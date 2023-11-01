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TCP-Proxy

IPv4-Pakete für skalierbare Aufgaben. Unterstützt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische Bereitstellung nach Zahlung, unbegrenzter Traffic und API-Zugang.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 500 Datacenter-Proxys mit SOCKS5-Unterstützung in Europa
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste für TCP-Anwendungen als JSON
  • Aktualisieren Sie die erlaubte IP für meinen Anwendungs-Proxy-Dienst
  • Prüfen Sie meine Workload-Proxys auf inaktive oder fehlerhafte IPs
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Pläne
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Wirklich ein erstaunlicher Service, 3 Jahre Nutzung ohne Probleme, reibungslose und blitzschnelle Proxies plus erstklassiger Support. Einfach einzurichten und faire Preise. Sehr empfehlenswert.

Katona FerencInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ausgezeichneter Proxy-Dienst! Die Einrichtung war schnell und einfach, die Geschwindigkeiten sind hoch, und die Verbindung ist sehr stabil. Ich hatte keine Probleme mit Ausfallzeiten, und das Dashboard ist einfach zu bedienen.

VipaDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu und bieten preisgünstige Rechenzentrums-Proxies mit unbegrenzter Bandbreite an. Ich habe das ganze Internet nach einem solchen Dienst durchsucht und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.

bhwowsersNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Großartiger Proxy-Dienst! Es gibt verschiedene Proxy-Typen, darunter rotierende Proxys ohne Traffic-Limit. Die Preise sind günstig, und Geo-Targeting ist verfügbar. Bezahlen kann man bequem mit Kryptowährungen, PayPal oder Karten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Kundenerfahrung

Seit 2015 Mitglied. Im Laufe der Jahre habe ich auch mit vielen anderen Proxy-Anbietern gearbeitet, aber FineProxy war immer mein Haupt-Proxy-Anbieter. Sie sind einfach großartig. Macht weiter so.

Nail GüzelTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Was ist ein TCP-Proxy und wie funktioniert er?Layer-4-Relay

Ein TCP-Proxy-Server fungiert als Vermittler auf der Transportschicht (Layer 4) und leitet rohe TCP-Verbindungen zwischen Clients und Zielservern weiter. Er baut zwei separate Verbindungen auf – eine mit dem Client, eine mit dem Zielserver – und überträgt Daten zwischen ihnen, ohne den Paketinhalt zu analysieren. Dadurch sind TCP-Proxys protokollunabhängig und für jede TCP-basierte Anwendung geeignet.

Was ist der Unterschied zwischen einem TCP-Proxy und einem HTTP-Proxy?OSI-Schicht

HTTP-Proxys arbeiten auf Layer 7 (Anwendungsschicht), verstehen HTTP-Header und Methoden und können Requests verändern. TCP-Proxys arbeiten auf Layer 4 (Transportschicht) und leiten rohe Byte-Streams weiter, ohne den Inhalt zu analysieren. Verwenden Sie HTTP-Proxys für das Web-Browsing und Scraping. Verwenden Sie TCP-Proxys (oder SOCKS5) für Datenbanken, SSH, Gaming und Nicht-HTTP-Protokolle.

Was ist das PROXY-Protokoll?Erhält die Client-IP

Das PROXY-Protokoll ist ein Standard (entwickelt von HAProxy), der die ursprünglichen Client-IP-Adressen erhält, wenn Traffic durch Proxys geleitet wird. Ohne dieses Protokoll sehen Backend-Server ausschließlich die IP des Proxys. Das Protokoll stellt dem TCP-Stream einen Header voran, der Client-IP, Ziel-IP und Port-Informationen enthält – für korrekte Protokollierung, Authentifizierung und Sicherheitsentscheidungen.

Wann sollte ich einen TCP-Proxy statt eines HTTP-Proxys verwenden?Non-HTTP-Traffic

Verwenden Sie TCP-Proxys (oder das SOCKS5-Protokoll), wenn Ihre Anwendung nicht über HTTP/HTTPS kommuniziert. Typische Anwendungsfälle sind: Datenbankverbindungen (MySQL, PostgreSQL), SSH-Tunnel, RDP-Sitzungen, E-Mail-Protokolle (SMTP, IMAP), Gaming-Server, VoIP-Anwendungen und beliebige TCP-basierte Software. HTTP-Proxys können diese Protokolle nicht verarbeiten.

