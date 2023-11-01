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Proxy TCP

Pakiety IPv4 do skalowania zadań. Obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatyczne dostarczanie po dokonaniu płatności, nieograniczony ruch i dostęp do API.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 500 proxy datacenter z obsługą SOCKS5 w Europie
  • Eksportuj moją listę proxy do aplikacji TCP w formacie JSON
  • Zaktualizuj dozwolone IP dla usługi proxy mojej aplikacji
  • Sprawdź proxy używane w moim zadaniu pod kątem nieaktywnych lub błędnie działających IP
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich planów proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Naprawdę niesamowita usługa, 3 lata użytkowania bez problemów, płynnie i z piorunującą szybkością proxy oraz obsługą na najwyższym poziomie. Łatwa konfiguracja i uczciwe ceny. Gorąco polecam.

Katona FerencWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.

bhwowsersNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Świetna usługa proxy! Oferują różne rodzaje serwerów proxy, w tym rotacyjne bez limitu transferu. Mają przystępne ceny i opcje geotargetowania. Można łatwo zapłacić kryptowalutami, przez PayPal lub kartą.

Vladimir AkimkinSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Doświadczenia klientów

Członkiem jestem od 2015. Przez te lata współpracowałem także z wieloma innymi dostawcami proxy, ale Fineproxy zawsze był moim głównym dostawcą proxy. Są po prostu świetni. Tak trzymajcie.

Nail GüzelTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czym jest proxy TCP i jak działa?Przekaźnik warstwy 4

Serwer proxy TCP działa jako pośrednik w warstwie transportowej (warstwa 4), przekazując surowe połączenia TCP między klientami a serwerami docelowymi. Nawiązuje dwa oddzielne połączenia — jedno z klientem, drugie z serwerem docelowym — i przekazuje dane między nimi bez analizy zawartości pakietów. Dzięki temu proxy TCP jest niezależne od protokołu i odpowiednie dla dowolnej aplikacji opartej na TCP.

Jaka jest różnica między proxy TCP a proxy HTTP?Warstwa OSI

Proxy HTTP działają na warstwie 7 (warstwa aplikacji), rozumieją nagłówki HTTP, metody i mogą modyfikować zapytania. Proxy TCP działają na warstwie 4 (warstwa transportowa), przekazując surowe strumienie bajtów bez inspekcji zawartości. Używaj proxy HTTP do przeglądania stron i scrapingu. Używaj proxy TCP (lub SOCKS5) do baz danych, SSH, gier i protokołów innych niż HTTP.

Czym jest protokół PROXY?Zachowuje IP klienta

Protokół PROXY to standard (stworzony przez HAProxy), który zachowuje oryginalne adresy IP klientów, gdy ruch przechodzi przez proxy. Bez niego serwery backendowe widzą jedynie IP proxy. Protokół dodaje na początku strumienia TCP nagłówek zawierający IP klienta, IP docelowe oraz informacje o porcie, umożliwiając prawidłowe logowanie, uwierzytelnianie i podejmowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa.

Kiedy powinienem użyć proxy TCP zamiast proxy HTTP?Ruch poza HTTP

Używaj proxy TCP (lub protokołu SOCKS5), gdy Twoja aplikacja nie komunikuje się przez HTTP/HTTPS. Typowe scenariusze obejmują: połączenia z bazami danych (MySQL, PostgreSQL), tunele SSH, sesje RDP, protokoły e-mail (SMTP, IMAP), serwery gier, aplikacje VoIP oraz dowolne niestandardowe oprogramowanie oparte na TCP. Proxy HTTP nie jest w stanie obsłużyć tych protokołów.

Czy FineProxy obsługuje połączenia TCP?Użyj SOCKS5

FineProxy nie oferuje surowego proxy TCP jako osobnego produktu, ale każdy plan obejmuje obsługę SOCKS5, która w pełni obsługuje połączenia na poziomie TCP. SOCKS5 przekazuje dowolny ruch TCP — bazy danych, SSH, niestandardowe protokoły, gry — zapewniając jednocześnie uwierzytelnianie i elastyczne adresowanie. W ramach jednego planu otrzymujesz dostęp zarówno do HTTP/HTTPS, jak i SOCKS5 z nielimitowaną przepustowością, dzięki czemu możesz kierować dowolną aplikację opartą na TCP przez FineProxy bez ograniczeń.

Instrukcja

Serwer proxy TCP: jak działa i kiedy go potrzebujesz?

2 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Proxy TCP to serwer działający w warstwie transportowej (warstwa 4), który przekazuje surowe połączenia TCP między klientami a serwerami docelowymi. W przeciwieństwie do proxy HTTP, które rozumieją i modyfikują ruch webowy, proxy TCP działają jako przezroczyste tunele — przekazują pakiety danych bez inspekcji ich zawartości.

To podejście niezależne od protokołu sprawia, że proxy TCP jest niezbędne w zastosowaniach wykraczających poza przeglądanie stron. Gdy Twój ruch nie opiera się na HTTP, standardowe proxy webowe po prostu nie zadziała.

Czym proxy TCP różni się od proxy HTTP?

Fundamentalna różnica tkwi w warstwie modelu OSI. Proxy HTTP działają na warstwie 7 (warstwa aplikacji), analizując nagłówki, ciasteczka i metody zapytań. Proxy TCP funkcjonują na warstwie 4, obsługując połączenia wyłącznie na podstawie adresów IP i portów.

Proxy HTTP rozumieją semantykę ruchu webowego. Mogą buforować odpowiedzi, filtrować treści i modyfikować nagłówki. Proxy TCP widzą jedynie strumienie bajtów — nawiązują połączenie z serwerem docelowym, a następnie przekazują dane dwukierunkowo bez interpretacji.

Ta różnica decyduje o tym, który typ proxy pasuje do Twojego zadania. Web scraping i automatyzacja przeglądarki wymagają proxy HTTP/HTTPS. Połączenia z bazami danych, sesje SSH, gry i niestandardowe protokoły wymagają proxy na poziomie TCP.

Protokół PROXY: zachowywanie informacji o kliencie

Jednym z wyzwań w implementacjach protokołu PROXY TCP jest to, że serwer docelowy widzi połączenia pochodzące z proxy, a nie od rzeczywistego klienta. Protokół PROXY rozwiązuje ten problem, dołączając informacje o IP klienta na początku strumienia TCP, co pozwala serwerom backendowym logować i uwierzytelniać na podstawie prawdziwych adresów klientów.

Obsługa TCP w FineProxy

FineProxy nie oferuje surowego proxy TCP jako osobnego produktu — i w praktyce nie jest ono potrzebne. SOCKS5, obsługiwany obok HTTP/HTTPS we wszystkich planach FineProxy, w pełni pokrywa tunelowanie na poziomie TCP. Opakowuje dowolne połączenie TCP — bazy danych, tunele SSH, gry, niestandardowe protokoły — w ustandaryzowany handshake, zapewniając najlepszy nieograniczony plan proxy dla zastosowań wykraczających poza ruch webowy. W odróżnieniu od prostego przekaźnika TCP, SOCKS5 dodaje uwierzytelnianie i elastyczne adresowanie, jednocześnie przekazując surowy strumień bajtów bez inspekcji treści.

Jeśli Twoje zadanie obejmuje web scraping lub automatyzację przeglądarki, użyj trybu HTTP/HTTPS, aby uzyskać optymalną wydajność. W każdym innym scenariuszu opartym na TCP przełącz to samo proxy na SOCKS5 — bez dodatkowych opłat, ten sam nieograniczony transfer i pełna elastyczność protokołów.