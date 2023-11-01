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Proxy Statis

IPv4 tetap untuk akun iklan dan marketplace: HTTP/HTTPS/SOCKS5 dengan UDP, bandwidth tanpa batas, autentikasi IP binding — tanpa session reset.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaDirekomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli satu proxy statis khusus di Amerika Serikat
  • Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
  • Perbarui daftar IP yang diizinkan untuk layanan proxy saya
  • Tampilkan status dan tanggal jatuh tempo berikutnya untuk layanan saya
  • Tampilkan detail faktur untuk paket proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Menjalankan akun

Saya telah menggunakannya selama 5+ tahun dan ini adalah proxy yang bagus untuk bekerja dengan data scraping / jejaring sosial dan proyek otomatisasi lainnya - IP berputar cepat, hampir semua proxy tidak diblokir seperti di penyedia lain dll juga dukungan pelanggan cukup baik.

synk.pitNorton Safe Web, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Setiap orang memiliki haknya untuk kebebasan dan sekarang saya juga memilikinya dengan harga yang sangat sederhana. Karena saya telah mendapatkan langganan tidak ada masalah kecepatan atau tidak dapat diakses dan sekarang saya dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosial teman-teman saya di luar negeri.

Vadim MikoyanPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Layanan proxy yang luar biasa! Mereka memiliki berbagai jenis proxy, termasuk proxy berotasi tanpa batas lalu lintas. Harganya terjangkau dan tersedia opsi penargetan geografis. Pembayaran mudah dilakukan dengan kripto, PayPal, atau kartu.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Pesanan minimum

Proxy yang bagus, diperiksa. Saya membeli paket IP besar, semuanya hidup, bekerja tanpa keluhan. Lebih mahal daripada penyedia lain yang saya gunakan sebelumnya, tetapi di sini kualitas yang lebih baik dan jumlah alamat yang lebih besar. Dan juga nyaman bahwa Anda dapat membayar dengan crypto, bagi saya ini juga merupakan plus. Secara keseluruhan saya puas.

VladimmirisDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy yang luar biasa dan bekerja seperti jam. Saya sudah menggunakannya selama setahun, memakainya sepanjang waktu, dan membeli 1.000 sekaligus.

IvanTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apa perbedaan antara proxy statis dan sticky proxy?Sticky mempertahankan satu

Sticky mempertahankan satu IP untuk waktu terbatas — biasanya 10 hingga 30 menit — lalu berotasi. Saat timer habis, Anda mendapat alamat baru entah pekerjaan Anda sudah selesai atau belum. Statis tidak punya timer. IP tetap selama seluruh periode sewa. Jika workflow Anda sering berjalan lebih dari setengah jam, proxy statis adalah yang Anda butuhkan.

Bisakah platform mendeteksi saat IP saya berubah di tengah session?Ya

Ya. Session cookie dibuat dengan satu IP. Ketika permintaan berikutnya datang dari alamat berbeda, platform mendeteksi ketidakcocokan. Sebagian besar menganggap ini mencurigakan — Anda akan di-logout, diminta verifikasi ulang, atau dalam beberapa kasus akun Anda ditandai. Reddit bahkan melangkah lebih jauh dengan men-shadow-ban akun yang terlalu sering mengganti IP.

Dedicated atau ISP — mana yang tepat?Jika target tidak

Jika target tidak secara khusus memblokir alamat datacenter, dedicated proxy lebih murah dan sama stabilnya. Jika platform memeriksa tipe IP (kebanyakan media sosial melakukannya), proxy ISP lolos pemeriksaan residential. Mulai dengan dedicated. Beralih ke ISP jika Anda mengalami pemblokiran.

Berapa banyak proxy statis untuk banyak akun?Satu per akun

Satu per akun. 10 akun = 10 proxy. Menggunakan satu IP untuk banyak akun meningkatkan risiko platform mengaitkan akun-akun tersebut. Setiap akun membutuhkan alamat tetap sendiri.

Bisakah saya membeli proxy statis dengan IP statis dan menggunakannya untuk HTTP maupun SOCKS5?Ya

Ya. Setiap proxy FineProxy mendukung HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 pada IP yang sama. Pilih protokol yang dibutuhkan aplikasi Anda. Tidak perlu pembelian terpisah.

Panduan

Statis vs. Sticky: Perbedaan yang Tidak Pernah Dijelaskan

4 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Tanyakan ke lima penyedia proxy apa arti “statis” dan Anda akan mendapat tiga jawaban berbeda. Ada yang menjual rotating proxy dengan sticky session 30 menit dan menyebutnya “statis.” Yang lain menggunakan “statis” dan “dedicated” secara bergantian. Kebingungan ini merugikan uang dan akun Anda.

