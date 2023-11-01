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Proxy statique

IPv4 fixe pour comptes publicitaires et marketplaces : HTTP/HTTPS/SOCKS5 avec UDP, bande passante illimitée, authentification par liaison IP — aucune réinitialisation de session.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéRecommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète un dedicated static proxy en le États-Unis
  • Exporte mon liste de proxys au format JSON
  • Mets à jour le liste d’IP autorisées pour mon service proxy
  • Affiche le statut et prochaine échéance pour mon service
  • Affiche le détails de la facture pour mon offre proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Comptes actifs

Je l'utilise depuis plus de 5 ans et c'est un excellent proxy pour travailler avec le scraping de données/les réseaux sociaux et tout autre projet d'automatisation - IP à rotation rapide, presque tous les proxy ne sont pas bloqués comme chez d'autres fournisseurs, etc. le support client est également assez bon.

synk.pitNorton Safe Web, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Chacun a droit à la liberté et maintenant je l'ai aussi à un prix très modeste. Depuis que j'ai un abonnement, il n'y a eu aucun problème de vitesse ou d'inaccessibilité et je peux désormais participer à toutes les activités sociales de mes amis à l'étranger. De plus, pas d'interdiction bien sûr) La configuration a été fluide et facile. Le support FineProxy est assez réactif et utile.

Vadim MikoyanPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Trafic jamais mesuré

Excellent service de proxys ! Ils proposent différents types de proxys, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic. Leurs prix sont abordables et ils offrent des options de ciblage géographique. Il est facile de payer en cryptomonnaies, avec PayPal ou par carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.

Wowser BrowserTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Minimums de commande

Bons proxys, vérifiés. J'ai acheté un gros package IP, tous sont vivants, fonctionnent rien à redire. Plus cher qu'un autre fournisseur que j'ai utilisé auparavant, mais voici une meilleure qualité et un plus grand nombre d'adresses. Et c'est aussi pratique que vous puissiez payer avec crypto, pour moi c'est aussi un plus. Dans l'ensemble, je suis satisfait.

VladimmirisDieg, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Excellents proxys, ils fonctionnent comme une horloge. Je les utilise depuis un an, en permanence, et j'en achète 1 000 à la fois.

IvanTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Quelle est la différence entre un proxy statique et un proxy sticky ?Le sticky conserve

Le sticky conserve une IP pendant une durée limitée — généralement 10 à 30 minutes — puis effectue une rotation. Quand le délai expire, vous obtenez une nouvelle adresse, que vous ayez terminé ou non. Le statique n’a pas de minuterie. L’IP reste fixe pendant toute la durée de la location. Si vos tâches dépassent régulièrement la demi-heure, c’est le proxy statique qu’il vous faut.

Une plateforme peut-elle détecter un changement d’IP en cours de session ?Oui

Oui. Le cookie de session a été créé avec une IP donnée. Quand la requête suivante provient d’une adresse différente, la plateforme détecte une incohérence. La plupart considèrent cela comme suspect — vous êtes déconnecté, invité à vous re-vérifier, voire votre compte est signalé. Reddit va encore plus loin et applique un shadow-ban aux comptes qui changent d’IP trop fréquemment.

Dédié ou ISP — lequel choisir ?Si la cible

Si la cible ne bloque pas spécifiquement les adresses datacenter, les proxys dédiés sont moins chers et tout aussi stables. Si la plateforme vérifie le type d’IP (ce que font la plupart des réseaux sociaux), les proxys ISP passent le contrôle résidentiel. Commencez par les dédiés. Passez aux ISP si vous rencontrez des blocages.

Combien de proxys statiques pour plusieurs comptes ?Un par compte

Un par compte. 10 comptes = 10 proxys. Partager une même IP entre plusieurs comptes augmente le risque que la plateforme les relie. Chaque compte doit disposer de sa propre adresse fixe.

Puis-je acheter un proxy statique avec IP fixe et l’utiliser à la fois en HTTP et en SOCKS5 ?Oui

Oui. Chaque proxy FineProxy prend en charge HTTP, HTTPS et SOCKS5 sur la même IP. Choisissez le protocole adapté à votre application. Aucun achat supplémentaire.

Guide

Statique vs. Sticky : la différence que personne n’explique

4 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Demandez à cinq fournisseurs de proxys ce que signifie “statique” et vous obtiendrez trois réponses différentes. Certains vendent des proxys rotatifs avec des sessions sticky de 30 minutes et les appellent “statiques”. D’autres utilisent “statique” et “dédié” de manière interchangeable. Cette confusion coûte de l’argent et des comptes.

