BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi TCP

Pakej IPv4 untuk menskalakan tugas anda. Menyokong HTTP/HTTPS/SOCKS5, penghantaran automatik selepas pembayaran, trafik tanpa had dan akses API.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 500 proksi pusat data dengan sokongan SOCKS5 di Eropah
  • Eksport saya senarai proksi untuk TCP applications sebagai JSON
  • Kemas kini IP dibenarkan untuk application perkhidmatan proksi
  • Semak saya proksi beban kerja untuk IP tidak aktif atau bermasalah
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk pelan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Sebenarnya, 3 yang menggunakan tahun tanpa masalah, memanfaatkan proxy yang cepat dan sokongan atas notch. Mudah untuk menjaga dan berharga yang adil. Saran yang sangat Tinggi.

Katona FerencPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kerja proxy yang bagus! Pengaturan itu cepat dan mudah, cepat, dan kecepatannya sangat stabil. Saya tidak mempunyai masalah dengan masa yang mendalam, dan bord itu mudah digunakan

VipaDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Perkhidmatan proksi yang hebat! Mereka mempunyai pelbagai jenis proksi, termasuk proksi berputar tanpa had trafik. Harganya berpatutan dan pilihan penyasaran geografi turut tersedia. Pembayaran mudah dibuat dengan kripto, PayPal atau kad.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pengalaman pelanggan

Sejak 2015., seorang ahli keluarga Selama bertahun - tahun, saya telah bekerja bersama penyediaan proxy lain, tetapi Fineproxy telah menyediakan proxy utama saya. Mereka sangat bagus. Teruslah melakukan kerja yang baik.

Nail GüzelTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah proksi TCP dan bagaimana ia berfungsi?Pelayan proksi TCP

Pelayan proksi TCP bertindak sebagai perantara pada lapisan pengangkutan (Lapisan 4), memajukan sambungan TCP mentah antara klien dan pelayan destinasi. Ia mewujudkan dua sambungan berasingan — satu dengan klien, satu dengan destinasi — dan menyampaikan data antara kedua-duanya tanpa memeriksa kandungan paket. Ini menjadikan proksi TCP bersifat agnostik protokol, sesuai untuk sebarang aplikasi berasaskan TCP.

Apakah perbezaan antara proksi TCP dan proksi HTTP?Proksi HTTP

Proksi HTTP beroperasi pada Lapisan 7 (lapisan aplikasi), memahami pengepala HTTP, kaedah, dan boleh mengubah suai permintaan. Proksi TCP pula berfungsi pada Lapisan 4 (lapisan pengangkutan), memajukan aliran bait mentah tanpa memeriksa kandungan. Gunakan proksi HTTP untuk pelayaran web dan pengikisan. Gunakan proksi TCP (atau SOCKS5) untuk pangkalan data, SSH, permainan, dan protokol bukan HTTP.

Apakah itu protokol PROXY?Protokol PROXY ialah

Protokol PROXY ialah satu piawaian (dicipta oleh HAProxy) yang mengekalkan alamat IP asal klien apabila trafik melalui proksi. Tanpanya, pelayan bahagian belakang hanya melihat IP proksi. Protokol ini menambah pengepala yang mengandungi IP klien, IP destinasi dan maklumat port pada strim TCP, membolehkan pengelogan, pengesahan dan keputusan keselamatan yang tepat.

Bilakah saya perlu menggunakan proksi TCP dan bukannya proksi HTTP?Gunakan proksi

Gunakan proksi TCP (atau protokol SOCKS5) apabila aplikasi anda tidak berkomunikasi melalui HTTP/HTTPS. Senario biasa termasuk: sambungan pangkalan data (MySQL, PostgreSQL), terowong SSH, sesi RDP, protokol e-mel (SMTP, IMAP), pelayan permainan, aplikasi VoIP dan sebarang perisian tersuai berasaskan TCP. Proksi HTTP tidak dapat mengendalikan protokol ini.

