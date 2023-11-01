NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy statico

IPv4 fisso per account pubblicitari e marketplace: HTTP/HTTPS/SOCKS5 con UDP, banda illimitata, autenticazione tramite IP binding — nessun reset di sessione.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoConsigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate one dedicated static proxy in the Stati Uniti
  • Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
  • Aggiornate the IP allowlist per i miei servizio proxy
  • Mostrate the stato e prossima scadenza per i miei service
  • Mostrate the dettagli della fattura per i miei piano proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Gestione degli account

Lo uso da più di 5 anni ed è un ottimo servizio proxy per il data scraping, i social network e qualsiasi altro progetto di automazione: IP a rotazione veloci, quasi tutti i proxy non sono bloccati come accade con altri fornitori e anche l'assistenza clienti è piuttosto valida.

synk.pitNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Tutti hanno diritto alla libertà e ora ce l'ho anch'io, a un prezzo molto modesto. Da quando ho sottoscritto l'abbonamento non ho avuto problemi di velocità o accessibilità e ora posso partecipare a tutte le attività social dei miei amici all'estero. Naturalmente, inoltre, nessun blocco. La configurazione è stata semplice e fluida. L'assistenza FineProxy è molto reattiva e disponibile.

Vadim MikoyanPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Servizio proxy eccezionale! Offre diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione senza limiti di traffico. I prezzi sono accessibili e sono disponibili opzioni di targeting geografico. È facile pagare con criptovalute, PayPal o carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.

Wowser BrowserTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Ordini minimi

Buoni proxy, verificati. Ho acquistato un grande pacchetto di IP: sono tutti attivi e funzionano senza problemi. Costa più di un altro fornitore che usavo prima, ma qui la qualità è migliore e gli indirizzi sono più numerosi. È inoltre comodo poter pagare in criptovaluta, altro vantaggio per me. Nel complesso sono soddisfatto.

VladimmirisDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Proxy eccellenti, funzionano come un orologio. Li uso da un anno, continuamente, e ne acquisto 1.000 alla volta.

IvanTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Qual è la differenza tra proxy statico e sticky?Lo sticky mantiene

Lo sticky mantiene un IP per un tempo limitato — di solito da 10 a 30 minuti — poi ruota. Quando il timer scade, ricevete un nuovo indirizzo, che abbiate finito o meno. Lo statico non ha timer. L'IP è fisso per l'intero periodo di noleggio. Se il vostro flusso di lavoro supera regolarmente la mezz'ora, il proxy statico è ciò che vi serve.

Una piattaforma può rilevare quando il mio IP cambia durante una sessione?

Sì. Il cookie di sessione è stato creato con un determinato IP. Quando la richiesta successiva arriva da un indirizzo diverso, la piattaforma rileva una discrepanza. La maggior parte lo considera sospetto: venite disconnessi, viene chiesto di verificare nuovamente l'identità o, in alcuni casi, l'account viene segnalato. Reddit va oltre e applica lo shadow-ban agli account che cambiano IP troppo frequentemente.

Dedicato o ISP — quale scegliere?Se il sito

Se il sito di destinazione non blocca specificamente gli indirizzi datacenter, i proxy dedicati sono più economici e altrettanto stabili. Se la piattaforma verifica il tipo di IP (la maggior parte dei social media lo fa), i proxy ISP superano il controllo residenziale. Iniziate con i dedicati. Passate agli ISP se riscontrate blocchi.

Quanti proxy statici servono per gestire più account?Uno per account

Uno per account. 10 account = 10 proxy. Condividere unico IP tra più account aumenta il rischio che la piattaforma li colleghi tra loro. Ogni account necessita del proprio indirizzo fisso.

Posso acquistare un proxy statico con IP statico e utilizzarlo sia per HTTP che per SOCKS5?

Sì. Ogni proxy FineProxy supporta HTTP, HTTPS e SOCKS5 sullo stesso IP. Scegliete il protocollo richiesto dalla vostra applicazione. Nessun acquisto separato.

Guida

Statici vs. Sticky: la differenza che nessuno spiega

4 min di letturaTeam di rete FineProxy

Chiedete a cinque provider di proxy cosa significhi “static” e otterrete tre risposte diverse. Alcuni vendono rotating proxy con sticky session da 30 minuti e li chiamano “static”. Altri usano “static” e “dedicato” come sinonimi. La confusione costa denaro e account.

