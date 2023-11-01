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Staatiline proxy

Fikseeritud IPv4 reklaamikontode ja kauplemisplatvormide jaoks: HTTP/HTTPS/SOCKS5 koos UDP-ga, piiramatu ribalaius, IP sidumise autentimine — ilma sessiooni katkestusteta.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaSiin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta one dedicated static proxy asukohas the Ameerika Ühendriigid
  • Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
  • Uuenda the IP allowlist minu puhverserveriteenust
  • Näita the olekut ja järgmist maksetähtpäeva minu service
  • Näita the arve üksikasju minu puhverserveripaketti
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Aktiivsed kontod

Ma olen seda 5+ aastat kasutanud ja see on suurepärane proxy, et töötada andmete krappimise/sotsiaalvõrkude ja teiste automaatide projektidega - kiirelt pöörlevad IP-d, peaaegu kõik proxy ei ole blokeeritud nagu teiste teenusepakkujate jne. ka klienditeenindus on üsna hea.

synk.pitNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Igaühel on õigus vabadusele ja nüüd on mul ka see väga tagasihoidliku hinnaga. Kuna ma sain tellimuse, ei olnud kiiruse ega ligipääsetavuse probleemid ja nüüd saan osaleda mu sõprade igas sotsiaalses tegevuses välismaal. Pealegi, muidugi ei keelata.) Seadmine oli sujuv ja lihtne. FineProxy toetus on üsna vastuvõetav ja kasulik.

Vadim MikoyanFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Suurepärane puhverserveriteenus! Neil on eri tüüpi puhverservereid, sealhulgas roteeruvad puhverserverid ilma liikluspiiranguta. Hinnad on taskukohased ja saadaval on geograafilise sihtimise võimalused. Maksta saab mugavalt krüptoraha, PayPali või kaartidega.

Vladimir AkimkinSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Taskukohased EL-i puhverserverid. Ainus puhverserverite pakkuja, kes hoiab oma hinnad endiselt madalal. Otsisin midagi sellist kogu internetist ja lõpuks selgus, et see on odavaim piiramatu andmemahuga puhverserverite pakkuja.

Wowser BrowserTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Minimaalne tellimus

Hea puhverserver, kontrollitud. Ostsin suure IP-paketi, kõik elavad, töötavad ilma kaebusteta. Kallim kui teine pakkuja, keda ma varem kasutasin, aga siin on parem kvaliteet ja suurem hulk aadresse. Ja see on ka mugav, et saate maksta kriptoga, minu jaoks on see ka pluss. Üldiselt olen ma rahul.

VladimmirisDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Suurepärased puhverserverid, mis töötavad nagu kellavärk. Olen neid kasutanud aasta, kasutan neid pidevalt ja ostan korraga 1 000.

IvanTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Mis vahe on staatilisel ja sticky proxy'l?Sticky hoiab üht

Sticky hoiab üht IP-d piiratud aja — tavaliselt 10 kuni 30 minutit — ja seejärel vahetab. Kui taimer saab läbi, saate uue aadressi, olenemata sellest, kas olete lõpetanud või mitte. Staatiline taimerit ei kasuta. IP jääb samaks kogu rendiperioodi jooksul. Kui teie tööprotsess kestab regulaarselt kauem kui pool tundi, on staatiline proxy see, mida vajate.

Kas platvorm tuvastab, kui mu IP muutub seansi keskel?Jah

Jah. Seansiküpsis loodi ühe IP-ga. Kui järgmine päring tuleb teiselt aadressilt, näeb platvorm mittevastavust. Enamik käsitleb seda kahtlasena — teid logitakse välja, palutakse uuesti verifitseerida või mõnel juhul märgitakse konto. Reddit läheb kaugemale ja rakendab varjukeeldu kontodele, mille IP muutub liiga sageli.

Pühendatud või ISP — kumb?Kui sihtplatvorm ei

Kui sihtplatvorm ei blokeeri konkreetselt andmekeskuste aadresse, on pühendatud proxyd odavamad ja sama stabiilsed. Kui platvorm kontrollib IP tüüpi (enamik sotsiaalmeediaid teeb seda), läbivad ISP proxyd residentsikontrolli. Alustage pühendatud proxydega. Lülitage ISP-le üle, kui tekivad blokeeringud.

Mitu staatilist proxyt on vaja mitme konto jaoks?Üks konto kohta

Üks konto kohta. 10 kontot = 10 proxyt. Ühe IP jagamine mitme konto vahel suurendab riski, et platvorm seob need omavahel. Iga konto vajab oma fikseeritud aadressi.

Kas ma saan osta staatilise proxy staatilise IP-ga ja kasutada seda nii HTTP kui ka SOCKS5 jaoks?Jah

Jah. Iga FineProxy proxy toetab samal IP-l HTTP, HTTPS ja SOCKS5 protokolli. Valige oma rakendusele sobiv protokoll. Eraldi ostu pole vaja.

