TCP proxy là một máy chủ hoạt động tại tầng vận chuyển (Layer 4), chuyển tiếp các kết nối TCP thô giữa client và máy chủ đích. Khác với HTTP proxy có khả năng hiểu và xử lý web traffic, TCP proxy hoạt động như những đường hầm trong suốt — chúng chuyển tiếp các gói dữ liệu mà không kiểm tra nội dung.
Cách tiếp cận không phụ thuộc vào giao thức này khiến TCP proxy trở nên thiết yếu cho các ứng dụng ngoài duyệt web. Khi traffic không sử dụng HTTP, một web proxy tiêu chuẩn đơn giản sẽ không thể hoạt động.
TCP proxy khác HTTP proxy như thế nào?
TCP proxy và HTTP proxy khác nhau cơ bản về tầng OSI. HTTP proxy hoạt động tại Layer 7 (tầng application), phân tích header, cookie và phương thức request. TCP proxy hoạt động tại Layer 4, xử lý kết nối chỉ dựa trên địa chỉ IP và port.
HTTP proxy hiểu ngữ nghĩa của lưu lượng web. Chúng có thể cache response, lọc nội dung và chỉnh sửa header. TCP proxy chỉ thấy luồng byte — chúng thiết lập kết nối đến đích, sau đó chuyển tiếp dữ liệu hai chiều mà không diễn giải.
Sự khác biệt này quyết định loại proxy phù hợp với tác vụ của bạn. Web scraping và tự động hóa trình duyệt cần HTTP/HTTPS proxy. Kết nối cơ sở dữ liệu, phiên SSH, gaming và các giao thức tùy chỉnh cần proxy cấp TCP.
PROXY Protocol: Bảo toàn thông tin Client
Một thách thức với các triển khai TCP proxy protocol: máy chủ đích chỉ thấy kết nối từ proxy, không phải từ client thực. PROXY protocol giải quyết vấn đề này bằng cách thêm thông tin IP của client vào đầu luồng TCP, cho phép máy chủ backend ghi log và xác thực dựa trên địa chỉ client thật.
FineProxy hỗ trợ TCP
FineProxy không cung cấp TCP proxy thô như một sản phẩm độc lập — và trên thực tế, bạn không cần đến nó. SOCKS5, được hỗ trợ song song với HTTP/HTTPS trên tất cả các gói FineProxy, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu proxy cấp TCP. Nó đóng gói bất kỳ kết nối TCP nào — cơ sở dữ liệu, đường hầm SSH, gaming, giao thức tùy chỉnh — trong một quy trình handshake chuẩn hóa, mang đến cho bạn gói proxy không giới hạn tốt nhất để mua cho các ứng dụng khi traffic vượt ra ngoài phạm vi web traffic thông thường. Khác với một TCP relay đơn thuần, SOCKS5 bổ sung xác thực và định địa chỉ linh hoạt trong khi vẫn chuyển tiếp raw byte stream mà không kiểm tra nội dung.
Nếu tác vụ của bạn liên quan đến web scraping hoặc tự động hóa trình duyệt, hãy sử dụng chế độ HTTP/HTTPS để đạt hiệu suất tối ưu. Với mọi tình huống dựa trên TCP khác, hãy chuyển cùng proxy sang SOCKS5 — không cần mua thêm, cùng băng thông không giới hạn, linh hoạt hoàn toàn về giao thức.