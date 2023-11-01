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TCP 代理

IPv4 套餐，用于扩展您的任务。支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5、付款后自动交付、无限流量和 API 访问。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买500 数据中心代理 ， SOCKS5 支持 位于 欧洲
  • 导出我的 代理列表 用于 TCP applications （JSON 格式）
  • 更新 白名单 IP 用于 我的 application 代理服务
  • 检查我的 工作负载 proxies 用于 不活跃或出错的 IP
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理套餐
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

这真是一项令人惊叹的服务，3年使用无碍，代理服务极快，支持一流的。安装简单，价格合理。强烈推荐。

Katona FerencFineProxy 内部平台译自英语来源

代理服务非常出色！设置快速且简单，速度很快，连接也很稳定。我没有遇到停机问题，仪表盘操作简单

VipaDieg, 今年译自英语来源

流量永不限量

其他供应商按GB甚至按请求收费，这些公司始终忠于使命，提供价格合理的数据中心代理和无限带宽。我在网上找了很久，找到了他们，挺高兴的。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年译自英语来源

很棒的代理服务！他们提供不同类型的代理，包括不限流量的轮换代理。价格实惠，还有地理定位选项。可以用加密货币、PayPal或银行卡轻松付款。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2 年多前译自英语来源

客户体验

自2015年起成为会员。多年来我也与许多其他代理服务提供商合作过，但FineProxy一直是我的主要代理服务提供商。他们真的很棒。继续加油。

Nail GüzelTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
什么是 TCP 代理？它是如何工作的？四层转发

TCP 代理服务器作为传输层（第 4 层）的中间节点，负责在客户端和目标服务器之间转发原始 TCP 连接。它分别与客户端和目标服务器建立两个独立连接，在不检查数据包内容的情况下进行数据中转。这使得 TCP 代理不受协议限制，适用于任何基于 TCP 的应用。

TCP 代理和 HTTP 代理有什么区别？OSI 层级

HTTP 代理运行在第 7 层（应用层），能够理解 HTTP 请求头、方法，并可修改请求。TCP 代理运行在第 4 层（传输层），转发原始字节流，不检查内容。网页浏览和数据抓取请使用 HTTP 代理；数据库连接、SSH、游戏及非 HTTP 协议请使用 TCP 代理（或 SOCKS5）。

什么是 PROXY 协议？保留客户端 IP

PROXY 协议是一项由 HAProxy 创建的标准，用于在流量经过代理时保留原始客户端 IP 地址。如果没有它，后端服务器只能看到代理的 IP。该协议在 TCP 数据流前附加一个包含客户端 IP、目标 IP 和端口信息的头部，从而实现正确的日志记录、身份验证和安全决策。

什么时候应该使用 TCP 代理而不是 HTTP 代理？非 HTTP 流量

当您的应用不通过 HTTP/HTTPS 通信时，应使用 TCP 代理（或 SOCKS5 协议）。常见场景包括：数据库连接（MySQL、PostgreSQL）、SSH 隧道、RDP 远程桌面会话、邮件协议（SMTP、IMAP）、游戏服务器、VoIP 应用，以及任何基于 TCP 的自定义软件。HTTP 代理无法处理这些协议。

FineProxy 支持 TCP 连接吗？使用 SOCKS5

FineProxy 没有将原始 TCP 代理作为独立产品出售，但每个代理套餐都包含 SOCKS5 支持，完全可以处理 TCP 层级的连接。SOCKS5 能够转发任意 TCP 流量——数据库、SSH、自定义协议、游戏——同时还提供认证和灵活的寻址功能。同一套餐同时支持 HTTP/HTTPS 和 SOCKS5 访问，且带宽无限，让您可以毫无限制地通过 FineProxy 路由任何基于 TCP 的应用。

指南

TCP 代理服务器：工作原理及适用场景

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

TCP 代理是一种运行在传输层（第 4 层）的服务器，负责在客户端和目标服务器之间转发原始 TCP 连接。与能够理解和处理网页流量的 HTTP 代理不同，TCP 代理充当透明隧道——它们只中继数据包，不检查其内容。

这种协议无关的特性使 TCP 代理成为网页浏览之外应用的必备工具。当您的流量不是基于 HTTP 的，标准 Web 代理根本无法胜任。

TCP 代理与 HTTP 代理有什么区别？

根本区别在于 OSI 层级。HTTP 代理运行在第 7 层（应用层），负责解析请求头、Cookie 和请求方法。TCP 代理运行在第 4 层，仅基于 IP 地址和端口处理连接。

HTTP 代理能够理解网络流量的语义，可以缓存响应、过滤内容和修改请求头。TCP 代理只看到字节流——它与目标建立连接，然后双向转发数据，不做任何解析。

这一区别决定了哪种代理类型适合您的任务。网页抓取和浏览器自动化需要 HTTP/HTTPS 代理；数据库连接、SSH 会话、游戏和自定义协议则需要 TCP 层级的代理。

PROXY 协议：保留客户端信息

TCP 代理协议实现中的一个难题在于：目标服务器看到的连接来源是代理，而非真实客户端。PROXY 协议通过在 TCP 数据流前附加客户端 IP 信息来解决这个问题，使后端服务器能够基于真实客户端地址进行日志记录和身份验证。

FineProxy TCP 支持

FineProxy 并未将裸 TCP 代理作为独立产品提供——实际上您也不需要。所有 FineProxy 套餐均支持 SOCKS5（与 HTTP/HTTPS 并行），完全覆盖 TCP 层代理需求。它将任何 TCP 连接——数据库、SSH 隧道、游戏、自定义协议——封装在标准化握手流程中，为超越普通网页流量的应用场景提供最佳的无限流量代理套餐。与裸 TCP 中继不同，SOCKS5 增加了身份验证和灵活寻址功能，同时仍然转发原始字节流，不进行内容检查。

如果您的任务涉及网页抓取或浏览器自动化，请使用 HTTP/HTTPS 模式以获得最佳性能。对于其他所有基于 TCP 的场景，只需将同一个代理切换到 SOCKS5 模式即可——无需额外购买，同样享受无限带宽，完整的协议灵活性。