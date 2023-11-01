NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy TCP

Pacchetti IPv4 per scalare le attività. Supporta HTTP/HTTPS/SOCKS5, consegna automatica dopo il pagamento, traffico illimitato e accesso API.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 500 proxy datacenter con SOCKS5 support in Europe
  • Esportate i miei lista di proxy per TCP applications in formato JSON
  • Aggiornate the allowed IP per i miei application servizio proxy
  • Controllate i miei workload proxies per inactive or erroring IPs
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei piani proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Un servizio davvero straordinario: 3 anni di utilizzo senza problemi, proxy fluidi e velocissimi, oltre a un'assistenza di prim'ordine. Facile da configurare e con prezzi equi. Fortemente consigliato.

Katona FerencPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Servizio proxy eccellente! La configurazione è stata facile e veloce, le velocità sono elevate e la connessione è molto stabile. Non ho avuto problemi di inattività e la dashboard è semplice da usare.

VipaDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla propria missione e offrono proxy da data center a prezzi ragionevoli con larghezza di banda illimitata. Ho cercato un servizio simile in tutto Internet e sono davvero contento di averli trovati.

bhwowsersNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Servizio proxy eccezionale! Offre diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione senza limiti di traffico. I prezzi sono accessibili e sono disponibili opzioni di targeting geografico. È facile pagare con criptovalute, PayPal o carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Esperienza cliente

Sono cliente dal 2015. Nel corso degli anni ho lavorato anche con molti altri fornitori di proxy, ma FineProxy è sempre rimasto il mio fornitore principale. Sono semplicemente fantastici. Continuate così.

Nail GüzelTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Cos'è un TCP proxy e come funziona?Un server TCP

Un server TCP proxy agisce come intermediario a livello di trasporto (Layer 4), inoltrando connessioni TCP raw tra client e server di destinazione. Stabilisce due connessioni separate — una con il client, una con la destinazione — e inoltra i dati tra di esse senza ispezionare il contenuto dei pacchetti. Questo rende i TCP proxy indipendenti dal protocollo, adatti a qualsiasi applicazione basata su TCP.

Qual è la differenza tra TCP proxy e HTTP proxy?I proxy

I proxy HTTP operano al Layer 7 (livello applicazione), comprendono gli header HTTP, i metodi e possono modificare le richieste. I TCP proxy lavorano al Layer 4 (livello trasporto), inoltrando flussi di byte raw senza ispezione dei contenuti. Utilizzate i proxy HTTP per la navigazione web e lo scraping. Utilizzate i TCP proxy (o SOCKS5) per database, SSH, gaming e protocolli non HTTP.

Cos'è il PROXY protocol?Il PROXY protocol

Il PROXY protocol è uno standard (creato da HAProxy) che preserva gli indirizzi IP originali del client quando il traffico passa attraverso i proxy. Senza di esso, i server backend vedono solo l’IP del proxy. Il protocollo antepone allo stream TCP un header contenente l'IP del client, l'IP di destinazione e le informazioni sulla porta, consentendo un logging corretto, l'autenticazione e le decisioni di sicurezza.

Quando è consigliabile usare un proxy TCP anziché un proxy HTTP?Utilizzate i

Utilizzate i TCP proxy (o il protocollo SOCKS5) quando la vostra applicazione non comunica tramite HTTP/HTTPS. Gli scenari più comuni includono: connessioni a database (MySQL, PostgreSQL), tunnel SSH, sessioni RDP, protocolli email (SMTP, IMAP), server di gaming, applicazioni VoIP e qualsiasi software personalizzato basato su TCP. I proxy HTTP non sono in grado di gestire questi protocolli.

FineProxy supporta le connessioni TCP?FineProxy non

FineProxy non offre un proxy TCP raw come prodotto separato, ma ogni piano proxy include il supporto SOCKS5, che gestisce pienamente le connessioni a livello TCP. SOCKS5 inoltra qualsiasi traffico TCP — database, SSH, protocolli personalizzati, gaming — aggiungendo autenticazione e indirizzamento flessibile. Con lo stesso piano hai accesso sia HTTP/HTTPS che SOCKS5 con banda illimitata, così puoi instradare qualsiasi applicazione basata su TCP tramite FineProxy senza limitazioni.

Guida

TCP Proxy Server: come funziona e quando serve?

3 min di letturaTeam di rete FineProxy

Un proxy TCP è un server che opera a livello di trasporto (Layer 4), inoltrando connessioni TCP grezze tra client e server di destinazione. A differenza dei proxy HTTP, che comprendono e manipolano il traffico web, i proxy TCP funzionano come tunnel trasparenti — trasmettono i pacchetti di dati senza ispezionarne il contenuto.

Questo approccio indipendente dal protocollo rende i TCP proxy essenziali per le applicazioni che vanno oltre la navigazione web. Quando il vostro traffico non è basato su HTTP, un proxy web standard semplicemente non funziona.

In cosa differisce un TCP proxy da un HTTP proxy?

La differenza fondamentale risiede nel livello OSI. I proxy HTTP operano al Layer 7 (livello applicazione), analizzando header, cookie e metodi di richiesta. I TCP proxy operano al Layer 4, gestendo le connessioni esclusivamente in base a indirizzi IP e porte.

I proxy HTTP comprendono la semantica del traffico web. Possono memorizzare risposte in cache, filtrare contenuti e modificare gli header. I TCP proxy vedono solo flussi di byte — stabiliscono una connessione con la destinazione e inoltrano i dati in modo bidirezionale senza alcuna interpretazione.

Questa distinzione determina quale tipo di proxy è più adatto alle vostre esigenze. Il web scraping e l'automazione del browser richiedono proxy HTTP/HTTPS. Le connessioni a database, le sessioni SSH, il gaming e i protocolli personalizzati richiedono il proxying a livello TCP.

Il PROXY Protocol: preservare le informazioni del client

Una delle sfide nelle implementazioni del TCP proxy protocol: il server di destinazione vede le connessioni come provenienti dal proxy, non dal client reale. Il PROXY protocol risolve questo problema aggiungendo in testa allo stream TCP le informazioni sull'IP del client, consentendo ai server backend di registrare e autenticare le connessioni in base agli indirizzi reali.

Supporto TCP di FineProxy

FineProxy non offre un proxy TCP raw come prodotto a sé stante — e nella pratica non ne hai bisogno. SOCKS5, supportato insieme a HTTP/HTTPS su tutti i piani FineProxy, copre completamente il proxying a livello TCP. Incapsula qualsiasi connessione TCP — database, tunnel SSH, gaming, protocolli personalizzati — in un handshake standardizzato, offrendoti il miglior piano proxy illimitato per applicazioni che vanno oltre il traffico web. A differenza di un semplice relay TCP, SOCKS5 aggiunge autenticazione e indirizzamento flessibile, continuando a inoltrare flussi di byte grezzi senza ispezione del contenuto.

Se la tua attività prevede web scraping o automazione del browser, utilizza la modalità HTTP/HTTPS per prestazioni ottimali. Per qualsiasi altro scenario basato su TCP, passa lo stesso proxy a SOCKS5 — nessun acquisto aggiuntivo, stessa banda illimitata, piena flessibilità di protocollo.