Ecco la versione breve. Una sticky session mantiene un IP per una finestra di tempo stabilita — 10 minuti, 30 minuti, a volte un’ora. Quando il timer scade, ottenete un nuovo indirizzo. Un server static IP proxy mantiene un IP per l’intero periodo di noleggio. Giorni, settimane, un mese. Nessun timer, nessuna rotazione, nessun cambio improvviso nel momento peggiore.

Quel “momento peggiore possibile” è esattamente il punto. Le persone non cercano proxy statici perché amano leggere le tipologie di proxy. Cercano perché qualcosa si è rotto.

Cosa succede realmente quando l\'IP cambia

Siete collegati a una dashboard pubblicitaria, state modificando una campagna. Dopo quindici minuti la sticky session scade. Il vostro click successivo arriva da un IP diverso. La piattaforma vede lo stesso cookie di sessione provenire da una nuova posizione. È un segnale da manuale per una compromissione dell’account — qualcun altro potrebbe aver rubato la vostra sessione. Venite disconnessi. A volte ricevete un avviso di sicurezza. A volte l’account viene temporaneamente bloccato.

Oppure state gestendo le inserzioni su un marketplace. Caricate la foto di un prodotto, modificate la descrizione, premete salva — e l’IP è cambiato tra la modifica e il salvataggio. La piattaforma non elabora l’operazione. Dovete ricominciare da capo.

Reddit va oltre. Utenti su Hacker News hanno confermato che Reddit applica uno shadow-ban agli account quando l’IP cambia più di una volta al giorno. Non un ban diretto — i vostri post semplicemente smettono di apparire agli altri. Non ve ne accorgete nemmeno finché non controllate da un browser diverso.

Non sono casi limite. È l’esperienza normale di chiunque utilizzi proxy rotating o con sticky session brevi per attività che richiedono continuità.

Quando serve lo static e quando no

Non ogni attività richiede un indirizzo fisso. Se fate scraping di pagine prodotto, verificate posizionamenti nelle ricerche o raccogliete dati pubblici — i rotating proxy sono la scelta migliore. Ogni richiesta da un IP nuovo mantiene bassa la densità ed evita i rate limit per singolo indirizzo.

Lo static conta quando l'identità conta. Un account, un IP, nessun cambio. Profili social media, account pubblicitari, store sui marketplace, account email — qualsiasi servizio in cui la piattaforma costruisce un profilo comportamentale legato alla vostra connessione. Cambiate l'IP e il profilo si spezza.

Conta anche per l'IP allowlisting. Molte API, dashboard e strumenti partner accettano connessioni solo da indirizzi pre-registrati. Un rotating proxy non supera il controllo ogni volta che l’indirizzo cambia. Uno static lo supera sempre, perché l’indirizzo non cambia mai.

Ed è importante per qualsiasi operazione più lunga di un semplice caricamento pagina. Invii di form che richiedono 20 minuti. Upload di video. Operazioni massicce in pannelli di amministrazione. Checkout a più passaggi. Se l\'attività dura più della finestra di una sticky session, avete bisogno di un indirizzo che la superi in durata.

Cosa offre FineProxy

Due linee di prodotto, entrambe genuinamente static — l\'IP resta vostro per l\'intero periodo di noleggio:

Proxy dedicati — IPv4 datacenter, esclusivamente vostri. Nessun altro su FineProxy o qualsiasi altro servizio li utilizza mentre li state noleggiando. I migliori provider di static proxy economici applicano $2-5/IP per questo; i prezzi di FineProxy sono competitivi e ogni IP include bandwidth illimitata.

Proxy ISP — IP residential di un vero Internet Service Provider, ospitati sui nostri server. Stessa stabilità, ma l'indirizzo risulta associato a un ISP consumer nel WHOIS. Le piattaforme che bloccano i range datacenter trattano questi IP con maggiore fiducia.

Entrambi supportano HTTP, HTTPS (certificato SSL individuale per ogni IP) e static SOCKS proxy — SOCKS5 completo con UDP. Bandwidth illimitata, fino a 500 Mbps. Autenticazione tramite IP binding, con login/password opzionali subnet mask /21.

Possediamo i server e gli IP. Non sono rivenduti da pool di terze parti.