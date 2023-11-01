Tanyakan ke lima penyedia proxy apa arti “statis” dan Anda akan mendapat tiga jawaban berbeda. Ada yang menjual rotating proxy dengan sticky session 30 menit dan menyebutnya “statis.” Yang lain menggunakan “statis” dan “dedicated” secara bergantian. Kebingungan ini merugikan uang dan akun Anda.

Ini versi singkatnya. Sticky session mempertahankan satu IP selama jendela waktu tertentu — 10 menit, 30 menit, kadang satu jam. Saat timer habis, Anda mendapat alamat baru. Server proxy IP statis mempertahankan satu IP selama seluruh periode sewa. Berhari-hari, berminggu-minggu, sebulan. Tanpa timer, tanpa rotasi, tanpa pergantian mendadak di momen paling buruk.

«Momen paling buruk» itulah inti masalahnya. Orang tidak mencari proxy statis karena suka membaca tentang jenis-jenis proxy. Mereka mencari karena ada sesuatu yang rusak.

Apa yang sebenarnya terjadi saat IP berubah

Anda sedang login ke dashboard iklan, menyesuaikan kampanye. Lima belas menit kemudian, sticky session berakhir. Klik berikutnya datang dari IP berbeda. Platform melihat session cookie yang sama tiba dari lokasi baru. Itu adalah tanda klasik akun dibobol — seseorang mungkin telah mencuri session Anda. Anda di-logout. Kadang muncul peringatan keamanan. Kadang akun dikunci sementara.

Atau Anda sedang mengelola listing marketplace. Unggah foto produk, edit deskripsi, klik simpan — dan IP berubah antara proses edit dan penyimpanan. Platform tidak memprosesnya. Anda harus mengulang dari awal.

Reddit melangkah lebih jauh. Pengguna di Hacker News mengonfirmasi bahwa Reddit melakukan shadow-ban terhadap akun yang IP-nya berubah lebih dari sekali sehari. Bukan hard ban — postingan Anda hanya berhenti muncul untuk orang lain. Anda bahkan tidak tahu hal itu terjadi sampai Anda mengecek dari browser lain.

Ini bukan kasus langka. Ini adalah pengalaman biasa siapa pun yang menggunakan rotating proxy atau proxy dengan sticky session singkat untuk tugas yang membutuhkan kontinuitas.

Kapan Anda butuh proxy statis dan kapan tidak

Tidak semua tugas membutuhkan alamat tetap. Jika Anda melakukan scraping halaman produk, memeriksa peringkat pencarian, atau mengumpulkan data publik — rotating proxy lebih cocok. Setiap permintaan dari IP baru menjaga kepadatan tetap rendah dan menghindari rate limit per alamat.

Statis penting ketika identitas penting. Satu akun, satu IP, tanpa perubahan. Profil media sosial, akun iklan, toko marketplace, akun email — apa pun yang platformnya membangun profil perilaku berdasarkan koneksi Anda. Ganti IP dan profil tersebut rusak.

Ini juga penting untuk IP allowlisting. Banyak API, dashboard, dan tool partner hanya menerima koneksi dari alamat yang sudah didaftarkan. Rotating proxy gagal melewati pengecekan setiap kali alamat berubah. Proxy statis selalu lolos karena alamatnya tidak pernah berubah.

Dan ini penting untuk tugas apa pun yang lebih lama dari sekadar memuat halaman. Pengisian formulir yang memakan waktu 20 menit. Upload video. Operasi massal di panel admin. Checkout multi-langkah. Jika tugas tersebut lebih lama dari jendela sticky session, Anda membutuhkan alamat yang bertahan lebih lama.

Apa yang ditawarkan FineProxy

Dua lini produk, keduanya benar-benar statis — IP tetap milik Anda selama periode sewa:

Dedicated proxy — datacenter IPv4, eksklusif milik Anda. Tidak ada pengguna lain di FineProxy maupun layanan lain yang menggunakannya selama Anda menyewa. Penyedia proxy statis murah terbaik mematok harga $2-5/IP untuk ini; harga FineProxy sangat kompetitif dan setiap IP sudah termasuk bandwidth tanpa batas.

Proxy ISP — IP residential dari Internet Service Provider asli, di-hosting di server kami. Stabilitas yang sama, tetapi alamatnya terlacak ke ISP konsumen di WHOIS. Platform yang menandai range datacenter memperlakukan proxy ini dengan kepercayaan lebih tinggi.

Keduanya mendukung HTTP, HTTPS (sertifikat SSL individual per IP), dan proxy SOCKS statis — SOCKS5 penuh dengan UDP. Bandwidth tanpa batas, hingga 500 Mbps. Autentikasi IP binding, dengan opsi login/password melalui subnet mask /21.