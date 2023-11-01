TCP 代理是一种运行在传输层（第 4 层）的服务器，负责在客户端和目标服务器之间转发原始 TCP 连接。与能够理解和处理网页流量的 HTTP 代理不同，TCP 代理充当透明隧道——它们只中继数据包，不检查其内容。
这种协议无关的特性使 TCP 代理成为网页浏览之外应用的必备工具。当您的流量不是基于 HTTP 的，标准 Web 代理根本无法胜任。
TCP 代理与 HTTP 代理有什么区别？
根本区别在于 OSI 层级。HTTP 代理运行在第 7 层（应用层），负责解析请求头、Cookie 和请求方法。TCP 代理运行在第 4 层，仅基于 IP 地址和端口处理连接。
HTTP 代理能够理解网络流量的语义，可以缓存响应、过滤内容和修改请求头。TCP 代理只看到字节流——它与目标建立连接，然后双向转发数据，不做任何解析。
这一区别决定了哪种代理类型适合您的任务。网页抓取和浏览器自动化需要 HTTP/HTTPS 代理；数据库连接、SSH 会话、游戏和自定义协议则需要 TCP 层级的代理。
PROXY 协议：保留客户端信息
TCP 代理协议实现中的一个难题在于：目标服务器看到的连接来源是代理，而非真实客户端。PROXY 协议通过在 TCP 数据流前附加客户端 IP 信息来解决这个问题，使后端服务器能够基于真实客户端地址进行日志记录和身份验证。
FineProxy TCP 支持
FineProxy 并未将裸 TCP 代理作为独立产品提供——实际上您也不需要。所有 FineProxy 套餐均支持 SOCKS5（与 HTTP/HTTPS 并行），完全覆盖 TCP 层代理需求。它将任何 TCP 连接——数据库、SSH 隧道、游戏、自定义协议——封装在标准化握手流程中，为超越普通网页流量的应用场景提供最佳的无限流量代理套餐。与裸 TCP 中继不同，SOCKS5 增加了身份验证和灵活寻址功能，同时仍然转发原始字节流，不进行内容检查。
如果您的任务涉及网页抓取或浏览器自动化，请使用 HTTP/HTTPS 模式以获得最佳性能。对于其他所有基于 TCP 的场景，只需将同一个代理切换到 SOCKS5 模式即可——无需额外购买，同样享受无限带宽，完整的协议灵活性。