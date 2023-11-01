Un proxy TCP est un serveur qui opère au niveau de la couche transport (couche 4), relayant les connexions TCP brutes entre les clients et les serveurs destination. Contrairement aux proxies HTTP qui comprennent et manipulent le trafic web, les proxies TCP fonctionnent comme des tunnels transparents — ils relaient les paquets de données sans inspecter leur contenu.

Cette approche agnostique en termes de protocole rend les proxies TCP indispensables pour les applications au-delà de la navigation web. Lorsque votre trafic n'est pas basé sur HTTP, un proxy web standard ne fonctionnera tout simplement pas.

En quoi un proxy TCP diffère-t-il d'un proxy HTTP ?

La différence fondamentale réside dans la couche du modèle OSI. Les proxies HTTP opèrent à la couche 7 (couche applicative), en analysant les en-têtes, les cookies et les méthodes de requête. Les proxies TCP fonctionnent à la couche 4, en gérant les connexions uniquement sur la base des adresses IP et des ports.

Les proxies HTTP comprennent la sémantique du trafic web. Ils peuvent mettre en cache les réponses, filtrer le contenu et modifier les en-têtes. Les proxies TCP ne voient que des flux d'octets — ils établissent une connexion vers la destination, puis transfèrent les données de manière bidirectionnelle sans interprétation.

Cette distinction détermine le type de proxy adapté à votre besoin. Le web scraping et l'automatisation de navigateur nécessitent des proxies HTTP/HTTPS. Les connexions aux bases de données, les sessions SSH, le gaming et les protocoles personnalisés nécessitent un proxy au niveau TCP.

Le protocole PROXY : préserver les informations du client

L'un des défis des implémentations du protocole TCP proxy : le serveur destination voit des connexions provenant du proxy, et non du client réel. Le protocole PROXY résout ce problème en ajoutant les informations IP du client au début du flux TCP, permettant aux serveurs backend de journaliser et d'authentifier en fonction des adresses client réelles.

Support TCP FineProxy

FineProxy ne propose pas de proxy TCP brut en tant que produit autonome — et en pratique, vous n’en avez pas besoin. SOCKS5, disponible aux côtés de HTTP/HTTPS sur toutes les offres FineProxy, couvre intégralement le proxying au niveau TCP. Il encapsule toute connexion TCP — bases de données, tunnels SSH, jeux en ligne, protocoles personnalisés — dans un handshake standardisé, ce qui en fait la meilleure offre proxy illimitée à acheter pour les applications qui vont au-delà du trafic web. Contrairement à un simple relais TCP, SOCKS5 ajoute l'authentification et un adressage flexible tout en transmettant les flux d'octets bruts sans inspection du contenu.