Proxy TCP to serwer działający w warstwie transportowej (warstwa 4), który przekazuje surowe połączenia TCP między klientami a serwerami docelowymi. W przeciwieństwie do proxy HTTP, które rozumieją i modyfikują ruch webowy, proxy TCP działają jako przezroczyste tunele — przekazują pakiety danych bez inspekcji ich zawartości.
To podejście niezależne od protokołu sprawia, że proxy TCP jest niezbędne w zastosowaniach wykraczających poza przeglądanie stron. Gdy Twój ruch nie opiera się na HTTP, standardowe proxy webowe po prostu nie zadziała.
Czym proxy TCP różni się od proxy HTTP?
Fundamentalna różnica tkwi w warstwie modelu OSI. Proxy HTTP działają na warstwie 7 (warstwa aplikacji), analizując nagłówki, ciasteczka i metody zapytań. Proxy TCP funkcjonują na warstwie 4, obsługując połączenia wyłącznie na podstawie adresów IP i portów.
Proxy HTTP rozumieją semantykę ruchu webowego. Mogą buforować odpowiedzi, filtrować treści i modyfikować nagłówki. Proxy TCP widzą jedynie strumienie bajtów — nawiązują połączenie z serwerem docelowym, a następnie przekazują dane dwukierunkowo bez interpretacji.
Ta różnica decyduje o tym, który typ proxy pasuje do Twojego zadania. Web scraping i automatyzacja przeglądarki wymagają proxy HTTP/HTTPS. Połączenia z bazami danych, sesje SSH, gry i niestandardowe protokoły wymagają proxy na poziomie TCP.
Protokół PROXY: zachowywanie informacji o kliencie
Jednym z wyzwań w implementacjach protokołu PROXY TCP jest to, że serwer docelowy widzi połączenia pochodzące z proxy, a nie od rzeczywistego klienta. Protokół PROXY rozwiązuje ten problem, dołączając informacje o IP klienta na początku strumienia TCP, co pozwala serwerom backendowym logować i uwierzytelniać na podstawie prawdziwych adresów klientów.
Obsługa TCP w FineProxy
FineProxy nie oferuje surowego proxy TCP jako osobnego produktu — i w praktyce nie jest ono potrzebne. SOCKS5, obsługiwany obok HTTP/HTTPS we wszystkich planach FineProxy, w pełni pokrywa tunelowanie na poziomie TCP. Opakowuje dowolne połączenie TCP — bazy danych, tunele SSH, gry, niestandardowe protokoły — w ustandaryzowany handshake, zapewniając najlepszy nieograniczony plan proxy dla zastosowań wykraczających poza ruch webowy. W odróżnieniu od prostego przekaźnika TCP, SOCKS5 dodaje uwierzytelnianie i elastyczne adresowanie, jednocześnie przekazując surowy strumień bajtów bez inspekcji treści.
Jeśli Twoje zadanie obejmuje web scraping lub automatyzację przeglądarki, użyj trybu HTTP/HTTPS, aby uzyskać optymalną wydajność. W każdym innym scenariuszu opartym na TCP przełącz to samo proxy na SOCKS5 — bez dodatkowych opłat, ten sam nieograniczony transfer i pełna elastyczność protokołów.