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Statik Proxy

Reklam hesapları ve pazar yerleri için sabit IPv4: UDP destekli HTTP/HTTPS/SOCKS5, sınırsız bant genişliği, IP bağlama kimlik doğrulaması — oturum sıfırlaması yok.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıBurada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • ABD'de bir özel statik proxy satın alın
  • Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Proxy hizmetimin izin verilen IP listesini güncelleyin
  • Hizmetimin durumunu ve sonraki son ödeme tarihini görüntüleyin
  • Proxy planımın fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Hesap çalıştırma

5 yılı aşkın süredir kullanıyorum; veri kazıma, sosyal ağlar ve diğer tüm otomasyon projelerinde çalışmak için harika proxy’ler sunuyor: hızlı dönen IP’ler, diğer sağlayıcıların aksine proxy’lerin neredeyse hiçbiri engellenmiyor vb. Ayrıca müşteri desteği de oldukça iyi.

synk.pitNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Herkesin özgürlük hakkı var ve artık ben de çok mütevazı bir fiyat karşılığında buna sahibim. Abone olduğumdan beri hız veya erişilememe konusunda hiçbir sorun olmadı ve artık yurt dışındaki arkadaşlarımın her sosyal etkinliğine katılabiliyorum. Üstelik elbette yasak da yok) Kurulum sorunsuz ve kolaydı. FineProxy desteği oldukça duyarlı ve yardımsever.

Vadim MikoyanFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Harika bir proxy hizmeti! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri sunuyorlar. Uygun fiyatları ve coğrafi hedefleme seçenekleri var. Kripto para, PayPal veya kartla kolayca ödeme yapılabiliyor.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

Wowser BrowserTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Minimum siparişler

İyi proxy’ler, kontrol ettim. Büyük bir IP paketi satın aldım; hepsi aktif, sorunsuz çalışıyor. Daha önce kullandığım başka bir sağlayıcıdan daha pahalı ama burada kalite daha iyi ve adres sayısı daha fazla. Kriptoyla ödeme yapabilmek de kullanışlı; bu da benim için bir artı. Genel olarak memnunum.

VladimmirisDieg, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Mükemmel proxy’ler saat gibi çalışıyor. Bir yıldır kullanıyorum, sürekli kullanıyorum ve 1.000 tane satın alıyorum.

IvanTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Statik proxy ile sticky proxy arasındaki fark nedir?Statik daha kalıcı

Sticky, tek bir IP'yi sınırlı bir süre — genellikle 10 ila 30 dakika — boyunca tutar, ardından değiştirir. Süre dolduğunda, işiniz bitsin ya da bitmesin yeni bir adres alırsınız. Statik'te ise zamanlayıcı yoktur. IP, kiralama süresinin tamamı boyunca sabittir. İş akışınız düzenli olarak yarım saatten uzun sürüyorsa, ihtiyacınız olan statik proxy'dir.

Bir platform, oturum sırasında IP adresimin değiştiğini anlayabilir mi?Evet

Evet. Oturum çerezi belirli bir IP ile oluşturulmuştur. Sonraki istek farklı bir adresten geldiğinde platform bu uyumsuzluğu fark eder. Çoğu platform bunu şüpheli olarak değerlendirir — oturumunuz sonlandırılır, yeniden doğrulama istenir veya bazı durumlarda hesabınız işaretlenir. Reddit bir adım daha ileri gider ve IP adresini çok sık değiştiren hesapları gölge banlama yöntemiyle cezalandırır.

Özel mi, ISP mi — hangisi?Özel ile başlayın

Hedef platform veri merkezi adreslerini özellikle engellemiyorsa, özel proxy'ler daha ucuzdur ve aynı derecede kararlıdır. Platform IP türünü kontrol ediyorsa (çoğu sosyal medya platformu yapar), ISP proxy'ler konut kontrolünü geçer. Önce özel proxy ile başlayın. Engellerle karşılaşırsanız ISP'ye geçin.

Birden fazla hesap için kaç statik proxy gerekir?Hesap başına bir

Her hesap için bir tane. 10 hesap = 10 proxy. Tek bir IP'yi birden fazla hesapta paylaşmak, platformun hesapları birbirine bağlama olasılığını artırır. Her hesabın kendine ait sabit bir adresi olmalıdır.

Statik IP'li bir statik proxy satın alıp hem HTTP hem de SOCKS5 için kullanabilir miyim?Evet

Evet. Her FineProxy proxy'si aynı IP üzerinden HTTP, HTTPS ve SOCKS5 protokollerini destekler. Uygulamanızın ihtiyaç duyduğu protokolü seçin. Ayrı bir satın alma gerekmez.

Rehber

Statik ve Sticky: Kimsenin Açıklamadığı Fark

4 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Beş farklı proxy sağlayıcısına “statik” ne demek diye sorun, üç farklı cevap alırsınız. Bazıları 30 dakikalık sticky oturumlu dönen proxy'leri satıp bunlara “statik” der. Diğerleri “statik” ve “dedicated” terimlerini birbirinin yerine kullanır. Bu kafa karışıklığı insanlara hem para hem de hesap kaybettirir.

