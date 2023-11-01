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TCP 프록시

작업을 확장할 수 있는 IPv4 패키지. HTTP/HTTPS/SOCKS5, 결제 후 자동 전송, 무제한 트래픽, API 액세스를 지원합니다.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 500 데이터센터 프록시 포함 SOCKS5 support 내 Europe 구매하십시오
  • 프록시 목록 용 TCP applications JSON 형식으로 내보내십시오
  • the allowed IP application 프록시 서비스 업데이트하십시오
  • workload proxies 용 inactive or erroring IPs 확인하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 플랜 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

정말 놀라운 서비스입니다. 3년 동안 문제없이 사용했고 프록시는 원활하고 번개처럼 빠르며 지원도 최고 수준입니다. 설정하기 쉽고 가격도 합리적입니다. 강력히 추천합니다.

Katona FerencFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

훌륭한 프록시 서비스입니다! 설정이 빠르고 쉬웠으며 속도도 빠르고 연결도 매우 안정적입니다. 다운타임 문제를 겪은 적이 없고 대시보드도 사용하기 간단합니다.

VipaDieg, 올해영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.

bhwowsersNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

훌륭한 프록시 서비스입니다! 트래픽 제한이 없는 로테이팅 프록시를 비롯해 다양한 유형의 프록시를 제공합니다. 가격이 저렴하고 지역 타기팅 옵션도 있습니다. 암호화폐, PayPal 또는 카드로 간편하게 결제할 수 있습니다.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

고객 경험

2015년부터 회원입니다. 수년 동안 다른 많은 프록시 업체와도 거래했지만 FineProxy는 언제나 제 주력 프록시 업체였습니다. 정말 훌륭합니다. 계속 잘해 주세요.

Nail GüzelTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
TCP 프록시란 무엇이며 어떻게 동작합니까?TCP 프록시 서버는

TCP 프록시 서버는 전송 계층(Layer 4)에서 중개자 역할을 하며, 클라이언트와 대상 서버 간의 원시 TCP 연결을 포워딩합니다. 클라이언트와의 연결, 대상 서버와의 연결 등 두 개의 별도 연결을 설정한 후, 패킷 내용을 검사하지 않고 양측 간에 데이터를 중계합니다. 이로 인해 TCP 프록시는 프로토콜에 구애받지 않으며, TCP 기반의 모든 애플리케이션에 적합합니다.

TCP 프록시와 HTTP 프록시의 차이점은 무엇입니까?HTTP 프록시는

HTTP 프록시는 레이어 7(애플리케이션 계층)에서 작동하며, HTTP 헤더와 메서드를 이해하고 요청을 수정할 수 있습니다. TCP 프록시는 레이어 4(전송 계층)에서 작동하며, 내용 검사 없이 원시 바이트 스트림을 포워딩합니다. 웹 브라우징 및 스크래핑에는 HTTP 프록시를 사용하십시오. 데이터베이스, SSH, 게임 및 비-HTTP 프로토콜에는 TCP 프록시(또는 SOCKS5)를 사용하십시오.

PROXY Protocol이란?PROXY 프로토콜은 HAProxy에서

PROXY 프로토콜은 HAProxy에서 개발한 표준으로, 트래픽이 프록시를 통과할 때 원래 클라이언트 IP 주소를 보존합니다. 이 프로토콜이 없으면 백엔드 서버는 프록시의 IP만 확인할 수 있습니다. PROXY 프로토콜은 클라이언트 IP, 목적지 IP 및 포트 정보를 포함한 헤더를 TCP 스트림 앞에 추가하여, 적절한 로깅, 인증 및 보안 결정을 가능하게 합니다.

HTTP 프록시 대신 TCP 프록시를 사용해야 하는 경우는 언제입니까?애플리케이션이 HTTP/HTTPS를

애플리케이션이 HTTP/HTTPS를 통해 통신하지 않는 경우 TCP 프록시(또는 SOCKS5 프로토콜)를 사용하십시오. 대표적인 시나리오로는 데이터베이스 연결(MySQL, PostgreSQL), SSH 터널, RDP 세션, 이메일 프로토콜(SMTP, IMAP), 게임 서버, VoIP 애플리케이션 및 모든 커스텀 TCP 기반 소프트웨어가 있습니다. HTTP 프록시로는 이러한 프로토콜을 처리할 수 없습니다.

