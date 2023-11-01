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Proxy TCP

Paquetes de IPv4 para escalar sus tareas. Compatible con HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática tras el pago, tráfico ilimitado y acceso por API.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 500 proxies de centro de datos con soporte SOCKS5 en Europa
  • Exportar mi lista de proxy para aplicaciones TCP como JSON
  • Actualizar el IP permitido para mi servicio proxy de aplicación
  • Comprobar si los proxies de mi carga de trabajo contienen IP inactivas o con errores
  • Mostrar los detalles de estado y facturación de mis planes proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Verdaderamente un servicio increíble, 3 años de uso sin problemas, suavizar un rayo proxies rápido más el soporte de primera clase. Fácil de configurar y precios justos. Altamente recomendado.

Katona FerencPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

¡Excelente servicio proxy! La configuración fue rápida y fácil, las velocidades son rápidas y la conexión es muy estable. No he tenido problemas con el tiempo de inactividad, y el tablero es fácil de usar

VipaDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión y ofrecen proxies de centro de datos a precios razonables con ancho de banda ilimitado. Busqué por todo el Internet un servicio como este y me alegro de haberlos encontrado.

bhwowsersNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

¡Un servicio de proxies estupendo! Tienen diferentes tipos de proxies, incluidos proxies rotativos sin límite de tráfico. Ofrecen precios asequibles y opciones de segmentación geográfica. Es fácil pagar con criptomonedas, PayPal o tarjetas.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Experiencia del cliente

“Me gusta mucho y estoy listo para crecer en este ambiente laboral. Recomiendo el servicio y compartiré los enlaces para registrar más.”

wilde amado toapanta yugchaPlataforma interna FineProxyFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Qué es un proxy TCP y cómo funciona?Relé capa 4

Un servidor proxy TCP actúa como intermediario en la capa de transporte (Capa 4), reenviando conexiones TCP sin procesar entre clientes y servidores destino. Establece dos conexiones independientes —una con el cliente y otra con el destino— y retransmite los datos entre ambas sin inspeccionar el contenido de los paquetes. Esto hace que los proxies TCP sean independientes del protocolo, aptos para cualquier aplicación basada en TCP.

¿Cuál es la diferencia entre un proxy TCP y un proxy HTTP?Capa de OSI

Los proxies HTTP operan en la Capa 7 (capa de aplicación), interpretan cabeceras y métodos HTTP, y pueden modificar las solicitudes. Los proxies TCP funcionan en la Capa 4 (capa de transporte), reenviando flujos de bytes sin inspeccionar el contenido. Use proxies HTTP para navegación web y scraping. Use proxies TCP (o SOCKS5) para bases de datos, SSH, gaming y protocolos que no sean HTTP.

¿Qué es el protocolo PROXY?Preserva cliente IP

El protocolo PROXY es un estándar (creado por HAProxy) que preserva las direcciones IP originales del cliente cuando el tráfico pasa a través de proxies. Sin él, los servidores backend solo ven la IP del proxy. El protocolo antepone una cabecera al flujo TCP con la IP del cliente, la IP destino y la información de puerto, lo que permite un registro adecuado, autenticación y decisiones de seguridad.

¿Cuándo debo usar un proxy TCP en lugar de un proxy HTTP?Tráfico no HTTP

Use proxies TCP (o el protocolo SOCKS5) cuando su aplicación no se comunique mediante HTTP/HTTPS. Los casos más comunes incluyen: conexiones a bases de datos (MySQL, PostgreSQL), túneles SSH, sesiones RDP, protocolos de correo electrónico (SMTP, IMAP), servidores de gaming, aplicaciones VoIP y cualquier software personalizado basado en TCP. Los proxies HTTP no pueden manejar estos protocolos.

¿FineProxy admite conexiones TCP?Usar SOCKS5

FineProxy no ofrece un proxy TCP puro como producto independiente, pero todos los planes de proxy incluyen compatibilidad con SOCKS5, que gestiona íntegramente las conexiones a nivel TCP. SOCKS5 reenvía tráfico TCP arbitrario —bases de datos, SSH, protocolos personalizados, gaming— añadiendo autenticación y direccionamiento flexible. Con un mismo plan obtienes acceso HTTP/HTTPS y SOCKS5 con ancho de banda ilimitado, de modo que puedes enrutar cualquier aplicación basada en TCP a través de FineProxy sin restricciones.

Guía

Servidor proxy TCP: ¿cómo funciona y cuándo lo necesita?

3 min leedEquipo de red FineProxy

Un proxy TCP es un servidor que opera en la capa de transporte (Capa 4), reenviando conexiones TCP sin procesar entre clientes y servidores destino. A diferencia de los proxies HTTP, que comprenden y manipulan el tráfico web, los proxies TCP funcionan como túneles transparentes: retransmiten paquetes de datos sin inspeccionar su contenido.

Este enfoque agnóstico al protocolo convierte a los proxies TCP en herramientas esenciales para aplicaciones que van más allá de la navegación web. Cuando su tráfico no se basa en HTTP, un proxy web estándar simplemente no funcionará.

¿En qué se diferencia un proxy TCP de un proxy HTTP?

La diferencia fundamental radica en la capa del modelo OSI. Los proxies HTTP operan en la Capa 7 (capa de aplicación), analizando encabezados, cookies y métodos de solicitud. Los proxies TCP funcionan en la Capa 4, gestionando conexiones basándose únicamente en direcciones IP y puertos.

Los proxies HTTP comprenden la semántica del tráfico web. Pueden almacenar respuestas en caché, filtrar contenido y modificar encabezados. Los proxies TCP solo ven flujos de bytes: establecen una conexión con el destino y reenvían los datos de forma bidireccional sin interpretarlos.

Esta distinción determina qué tipo de proxy se adapta a su tarea. El web scraping y la automatización de navegadores requieren proxies HTTP/HTTPS. Las conexiones a bases de datos, sesiones SSH, gaming y protocolos personalizados requieren proxies a nivel TCP.

El protocolo PROXY: preservando la información del cliente

Un desafío en las implementaciones del protocolo TCP proxy: el servidor destino ve las conexiones como originadas desde el proxy, no desde el cliente real. El protocolo PROXY resuelve esto al anteponer la información de IP del cliente al flujo TCP, permitiendo que los servidores backend registren y autentiquen en función de las direcciones reales del cliente.

Soporte TCP de FineProxy

FineProxy no ofrece un proxy TCP puro como producto independiente, y en la práctica, no lo necesitas. SOCKS5, disponible junto con HTTP/HTTPS en todos los planes de FineProxy, cubre por completo el proxying a nivel TCP. Encapsula cualquier conexión TCP —bases de datos, túneles SSH, gaming, protocolos personalizados— en un handshake estandarizado, brindándote el mejor plan de proxy ilimitado que puedes adquirir para aplicaciones que van más allá del tráfico web. A diferencia de un relay TCP básico, SOCKS5 añade autenticación y direccionamiento flexible sin dejar de reenviar flujos de bytes sin inspección de contenido.

Si tu tarea implica web scraping o automatización de navegador, utiliza el modo HTTP/HTTPS para un rendimiento óptimo. Para cualquier otro escenario basado en TCP, cambia el mismo proxy a SOCKS5 — sin compras adicionales, el mismo ancho de banda ilimitado y total flexibilidad de protocolo.