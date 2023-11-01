TCP proxy je server fungující na transportní vrstvě (vrstva 4), který přeposílá surová TCP spojení mezi klienty a cílovými servery. Na rozdíl od HTTP proxy, které rozumí webovému provozu a manipulují s ním, TCP proxy fungují jako transparentní tunely — přenášejí datové pakety bez inspekce jejich obsahu.
Díky tomuto protokolově nezávislému přístupu jsou TCP proxy nezbytné pro aplikace mimo běžné prohlížení webu. Pokud váš provoz není založený na HTTP, standardní webová proxy jednoduše nebude fungovat.
Jak se TCP proxy liší od HTTP proxy?
Zásadní rozdíl spočívá ve vrstvě modelu OSI. HTTP proxy pracují na vrstvě 7 (aplikační vrstva) a parsují hlavičky, cookies a metody požadavků. TCP proxy fungují na vrstvě 4 a zpracovávají spojení výhradně na základě IP adres a portů.
HTTP proxy rozumí sémantice webového provozu. Dokáží cachovat odpovědi, filtrovat obsah a upravovat hlavičky. TCP proxy vidí pouze proud bajtů — navážou spojení s cílovým serverem a poté obousměrně přeposílají data bez jakékoli interpretace.
Tento rozdíl určuje, který typ proxy je pro váš úkol vhodný. Web scraping a automatizace prohlížeče vyžadují HTTP/HTTPS proxy. Databázová připojení, SSH relace, gaming a vlastní protokoly vyžadují proxy na úrovni TCP.
Protokol PROXY: Zachování informací o klientovi
Jednou z výzev při implementaci TCP proxy protokolu je, že cílový server vidí připojení pocházející z proxy, nikoli od skutečného klienta. Protokol PROXY tento problém řeší tak, že na začátek TCP streamu přidá informace o IP adrese klienta, což umožňuje backendovým serverům logovat a autentizovat na základě skutečných klientských adres.
Podpora TCP od FineProxy
FineProxy nenabízí surové TCP proxy jako samostatný produkt — a v praxi ho ani nepotřebujete. SOCKS5, podporovaný společně s HTTP/HTTPS na všech plánech FineProxy, plně pokrývá proxying na úrovni TCP. Obalí jakékoli TCP spojení — databáze, SSH tunely, hry, vlastní protokoly — do standardizovaného handshake, čímž získáte nejlepší neomezený proxy plán pro aplikace, které přesahují webový provoz. Na rozdíl od holého TCP relay přidává SOCKS5 autentizaci a flexibilní adresování a přitom přeposílá surové datové toky bez inspekce obsahu.
Pokud se váš úkol týká web scrapingu nebo automatizace prohlížeče, použijte režim HTTP/HTTPS pro optimální výkon. Pro jakýkoli jiný scénář založený na TCP přepněte stejný proxy na SOCKS5 — bez nutnosti dalšího nákupu, stejná neomezená šířka pásma, plná flexibilita protokolů.