FineProxy는 TCP 연결을 지원합니까?FineProxy는 별도의

FineProxy는 별도의 제품으로 순수 TCP 프록시를 제공하지 않지만, 모든 프록시 요금제에 SOCKS5 지원이 포함되어 있어 TCP 레벨 연결을 완벽하게 처리합니다. SOCKS5는 데이터베이스, SSH, 커스텀 프로토콜, 게임 등 임의의 TCP 트래픽을 포워딩하면서 인증 및 유연한 주소 지정 기능까지 제공합니다. 동일한 요금제에서 HTTP/HTTPS와 SOCKS5 모두 무제한 대역폭으로 이용할 수 있으므로, 어떤 TCP 기반 애플리케이션이든 제한 없이 FineProxy를 통해 라우팅할 수 있습니다.

가이드

TCP 프록시 서버: 작동 원리와 필요한 경우는?

2 분 소요FineProxy 네트워크 팀

TCP 프록시는 전송 계층(레이어 4)에서 작동하며 클라이언트와 목적지 서버 간의 원시 TCP 연결을 포워딩하는 서버입니다. 웹 트래픽을 이해하고 조작하는 HTTP 프록시와 달리, TCP 프록시는 투명한 터널로 작동하여 데이터 패킷의 내용을 검사하지 않고 그대로 중계합니다.

이러한 프로토콜 비의존적 방식 덕분에 TCP 프록시는 웹 브라우징을 넘어서는 애플리케이션에 필수적입니다. 트래픽이 HTTP 기반이 아닌 경우, 일반 웹 프록시로는 처리할 수 없습니다.

TCP 프록시와 HTTP 프록시의 차이점은?

근본적인 차이는 OSI 계층에 있습니다. HTTP 프록시는 Layer 7(애플리케이션 계층)에서 동작하며 헤더, 쿠키, 요청 메서드를 파싱합니다. TCP 프록시는 Layer 4에서 동작하며 IP 주소와 포트만을 기반으로 연결을 처리합니다.

HTTP 프록시는 웹 트래픽의 의미를 이해합니다. 응답을 캐싱하고, 콘텐츠를 필터링하며, 헤더를 수정할 수 있습니다. TCP 프록시는 바이트 스트림만 인식하며, 대상 서버로의 연결을 설정한 후 해석 없이 양방향으로 데이터를 포워딩합니다.

이러한 차이점이 어떤 프록시 유형이 작업에 적합한지를 결정합니다. 웹 스크래핑 및 브라우저 자동화에는 HTTP/HTTPS 프록시가 필요합니다. 데이터베이스 연결, SSH 세션, 게임, 커스텀 프로토콜에는 TCP 레벨 프록시가 필요합니다.

PROXY Protocol: 클라이언트 정보 보존

TCP 프록시 프로토콜 구현에서의 한 가지 과제는 목적지 서버가 실제 클라이언트가 아닌 프록시에서 발생한 연결로 인식한다는 점입니다. PROXY 프로토콜은 TCP 스트림 앞에 클라이언트 IP 정보를 추가하여 이 문제를 해결하며, 백엔드 서버가 실제 클라이언트 주소를 기반으로 로깅 및 인증을 수행할 수 있도록 합니다.

FineProxy TCP 지원

FineProxy는 별도의 제품으로 순수 TCP 프록시를 제공하지 않지만, 실제로 별도의 TCP 프록시가 필요하지 않습니다. 모든 FineProxy 요금제에서 HTTP/HTTPS와 함께 지원되는 SOCKS5가 TCP 레벨 프록시를 완벽하게 커버합니다. SOCKS5는 데이터베이스, SSH 터널, 게임, 커스텀 프로토콜 등 모든 TCP 연결을 표준화된 핸드셰이크로 래핑하여, 웹 트래픽을 넘어서는 애플리케이션에 최적의 무제한 프록시 요금제를 제공합니다. 단순 TCP 릴레이와 달리 SOCKS5는 원시 바이트 스트림을 내용 검사 없이 포워딩하면서도 인증 및 유연한 주소 지정 기능을 추가합니다.

웹 스크래핑이나 브라우저 자동화 작업에는 HTTP/HTTPS 모드를 사용하여 최적의 성능을 확보하십시오. 그 외 모든 TCP 기반 시나리오에서는 동일한 프록시를 SOCKS5로 전환하시면 됩니다. 추가 구매 없이 동일한 무제한 대역폭과 완전한 프로토콜 유연성을 그대로 이용하실 수 있습니다.