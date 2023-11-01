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TCP proxy

IPv4 paketid teie ülesannete skaleerimiseks. Toetab HTTP/HTTPS/SOCKS5, automaatne kohaletoimetamine pärast maksmist, piiramatu liiklus ja API ligipääs.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 500 andmekeskuse puhverservereid koos SOCKS5 support asukohas Euroopa
  • Ekspordi minu puhverserverite loendit TCP applications JSON-ina
  • Uuenda the allowed IP minu application puhverserveriteenust
  • Kontrolli minu workload proxies inactive or erroring IPs
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveripakette
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Tõeliselt hämmastav teenus, 3 aastat kasutamist ilma probleemideta, sujuvat väikeset kiirust ja tipptasemel toetust. Lihtne paigaldada ja õiglased hinnad. Väga soovitatav.

Katona FerencFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Väga hea puhverserveriteenus! Seadmine oli kiire ja lihtne, kiirused on kiired ja ühendus on väga stabiilne. Mul pole olnud hädaajatega probleeme, ja paneeri on lihtne kasutada.

VipaDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missiooniga lojaalseks ja pakuvad mõistlikku hinda andmekeskuse proxy'id piiramatu bandiidiga. Otsisin kogu internetist sellist teenust ja olen väga õnnelik, et leidsin neid.

bhwowsersNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Suurepärane puhverserveriteenus! Neil on eri tüüpi puhverservereid, sealhulgas roteeruvad puhverserverid ilma liikluspiiranguta. Hinnad on taskukohased ja saadaval on geograafilise sihtimise võimalused. Maksta saab mugavalt krüptoraha, PayPali või kaartidega.

Vladimir AkimkinSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Kliendikogemus

Olen olnud liige alates 2015. aastast. Aastate jooksul olen töötanud ka paljude teiste proxy pakkujatega, kuid FineProxy on alati olnud minu peamine proxy pakkuja. Nad on lihtsalt suurepärased. Jätkake oma head tööd.

Nail GüzelTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Mis on TCP proxy ja kuidas see töötab?TCP proxy server

TCP proxy server toimib vahendajana transpordikihis (kiht 4), edastades töötlemata TCP-ühendusi klientide ja sihtserverite vahel. See loob kaks eraldi ühendust — ühe kliendiga, teise sihtserveriga — ning edastab andmeid nende vahel pakettide sisu kontrollimata. See muudab TCP proxy'd protokollist sõltumatuks, sobides igale TCP-põhisele rakendusele.

Mis vahe on TCP proxy-l ja HTTP proxy-l?HTTP proxy-d

HTTP proxy-d toimivad kihil 7 (rakendustasand), mõistes HTTP päiseid ja meetodeid ning suutes päringuid muuta. TCP proxy-d toimivad kihil 4 (transpordikiht), edastades tooreid baidivoogusid ilma sisu kontrollimata. Kasutage HTTP proxy-sid veebisirvimiseks ja andmete kogumiseks. Kasutage TCP proxy-sid (või SOCKS5) andmebaaside, SSH, mängude ja mitte-HTTP-protokollide jaoks.

Mis on PROXY protokoll?PROXY protokoll on

PROXY protokoll on standard (loodud HAProxy poolt), mis säilitab kliendi algse IP-aadressi, kui liiklus läbib proxy-servereid. Ilma selleta näeb taustaserver ainult proxy IP-aadressi. Protokoll lisab TCP-voo ette päise, mis sisaldab kliendi IP-aadressi, sihtkoha IP-aadressi ja pordi teavet, võimaldades nõuetekohast logimist, autentimist ja turvaotsuste tegemist.

Millal peaksin kasutama TCP proxy't HTTP proxy asemel?Kasutage TCP

Kasutage TCP proxy't (või SOCKS5 protokolli), kui teie rakendus ei suhtle HTTP/HTTPS kaudu. Levinumad stsenaariumid on: andmebaasiühendused (MySQL, PostgreSQL), SSH-tunnelid, RDP-seansid, e-posti protokollid (SMTP, IMAP), mänguserverid, VoIP rakendused ja mis tahes kohandatud TCP-põhine tarkvara. HTTP proxy'd ei suuda neid protokolle käsitleda.

