportní vrstvě (vrstva 4), který přeposílá surová TCP spojení mezi klienty a cílovými servery. Na rozdíl od HTTP proxy, které rozumí webovému provozu a manipulují s ním, TCP proxy fungují jako transparentní tunely — přenášejí datové pakety bez inspekce jejich obsahu.

Díky tomuto protokolově nezávislému přístupu jsou TCP proxy nezbytné pro aplikace mimo běžné prohlížení webu. Pokud váš provoz není založený na HTTP, standardní webová proxy jednoduše nebude fungovat.

Jak se TCP proxy liší od HTTP proxy?

Zásadní rozdíl spočívá ve vrstvě modelu OSI. HTTP proxy pracují na vrstvě 7 (aplikační vrstva) a parsují hlavičky, cookies a metody požadavků. TCP proxy fungují na vrstvě 4 a zpracovávají spojení výhradně na základě IP adres a portů.

HTTP proxy rozumí sémantice webového provozu. Dokáží cachovat odpovědi, filtrovat obsah a upravovat hlavičky. TCP proxy vidí pouze proud bajtů — navážou spojení s cílovým serverem a poté obousměrně přeposílají data bez jakékoli interpretace.

Tento rozdíl určuje, který typ proxy je pro váš úkol vhodný. Web scraping a automatizace prohlížeče vyžadují HTTP/HTTPS proxy. Databázová připojení, SSH relace, gaming a vlastní protokoly vyžadují proxy na úrovni TCP.

Protokol PROXY: Zachování informací o klientovi

Jednou z výzev při implementaci TCP proxy protokolu je, že cílový server vidí připojení pocházející z proxy, nikoli od skutečného klienta. Protokol PROXY tento problém řeší tak, že na začátek TCP streamu přidá informace o IP adrese klienta, což umožňuje backendovým serverům logovat a autentizovat na základě skutečných klientských adres.

Podpora TCP od FineProxy

FineProxy nenabízí surové TCP proxy jako samostatný produkt — a v praxi ho ani nepotřebujete. SOCKS5, podporovaný společně s HTTP/HTTPS na všech plánech FineProxy, plně pokrývá proxying na úrovni TCP. Obalí jakékoli TCP spojení — databáze, SSH tunely, hry, vlastní protokoly — do standardizovaného handshake, čímž získáte nejlepší neomezený proxy plán pro aplikace, které přesahují webový provoz. Na rozdíl od holého TCP relay přidává SOCKS5 autentizaci a flexibilní adresování a přitom přeposílá surové datové toky bez inspekce obsahu.

Pokud se váš úkol týká web scrapingu nebo automatizace prohlížeče, použijte režim HTTP/HTTPS pro optimální výkon. Pro jakýkoli jiný scénář založený na TCP přepněte stejný proxy na SOCKS5 — bez nutnosti dalšího nákupu, stejná neomezená šířka pásma, plná flexibilita protokolů.