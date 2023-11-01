Um proxy TCP é um servidor que opera na camada de transporte (Camada 4), encaminhando conexões TCP brutas entre clientes e servidores destino. Ao contrário dos proxies HTTP que entendem e manipulam o tráfego web, os proxies TCP funcionam como túneis transparentes — eles retransmitem pacotes de dados sem inspecionar seu conteúdo.
Essa abordagem agnóstica em relação ao protocolo torna os proxies TCP essenciais para aplicações além da navegação web. Quando seu tráfego não é baseado em HTTP, um proxy web padrão simplesmente não funciona.
Qual a diferença entre proxy TCP e proxy HTTP?
A diferença fundamental está na camada do modelo OSI. Proxies HTTP operam na Camada 7 (camada de aplicação), analisando cabeçalhos, cookies e métodos de requisição. Proxies TCP funcionam na Camada 4, lidando com conexões baseadas exclusivamente em endereços IP e portas.
Proxies HTTP entendem a semântica do tráfego web. Eles podem armazenar respostas em cache, filtrar conteúdo e modificar cabeçalhos. Proxies TCP enxergam apenas fluxos de bytes — eles estabelecem uma conexão com o destino e, então, encaminham os dados bidirecionalmente sem interpretação.
Essa distinção determina qual tipo de proxy é adequado para a sua tarefa. Web scraping e automação de navegador exigem proxies HTTP/HTTPS. Conexões com bancos de dados, sessões SSH, jogos e protocolos personalizados exigem proxy no nível TCP.
O PROXY Protocol: preservando informações do cliente
Um desafio nas implementações de proxy TCP com o protocolo: o servidor destino vê as conexões como originadas do proxy, não do cliente real. O PROXY Protocol resolve isso inserindo as informações de IP do cliente no início do fluxo TCP, permitindo que os servidores de backend registrem e autentiquem com base nos endereços reais do cliente.
Suporte TCP da FineProxy
A FineProxy não oferece um proxy TCP bruto como produto independente — e, na prática, você não precisa de um. O SOCKS5, suportado junto com HTTP/HTTPS em todos os planos da FineProxy, cobre totalmente o proxying em nível TCP. Ele encapsula qualquer conexão TCP — bancos de dados, túneis SSH, jogos, protocolos personalizados — em um handshake padronizado, oferecendo a você o melhor plano de proxy ilimitado para aplicações que vão além do tráfego web. Diferente de um relay TCP simples, o SOCKS5 adiciona autenticação e endereçamento flexível, enquanto ainda encaminha fluxos de bytes brutos sem inspeção de conteúdo.
Se a sua tarefa envolve web scraping ou automação de navegador, use o modo HTTP/HTTPS para desempenho ideal. Para qualquer outro cenário baseado em TCP, basta alternar o mesmo proxy para SOCKS5 — sem compra adicional, mesma largura de banda ilimitada e total flexibilidade de protocolo.