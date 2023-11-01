NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy TCP

Paquets IPv4 pour échelonner vos tâches. Supporte HTTP/HTTPS/SOCKS5, livraison automatique après paiement, trafic illimité et accès API.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 500 proxys de centre de données avec prise en charge SOCKS5 en Europe
  • Exporte mon liste de proxys pour TCP applications au format JSON
  • Mets à jour le IP autorisée pour mon application service proxy
  • Vérifie mon charge de travail proxies pour IP inactives ou en erreur
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon offres proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Trafic jamais mesuré

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission et proposent des proxys de centre de données à des prix raisonnables avec une bande passante illimitée. J'ai cherché partout sur Internet un service comme celui-ci et je suis très heureux de les avoir trouvés.

bhwowsersNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Auparavant, j'utilisais un autre service. Mais grâce aux conseils de collègues, j’ai trouvé ce service. La vitesse et le trafic illimité sont impressionnants (en comparaison avec d'autres services). Je l'utilise depuis six mois jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes. Le support client est toujours disponible. Même le panneau de commande m'a plu. Je recommanderai au reste de mes connaissances. Merci!

Ирина КоваленкоPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Expérience client

J'ai essayé ce service proxy plusieurs fois et j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bons, je me porterais garant d'eux

nasSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Qu'est-ce qu'un proxy TCP et comment fonctionne-t-il ?Un serveur proxy

Un serveur proxy TCP agit comme intermédiaire au niveau de la couche transport (couche 4), en relayant les connexions TCP brutes entre les clients et les serveurs destination. Il établit deux connexions distinctes — l'une avec le client, l'autre avec la destination — et transmet les données entre elles sans inspecter le contenu des paquets. Les proxies TCP sont ainsi agnostiques en termes de protocole et adaptés à toute application basée sur TCP.

Quelle est la différence entre un proxy TCP et un proxy HTTP ?Les proxies

Les proxies HTTP opèrent à la couche 7 (couche applicative), comprennent les en-têtes et méthodes HTTP et peuvent modifier les requêtes. Les proxies TCP fonctionnent à la couche 4 (couche transport), en transmettant des flux d'octets bruts sans inspection du contenu. Utilisez les proxies HTTP pour la navigation web et le scraping. Utilisez les proxies TCP (ou SOCKS5) pour les bases de données, SSH, le gaming et les protocoles non-HTTP.

Qu'est-ce que le protocole PROXY ?Le protocole PROXY

Le protocole PROXY est un standard (créé par HAProxy) qui préserve les adresses IP d'origine des clients lorsque le trafic transite par des proxies. Sans celui-ci, les serveurs backend ne voient que l'IP du proxy. Le protocole ajoute en préfixe du flux TCP un en-tête contenant l'IP du client, l'IP destination et les informations de port, permettant ainsi une journalisation, une authentification et des décisions de sécurité appropriées.

Quand faut-il utiliser un proxy TCP plutôt qu'un proxy HTTP ?Utilisez les

Utilisez les proxies TCP (ou le protocole SOCKS5) lorsque votre application ne communique pas via HTTP/HTTPS. Les cas d'usage courants incluent : les connexions aux bases de données (MySQL, PostgreSQL), les tunnels SSH, les sessions RDP, les protocoles de messagerie (SMTP, IMAP), les serveurs de jeux, les applications VoIP et tout logiciel personnalisé basé sur TCP. Les proxies HTTP ne peuvent pas gérer ces protocoles.

FineProxy prend-il en charge les connexions TCP ?FineProxy ne

FineProxy ne propose pas de proxy TCP brut en tant que produit distinct, mais chaque offre inclut la prise en charge de SOCKS5, qui gère intégralement les connexions au niveau TCP. SOCKS5 transmet tout type de trafic TCP — bases de données, SSH, protocoles personnalisés, jeux en ligne — tout en ajoutant l'authentification et un adressage flexible. Vous bénéficiez d'un accès HTTP/HTTPS et SOCKS5 avec bande passante illimitée sur le même forfait, ce qui vous permet d'acheminer n'importe quelle application TCP via FineProxy sans restriction.

Guide

Serveur proxy TCP : fonctionnement et cas d'utilisation

3 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Un proxy TCP est un serveur qui opère au niveau de la couche transport (couche 4), relayant les connexions TCP brutes entre les clients et les serveurs destination. Contrairement aux proxies HTTP qui comprennent et manipulent le trafic web, les proxies TCP fonctionnent comme des tunnels transparents — ils relaient les paquets de données sans inspecter leur contenu.

Cette approche agnostique en termes de protocole rend les proxies TCP indispensables pour les applications au-delà de la navigation web. Lorsque votre trafic n'est pas basé sur HTTP, un proxy web standard ne fonctionnera tout simplement pas.

En quoi un proxy TCP diffère-t-il d'un proxy HTTP ?

La différence fondamentale réside dans la couche du modèle OSI. Les proxies HTTP opèrent à la couche 7 (couche applicative), en analysant les en-têtes, les cookies et les méthodes de requête. Les proxies TCP fonctionnent à la couche 4, en gérant les connexions uniquement sur la base des adresses IP et des ports.

Les proxies HTTP comprennent la sémantique du trafic web. Ils peuvent mettre en cache les réponses, filtrer le contenu et modifier les en-têtes. Les proxies TCP ne voient que des flux d'octets — ils établissent une connexion vers la destination, puis transfèrent les données de manière bidirectionnelle sans interprétation.

Cette distinction détermine le type de proxy adapté à votre besoin. Le web scraping et l'automatisation de navigateur nécessitent des proxies HTTP/HTTPS. Les connexions aux bases de données, les sessions SSH, le gaming et les protocoles personnalisés nécessitent un proxy au niveau TCP.

Le protocole PROXY : préserver les informations du client

L'un des défis des implémentations du protocole TCP proxy : le serveur destination voit des connexions provenant du proxy, et non du client réel. Le protocole PROXY résout ce problème en ajoutant les informations IP du client au début du flux TCP, permettant aux serveurs backend de journaliser et d'authentifier en fonction des adresses client réelles.

Support TCP FineProxy

FineProxy ne propose pas de proxy TCP brut en tant que produit autonome — et en pratique, vous n’en avez pas besoin. SOCKS5, disponible aux côtés de HTTP/HTTPS sur toutes les offres FineProxy, couvre intégralement le proxying au niveau TCP. Il encapsule toute connexion TCP — bases de données, tunnels SSH, jeux en ligne, protocoles personnalisés — dans un handshake standardisé, ce qui en fait la meilleure offre proxy illimitée à acheter pour les applications qui vont au-delà du trafic web. Contrairement à un simple relais TCP, SOCKS5 ajoute l'authentification et un adressage flexible tout en transmettant les flux d'octets bruts sans inspection du contenu.

Si votre tâche implique du web scraping ou de l'automatisation de navigateur, utilisez le mode HTTP/HTTPS pour des performances optimales. Pour tout autre scénario basé sur TCP, basculez le même proxy en SOCKS5 — aucun achat supplémentaire, même bande passante illimitée, flexibilité totale au niveau des protocoles.