Beş farklı proxy sağlayıcısına “statik” ne demek diye sorun, üç farklı cevap alırsınız. Bazıları 30 dakikalık sticky oturumlu dönen proxy'leri satıp bunlara “statik” der. Diğerleri “statik” ve “dedicated” terimlerini birbirinin yerine kullanır. Bu kafa karışıklığı insanlara hem para hem de hesap kaybettirir.
İşte kısa özeti. Sticky oturum, belirli bir süre boyunca — 10 dakika, 30 dakika, bazen bir saat — tek bir IP'yi korur. Süre dolduğunda yeni bir adres atanır. Statik IP proxy sunucusu ise tüm kiralama süresi boyunca tek bir IP'yi korur. Günlerce, haftalarca, bir ay boyunca. Zamanlayıcı yok, rotasyon yok, en kötü anda beklenmedik bir IP değişikliği yok.
İşte o “en kötü an” meselenin tam da özüdür. İnsanlar proxy türleri hakkında okumayı sevdikleri için statik proxy aramıyor. Bir şeyler bozulduğu için arıyorlar.
IP değiştiğinde gerçekte ne ters gider
Bir reklam paneline giriş yapmışsınız, kampanyayı düzenliyorsunuz. On beş dakika sonra sticky oturum süresi doluyor. Bir sonraki tıklamanız farklı bir IP'den geliyor. Platform, aynı oturum çerezinin yeni bir konumdan geldiğini görüyor. Bu, hesap ele geçirme girişiminin ders kitabındaki örneğidir — oturumunuzu başka biri çalmış olabilir. Oturumunuz kapatılır. Bazen güvenlik uyarısı alırsınız. Bazen hesabınız geçici olarak kilitlenir.
Ya da bir pazar yerinde ürün listelerinizi yönetiyorsunuz. Ürün fotoğrafı yüklüyorsunuz, açıklamayı düzenliyorsunuz, kaydet'e basıyorsunuz — ve düzenleme ile kaydetme arasında IP değişmiş oluyor. Platform işlemi gerçekleştirmiyor. Baştan başlıyorsunuz.
Reddit bunu bir adım öteye taşıyor. Hacker News kullanıcıları, Reddit'in günde birden fazla IP değişikliği yapan hesapları gölge banladığını doğruladı. Kalıcı bir ban değil — gönderileriniz diğer kullanıcılara görünmez hale geliyor. Farklı bir tarayıcıdan kontrol edene kadar bunun farkına bile varmıyorsunuz.
Bunlar istisnai durumlar değil. Süreklilik gerektiren işlerde dönen veya kısa süreli sticky proxy kullanan herkesin yaşadığı standart deneyim bu.
Statik IP’ye ne zaman ihtiyacınız var, ne zaman yok
Her görev sabit bir adres gerektirmez. Ürün sayfalarını scrape ediyorsanız, arama sıralamalarını kontrol ediyorsanız veya herkese açık verileri topluyorsanız — dönen proxy'ler daha iyi bir seçimdir. Her istek farklı bir IP'den geldiğinde yoğunluk düşük kalır ve adres başına hız sınırlarından kaçınılır.
Kimlik önemliyse statik IP de önemlidir. Tek hesap, tek IP, değişiklik yok. Sosyal medya profilleri, reklam hesapları, pazar yeri mağazaları, e-posta hesapları — platformun bağlantınıza bağlı davranışsal bir profil oluşturduğu her şey. IP’yi değiştirin, profil bozulur.
IP beyaz listesi için de önemlidir. Birçok API, kontrol paneli ve iş ortağı aracı yalnızca önceden kaydedilmiş adreslerden gelen bağlantıları kabul eder. Dönen bir proxy, adres her değiştiğinde kontrolden geçemez. Statik bir proxy her seferinde geçer — çünkü değişmez.
Ve hızlı bir sayfa yüklemesinden daha uzun süren her şey için bu önemlidir. 20 dakika süren form gönderimleri. Video yüklemeleri. Admin panellerinde toplu işlemler. Çok adımlı ödemeler. Görev, bir sticky session penceresinden daha uzun sürüyorsa, bunu aşan bir adrese ihtiyacınız vardır.
FineProxy neler sunuyor
İki farklı hizmet serisi, her ikisi de gerçek anlamda statik — IP, tüm kiralama dönemi boyunca size aittir:
özel proxy'leri — yalnızca size özel veri merkezi IPv4 adresleri. FineProxy veya başka bir hizmet üzerinden hiç kimse, siz kiraladığınız sürece bu IP'leri kullanmaz. En ucuz statik proxy sağlayıcıları bu hizmet için IP başına $2-5 talep ediyorken, FineProxy'nin fiyatları rekabetçidir ve her IP sınırsız bant genişliği içerir.
ISP proxy'leri — gerçek bir İnternet servis sağlayıcısından alınmış, sunucularımızda barındırılan konut IP'leri. Aynı kararlılık, ancak adres WHOIS'da bir tüketici ISP'sine işaret eder. Veri merkezi IP aralıklarını işaretleyen platformlar bu adreslere daha fazla güvenir.
Her ikisi de HTTP, HTTPS (IP başına ayrı SSL sertifikası) ve statik SOCKS proxy — UDP destekli tam SOCKS5 protokolünü destekler. Sınırsız bant genişliği, 500 Mbps'ye kadar hız. IP bağlama ile kimlik doğrulama, isteğe bağlı olarak /21 alt ağ maskesi üzerinden kullanıcı adı/şifre desteği.
Sunuculara ve IP'lere biz sahibiz. Üçüncü taraf bir havuzdan yeniden satılmaz.