Adakah FineProxy menyokong sambungan TCP?FineProxy tidak

FineProxy tidak menyediakan proksi TCP mentah sebagai produk berasingan, tetapi setiap pelan proksi termasuk sokongan SOCKS5 yang mengendalikan sepenuhnya sambungan peringkat TCP. SOCKS5 memajukan trafik TCP sewenang-wenangnya — pangkalan data, SSH, protokol tersuai, permainan — sambil menambah pengesahan dan pengalamatan fleksibel di atasnya. Anda mendapat akses HTTP/HTTPS dan SOCKS5 dengan lebar jalur tanpa had dalam pelan yang sama, jadi anda boleh menghalakan sebarang aplikasi berasaskan TCP melalui FineProxy tanpa sebarang batasan.

Panduan

Pelayan Proksi TCP: Cara Ia Berfungsi dan Bila Anda Memerlukannya?

2 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Proksi TCP ialah pelayan yang beroperasi pada lapisan pengangkutan (Lapisan 4), memajukan sambungan TCP mentah antara klien dan pelayan destinasi. Tidak seperti proksi HTTP yang memahami dan memanipulasi trafik web, proksi TCP berfungsi sebagai terowong telus — ia menyampaikan paket data tanpa memeriksa kandungannya.

Pendekatan agnostik protokol ini menjadikan proksi TCP penting untuk aplikasi selain pelayaran web. Apabila trafik anda bukan berasaskan HTTP, proksi web standard tidak akan berfungsi.

Bagaimana Proksi TCP Berbeza daripada Proksi HTTP?

Perbezaan asas terletak pada lapisan OSI. Proksi HTTP beroperasi pada Lapisan 7 (lapisan aplikasi), menghurai pengepala, kuki, dan kaedah permintaan. Proksi TCP berfungsi pada Lapisan 4, mengendalikan sambungan berdasarkan alamat IP dan port sahaja.

Proksi HTTP memahami semantik trafik web. Ia boleh menyimpan cache respons, menapis kandungan, dan mengubah suai pengepala. Proksi TCP hanya melihat strim bait — ia mewujudkan sambungan ke destinasi, kemudian memajukan data secara dwi-arah tanpa pentafsiran.

Perbezaan ini menentukan jenis proksi yang sesuai untuk tugas anda. Pengikisan web dan automasi pelayar memerlukan proksi HTTP/HTTPS. Sambungan pangkalan data, sesi SSH, permainan dan protokol tersuai memerlukan proksi peringkat TCP.

Protokol PROXY: Memelihara Maklumat Klien

Satu cabaran dengan pelaksanaan protokol proksi TCP: pelayan destinasi melihat sambungan berasal daripada proksi, bukan klien sebenar. Protokol PROXY menyelesaikan masalah ini dengan menambah maklumat IP klien di awal strim TCP, membolehkan pelayan bahagian belakang merekod log dan mengesahkan berdasarkan alamat klien sebenar.

Sokongan TCP FineProxy

FineProxy tidak menawarkan proksi TCP mentah sebagai produk kendiri — dan pada praktiknya, anda tidak memerlukannya. SOCKS5, yang disokong bersama HTTP/HTTPS pada semua pelan FineProxy, menampung sepenuhnya proksi peringkat TCP. Ia membungkus sebarang sambungan TCP — pangkalan data, terowong SSH, permainan, protokol tersuai — dalam jabat tangan piawai, memberikan anda pelan proksi tanpa had terbaik untuk dibeli bagi aplikasi yang melampaui trafik web. Tidak seperti geganti TCP biasa, SOCKS5 menambah pengesahan dan pengalamatan fleksibel sambil tetap memajukan strim bait mentah tanpa pemeriksaan kandungan.

Jika tugasan anda melibatkan pengikisan web atau automasi pelayar, gunakan mod HTTP/HTTPS untuk prestasi optimum. Untuk setiap senario berasaskan TCP yang lain, tukar proksi yang sama kepada SOCKS5 — tiada pembelian tambahan diperlukan, lebar jalur tanpa had yang sama, fleksibiliti protokol penuh.