PROXY 协议是一项由 HAProxy 创建的标准，用于在流量经过代理时保留原始客户端 IP 地址。如果没有它，后端服务器只能看到代理的 IP。该协议在 TCP 数据流前附加一个包含客户端 IP、目标 IP 和端口信息的头部，从而实现正确的日志记录、身份验证和安全决策。