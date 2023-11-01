Ein TCP-Proxy ist ein Server, der auf der Transportschicht (Layer 4) arbeitet und rohe TCP-Verbindungen zwischen Clients und Zielservern weiterleitet. Im Gegensatz zu HTTP-Proxys, die Web-Traffic verstehen und verarbeiten, funktionieren TCP-Proxys als transparente Tunnel — sie leiten Datenpakete weiter, ohne deren Inhalt zu prüfen.
Dieser protokollunabhängige Ansatz macht TCP-Proxys unverzichtbar für Anwendungen jenseits des Web-Browsings. Wenn Ihr Traffic nicht HTTP-basiert ist, ist ein herkömmlicher Web-Proxy schlicht ungeeignet.
Wie unterscheidet sich ein TCP-Proxy von einem HTTP-Proxy?
Der grundlegende Unterschied liegt im OSI-Layer. HTTP-Proxys arbeiten auf Layer 7 (Anwendungsschicht) und analysieren Header, Cookies und Request-Methoden. TCP-Proxys arbeiten auf Layer 4 und verwalten Verbindungen ausschließlich auf Basis von IP-Adressen und Ports.
HTTP-Proxys verstehen die Semantik von Web-Traffic. Sie können Antworten cachen, Inhalte filtern und Header modifizieren. TCP-Proxys sehen nur Byte-Streams – sie stellen eine Verbindung zum Zielserver her und leiten Daten bidirektional weiter, ohne sie zu interpretieren.
Diese Unterscheidung entscheidet, welcher Proxy-Typ für Ihre Aufgabe geeignet ist. Web-Scraping und Browser-Automatisierung erfordern HTTP/HTTPS-Proxys. Datenbankverbindungen, SSH-Sessions, Gaming und eigene Protokolle erfordern Proxying auf TCP-Ebene.
Das PROXY-Protokoll: Client-Informationen erhalten
Eine Herausforderung bei TCP-Proxy-Protokoll-Implementierungen: Der Zielserver sieht Verbindungen, die vom Proxy ausgehen – nicht vom eigentlichen Client. Das PROXY-Protokoll löst dieses Problem, indem es Client-IP-Informationen dem TCP-Stream voranstellt und so Backend-Servern ermöglicht, auf Basis echter Client-Adressen zu loggen und zu authentifizieren.
FineProxy TCP-Unterstützung
FineProxy bietet keinen reinen TCP-Proxy als eigenständiges Produkt an — und in der Praxis benötigen Sie auch keinen. SOCKS5, das bei allen FineProxy-Tarifen zusammen mit HTTP/HTTPS unterstützt wird, deckt TCP-Level-Proxying vollständig ab. Es umschließt jede TCP-Verbindung — Datenbanken, SSH-Tunnel, Gaming, eigene Protokolle — in einem standardisierten Handshake und bietet Ihnen damit den besten unbegrenzten Proxy-Tarif für Anwendungen, die über reinen Web-Traffic hinausgehen. Im Gegensatz zu einem einfachen TCP-Relay bietet SOCKS5 Authentifizierung und flexible Adressierung, leitet dabei aber weiterhin rohe Byte-Streams ohne Content-Inspektion weiter.
Wenn Ihre Aufgabe Web-Scraping oder Browser-Automatisierung umfasst, verwenden Sie den HTTP/HTTPS-Modus für optimale Performance. Für alle anderen TCP-basierten Szenarien schalten Sie denselben Proxy einfach auf SOCKS5 um — kein zusätzlicher Kauf erforderlich, dieselbe unbegrenzte Bandbreite, volle Protokollflexibilität.