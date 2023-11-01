TCP 프록시는 전송 계층(레이어 4)에서 작동하며 클라이언트와 목적지 서버 간의 원시 TCP 연결을 포워딩하는 서버입니다. 웹 트래픽을 이해하고 조작하는 HTTP 프록시와 달리, TCP 프록시는 투명한 터널로 작동하여 데이터 패킷의 내용을 검사하지 않고 그대로 중계합니다.
이러한 프로토콜 비의존적 방식 덕분에 TCP 프록시는 웹 브라우징을 넘어서는 애플리케이션에 필수적입니다. 트래픽이 HTTP 기반이 아닌 경우, 일반 웹 프록시로는 처리할 수 없습니다.
TCP 프록시와 HTTP 프록시의 차이점은?
근본적인 차이는 OSI 계층에 있습니다. HTTP 프록시는 Layer 7(애플리케이션 계층)에서 동작하며 헤더, 쿠키, 요청 메서드를 파싱합니다. TCP 프록시는 Layer 4에서 동작하며 IP 주소와 포트만을 기반으로 연결을 처리합니다.
HTTP 프록시는 웹 트래픽의 의미를 이해합니다. 응답을 캐싱하고, 콘텐츠를 필터링하며, 헤더를 수정할 수 있습니다. TCP 프록시는 바이트 스트림만 인식하며, 대상 서버로의 연결을 설정한 후 해석 없이 양방향으로 데이터를 포워딩합니다.
이러한 차이점이 어떤 프록시 유형이 작업에 적합한지를 결정합니다. 웹 스크래핑 및 브라우저 자동화에는 HTTP/HTTPS 프록시가 필요합니다. 데이터베이스 연결, SSH 세션, 게임, 커스텀 프로토콜에는 TCP 레벨 프록시가 필요합니다.
PROXY Protocol: 클라이언트 정보 보존
TCP 프록시 프로토콜 구현에서의 한 가지 과제는 목적지 서버가 실제 클라이언트가 아닌 프록시에서 발생한 연결로 인식한다는 점입니다. PROXY 프로토콜은 TCP 스트림 앞에 클라이언트 IP 정보를 추가하여 이 문제를 해결하며, 백엔드 서버가 실제 클라이언트 주소를 기반으로 로깅 및 인증을 수행할 수 있도록 합니다.
FineProxy TCP 지원
FineProxy는 별도의 제품으로 순수 TCP 프록시를 제공하지 않지만, 실제로 별도의 TCP 프록시가 필요하지 않습니다. 모든 FineProxy 요금제에서 HTTP/HTTPS와 함께 지원되는 SOCKS5가 TCP 레벨 프록시를 완벽하게 커버합니다. SOCKS5는 데이터베이스, SSH 터널, 게임, 커스텀 프로토콜 등 모든 TCP 연결을 표준화된 핸드셰이크로 래핑하여, 웹 트래픽을 넘어서는 애플리케이션에 최적의 무제한 프록시 요금제를 제공합니다. 단순 TCP 릴레이와 달리 SOCKS5는 원시 바이트 스트림을 내용 검사 없이 포워딩하면서도 인증 및 유연한 주소 지정 기능을 추가합니다.
웹 스크래핑이나 브라우저 자동화 작업에는 HTTP/HTTPS 모드를 사용하여 최적의 성능을 확보하십시오. 그 외 모든 TCP 기반 시나리오에서는 동일한 프록시를 SOCKS5로 전환하시면 됩니다. 추가 구매 없이 동일한 무제한 대역폭과 완전한 프로토콜 유연성을 그대로 이용하실 수 있습니다.