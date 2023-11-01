Statik Proxy

Evet. Oturum çerezi belirli bir IP ile oluşturulmuştur. Sonraki istek farklı bir adresten geldiğinde platform bu uyumsuzluğu fark eder. Çoğu platform bunu şüpheli olarak değerlendirir — oturumunuz sonlandırılır, yeniden doğrulama istenir veya bazı durumlarda hesabınız işaretlenir. Reddit bir adım daha ileri gider ve IP adresini çok sık değiştiren hesapları gölge banlama yöntemiyle cezalandırır.