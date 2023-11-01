Proxy statico

Chiedete a cinque provider di proxy cosa significhi “static” e otterrete tre risposte diverse. Alcuni vendono rotating proxy con sticky session da 30 minuti e li chiamano “static”. Altri usano “static” e “dedicato” come sinonimi. La confusione costa denaro e account.
Ecco la versione breve. Una sticky session mantiene un IP per una finestra di tempo stabilita — 10 minuti, 30 minuti, a volte un’ora. Quando il timer scade, ottenete un nuovo indirizzo. Un server static IP proxy mantiene un IP per l’intero periodo di noleggio. Giorni, settimane, un mese. Nessun timer, nessuna rotazione, nessun cambio improvviso nel momento peggiore.
Quel “momento peggiore possibile” è esattamente il punto. Le persone non cercano proxy statici perché amano leggere le tipologie di proxy. Cercano perché qualcosa si è rotto.
Cosa succede realmente quando l\'IP cambia
Siete collegati a una dashboard pubblicitaria, state modificando una campagna. Dopo quindici minuti la sticky session scade. Il vostro click successivo arriva da un IP diverso. La piattaforma vede lo stesso cookie di sessione provenire da una nuova posizione. È un segnale da manuale per una compromissione dell’account — qualcun altro potrebbe aver rubato la vostra sessione. Venite disconnessi. A volte ricevete un avviso di sicurezza. A volte l’account viene temporaneamente bloccato.
Oppure state gestendo le inserzioni su un marketplace. Caricate la foto di un prodotto, modificate la descrizione, premete salva — e l’IP è cambiato tra la modifica e il salvataggio. La piattaforma non elabora l’operazione. Dovete ricominciare da capo.
Reddit va oltre. Utenti su Hacker News hanno confermato che Reddit applica uno shadow-ban agli account quando l’IP cambia più di una volta al giorno. Non un ban diretto — i vostri post semplicemente smettono di apparire agli altri. Non ve ne accorgete nemmeno finché non controllate da un browser diverso.
Non sono casi limite. È l’esperienza normale di chiunque utilizzi proxy rotating o con sticky session brevi per attività che richiedono continuità.
Quando serve lo static e quando no
Non ogni attività richiede un indirizzo fisso. Se fate scraping di pagine prodotto, verificate posizionamenti nelle ricerche o raccogliete dati pubblici — i rotating proxy sono la scelta migliore. Ogni richiesta da un IP nuovo mantiene bassa la densità ed evita i rate limit per singolo indirizzo.
Lo static conta quando l'identità conta. Un account, un IP, nessun cambio. Profili social media, account pubblicitari, store sui marketplace, account email — qualsiasi servizio in cui la piattaforma costruisce un profilo comportamentale legato alla vostra connessione. Cambiate l'IP e il profilo si spezza.
Conta anche per l'IP allowlisting. Molte API, dashboard e strumenti partner accettano connessioni solo da indirizzi pre-registrati. Un rotating proxy non supera il controllo ogni volta che l’indirizzo cambia. Uno static lo supera sempre, perché l’indirizzo non cambia mai.
Ed è importante per qualsiasi operazione più lunga di un semplice caricamento pagina. Invii di form che richiedono 20 minuti. Upload di video. Operazioni massicce in pannelli di amministrazione. Checkout a più passaggi. Se l\'attività dura più della finestra di una sticky session, avete bisogno di un indirizzo che la superi in durata.
Cosa offre FineProxy
Due linee di prodotto, entrambe genuinamente static — l\'IP resta vostro per l\'intero periodo di noleggio:
Proxy dedicati — IPv4 datacenter, esclusivamente vostri. Nessun altro su FineProxy o qualsiasi altro servizio li utilizza mentre li state noleggiando. I migliori provider di static proxy economici applicano $2-5/IP per questo; i prezzi di FineProxy sono competitivi e ogni IP include bandwidth illimitata.
Proxy ISP — IP residential di un vero Internet Service Provider, ospitati sui nostri server. Stessa stabilità, ma l'indirizzo risulta associato a un ISP consumer nel WHOIS. Le piattaforme che bloccano i range datacenter trattano questi IP con maggiore fiducia.
Entrambi supportano HTTP, HTTPS (certificato SSL individuale per ogni IP) e static SOCKS proxy — SOCKS5 completo con UDP. Bandwidth illimitata, fino a 500 Mbps. Autenticazione tramite IP binding, con login/password opzionali subnet mask /21.
Possediamo i server e gli IP. Non sono rivenduti da pool di terze parti.