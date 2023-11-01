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بروكسي TCP

باقات IPv4 لتوسيع نطاق مهامك. تدعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، مع تسليم تلقائي بعد الدفع، وحركة مرور غير محدودة، وإمكانية الوصول عبر API.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 500 بروكسي مركز بيانات بدعم SOCKS5 في أوروبا
  • صدّر قائمة البروكسي لتطبيقات TCP لديّ بصيغة JSON
  • حدّث عنوان IP المسموح به لخدمة بروكسي التطبيقات لديّ
  • افحص بروكسيات أعباء العمل لديّ بحثاً عن عناوين IP غير نشطة أو متعثّرة
  • اعرض حالة باقات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

خدمة مذهلة حقًا، 3 سنوات من الاستخدام دون أي مشاكل، وكلاء سريعون سلسون بالإضافة إلى دعم من الدرجة الأولى. سهل الإعداد وأسعار عادلة. موصى به للغاية.

Katona Ferencالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

خدمة وكيل ممتازة! كان الإعداد سريعًا وسهلاً، والسرعات عالية، والاتصال مستقر جدًا. لم أواجه أي مشاكل مع التوقف، ولوحة القيادة سهلة الاستخدام

VipaDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

بينما يتقاضى مقدمو الخدمة الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم ويقدمون وكلاء مراكز بيانات بأسعار معقولة مع نطاق ترددي غير محدود. لقد بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن خدمة مثل هذه وكنت سعيدًا جدًا لأنني وجدتها.

bhwowsersNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

خدمة بروكسي رائعة! لديهم أنواع مختلفة من البروكسي، بما فيها العناوين المتناوبة من دون حد لحجم البيانات. أسعارهم معقولة ويوفرون خيارات الاستهداف الجغرافي. ويمكن الدفع بسهولة بالعملات المشفرة أو PayPal أو البطاقات.

Vladimir AkimkinSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

تجربة العملاء

موقع جيدا و صادق و يستحق خمسة نجوم

freecashb13Norton Safe Web, هذا العامالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
ما هو بروكسي TCP وكيف يعمل؟ترحيل الطبقة 4

يعمل خادم بروكسي TCP كوسيط على مستوى طبقة النقل (Layer 4)، حيث يُعيد توجيه اتصالات TCP الخام بين العملاء والخوادم الوجهة. يُنشئ اتصالين منفصلين — أحدهما مع العميل والآخر مع الخادم الوجهة — ويُمرر البيانات بينهما دون فحص محتوى الحزم. وهذا يجعل بروكسيات TCP مستقلة عن البروتوكول، ومناسبة لأي تطبيق يعتمد على TCP.

ما الفرق بين بروكسي TCP وبروكسي HTTP؟طبقة OSI

تعمل بروكسيات HTTP على Layer 7 (طبقة التطبيقات)، حيث تفهم ترويسات HTTP وأساليب الطلبات ويمكنها تعديلها. أما بروكسيات TCP فتعمل على Layer 4 (طبقة النقل)، وتُمرر تدفقات البايت الخام دون فحص المحتوى. استخدم بروكسيات HTTP لتصفح الويب واستخراج البيانات. واستخدم بروكسيات TCP (أو SOCKS5) لقواعد البيانات وSSH والألعاب والبروتوكولات غير HTTP.

ما هو بروتوكول PROXY؟يحفظ IP العميل

بروتوكول PROXY هو معيار (ابتكرته HAProxy) يحافظ على عناوين IP الأصلية للعملاء عند مرور حركة المرور عبر البروكسيات. بدونه، لا ترى الخوادم الخلفية سوى عنوان IP الخاص بالبروكسي. يُضيف البروتوكول ترويسة في بداية تدفق TCP تحتوي على عنوان IP للعميل وعنوان IP للوجهة ومعلومات المنفذ، ممّا يتيح التسجيل والمصادقة واتخاذ القرارات الأمنية بشكل صحيح.

متى يجب استخدام بروكسي TCP بدلاً من بروكسي HTTP؟حركة غير HTTP

استخدم بروكسيات TCP (أو بروتوكول SOCKS5) عندما لا يتواصل تطبيقك عبر HTTP/HTTPS. تشمل السيناريوهات الشائعة: اتصالات قواعد البيانات (MySQL، PostgreSQL)، أنفاق SSH، جلسات RDP، بروتوكولات البريد الإلكتروني (SMTP، IMAP)، خوادم الألعاب، تطبيقات VoIP، وأي برنامج مخصص يعتمد على TCP. لا تستطيع بروكسيات HTTP التعامل مع هذه البروتوكولات.