Kas FineProxy toetab TCP-ühendusi?FineProxy ei

FineProxy ei paku eraldiseisva tootena toores-TCP proxyt, kuid iga proxy pakett sisaldab SOCKS5 tuge, mis käsitleb täielikult TCP-tasemel ühendusi. SOCKS5 edastab suvalist TCP liiklust — andmebaasid, SSH, kohandatud protokollid, mängimine — lisades peale autentimise ja paindliku adresseerimise. Saate sama paketi raames nii HTTP/HTTPS kui ka SOCKS5 ligipääsu piiramatu ribalaiusega, nii et saate suunata mis tahes TCP-põhise rakenduse läbi FineProxy ilma piiranguteta.

Juhend

TCP Proxy server: kuidas see töötab ja millal seda vajate?

2 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

TCP proxy on server, mis töötab transpordikihil (kiht 4) ja edastab toorseid TCP-ühendusi klientide ja sihtserverite vahel. Erinevalt HTTP proxydest, mis mõistavad ja töötlevad veebiliiklust, toimivad TCP proxyd läbipaistvate tunnelitena — need edastavad andmepakette nende sisu kontrollimata.

See protokollist sõltumatu lähenemisviis muudab TCP proxy'd hädavajalikuks rakendustes, mis jäävad veebibrausimisest kaugemale. Kui teie liiklus ei põhine HTTP-l, siis tavaline veebi-proxy lihtsalt ei tööta.

Kuidas erineb TCP proxy HTTP proxy'st?

Põhimõtteline erinevus seisneb OSI kihis. HTTP proxy'd töötavad kihil 7 (rakenduskiht), parsides päiseid, küpsiseid ja päringumeetodeid. TCP proxy'd toimivad kihil 4, käsitledes ühendusi üksnes IP-aadresside ja portide alusel.

HTTP proxy'd mõistavad veebiliikluse semantikat. Nad suudavad puhverdada vastuseid, filtreerida sisu ja muuta päiseid. TCP proxy'd näevad ainult baidivoogusid — nad loovad ühenduse sihtkohaga ja edastavad seejärel andmeid mõlemas suunas ilma neid tõlgendamata.

See eristus määrab, milline proxy tüüp sobib teie ülesandeks. Veebiskreipimine ja brauseri automatiseerimine nõuavad HTTP/HTTPS proxy'sid. Andmebaasiühendused, SSH-seansid, mängud ja kohandatud protokollid vajavad TCP-tasemel proxy'tamist.

PROXY protokoll: klienditeabe säilitamine

Üks TCP proxy protokolli rakenduste väljakutse: sihtserver näeb ühendusi proxy'st, mitte tegelikult kliendilt. PROXY protokoll lahendab selle probleemi, lisades TCP-voo ette kliendi IP-teabe, mis võimaldab taustaserveritel logida ja autentida tegelike kliendiaadresside alusel.

FineProxy TCP tugi

FineProxy ei paku toores-TCP proxyt eraldi tootena — ja praktikas pole teil seda vajagi. SOCKS5, mida toetatakse kõigis FineProxy pakettides koos HTTP/HTTPS-iga, katab täielikult TCP-tasemel proksiühendused. See mähib iga TCP ühenduse — andmebaasid, SSH tunnelid, mängimine, kohandatud protokollid — standardiseeritud käepigistusse, pakkudes teile parimat piiramatut proxy paketti rakenduste jaoks, mis ulatuvad veebiliiklusest kaugemale. Erinevalt paljastatast TCP vahendusest lisab SOCKS5 autentimise ja paindliku adresseerimise, edastades samal ajal toorvoogude baite ilma sisu kontrollimiseta.

Kui teie ülesanne hõlmab veebiandmete korjet või brauseri automatiseerimist, kasutage optimaalse jõudluse saavutamiseks HTTP/HTTPS režiimi. Kõigi muude TCP-põhiste stsenaariumide jaoks lülitage sama proxy SOCKS5 režiimile — lisakulu pole vaja, sama piiramatu ribalaius, täielik protokolli paindlikkus.