Staatiline proxy

Küsige viielt proxy pakkujalt, mida „staatiline

Lühidalt öeldes: sticky-seanss hoiab ühe IP kindla ajaakna jooksul — 10 minutit, 30 minutit, vahel tund aega. Kui taimer saab läbi, saate uue aadressi. Staatiline IP proxy server hoiab ühe IP kogu rendiperioodi vältel. Päevi, nädalaid, kuu. Ilma taimerita, ilma rotatsioonita, ilma üllatusliku vahetuseta kõige halvemal võimalikul hetkel.

See „kõige halvem võimalik hetk” ongi kogu asja mõte. Inimesed ei otsi staatilisi proxy’sid sellepärast, et neile meeldib proxy-tüüpidest lugeda. Nad otsivad, sest midagi läks katki.

Mis tegelikult valesti läheb, kui IP vahetub

Olete reklaamipaneeli sisse logitud ja kohandate kampaaniat. Viisteist minutit hiljem sticky-seanss aegub. Teie järgmine klikk tuleb teiselt IP-lt. Platvorm näeb, et sama seansiküpsis saabub uuest asukohast. See on õpikunäide konto kompromiteerimisest — keegi teine võis teie seansi varastada. Teid logitakse välja. Mõnikord saate turvahoiatuse. Mõnikord konto lukustatakse ajutiselt.

Või haldate turuplatvormi kuulutusi. Laadite tootefoto üles, muudate kirjeldust, vajutate salvestamist — ja IP vahetus muutmise ja salvestamise vahel. Platvorm ei töötle seda. Alustate otsast peale.

Reddit läheb veelgi kaugemale. Hacker News’i kasutajad kinnitasid, et Reddit teeb kontodele varjukeelu, kui IP muutub rohkem kui kord päevas. Mitte kõva bänn — teie postitused lihtsalt lõpetavad teistele kuvamise. Te ei saagi teada, et see juhtus, kuni kontrollite teisest brauserist.

Need pole erandjuhtumid. See on tavaline kogemus igaühele, kes kasutab roteeruvaid või lühiajaliselt fikseeritud proxy’sid ülesannete jaoks, mis nõuavad järjepidevust.

Millal on vaja staatilist ja millal mitte

Mitte iga ülesanne ei vaja fikseeritud aadressi. Kui kraabite tootelehti, kontrollite otsingupositsioone või kogute avalikke andmeid — roteeruvad proxy’d on parem valik. Iga päring värskelt IP-lt hoiab tiheduse madalana ja väldib aadressi-põhiseid päringupiiranguid.

Staatiline on oluline siis, kui identiteet on oluline. Üks konto, üks IP, ilma muutusteta. Sotsiaalmeedia profiilid, reklaamikontod, turuplatvormi poed, e-posti kontod — kõik, kus platvorm loob teie ühendusega seotud käitumisprofiili. Vahetage IP ja profiil puruneb.

See on oluline ka IP lubatud nimekirja lisamisel. Paljud API-d, juhtpaneelid ja partnerite tööriistad aktsepteerivad ühendusi ainult eelregistreeritud aadressidelt. Roteeruv proxy ebaõnnestub kontrollimisel iga kord, kui aadress muutub. Staatiline läbib kontrolli alati, sest aadress ei muutu.

Ja see on oluline kõige jaoks, mis kestab kauem kui kiire leheküljelaadimine. Vormide esitamine, mis võtab 20 minutit. Video üleslaadimine. Hulgioperatsioonid administreerimispaneelides. Mitmeetapilised ostud. Kui ülesanne kestab kauem kui kleepuva seansi aken, vajate aadressi, mis kestab sellest kauem.

Mida FineProxy pakub

Kaks tootesarja, mõlemad tõeliselt staatilised — IP jääb teie omaks kogu rendiperioodiks:

Privaatsed proxy'd — andmekeskuse IPv4, ainult teile. Keegi teine FineProxy's ega üheski teises teenuses ei kasuta seda, kuni teie rendite. Parimad soodsad staatilise proxy pakkujad küsivad selle eest 2–5 $/IP; FineProxy hinnastamine on konkurentsivõimeline ja iga IP sisaldab piiramatut ribalaiust.

ISP proxy'd — residentsiaalsed IP-aadressid päris internetiteenuse pakkujalt, majutatud meie serverites. Sama stabiilsus, kuid WHOIS-is viitab aadress tavakasutaja ISP-le. Platvormid, mis blokeerivad andmekeskuste IP-vahemikke, usaldavad neid oluliselt rohkem.

Mõlemad toetavad HTTP, HTTPS (individuaalne SSL-sertifikaat iga IP kohta) ja staatilist SOCKS proxy’t — täielik SOCKS5 koos UDP-ga. Piiramatu ribalaius, kuni 500 Mbps. IP-põhine autentimine, valikulise kasutajanimi/parooli valikuga üle /21 alamvõrgumaski.