İşte kısa özeti. Sticky oturum, belirli bir süre boyunca — 10 dakika, 30 dakika, bazen bir saat — tek bir IP'yi korur. Süre dolduğunda yeni bir adres atanır. Statik IP proxy sunucusu ise tüm kiralama süresi boyunca tek bir IP'yi korur. Günlerce, haftalarca, bir ay boyunca. Zamanlayıcı yok, rotasyon yok, en kötü anda beklenmedik bir IP değişikliği yok.

İşte o “en kötü an” meselenin tam da özüdür. İnsanlar proxy türleri hakkında okumayı sevdikleri için statik proxy aramıyor. Bir şeyler bozulduğu için arıyorlar.

IP değiştiğinde gerçekte ne ters gider

Bir reklam paneline giriş yapmışsınız, kampanyayı düzenliyorsunuz. On beş dakika sonra sticky oturum süresi doluyor. Bir sonraki tıklamanız farklı bir IP'den geliyor. Platform, aynı oturum çerezinin yeni bir konumdan geldiğini görüyor. Bu, hesap ele geçirme girişiminin ders kitabındaki örneğidir — oturumunuzu başka biri çalmış olabilir. Oturumunuz kapatılır. Bazen güvenlik uyarısı alırsınız. Bazen hesabınız geçici olarak kilitlenir.

Ya da bir pazar yerinde ürün listelerinizi yönetiyorsunuz. Ürün fotoğrafı yüklüyorsunuz, açıklamayı düzenliyorsunuz, kaydet'e basıyorsunuz — ve düzenleme ile kaydetme arasında IP değişmiş oluyor. Platform işlemi gerçekleştirmiyor. Baştan başlıyorsunuz.

Reddit bunu bir adım öteye taşıyor. Hacker News kullanıcıları, Reddit'in günde birden fazla IP değişikliği yapan hesapları gölge banladığını doğruladı. Kalıcı bir ban değil — gönderileriniz diğer kullanıcılara görünmez hale geliyor. Farklı bir tarayıcıdan kontrol edene kadar bunun farkına bile varmıyorsunuz.

Bunlar istisnai durumlar değil. Süreklilik gerektiren işlerde dönen veya kısa süreli sticky proxy kullanan herkesin yaşadığı standart deneyim bu.

Statik IP’ye ne zaman ihtiyacınız var, ne zaman yok

Her görev sabit bir adres gerektirmez. Ürün sayfalarını scrape ediyorsanız, arama sıralamalarını kontrol ediyorsanız veya herkese açık verileri topluyorsanız — dönen proxy'ler daha iyi bir seçimdir. Her istek farklı bir IP'den geldiğinde yoğunluk düşük kalır ve adres başına hız sınırlarından kaçınılır.

Kimlik önemliyse statik IP de önemlidir. Tek hesap, tek IP, değişiklik yok. Sosyal medya profilleri, reklam hesapları, pazar yeri mağazaları, e-posta hesapları — platformun bağlantınıza bağlı davranışsal bir profil oluşturduğu her şey. IP’yi değiştirin, profil bozulur.

IP beyaz listesi için de önemlidir. Birçok API, kontrol paneli ve iş ortağı aracı yalnızca önceden kaydedilmiş adreslerden gelen bağlantıları kabul eder. Dönen bir proxy, adres her değiştiğinde kontrolden geçemez. Statik bir proxy her seferinde geçer — çünkü değişmez.

Ve hızlı bir sayfa yüklemesinden daha uzun süren her şey için bu önemlidir. 20 dakika süren form gönderimleri. Video yüklemeleri. Admin panellerinde toplu işlemler. Çok adımlı ödemeler. Görev, bir sticky session penceresinden daha uzun sürüyorsa, bunu aşan bir adrese ihtiyacınız vardır.

FineProxy neler sunuyor

İki farklı hizmet serisi, her ikisi de gerçek anlamda statik — IP, tüm kiralama dönemi boyunca size aittir:

özel proxy'leri — yalnızca size özel veri merkezi IPv4 adresleri. FineProxy veya başka bir hizmet üzerinden hiç kimse, siz kiraladığınız sürece bu IP'leri kullanmaz. En ucuz statik proxy sağlayıcıları bu hizmet için IP başına $2-5 talep ediyorken, FineProxy'nin fiyatları rekabetçidir ve her IP sınırsız bant genişliği içerir.

ISP proxy'leri — gerçek bir İnternet servis sağlayıcısından alınmış, sunucularımızda barındırılan konut IP'leri. Aynı kararlılık, ancak adres WHOIS'da bir tüketici ISP'sine işaret eder. Veri merkezi IP aralıklarını işaretleyen platformlar bu adreslere daha fazla güvenir.

Her ikisi de HTTP, HTTPS (IP başına ayrı SSL sertifikası) ve statik SOCKS proxy — UDP destekli tam SOCKS5 protokolünü destekler. Sınırsız bant genişliği, 500 Mbps'ye kadar hız. IP bağlama ile kimlik doğrulama, isteğe bağlı olarak /21 alt ağ maskesi üzerinden kullanıcı adı/şifre desteği.

Sunuculara ve IP'lere biz sahibiz. Üçüncü taraf bir havuzdan yeniden satılmaz.