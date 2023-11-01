FineProxy ei paku eraldiseisva tootena toores-TCP proxyt, kuid iga proxy pakett sisaldab SOCKS5 tuge, mis käsitleb täielikult TCP-tasemel ühendusi. SOCKS5 edastab suvalist TCP liiklust — andmebaasid, SSH, kohandatud protokollid, mängimine — lisades peale autentimise ja paindliku adresseerimise. Saate sama paketi raames nii HTTP/HTTPS kui ka SOCKS5 ligipääsu piiramatu ribalaiusega, nii et saate suunata mis tahes TCP-põhise rakenduse läbi FineProxy ilma piiranguteta.