هل يدعم FineProxy اتصالات TCP؟استخدم SOCKS5

لا يوفّر FineProxy بروكسي TCP خام كمنتج مستقل، لكن جميع خطط البروكسي تتضمّن دعم SOCKS5 الذي يتعامل بالكامل مع الاتصالات على مستوى TCP. يقوم SOCKS5 بتمرير أي حركة مرور TCP — قواعد البيانات، SSH، البروتوكولات المخصصة، الألعاب — مع إضافة المصادقة والعنونة المرنة. تحصل على وصول HTTP/HTTPS و SOCKS5 معًا مع نطاق ترددي غير محدود ضمن الخطة نفسها، ممّا يتيح لك توجيه أي تطبيق يعتمد على TCP عبر FineProxy دون أي قيود.

الدليل

خادم بروكسي TCP: كيف يعمل ومتى تحتاج إليه؟

2 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

بروكسي TCP هو خادم يعمل على طبقة النقل (الطبقة 4)، حيث يقوم بتوجيه اتصالات TCP الأولية بين العملاء والخوادم الوجهة. على عكس بروكسيات HTTP التي تفهم حركة مرور الويب وتتعامل معها، تعمل بروكسيات TCP كأنفاق شفافة — فهي تنقل حزم البيانات دون فحص محتواها.

هذا النهج المحايد تجاه البروتوكولات يجعل بروكسيات TCP ضرورية للتطبيقات التي تتجاوز تصفّح الويب. عندما لا تكون حركة المرور لديك قائمة على HTTP، فإن بروكسي الويب العادي ببساطة لن يفي بالغرض.

ما الفرق بين بروكسي TCP وبروكسي HTTP؟

يكمن الفرق الجوهري في طبقة OSI التي يعمل عليها كل نوع. تعمل بروكسيات HTTP على Layer 7 (طبقة التطبيقات)، حيث تُحلل الترويسات والكوكيز وأساليب الطلبات. بينما تعمل بروكسيات TCP على Layer 4، وتتعامل مع الاتصالات بناءً على عناوين IP والمنافذ فقط.

تفهم بروكسيات HTTP دلالات حركة مرور الويب، فيمكنها تخزين الاستجابات مؤقتًا وتصفية المحتوى وتعديل الترويسات. أما بروكسيات TCP فلا ترى سوى تدفقات البايت — تُنشئ اتصالًا بالخادم الوجهة ثم تُمرر البيانات في الاتجاهين دون تفسير.

هذا الفرق يحدد نوع البروكسي المناسب لمهمتك. استخراج بيانات الويب وأتمتة المتصفح يتطلبان بروكسيات HTTP/HTTPS. أما اتصالات قواعد البيانات وجلسات SSH والألعاب والبروتوكولات المخصصة فتتطلب بروكسي على مستوى TCP.

بروتوكول PROXY: الحفاظ على معلومات العميل

أحد التحديات في تطبيقات بروتوكول بروكسي TCP: يرى الخادم الوجهة أن الاتصالات صادرة من البروكسي وليس من العميل الفعلي. يحل بروتوكول PROXY هذه المشكلة عن طريق إضافة معلومات IP الخاصة بالعميل في بداية تدفق TCP، مما يتيح للخوادم الخلفية تسجيل الاتصالات والمصادقة بناءً على عناوين العملاء الحقيقية.

دعم TCP من FineProxy

لا يوفّر FineProxy بروكسي TCP خام كمنتج مستقل — وعمليًا، لست بحاجة إليه. يغطّي SOCKS5، المدعوم إلى جانب HTTP/HTTPS في جميع خطط FineProxy، احتياجات البروكسي على مستوى TCP بالكامل. فهو يُغلّف أي اتصال TCP — قواعد البيانات، أنفاق SSH، الألعاب، البروتوكولات المخصصة — ضمن مصافحة موحّدة، ممّا يمنحك أفضل خطة بروكسي غير محدودة يمكنك شراؤها للتطبيقات التي تتجاوز حركة مرور الويب. على عكس ترحيل TCP المجرّد، يُضيف SOCKS5 المصادقة والعنونة المرنة مع الاستمرار في تمرير تدفقات البايت الخام دون فحص المحتوى.

إذا كانت مهمتك تتضمن استخراج بيانات الويب أو أتمتة المتصفح، استخدم وضع HTTP/HTTPS للحصول على أفضل أداء. ولأي سيناريو آخر يعتمد على TCP، حوِّل نفس البروكسي إلى وضع SOCKS5 — دون الحاجة لشراء إضافي، نفس عرض النطاق غير المحدود، مع مرونة بروتوكولية كاملة.