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Proxy TCP

Các gói IPv4 giúp mở rộng quy mô tác vụ của bạn. Hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5, tự động phân phối sau khi thanh toán, lưu lượng không giới hạn và truy cập API.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 500 proxy trung tâm dữ liệu hỗ trợ SOCKS5 tại Châu Âu
  • Xuất danh sách proxy cho ứng dụng TCP dạng JSON
  • Cập nhật IP được phép của dịch vụ proxy ứng dụng
  • Kiểm tra proxy tác vụ để tìm IP không hoạt động hoặc lỗi
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các gói proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Dịch vụ proxy tuyệt vời! Quá trình thiết lập nhanh chóng và dễ dàng, tốc độ nhanh và kết nối rất ổn định. Tôi không gặp vấn đề gì về thời gian ngừng hoạt động và bảng điều khiển rất dễ sử dụng

VipaDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh của mình và cung cấp proxy trung tâm dữ liệu có giá hợp lý với băng thông không giới hạn. Tìm kiếm khắp nơi trên internet một dịch vụ như thế này và tôi khá vui vì đã tìm thấy chúng.

bhwowsersNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có nhiều loại proxy khác nhau, bao gồm cả proxy luân phiên không giới hạn lưu lượng. Giá cả phải chăng và có các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý. Có thể dễ dàng thanh toán bằng tiền mã hóa, PayPal hoặc thẻ.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Trải nghiệm khách hàng

Là thành viên từ năm 2015. Trong nhiều năm, tôi cũng đã làm việc với nhiều nhà cung cấp proxy khác nhưng Fineproxy luôn là nhà cung cấp proxy chính của tôi. Họ thật tuyệt vời. Hãy tiếp tục công việc tốt nhé.

Nail GüzelTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
TCP proxy là gì và hoạt động như thế nào?Chuyển tiếp L4

Máy chủ TCP proxy đóng vai trò trung gian tại tầng transport (Layer 4), chuyển tiếp các kết nối TCP thô giữa client và máy chủ đích. Nó thiết lập hai kết nối riêng biệt — một với client, một với đích — và chuyển tiếp dữ liệu giữa chúng mà không kiểm tra nội dung gói tin. Điều này giúp TCP proxy không phụ thuộc giao thức, phù hợp cho bất kỳ ứng dụng nào dựa trên TCP.

Sự khác biệt giữa TCP proxy và HTTP proxy là gì?Tầng OSI

HTTP proxy hoạt động tại Layer 7 (tầng application), hiểu được các HTTP header, method và có thể chỉnh sửa request. TCP proxy hoạt động tại Layer 4 (tầng transport), chuyển tiếp luồng byte thô mà không kiểm tra nội dung. Sử dụng HTTP proxy cho duyệt web và scraping. Sử dụng TCP proxy (hoặc SOCKS5) cho cơ sở dữ liệu, SSH, gaming và các giao thức ngoài HTTP.

PROXY protocol là gì?Giữ IP client

Giao thức PROXY protocol là một chuẩn (được tạo bởi HAProxy) giúp bảo toàn địa chỉ IP gốc của client khi traffic đi qua proxy. Nếu không có nó, máy chủ backend chỉ nhìn thấy địa chỉ IP của proxy. Giao thức này gắn thêm một header chứa IP client, IP đích và thông tin port vào đầu TCP stream, cho phép ghi log, xác thực và ra quyết định bảo mật chính xác.

Khi nào nên sử dụng TCP proxy thay vì HTTP proxy?Lưu lượng non-HTTP

Sử dụng TCP proxy (hoặc giao thức SOCKS5) khi ứng dụng của bạn không giao tiếp qua HTTP/HTTPS. Các tình huống phổ biến bao gồm: kết nối cơ sở dữ liệu (MySQL, PostgreSQL), tunnel SSH, phiên RDP, giao thức email (SMTP, IMAP), máy chủ gaming, ứng dụng VoIP, và bất kỳ phần mềm nào dựa trên TCP. HTTP proxy không thể xử lý các giao thức này.

