بروكسي TCP هو خادم يعمل على طبقة النقل (الطبقة 4)، حيث يقوم بتوجيه اتصالات TCP الأولية بين العملاء والخوادم الوجهة. على عكس بروكسيات HTTP التي تفهم حركة مرور الويب وتتعامل معها، تعمل بروكسيات TCP كأنفاق شفافة — فهي تنقل حزم البيانات دون فحص محتواها.
هذا النهج المحايد تجاه البروتوكولات يجعل بروكسيات TCP ضرورية للتطبيقات التي تتجاوز تصفّح الويب. عندما لا تكون حركة المرور لديك قائمة على HTTP، فإن بروكسي الويب العادي ببساطة لن يفي بالغرض.
ما الفرق بين بروكسي TCP وبروكسي HTTP؟
يكمن الفرق الجوهري في طبقة OSI التي يعمل عليها كل نوع. تعمل بروكسيات HTTP على Layer 7 (طبقة التطبيقات)، حيث تُحلل الترويسات والكوكيز وأساليب الطلبات. بينما تعمل بروكسيات TCP على Layer 4، وتتعامل مع الاتصالات بناءً على عناوين IP والمنافذ فقط.
تفهم بروكسيات HTTP دلالات حركة مرور الويب، فيمكنها تخزين الاستجابات مؤقتًا وتصفية المحتوى وتعديل الترويسات. أما بروكسيات TCP فلا ترى سوى تدفقات البايت — تُنشئ اتصالًا بالخادم الوجهة ثم تُمرر البيانات في الاتجاهين دون تفسير.
هذا الفرق يحدد نوع البروكسي المناسب لمهمتك. استخراج بيانات الويب وأتمتة المتصفح يتطلبان بروكسيات HTTP/HTTPS. أما اتصالات قواعد البيانات وجلسات SSH والألعاب والبروتوكولات المخصصة فتتطلب بروكسي على مستوى TCP.
بروتوكول PROXY: الحفاظ على معلومات العميل
أحد التحديات في تطبيقات بروتوكول بروكسي TCP: يرى الخادم الوجهة أن الاتصالات صادرة من البروكسي وليس من العميل الفعلي. يحل بروتوكول PROXY هذه المشكلة عن طريق إضافة معلومات IP الخاصة بالعميل في بداية تدفق TCP، مما يتيح للخوادم الخلفية تسجيل الاتصالات والمصادقة بناءً على عناوين العملاء الحقيقية.
دعم TCP من FineProxy
لا يوفّر FineProxy بروكسي TCP خام كمنتج مستقل — وعمليًا، لست بحاجة إليه. يغطّي SOCKS5، المدعوم إلى جانب HTTP/HTTPS في جميع خطط FineProxy، احتياجات البروكسي على مستوى TCP بالكامل. فهو يُغلّف أي اتصال TCP — قواعد البيانات، أنفاق SSH، الألعاب، البروتوكولات المخصصة — ضمن مصافحة موحّدة، ممّا يمنحك أفضل خطة بروكسي غير محدودة يمكنك شراؤها للتطبيقات التي تتجاوز حركة مرور الويب. على عكس ترحيل TCP المجرّد، يُضيف SOCKS5 المصادقة والعنونة المرنة مع الاستمرار في تمرير تدفقات البايت الخام دون فحص المحتوى.
إذا كانت مهمتك تتضمن استخراج بيانات الويب أو أتمتة المتصفح، استخدم وضع HTTP/HTTPS للحصول على أفضل أداء. ولأي سيناريو آخر يعتمد على TCP، حوِّل نفس البروكسي إلى وضع SOCKS5 — دون الحاجة لشراء إضافي، نفس عرض النطاق غير المحدود، مع مرونة بروتوكولية كاملة.