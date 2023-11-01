Proksi TCP ialah pelayan yang beroperasi pada lapisan pengangkutan (Lapisan 4), memajukan sambungan TCP mentah antara klien dan pelayan destinasi. Tidak seperti proksi HTTP yang memahami dan memanipulasi trafik web, proksi TCP berfungsi sebagai terowong telus — ia menyampaikan paket data tanpa memeriksa kandungannya.
Pendekatan agnostik protokol ini menjadikan proksi TCP penting untuk aplikasi selain pelayaran web. Apabila trafik anda bukan berasaskan HTTP, proksi web standard tidak akan berfungsi.
Bagaimana Proksi TCP Berbeza daripada Proksi HTTP?
Perbezaan asas terletak pada lapisan OSI. Proksi HTTP beroperasi pada Lapisan 7 (lapisan aplikasi), menghurai pengepala, kuki, dan kaedah permintaan. Proksi TCP berfungsi pada Lapisan 4, mengendalikan sambungan berdasarkan alamat IP dan port sahaja.
Proksi HTTP memahami semantik trafik web. Ia boleh menyimpan cache respons, menapis kandungan, dan mengubah suai pengepala. Proksi TCP hanya melihat strim bait — ia mewujudkan sambungan ke destinasi, kemudian memajukan data secara dwi-arah tanpa pentafsiran.
Perbezaan ini menentukan jenis proksi yang sesuai untuk tugas anda. Pengikisan web dan automasi pelayar memerlukan proksi HTTP/HTTPS. Sambungan pangkalan data, sesi SSH, permainan dan protokol tersuai memerlukan proksi peringkat TCP.
Protokol PROXY: Memelihara Maklumat Klien
Satu cabaran dengan pelaksanaan protokol proksi TCP: pelayan destinasi melihat sambungan berasal daripada proksi, bukan klien sebenar. Protokol PROXY menyelesaikan masalah ini dengan menambah maklumat IP klien di awal strim TCP, membolehkan pelayan bahagian belakang merekod log dan mengesahkan berdasarkan alamat klien sebenar.
Sokongan TCP FineProxy
FineProxy tidak menawarkan proksi TCP mentah sebagai produk kendiri — dan pada praktiknya, anda tidak memerlukannya. SOCKS5, yang disokong bersama HTTP/HTTPS pada semua pelan FineProxy, menampung sepenuhnya proksi peringkat TCP. Ia membungkus sebarang sambungan TCP — pangkalan data, terowong SSH, permainan, protokol tersuai — dalam jabat tangan piawai, memberikan anda pelan proksi tanpa had terbaik untuk dibeli bagi aplikasi yang melampaui trafik web. Tidak seperti geganti TCP biasa, SOCKS5 menambah pengesahan dan pengalamatan fleksibel sambil tetap memajukan strim bait mentah tanpa pemeriksaan kandungan.
Jika tugasan anda melibatkan pengikisan web atau automasi pelayar, gunakan mod HTTP/HTTPS untuk prestasi optimum. Untuk setiap senario berasaskan TCP yang lain, tukar proksi yang sama kepada SOCKS5 — tiada pembelian tambahan diperlukan, lebar jalur tanpa had yang sama, fleksibiliti protokol penuh.