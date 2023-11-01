Proxy statique

Demandez à cinq fournisseurs de proxys ce que signifie “statique” et vous obtiendrez trois réponses différentes. Certains vendent des proxys rotatifs avec des sessions sticky de 30 minutes et les appellent “statiques”. D’autres utilisent “statique” et “dédié” de manière interchangeable. Cette confusion coûte de l’argent et des comptes.

Voici la version courte. Une session sticky conserve une même IP pendant une durée définie — 10 minutes, 30 minutes, parfois une heure. Quand le délai expire, vous obtenez une nouvelle adresse. Un serveur proxy à IP statique conserve une même IP pendant toute la durée de la location. Des jours, des semaines, un mois. Pas de minuteur, pas de rotation, pas de changement surprise au pire moment possible.

Ce «\_pire moment possible\_» est justement le cœur du problème. Les gens ne recherchent pas des proxies statiques par plaisir de lire sur les types de proxies. Ils cherchent parce quelque chose a cassé.

Ce qui se passe réellement quand l’IP change

Vous êtes connecté à un tableau de bord publicitaire, en train d’ajuster une campagne. Au bout de quinze minutes, la session sticky expire. Votre clic suivant provient d’une IP différente. La plateforme voit le même cookie de session arriver depuis un nouvel emplacement. C’est un signal classique de compromission de compte — quelqu’un d’autre a peut-être volé votre session. Vous êtes déconnecté. Parfois vous recevez une alerte de sécurité. Parfois le compte est temporairement verrouillé.

Ou bien vous gérez des fiches produit sur une marketplace. Vous importez une photo, modifiez la description, cliquez sur enregistrer — et l’IP a changé entre la modification et l’enregistrement. La plateforme ne traite pas la requête. Vous recommencez depuis le début.

Reddit va encore plus loin. Des utilisateurs sur Hacker News ont confirmé que Reddit shadow-ban les comptes dont l’IP change plus d’une fois par jour. Pas un ban définitif — vos publications cessent simplement d’apparaître pour les autres. Vous ne vous en rendez même pas compte tant que vous ne vérifiez pas depuis un autre navigateur.

Ce ne sont pas des cas isolés. C’est l’expérience quotidienne de quiconque utilise des proxies rotatifs ou à session sticky courte pour des tâches nécessitant de la continuité.

Quand vous avez besoin d’une IP statique et quand ce n’est pas nécessaire

Toutes les tâches n’exigent pas une adresse fixe. Si vous scrapez des pages produit, vérifiez des classements de recherche ou collectez des données publiques — les proxies rotatifs sont plus adaptés. Chaque requête provenant d’une IP différente maintient une faible densité et évite les limites de débit par adresse.

L’IP statique compte quand l’identité compte. Un compte, une IP, aucun changement. Profils sur les réseaux sociaux, comptes publicitaires, boutiques marketplace, comptes e-mail — tout ce qui amène la plateforme à construire un profil comportemental lié à votre connexion. Changez l’IP et le profil se brise.

C’est aussi essentiel pour l’allowlisting d’IP. De nombreuses API, tableaux de bord et outils partenaires n’acceptent que les connexions provenant d’adresses pré-enregistrées. Un proxy rotatif échoue à la vérification à chaque changement d’adresse. Un proxy statique la réussit à chaque fois, précisément parce qu’il ne change pas.

Et c’est indispensable pour toute opération plus longue qu’un simple chargement de page. Des soumissions de formulaires qui prennent 20 minutes. Des uploads vidéo. Des opérations en masse dans des panneaux d’administration. Des tunnels de paiement en plusieurs étapes. Si la tâche dure plus longtemps qu’une fenêtre de session sticky, vous avez besoin d’une adresse qui lui survit.

Ce que propose FineProxy

Deux gammes de produits, toutes deux réellement statiques — l’IP reste la vôtre pendant toute la durée de location\_:

Proxies dédiés — IPv4 datacenter, exclusivement réservées à votre usage. Personne d'autre sur FineProxy ni sur aucun autre service ne les utilise pendant votre location. Les meilleurs fournisseurs de proxies statiques bon marché facturent 2 à 5 $/IP pour ce type de service ; les tarifs de FineProxy sont compétitifs et chaque IP inclut une bande passante illimitée.

Proxies ISP — IP résidentielle provenant d'un véritable fournisseur d'accès à Internet, hébergée sur nos serveurs. Même stabilité, mais l'adresse est rattachée à un FAI grand public dans le WHOIS. Les plateformes qui signalent les plages datacenter accordent davantage de confiance à ces IP.

Les deux options prennent en charge HTTP, HTTPS (certificat SSL individuel par IP) et proxy SOCKS statique — SOCKS5 complet avec UDP. Bande passante illimitée, jusqu'à 500 Mbps. Authentification par liaison IP, avec option identifiant/mot de passe sur un masque de sous-réseau /21.