FineProxy có hỗ trợ kết nối TCP không?Dùng SOCKS5

FineProxy không cung cấp proxy TCP thuần như một sản phẩm riêng, nhưng mọi gói proxy đều bao gồm hỗ trợ SOCKS5, xử lý đầy đủ các kết nối ở cấp TCP. SOCKS5 chuyển tiếp lưu lượng TCP tùy ý — cơ sở dữ liệu, SSH, giao thức tùy chỉnh, gaming — đồng thời bổ sung xác thực và định địa chỉ linh hoạt. Bạn nhận được cả quyền truy cập HTTP/HTTPS và SOCKS5 với băng thông không giới hạn trên cùng một gói, cho phép bạn định tuyến bất kỳ ứng dụng dựa trên TCP nào qua FineProxy mà không bị giới hạn.

Hướng dẫn

Máy chủ TCP proxy: cách hoạt động và khi nào bạn cần?

3 phút đọcNhóm mạng FineProxy

TCP proxy là một máy chủ hoạt động tại tầng vận chuyển (Layer 4), chuyển tiếp các kết nối TCP thô giữa client và máy chủ đích. Khác với HTTP proxy có khả năng hiểu và xử lý web traffic, TCP proxy hoạt động như những đường hầm trong suốt — chúng chuyển tiếp các gói dữ liệu mà không kiểm tra nội dung.

Cách tiếp cận không phụ thuộc vào giao thức này khiến TCP proxy trở nên thiết yếu cho các ứng dụng ngoài duyệt web. Khi traffic không sử dụng HTTP, một web proxy tiêu chuẩn đơn giản sẽ không thể hoạt động.

TCP proxy khác HTTP proxy như thế nào?

TCP proxy và HTTP proxy khác nhau cơ bản về tầng OSI. HTTP proxy hoạt động tại Layer 7 (tầng application), phân tích header, cookie và phương thức request. TCP proxy hoạt động tại Layer 4, xử lý kết nối chỉ dựa trên địa chỉ IP và port.

HTTP proxy hiểu ngữ nghĩa của lưu lượng web. Chúng có thể cache response, lọc nội dung và chỉnh sửa header. TCP proxy chỉ thấy luồng byte — chúng thiết lập kết nối đến đích, sau đó chuyển tiếp dữ liệu hai chiều mà không diễn giải.

Sự khác biệt này quyết định loại proxy phù hợp với tác vụ của bạn. Web scraping và tự động hóa trình duyệt cần HTTP/HTTPS proxy. Kết nối cơ sở dữ liệu, phiên SSH, gaming và các giao thức tùy chỉnh cần proxy cấp TCP.

PROXY Protocol: Bảo toàn thông tin Client

Một thách thức với các triển khai TCP proxy protocol: máy chủ đích chỉ thấy kết nối từ proxy, không phải từ client thực. PROXY protocol giải quyết vấn đề này bằng cách thêm thông tin IP của client vào đầu luồng TCP, cho phép máy chủ backend ghi log và xác thực dựa trên địa chỉ client thật.

FineProxy hỗ trợ TCP

FineProxy không cung cấp TCP proxy thô như một sản phẩm độc lập — và trên thực tế, bạn không cần đến nó. SOCKS5, được hỗ trợ song song với HTTP/HTTPS trên tất cả các gói FineProxy, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu proxy cấp TCP. Nó đóng gói bất kỳ kết nối TCP nào — cơ sở dữ liệu, đường hầm SSH, gaming, giao thức tùy chỉnh — trong một quy trình handshake chuẩn hóa, mang đến cho bạn gói proxy không giới hạn tốt nhất để mua cho các ứng dụng khi traffic vượt ra ngoài phạm vi web traffic thông thường. Khác với một TCP relay đơn thuần, SOCKS5 bổ sung xác thực và định địa chỉ linh hoạt trong khi vẫn chuyển tiếp raw byte stream mà không kiểm tra nội dung.

Nếu tác vụ của bạn liên quan đến web scraping hoặc tự động hóa trình duyệt, hãy sử dụng chế độ HTTP/HTTPS để đạt hiệu suất tối ưu. Với mọi tình huống dựa trên TCP khác, hãy chuyển cùng proxy sang SOCKS5 — không cần mua thêm, cùng băng thông không giới hạn, linh hoạt hoàn toàn về giao thức.