Unterstützt FineProxy TCP-Verbindungen?SOCKS5 nutzen

FineProxy bietet keinen reinen TCP-Proxy als separates Produkt an, aber jeder Proxy-Tarif beinhaltet SOCKS5-Unterstützung, die TCP-Verbindungen vollständig abdeckt. SOCKS5 leitet beliebigen TCP-Traffic weiter — Datenbanken, SSH, eigene Protokolle, Gaming — und bietet darüber hinaus Authentifizierung sowie flexible Adressierung. Sie erhalten sowohl HTTP/HTTPS- als auch SOCKS5-Zugang mit unbegrenzter Bandbreite im selben Tarif, sodass Sie jede TCP-basierte Anwendung ohne Einschränkungen über FineProxy routen können.

Leitfaden

TCP-Proxy-Server: Funktionsweise und Einsatzgebiete

2 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Ein TCP-Proxy ist ein Server, der auf der Transportschicht (Layer 4) arbeitet und rohe TCP-Verbindungen zwischen Clients und Zielservern weiterleitet. Im Gegensatz zu HTTP-Proxys, die Web-Traffic verstehen und verarbeiten, funktionieren TCP-Proxys als transparente Tunnel — sie leiten Datenpakete weiter, ohne deren Inhalt zu prüfen.

Dieser protokollunabhängige Ansatz macht TCP-Proxys unverzichtbar für Anwendungen jenseits des Web-Browsings. Wenn Ihr Traffic nicht HTTP-basiert ist, ist ein herkömmlicher Web-Proxy schlicht ungeeignet.

Wie unterscheidet sich ein TCP-Proxy von einem HTTP-Proxy?

Der grundlegende Unterschied liegt im OSI-Layer. HTTP-Proxys arbeiten auf Layer 7 (Anwendungsschicht) und analysieren Header, Cookies und Request-Methoden. TCP-Proxys arbeiten auf Layer 4 und verwalten Verbindungen ausschließlich auf Basis von IP-Adressen und Ports.

HTTP-Proxys verstehen die Semantik von Web-Traffic. Sie können Antworten cachen, Inhalte filtern und Header modifizieren. TCP-Proxys sehen nur Byte-Streams – sie stellen eine Verbindung zum Zielserver her und leiten Daten bidirektional weiter, ohne sie zu interpretieren.

Diese Unterscheidung entscheidet, welcher Proxy-Typ für Ihre Aufgabe geeignet ist. Web-Scraping und Browser-Automatisierung erfordern HTTP/HTTPS-Proxys. Datenbankverbindungen, SSH-Sessions, Gaming und eigene Protokolle erfordern Proxying auf TCP-Ebene.

Das PROXY-Protokoll: Client-Informationen erhalten

Eine Herausforderung bei TCP-Proxy-Protokoll-Implementierungen: Der Zielserver sieht Verbindungen, die vom Proxy ausgehen – nicht vom eigentlichen Client. Das PROXY-Protokoll löst dieses Problem, indem es Client-IP-Informationen dem TCP-Stream voranstellt und so Backend-Servern ermöglicht, auf Basis echter Client-Adressen zu loggen und zu authentifizieren.

FineProxy TCP-Unterstützung

FineProxy bietet keinen reinen TCP-Proxy als eigenständiges Produkt an — und in der Praxis benötigen Sie auch keinen. SOCKS5, das bei allen FineProxy-Tarifen zusammen mit HTTP/HTTPS unterstützt wird, deckt TCP-Level-Proxying vollständig ab. Es umschließt jede TCP-Verbindung — Datenbanken, SSH-Tunnel, Gaming, eigene Protokolle — in einem standardisierten Handshake und bietet Ihnen damit den besten unbegrenzten Proxy-Tarif für Anwendungen, die über reinen Web-Traffic hinausgehen. Im Gegensatz zu einem einfachen TCP-Relay bietet SOCKS5 Authentifizierung und flexible Adressierung, leitet dabei aber weiterhin rohe Byte-Streams ohne Content-Inspektion weiter.

Wenn Ihre Aufgabe Web-Scraping oder Browser-Automatisierung umfasst, verwenden Sie den HTTP/HTTPS-Modus für optimale Performance. Für alle anderen TCP-basierten Szenarien schalten Sie denselben Proxy einfach auf SOCKS5 um — kein zusätzlicher Kauf erforderlich, dieselbe unbegrenzte Bandbreite, volle Protokollflexibilität.