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TCP Proxy

Paket IPv4 untuk menskalakan tugas Anda. Mendukung HTTP/HTTPS/SOCKS5, pengiriman otomatis setelah pembayaran, traffic tanpa batas, dan akses API.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 500 proxy pusat data dengan dukungan SOCKS5 di Eropa
  • Ekspor daftar proxy untuk aplikasi TCP sebagai JSON
  • Perbarui IP yang diizinkan untuk application layanan proxy
  • Periksa beban kerja proxy untuk IP yang tidak aktif atau bermasalah
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk paket proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Layanan yang benar-benar luar biasa, 3 tahun penggunaan tanpa masalah, proxy cepat petir halus ditambah dukungan kelas atas. Mudah untuk mengatur dan harga yang adil. Sangat direkomendasikan.

Katona FerencPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Layanan proxy yang sangat baik! Setupnya cepat dan mudah, kecepatan cepat, dan koneksi sangat stabil. Saya tidak memiliki masalah dengan downtime, dan dasbor mudah digunakan

VipaDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka dan menawarkan proxy pusat data dengan harga yang wajar dengan bandwidth tak terbatas.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Layanan proxy yang luar biasa! Mereka memiliki berbagai jenis proxy, termasuk proxy berotasi tanpa batas lalu lintas. Harganya terjangkau dan tersedia opsi penargetan geografis. Pembayaran mudah dilakukan dengan kripto, PayPal, atau kartu.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Pengalaman pelanggan

Saya telah menjadi anggota sejak 2015. Selama bertahun-tahun, saya juga telah bekerja dengan banyak penyedia proxy lain, tetapi FineProxy selalu menjadi penyedia proxy utama saya. Mereka memang hebat. Pertahankan kerja bagusnya.

Nail GüzelTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apa itu TCP proxy dan bagaimana cara kerjanya?TCP proxy server

TCP proxy server bertindak sebagai perantara di transport layer (Layer 4), meneruskan koneksi TCP mentah antara klien dan server tujuan. Server ini membuat dua koneksi terpisah — satu dengan klien, satu dengan tujuan — lalu meneruskan data di antara keduanya tanpa memeriksa isi paket. Hal ini membuat TCP proxy bersifat protocol-agnostic, cocok untuk aplikasi berbasis TCP apa pun.

Apa perbedaan antara TCP proxy dan HTTP proxy?HTTP proxy

HTTP proxy beroperasi di Layer 7 (application layer), memahami HTTP header, method, dan dapat memodifikasi permintaan. TCP proxy bekerja di Layer 4 (transport layer), meneruskan byte stream mentah tanpa inspeksi konten. Gunakan HTTP proxy untuk browsing web dan scraping. Gunakan TCP proxy (atau SOCKS5) untuk database, SSH, gaming, dan protokol non-HTTP.

Apa itu protokol PROXY?PROXY protocol adalah

PROXY protocol adalah standar (dibuat oleh HAProxy) yang mempertahankan alamat IP klien asli saat traffic melewati proxy. Tanpa protokol ini, server backend hanya melihat IP proxy. Protokol ini menambahkan header di awal TCP stream yang berisi IP klien, IP tujuan, dan informasi port, sehingga memungkinkan logging, autentikasi, dan keputusan keamanan yang tepat.

Kapan saya harus menggunakan TCP proxy daripada HTTP proxy?Gunakan TCP

Gunakan TCP proxy (atau protokol SOCKS5) ketika aplikasi Anda tidak berkomunikasi melalui HTTP/HTTPS. Skenario umum meliputi: koneksi database (MySQL, PostgreSQL), SSH tunnel, sesi RDP, protokol email (SMTP, IMAP), server gaming, aplikasi VoIP, dan software berbasis TCP khusus lainnya. HTTP proxy tidak dapat menangani protokol-protokol ini.

Apakah FineProxy mendukung koneksi TCP?FineProxy tidak

FineProxy tidak menyediakan raw TCP proxy sebagai produk terpisah, tetapi setiap paket proxy sudah mencakup dukungan SOCKS5, yang sepenuhnya menangani koneksi level TCP. SOCKS5 meneruskan traffic TCP apa pun — database, SSH, protokol kustom, gaming — sekaligus menambahkan autentikasi dan pengalamatan fleksibel di atasnya. Anda mendapatkan akses HTTP/HTTPS dan SOCKS5 dengan bandwidth unlimited dalam paket yang sama, sehingga Anda bisa merutekan aplikasi berbasis TCP apa pun melalui FineProxy tanpa batasan.

Panduan

TCP Proxy Server: Cara Kerja dan Kapan Anda Membutuhkannya?

2 mnt bacaTim jaringan FineProxy

TCP proxy adalah server yang beroperasi di transport layer (Layer 4), meneruskan koneksi TCP mentah antara klien dan server tujuan. Berbeda dengan HTTP proxy yang memahami dan memanipulasi traffic web, TCP proxy bekerja sebagai tunnel transparan — meneruskan paket data tanpa memeriksa isinya.

Pendekatan protocol-agnostic ini menjadikan TCP proxy penting untuk aplikasi di luar browsing web. Ketika traffic Anda bukan berbasis HTTP, web proxy standar tidak akan berfungsi.

Apa Perbedaan TCP Proxy dengan HTTP Proxy?

Perbedaan mendasarnya terletak pada layer OSI. HTTP proxy beroperasi di Layer 7 (application layer), mengurai header, cookie, dan request method. TCP proxy berfungsi di Layer 4, menangani koneksi hanya berdasarkan alamat IP dan port.

HTTP proxy memahami semantik traffic web. Proxy jenis ini dapat meng-cache respons, memfilter konten, dan memodifikasi header. TCP proxy hanya melihat byte stream — membuat koneksi ke tujuan, lalu meneruskan data secara dua arah tanpa interpretasi.

Perbedaan ini menentukan jenis proxy mana yang sesuai untuk tugas Anda. Web scraping dan automasi browser memerlukan proxy HTTP/HTTPS. Koneksi database, sesi SSH, gaming, dan protokol khusus memerlukan proxying di level TCP.

PROXY Protocol: Mempertahankan Informasi Klien

Satu tantangan pada implementasi TCP proxy protocol: server tujuan melihat koneksi berasal dari proxy, bukan dari klien sebenarnya. PROXY protocol mengatasi ini dengan menambahkan informasi IP klien di awal TCP stream, sehingga server backend dapat mencatat dan melakukan autentikasi berdasarkan alamat klien yang sesungguhnya.

Dukungan TCP FineProxy

FineProxy tidak menawarkan raw TCP proxy sebagai produk terpisah — dan dalam praktiknya, Anda tidak memerlukannya. SOCKS5, yang didukung bersamaan dengan HTTP/HTTPS di semua paket FineProxy, sepenuhnya mencakup proxying level TCP. Protokol ini membungkus koneksi TCP apa pun — database, SSH tunnel, gaming, protokol khusus — dalam handshake terstandarisasi, memberikan Anda paket proxy unlimited terbaik untuk dibeli bagi aplikasi yang melampaui traffic web. Berbeda dengan TCP relay biasa, SOCKS5 menambahkan autentikasi dan pengalamatan fleksibel sambil tetap meneruskan byte stream mentah tanpa inspeksi konten.

Jika tugas Anda melibatkan web scraping atau otomasi browser, gunakan mode HTTP/HTTPS untuk performa optimal. Untuk skenario berbasis TCP lainnya, alihkan proxy yang sama ke SOCKS5 — tidak perlu pembelian tambahan, bandwidth tetap unlimited, fleksibilitas protokol penuh.