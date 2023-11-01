NOVO! |Uma chamada de API, dados limpos de volta. Sem precisar de scrapers.Ganhe 10.000 tokens grátis →

Proxy TCP

Pacotes IPv4 para dimensionar suas tarefas. Oferece suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática após o pagamento, tráfego ilimitado e acesso à API.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 500 proxies de datacenter com suporte SOCKS5 em Europa
  • Exporte meu lista de proxies para TCP applications como JSON
  • Atualize o IP permitido para meu application serviço de proxy
  • Verifique meu carga de trabalho proxies para IPs inativos ou com erro
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu planos de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Verdadeiramente um serviço incrível, 3 anos de uso sem problemas, suavizar um relâmpago rápido proxies mais o suporte de topo de linha. Fácil de configurar e preços justos. Altamente Recomendado.

Katona FerencPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Excelente serviço de proxies! Têm diferentes tipos de proxies, incluindo proxies rotativos sem limite de tráfego. Os preços são acessíveis e existem opções de segmentação geográfica. É fácil pagar com criptomoedas, PayPal ou cartões.

Vladimir AkimkinSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.

David RhodesTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Experiência do cliente

Um servidor proxy funciona como intermediário entre o seu computador e a Internet. Quando utiliza um proxy, os seus pedidos passam primeiro por esse intermediário, que depois os encaminha para o site que pretende visitar. Assim, o site vê as informações do proxy em vez das suas. Pessoalmente, utilizo o proxy https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ por estes motivos. É um serviço fiável e fácil de usar que me ajuda a navegar em segurança e a aceder a conteúdos de diferentes regiões. Se procura uma boa solução de proxies, recomendo vivamente o proxy disponível em https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ — vale a pena experimentar!

MartaDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
O que é um proxy TCP e como ele funciona?Um servidor proxy

Um servidor proxy TCP atua como um intermediário na camada de transporte (Camada 4), encaminhando conexões TCP brutas entre clientes e servidores destino. Ele estabelece duas conexões separadas — uma com o cliente, outra com o destino — e retransmite os dados entre elas sem inspecionar o conteúdo dos pacotes. Isso torna os proxies TCP agnósticos em relação ao protocolo, adequados para qualquer aplicação baseada em TCP.

Qual é a diferença entre proxy TCP e proxy HTTP?Proxies HTTP

Proxies HTTP operam na camada 7 (camada de aplicação), interpretando cabeçalhos HTTP, métodos, e podendo modificar requisições. Proxies TCP trabalham na camada 4 (camada de transporte), encaminhando fluxos brutos de bytes sem inspecionar o conteúdo. Use proxies HTTP para navegação web e scraping. Use proxies TCP (ou SOCKS5) para bancos de dados, SSH, jogos e protocolos não-HTTP.

O que é o PROXY Protocol?O PROXY protocol

O PROXY protocol é um padrão (criado pelo HAProxy) que preserva os endereços IP originais dos clientes quando o tráfego passa por proxies. Sem ele, os servidores de backend enxergam apenas o IP do proxy. O protocolo adiciona um cabeçalho no início do fluxo TCP contendo o IP do cliente, o IP destino e informações de porta, permitindo logging adequado, autenticação e decisões de segurança.

Quando devo usar um proxy TCP em vez de um proxy HTTP?Use proxies

Use proxies TCP (ou o protocolo SOCKS5) quando sua aplicação não se comunica via HTTP/HTTPS. Cenários comuns incluem: conexões com bancos de dados (MySQL, PostgreSQL), túneis SSH, sessões RDP, protocolos de e-mail (SMTP, IMAP), servidores de jogos, aplicações VoIP e qualquer software personalizado baseado em TCP. Proxies HTTP não conseguem lidar com esses protocolos.

A FineProxy oferece suporte a conexões TCP?A FineProxy

A FineProxy não oferece um proxy TCP puro como produto separado, mas todos os planos de proxy incluem suporte a SOCKS5, que lida completamente com conexões no nível TCP. O SOCKS5 encaminha tráfego TCP arbitrário — bancos de dados, SSH, protocolos personalizados, jogos — adicionando autenticação e endereçamento flexível por cima. Você obtém acesso HTTP/HTTPS e SOCKS5 com largura de banda ilimitada no mesmo plano, podendo rotear qualquer aplicação baseada em TCP pela FineProxy sem limitações.

Guia

Servidor proxy TCP: como funciona e quando você precisa de um?

3 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Um proxy TCP é um servidor que opera na camada de transporte (Camada 4), encaminhando conexões TCP brutas entre clientes e servidores destino. Ao contrário dos proxies HTTP que entendem e manipulam o tráfego web, os proxies TCP funcionam como túneis transparentes — eles retransmitem pacotes de dados sem inspecionar seu conteúdo.

Essa abordagem agnóstica em relação ao protocolo torna os proxies TCP essenciais para aplicações além da navegação web. Quando seu tráfego não é baseado em HTTP, um proxy web padrão simplesmente não funciona.

Qual a diferença entre proxy TCP e proxy HTTP?

A diferença fundamental está na camada do modelo OSI. Proxies HTTP operam na Camada 7 (camada de aplicação), analisando cabeçalhos, cookies e métodos de requisição. Proxies TCP funcionam na Camada 4, lidando com conexões baseadas exclusivamente em endereços IP e portas.

Proxies HTTP entendem a semântica do tráfego web. Eles podem armazenar respostas em cache, filtrar conteúdo e modificar cabeçalhos. Proxies TCP enxergam apenas fluxos de bytes — eles estabelecem uma conexão com o destino e, então, encaminham os dados bidirecionalmente sem interpretação.

Essa distinção determina qual tipo de proxy é adequado para a sua tarefa. Web scraping e automação de navegador exigem proxies HTTP/HTTPS. Conexões com bancos de dados, sessões SSH, jogos e protocolos personalizados exigem proxy no nível TCP.

O PROXY Protocol: preservando informações do cliente

Um desafio nas implementações de proxy TCP com o protocolo: o servidor destino vê as conexões como originadas do proxy, não do cliente real. O PROXY Protocol resolve isso inserindo as informações de IP do cliente no início do fluxo TCP, permitindo que os servidores de backend registrem e autentiquem com base nos endereços reais do cliente.

Suporte TCP da FineProxy

A FineProxy não oferece um proxy TCP bruto como produto independente — e, na prática, você não precisa de um. O SOCKS5, suportado junto com HTTP/HTTPS em todos os planos da FineProxy, cobre totalmente o proxying em nível TCP. Ele encapsula qualquer conexão TCP — bancos de dados, túneis SSH, jogos, protocolos personalizados — em um handshake padronizado, oferecendo a você o melhor plano de proxy ilimitado para aplicações que vão além do tráfego web. Diferente de um relay TCP simples, o SOCKS5 adiciona autenticação e endereçamento flexível, enquanto ainda encaminha fluxos de bytes brutos sem inspeção de conteúdo.

Se a sua tarefa envolve web scraping ou automação de navegador, use o modo HTTP/HTTPS para desempenho ideal. Para qualquer outro cenário baseado em TCP, basta alternar o mesmo proxy para SOCKS5 — sem compra adicional, mesma largura de banda ilimitada e total flexibilidade de protocolo.