Ini versi singkatnya. Sticky session mempertahankan satu IP selama jendela waktu tertentu — 10 menit, 30 menit, kadang satu jam. Saat timer habis, Anda mendapat alamat baru. Server proxy IP statis mempertahankan satu IP selama seluruh periode sewa. Berhari-hari, berminggu-minggu, sebulan. Tanpa timer, tanpa rotasi, tanpa pergantian mendadak di momen paling buruk.

«Momen paling buruk» itulah inti masalahnya. Orang tidak mencari proxy statis karena suka membaca tentang jenis-jenis proxy. Mereka mencari karena ada sesuatu yang rusak.

Apa yang sebenarnya terjadi saat IP berubah

Anda sedang login ke dashboard iklan, menyesuaikan kampanye. Lima belas menit kemudian, sticky session berakhir. Klik berikutnya datang dari IP berbeda. Platform melihat session cookie yang sama tiba dari lokasi baru. Itu adalah tanda klasik akun dibobol — seseorang mungkin telah mencuri session Anda. Anda di-logout. Kadang muncul peringatan keamanan. Kadang akun dikunci sementara.

Atau Anda sedang mengelola listing marketplace. Unggah foto produk, edit deskripsi, klik simpan — dan IP berubah antara proses edit dan penyimpanan. Platform tidak memprosesnya. Anda harus mengulang dari awal.

Reddit melangkah lebih jauh. Pengguna di Hacker News mengonfirmasi bahwa Reddit melakukan shadow-ban terhadap akun yang IP-nya berubah lebih dari sekali sehari. Bukan hard ban — postingan Anda hanya berhenti muncul untuk orang lain. Anda bahkan tidak tahu hal itu terjadi sampai Anda mengecek dari browser lain.

Ini bukan kasus langka. Ini adalah pengalaman biasa siapa pun yang menggunakan rotating proxy atau proxy dengan sticky session singkat untuk tugas yang membutuhkan kontinuitas.

Kapan Anda butuh proxy statis dan kapan tidak

Tidak semua tugas membutuhkan alamat tetap. Jika Anda melakukan scraping halaman produk, memeriksa peringkat pencarian, atau mengumpulkan data publik — rotating proxy lebih cocok. Setiap permintaan dari IP baru menjaga kepadatan tetap rendah dan menghindari rate limit per alamat.

Statis penting ketika identitas penting. Satu akun, satu IP, tanpa perubahan. Profil media sosial, akun iklan, toko marketplace, akun email — apa pun yang platformnya membangun profil perilaku berdasarkan koneksi Anda. Ganti IP dan profil tersebut rusak.

Ini juga penting untuk IP allowlisting. Banyak API, dashboard, dan tool partner hanya menerima koneksi dari alamat yang sudah didaftarkan. Rotating proxy gagal melewati pengecekan setiap kali alamat berubah. Proxy statis selalu lolos karena alamatnya tidak pernah berubah.

Dan ini penting untuk tugas apa pun yang lebih lama dari sekadar memuat halaman. Pengisian formulir yang memakan waktu 20 menit. Upload video. Operasi massal di panel admin. Checkout multi-langkah. Jika tugas tersebut lebih lama dari jendela sticky session, Anda membutuhkan alamat yang bertahan lebih lama.

Apa yang ditawarkan FineProxy

Dua lini produk, keduanya benar-benar statis — IP tetap milik Anda selama periode sewa:

Dedicated proxy — datacenter IPv4, eksklusif milik Anda. Tidak ada pengguna lain di FineProxy maupun layanan lain yang menggunakannya selama Anda menyewa. Penyedia proxy statis murah terbaik mematok harga $2-5/IP untuk ini; harga FineProxy sangat kompetitif dan setiap IP sudah termasuk bandwidth tanpa batas.

Proxy ISP — IP residential dari Internet Service Provider asli, di-hosting di server kami. Stabilitas yang sama, tetapi alamatnya terlacak ke ISP konsumen di WHOIS. Platform yang menandai range datacenter memperlakukan proxy ini dengan kepercayaan lebih tinggi.

Keduanya mendukung HTTP, HTTPS (sertifikat SSL individual per IP), dan proxy SOCKS statis — SOCKS5 penuh dengan UDP. Bandwidth tanpa batas, hingga 500 Mbps. Autentikasi IP binding, dengan opsi login/password melalui subnet mask /21.

Kami memiliki server dan IP sendiri. Bukan dijual ulang dari pool pihak ketiga.