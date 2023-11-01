TCP proxy adalah server yang beroperasi di transport layer (Layer 4), meneruskan koneksi TCP mentah antara klien dan server tujuan. Berbeda dengan HTTP proxy yang memahami dan memanipulasi traffic web, TCP proxy bekerja sebagai tunnel transparan — meneruskan paket data tanpa memeriksa isinya.
Pendekatan protocol-agnostic ini menjadikan TCP proxy penting untuk aplikasi di luar browsing web. Ketika traffic Anda bukan berbasis HTTP, web proxy standar tidak akan berfungsi.
Apa Perbedaan TCP Proxy dengan HTTP Proxy?
Perbedaan mendasarnya terletak pada layer OSI. HTTP proxy beroperasi di Layer 7 (application layer), mengurai header, cookie, dan request method. TCP proxy berfungsi di Layer 4, menangani koneksi hanya berdasarkan alamat IP dan port.
HTTP proxy memahami semantik traffic web. Proxy jenis ini dapat meng-cache respons, memfilter konten, dan memodifikasi header. TCP proxy hanya melihat byte stream — membuat koneksi ke tujuan, lalu meneruskan data secara dua arah tanpa interpretasi.
Perbedaan ini menentukan jenis proxy mana yang sesuai untuk tugas Anda. Web scraping dan automasi browser memerlukan proxy HTTP/HTTPS. Koneksi database, sesi SSH, gaming, dan protokol khusus memerlukan proxying di level TCP.
PROXY Protocol: Mempertahankan Informasi Klien
Satu tantangan pada implementasi TCP proxy protocol: server tujuan melihat koneksi berasal dari proxy, bukan dari klien sebenarnya. PROXY protocol mengatasi ini dengan menambahkan informasi IP klien di awal TCP stream, sehingga server backend dapat mencatat dan melakukan autentikasi berdasarkan alamat klien yang sesungguhnya.
Dukungan TCP FineProxy
FineProxy tidak menawarkan raw TCP proxy sebagai produk terpisah — dan dalam praktiknya, Anda tidak memerlukannya. SOCKS5, yang didukung bersamaan dengan HTTP/HTTPS di semua paket FineProxy, sepenuhnya mencakup proxying level TCP. Protokol ini membungkus koneksi TCP apa pun — database, SSH tunnel, gaming, protokol khusus — dalam handshake terstandarisasi, memberikan Anda paket proxy unlimited terbaik untuk dibeli bagi aplikasi yang melampaui traffic web. Berbeda dengan TCP relay biasa, SOCKS5 menambahkan autentikasi dan pengalamatan fleksibel sambil tetap meneruskan byte stream mentah tanpa inspeksi konten.
Jika tugas Anda melibatkan web scraping atau otomasi browser, gunakan mode HTTP/HTTPS untuk performa optimal. Untuk skenario berbasis TCP lainnya, alihkan proxy yang sama ke SOCKS5 — tidak perlu pembelian tambahan, bandwidth tetap unlimited, fleksibilitas protokol penuh.