Juhend

Staatiline vs. Sticky: erinevus, mida keegi ei selgita

3 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Küsige viielt proxy pakkujalt, mida „staatiline

Lühidalt öeldes: sticky-seanss hoiab ühe IP kindla ajaakna jooksul — 10 minutit, 30 minutit, vahel tund aega. Kui taimer saab läbi, saate uue aadressi. Staatiline IP proxy server hoiab ühe IP kogu rendiperioodi vältel. Päevi, nädalaid, kuu. Ilma taimerita, ilma rotatsioonita, ilma üllatusliku vahetuseta kõige halvemal võimalikul hetkel.

See „kõige halvem võimalik hetk” ongi kogu asja mõte. Inimesed ei otsi staatilisi proxy’sid sellepärast, et neile meeldib proxy-tüüpidest lugeda. Nad otsivad, sest midagi läks katki.

Mis tegelikult valesti läheb, kui IP vahetub

Olete reklaamipaneeli sisse logitud ja kohandate kampaaniat. Viisteist minutit hiljem sticky-seanss aegub. Teie järgmine klikk tuleb teiselt IP-lt. Platvorm näeb, et sama seansiküpsis saabub uuest asukohast. See on õpikunäide konto kompromiteerimisest — keegi teine võis teie seansi varastada. Teid logitakse välja. Mõnikord saate turvahoiatuse. Mõnikord konto lukustatakse ajutiselt.

Või haldate turuplatvormi kuulutusi. Laadite tootefoto üles, muudate kirjeldust, vajutate salvestamist — ja IP vahetus muutmise ja salvestamise vahel. Platvorm ei töötle seda. Alustate otsast peale.

Reddit läheb veelgi kaugemale. Hacker News’i kasutajad kinnitasid, et Reddit teeb kontodele varjukeelu, kui IP muutub rohkem kui kord päevas. Mitte kõva bänn — teie postitused lihtsalt lõpetavad teistele kuvamise. Te ei saagi teada, et see juhtus, kuni kontrollite teisest brauserist.

Need pole erandjuhtumid. See on tavaline kogemus igaühele, kes kasutab roteeruvaid või lühiajaliselt fikseeritud proxy’sid ülesannete jaoks, mis nõuavad järjepidevust.

Millal on vaja staatilist ja millal mitte

Mitte iga ülesanne ei vaja fikseeritud aadressi. Kui kraabite tootelehti, kontrollite otsingupositsioone või kogute avalikke andmeid — roteeruvad proxy’d on parem valik. Iga päring värskelt IP-lt hoiab tiheduse madalana ja väldib aadressi-põhiseid päringupiiranguid.

Staatiline on oluline siis, kui identiteet on oluline. Üks konto, üks IP, ilma muutusteta. Sotsiaalmeedia profiilid, reklaamikontod, turuplatvormi poed, e-posti kontod — kõik, kus platvorm loob teie ühendusega seotud käitumisprofiili. Vahetage IP ja profiil puruneb.

See on oluline ka IP lubatud nimekirja lisamisel. Paljud API-d, juhtpaneelid ja partnerite tööriistad aktsepteerivad ühendusi ainult eelregistreeritud aadressidelt. Roteeruv proxy ebaõnnestub kontrollimisel iga kord, kui aadress muutub. Staatiline läbib kontrolli alati, sest aadress ei muutu.

Ja see on oluline kõige jaoks, mis kestab kauem kui kiire leheküljelaadimine. Vormide esitamine, mis võtab 20 minutit. Video üleslaadimine. Hulgioperatsioonid administreerimispaneelides. Mitmeetapilised ostud. Kui ülesanne kestab kauem kui kleepuva seansi aken, vajate aadressi, mis kestab sellest kauem.

Mida FineProxy pakub

Kaks tootesarja, mõlemad tõeliselt staatilised — IP jääb teie omaks kogu rendiperioodiks:

Privaatsed proxy'd — andmekeskuse IPv4, ainult teile. Keegi teine FineProxy's ega üheski teises teenuses ei kasuta seda, kuni teie rendite. Parimad soodsad staatilise proxy pakkujad küsivad selle eest 2–5 $/IP; FineProxy hinnastamine on konkurentsivõimeline ja iga IP sisaldab piiramatut ribalaiust.

ISP proxy'd — residentsiaalsed IP-aadressid päris internetiteenuse pakkujalt, majutatud meie serverites. Sama stabiilsus, kuid WHOIS-is viitab aadress tavakasutaja ISP-le. Platvormid, mis blokeerivad andmekeskuste IP-vahemikke, usaldavad neid oluliselt rohkem.

Mõlemad toetavad HTTP, HTTPS (individuaalne SSL-sertifikaat iga IP kohta) ja staatilist SOCKS proxy’t — täielik SOCKS5 koos UDP-ga. Piiramatu ribalaius, kuni 500 Mbps. IP-põhine autentimine, valikulise kasutajanimi/parooli valikuga üle /21 alamvõrgumaski.

Meile kuuluvad serverid ja IP-d. Ei ole edasi müüdud kolmanda osapoole kogumist.