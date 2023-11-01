Un proxy TCP es un servidor que opera en la capa de transporte (Capa 4), reenviando conexiones TCP sin procesar entre clientes y servidores destino. A diferencia de los proxies HTTP, que comprenden y manipulan el tráfico web, los proxies TCP funcionan como túneles transparentes: retransmiten paquetes de datos sin inspeccionar su contenido.
Este enfoque agnóstico al protocolo convierte a los proxies TCP en herramientas esenciales para aplicaciones que van más allá de la navegación web. Cuando su tráfico no se basa en HTTP, un proxy web estándar simplemente no funcionará.
¿En qué se diferencia un proxy TCP de un proxy HTTP?
La diferencia fundamental radica en la capa del modelo OSI. Los proxies HTTP operan en la Capa 7 (capa de aplicación), analizando encabezados, cookies y métodos de solicitud. Los proxies TCP funcionan en la Capa 4, gestionando conexiones basándose únicamente en direcciones IP y puertos.
Los proxies HTTP comprenden la semántica del tráfico web. Pueden almacenar respuestas en caché, filtrar contenido y modificar encabezados. Los proxies TCP solo ven flujos de bytes: establecen una conexión con el destino y reenvían los datos de forma bidireccional sin interpretarlos.
Esta distinción determina qué tipo de proxy se adapta a su tarea. El web scraping y la automatización de navegadores requieren proxies HTTP/HTTPS. Las conexiones a bases de datos, sesiones SSH, gaming y protocolos personalizados requieren proxies a nivel TCP.
El protocolo PROXY: preservando la información del cliente
Un desafío en las implementaciones del protocolo TCP proxy: el servidor destino ve las conexiones como originadas desde el proxy, no desde el cliente real. El protocolo PROXY resuelve esto al anteponer la información de IP del cliente al flujo TCP, permitiendo que los servidores backend registren y autentiquen en función de las direcciones reales del cliente.
Soporte TCP de FineProxy
FineProxy no ofrece un proxy TCP puro como producto independiente, y en la práctica, no lo necesitas. SOCKS5, disponible junto con HTTP/HTTPS en todos los planes de FineProxy, cubre por completo el proxying a nivel TCP. Encapsula cualquier conexión TCP —bases de datos, túneles SSH, gaming, protocolos personalizados— en un handshake estandarizado, brindándote el mejor plan de proxy ilimitado que puedes adquirir para aplicaciones que van más allá del tráfico web. A diferencia de un relay TCP básico, SOCKS5 añade autenticación y direccionamiento flexible sin dejar de reenviar flujos de bytes sin inspección de contenido.
Si tu tarea implica web scraping o automatización de navegador, utiliza el modo HTTP/HTTPS para un rendimiento óptimo. Para cualquier otro escenario basado en TCP, cambia el mismo proxy a SOCKS5 — sin compras adicionales, el mismo ancho de banda ilimitado y total flexibilidad de protocolo.