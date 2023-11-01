TCP proxy on server, mis töötab transpordikihil (kiht 4) ja edastab toorseid TCP-ühendusi klientide ja sihtserverite vahel. Erinevalt HTTP proxydest, mis mõistavad ja töötlevad veebiliiklust, toimivad TCP proxyd läbipaistvate tunnelitena — need edastavad andmepakette nende sisu kontrollimata.
See protokollist sõltumatu lähenemisviis muudab TCP proxy'd hädavajalikuks rakendustes, mis jäävad veebibrausimisest kaugemale. Kui teie liiklus ei põhine HTTP-l, siis tavaline veebi-proxy lihtsalt ei tööta.
Kuidas erineb TCP proxy HTTP proxy'st?
Põhimõtteline erinevus seisneb OSI kihis. HTTP proxy'd töötavad kihil 7 (rakenduskiht), parsides päiseid, küpsiseid ja päringumeetodeid. TCP proxy'd toimivad kihil 4, käsitledes ühendusi üksnes IP-aadresside ja portide alusel.
HTTP proxy'd mõistavad veebiliikluse semantikat. Nad suudavad puhverdada vastuseid, filtreerida sisu ja muuta päiseid. TCP proxy'd näevad ainult baidivoogusid — nad loovad ühenduse sihtkohaga ja edastavad seejärel andmeid mõlemas suunas ilma neid tõlgendamata.
See eristus määrab, milline proxy tüüp sobib teie ülesandeks. Veebiskreipimine ja brauseri automatiseerimine nõuavad HTTP/HTTPS proxy'sid. Andmebaasiühendused, SSH-seansid, mängud ja kohandatud protokollid vajavad TCP-tasemel proxy'tamist.
PROXY protokoll: klienditeabe säilitamine
Üks TCP proxy protokolli rakenduste väljakutse: sihtserver näeb ühendusi proxy'st, mitte tegelikult kliendilt. PROXY protokoll lahendab selle probleemi, lisades TCP-voo ette kliendi IP-teabe, mis võimaldab taustaserveritel logida ja autentida tegelike kliendiaadresside alusel.
FineProxy TCP tugi
FineProxy ei paku toores-TCP proxyt eraldi tootena — ja praktikas pole teil seda vajagi. SOCKS5, mida toetatakse kõigis FineProxy pakettides koos HTTP/HTTPS-iga, katab täielikult TCP-tasemel proksiühendused. See mähib iga TCP ühenduse — andmebaasid, SSH tunnelid, mängimine, kohandatud protokollid — standardiseeritud käepigistusse, pakkudes teile parimat piiramatut proxy paketti rakenduste jaoks, mis ulatuvad veebiliiklusest kaugemale. Erinevalt paljastatast TCP vahendusest lisab SOCKS5 autentimise ja paindliku adresseerimise, edastades samal ajal toorvoogude baite ilma sisu kontrollimiseta.
Kui teie ülesanne hõlmab veebiandmete korjet või brauseri automatiseerimist, kasutage optimaalse jõudluse saavutamiseks HTTP/HTTPS režiimi. Kõigi muude TCP-põhiste stsenaariumide jaoks lülitage sama proxy SOCKS5 režiimile — lisakulu pole vaja, sama piiramatu ribalaius, täielik protokolli paindlikkus.