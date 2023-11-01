Un proxy TCP è un server che opera a livello di trasporto (Layer 4), inoltrando connessioni TCP grezze tra client e server di destinazione. A differenza dei proxy HTTP, che comprendono e manipolano il traffico web, i proxy TCP funzionano come tunnel trasparenti — trasmettono i pacchetti di dati senza ispezionarne il contenuto.
Questo approccio indipendente dal protocollo rende i TCP proxy essenziali per le applicazioni che vanno oltre la navigazione web. Quando il vostro traffico non è basato su HTTP, un proxy web standard semplicemente non funziona.
In cosa differisce un TCP proxy da un HTTP proxy?
La differenza fondamentale risiede nel livello OSI. I proxy HTTP operano al Layer 7 (livello applicazione), analizzando header, cookie e metodi di richiesta. I TCP proxy operano al Layer 4, gestendo le connessioni esclusivamente in base a indirizzi IP e porte.
I proxy HTTP comprendono la semantica del traffico web. Possono memorizzare risposte in cache, filtrare contenuti e modificare gli header. I TCP proxy vedono solo flussi di byte — stabiliscono una connessione con la destinazione e inoltrano i dati in modo bidirezionale senza alcuna interpretazione.
Questa distinzione determina quale tipo di proxy è più adatto alle vostre esigenze. Il web scraping e l'automazione del browser richiedono proxy HTTP/HTTPS. Le connessioni a database, le sessioni SSH, il gaming e i protocolli personalizzati richiedono il proxying a livello TCP.
Il PROXY Protocol: preservare le informazioni del client
Una delle sfide nelle implementazioni del TCP proxy protocol: il server di destinazione vede le connessioni come provenienti dal proxy, non dal client reale. Il PROXY protocol risolve questo problema aggiungendo in testa allo stream TCP le informazioni sull'IP del client, consentendo ai server backend di registrare e autenticare le connessioni in base agli indirizzi reali.
Supporto TCP di FineProxy
FineProxy non offre un proxy TCP raw come prodotto a sé stante — e nella pratica non ne hai bisogno. SOCKS5, supportato insieme a HTTP/HTTPS su tutti i piani FineProxy, copre completamente il proxying a livello TCP. Incapsula qualsiasi connessione TCP — database, tunnel SSH, gaming, protocolli personalizzati — in un handshake standardizzato, offrendoti il miglior piano proxy illimitato per applicazioni che vanno oltre il traffico web. A differenza di un semplice relay TCP, SOCKS5 aggiunge autenticazione e indirizzamento flessibile, continuando a inoltrare flussi di byte grezzi senza ispezione del contenuto.
Se la tua attività prevede web scraping o automazione del browser, utilizza la modalità HTTP/HTTPS per prestazioni ottimali. Per qualsiasi altro scenario basato su TCP, passa lo stesso proxy a SOCKS5 — nessun acquisto aggiuntivo, stessa banda illimitata, piena flessibilità di protocollo.