Voici la version courte. Une session sticky conserve une même IP pendant une durée définie — 10 minutes, 30 minutes, parfois une heure. Quand le délai expire, vous obtenez une nouvelle adresse. Un serveur proxy à IP statique conserve une même IP pendant toute la durée de la location. Des jours, des semaines, un mois. Pas de minuteur, pas de rotation, pas de changement surprise au pire moment possible.

Ce «\_pire moment possible\_» est justement le cœur du problème. Les gens ne recherchent pas des proxies statiques par plaisir de lire sur les types de proxies. Ils cherchent parce quelque chose a cassé.

Ce qui se passe réellement quand l’IP change

Vous êtes connecté à un tableau de bord publicitaire, en train d’ajuster une campagne. Au bout de quinze minutes, la session sticky expire. Votre clic suivant provient d’une IP différente. La plateforme voit le même cookie de session arriver depuis un nouvel emplacement. C’est un signal classique de compromission de compte — quelqu’un d’autre a peut-être volé votre session. Vous êtes déconnecté. Parfois vous recevez une alerte de sécurité. Parfois le compte est temporairement verrouillé.

Ou bien vous gérez des fiches produit sur une marketplace. Vous importez une photo, modifiez la description, cliquez sur enregistrer — et l’IP a changé entre la modification et l’enregistrement. La plateforme ne traite pas la requête. Vous recommencez depuis le début.

Reddit va encore plus loin. Des utilisateurs sur Hacker News ont confirmé que Reddit shadow-ban les comptes dont l’IP change plus d’une fois par jour. Pas un ban définitif — vos publications cessent simplement d’apparaître pour les autres. Vous ne vous en rendez même pas compte tant que vous ne vérifiez pas depuis un autre navigateur.

Ce ne sont pas des cas isolés. C’est l’expérience quotidienne de quiconque utilise des proxies rotatifs ou à session sticky courte pour des tâches nécessitant de la continuité.

Quand vous avez besoin d’une IP statique et quand ce n’est pas nécessaire

Toutes les tâches n’exigent pas une adresse fixe. Si vous scrapez des pages produit, vérifiez des classements de recherche ou collectez des données publiques — les proxies rotatifs sont plus adaptés. Chaque requête provenant d’une IP différente maintient une faible densité et évite les limites de débit par adresse.

L’IP statique compte quand l’identité compte. Un compte, une IP, aucun changement. Profils sur les réseaux sociaux, comptes publicitaires, boutiques marketplace, comptes e-mail — tout ce qui amène la plateforme à construire un profil comportemental lié à votre connexion. Changez l’IP et le profil se brise.

C’est aussi essentiel pour l’allowlisting d’IP. De nombreuses API, tableaux de bord et outils partenaires n’acceptent que les connexions provenant d’adresses pré-enregistrées. Un proxy rotatif échoue à la vérification à chaque changement d’adresse. Un proxy statique la réussit à chaque fois, précisément parce qu’il ne change pas.

Et c’est indispensable pour toute opération plus longue qu’un simple chargement de page. Des soumissions de formulaires qui prennent 20 minutes. Des uploads vidéo. Des opérations en masse dans des panneaux d’administration. Des tunnels de paiement en plusieurs étapes. Si la tâche dure plus longtemps qu’une fenêtre de session sticky, vous avez besoin d’une adresse qui lui survit.

Ce que propose FineProxy

Deux gammes de produits, toutes deux réellement statiques — l’IP reste la vôtre pendant toute la durée de location\_:

Proxies dédiés — IPv4 datacenter, exclusivement réservées à votre usage. Personne d'autre sur FineProxy ni sur aucun autre service ne les utilise pendant votre location. Les meilleurs fournisseurs de proxies statiques bon marché facturent 2 à 5 $/IP pour ce type de service ; les tarifs de FineProxy sont compétitifs et chaque IP inclut une bande passante illimitée.

Proxies ISP — IP résidentielle provenant d'un véritable fournisseur d'accès à Internet, hébergée sur nos serveurs. Même stabilité, mais l'adresse est rattachée à un FAI grand public dans le WHOIS. Les plateformes qui signalent les plages datacenter accordent davantage de confiance à ces IP.

Les deux options prennent en charge HTTP, HTTPS (certificat SSL individuel par IP) et proxy SOCKS statique — SOCKS5 complet avec UDP. Bande passante illimitée, jusqu'à 500 Mbps. Authentification par liaison IP, avec option identifiant/mot de passe sur un masque de sous-réseau /21.

Nous possédons les serveurs et les IP. Aucune revente depuis un pool tiers.