NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy statyczne

Stałe IPv4 do kont reklamowych i marketplace'ów: HTTP/HTTPS/SOCKS5 z UDP, nielimitowana przepustowość, uwierzytelnianie po IP — bez resetowania sesji.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielonePolecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup jedno dedykowane statyczne proxy w Stanach Zjednoczonych
  • Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
  • Zaktualizuj listę dozwolonych IP dla mojej usługi proxy
  • Pokaż status i termin kolejnej płatności za moją usługę
  • Pokaż szczegóły faktur dla mojego planu proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Aktywne konta

Używam ich od 5+ lat i są to świetne proxy do pracy z pozyskiwaniem danych/z sieci społecznościowych oraz innych projektów automatyzacyjnych — szybkie rotujące IP, prawie wszystkie proxy nie są zablokowane jak u innych dostawców itd. Również obsługa klienta jest całkiem dobra.

synk.pitNorton Safe Web, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Każdy ma prawo do wolności, a teraz ja również ją mam i to za bardzo przystępną cenę. Odkąd wykupiłem subskrypcję, nie wystąpiły żadne problemy z prędkością ani dostępnością, a teraz mogę uczestniczyć we wszystkich aktywnościach społecznościowych moich znajomych za granicą. Oczywiście nie ma też żadnych blokad :) Konfiguracja przebiegła sprawnie i łatwo. Pomoc techniczna FineProxy reaguje szybko i jest bardzo pomocna.

Vadim MikoyanWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Świetna usługa proxy! Oferują różne rodzaje serwerów proxy, w tym rotacyjne bez limitu transferu. Mają przystępne ceny i opcje geotargetowania. Można łatwo zapłacić kryptowalutami, przez PayPal lub kartą.

Vladimir AkimkinSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Minimalne zamówienia

Dobre proxy, sprawdzone. Kupiłem duży pakiet IP, wszystkie działają, bez żadnych problemów. Droższe niż u innego dostawcy, którego używałem wcześniej, ale tutaj jakość jest lepsza i liczba adresów większa. I jest też wygodne, że można płacić kryptowalutą, dla mnie to również plus. Ogólnie jestem zadowolony.

VladimmirisDieg, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Doskonałe serwery proxy, działają jak w zegarku. Korzystam z nich od roku, używam ich cały czas i kupuję po 1000 sztuk.

IvanTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Jaka jest różnica między proxy statycznym a sticky?Statyczne działa dłużej

Sesja sticky utrzymuje jedno IP przez ograniczony czas — zwykle od 10 do 30 minut — a potem je rotuje. Gdy licznik się skończy, dostajesz nowy adres, niezależnie od tego, czy skończyłeś pracę. Statyczne proxy nie ma żadnego licznika. IP jest stałe przez cały okres wynajmu. Jeśli Twoje zadania regularnie trwają dłużej niż pół godziny, potrzebujesz właśnie proxy statycznego.

Czy platforma może wykryć zmianę IP w trakcie sesji?Tak

Tak. Ciasteczko sesji zostało utworzone z jednym IP. Gdy następne żądanie przychodzi z innego adresu, platforma widzi niezgodność. Większość traktuje to jako podejrzane — zostajesz wylogowany, proszony o ponowną weryfikację, a w niektórych przypadkach konto zostaje oznaczone. Reddit idzie dalej i nakłada shadow-ban na konta, które zmieniają IP zbyt często.

Dedykowane czy ISP — które wybrać?Zacznij od dedykowanego

Jeśli strona docelowa nie blokuje konkretnie adresów datacenter, dedykowane proxy są tańsze i równie stabilne. Jeśli platforma sprawdza typ IP (większość mediów społecznościowych to robi), proxy ISP przechodzą weryfikację jako rezydenckie. Zacznij od dedykowanych. Przejdź na ISP, jeśli natrafisz na blokady.

Ile statycznych proxy potrzebuję do wielu kont?Jedno na konto

Jedno na konto. 10 kont = 10 proxy. Współdzielenie jednego IP między kontami zwiększa ryzyko, że platforma je ze sobą powiąże. Każde konto potrzebuje własnego, stałego adresu.

Czy mogę kupić statyczne proxy ze stałym IP i używać go zarówno przez HTTP, jak i SOCKS5?Tak

Tak. Każde proxy FineProxy obsługuje HTTP, HTTPS i SOCKS5 na tym samym IP. Wybierz protokół, którego potrzebuje Twoja aplikacja. Bez dodatkowych opłat.

Instrukcja

Statyczne vs. sticky: różnica, której nikt nie wyjaśnia

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Zapytaj pięciu dostawców proxy, co oznacza “statyczne”, a otrzymasz trzy różne odpowiedzi. Jedni sprzedają proxy rotacyjne z 30-minutowymi sesjami sticky i nazywają je “statycznymi”. Inni używają zamiennie “statyczne” i “dedykowane”. To zamieszanie kosztuje ludzi pieniądze i konta.

Oto krótka wersja. Sesja sticky utrzymuje jedno IP przez określony czas — 10 minut, 30 minut, czasem godzinę. Gdy licznik się skończy, dostajesz nowy adres. Statyczny serwer proxy zachowuje jedno IP przez cały okres wynajmu. Dni, tygodnie, miesiąc. Bez licznika, bez rotacji, bez niespodziewanej zmiany w najgorszym możliwym momencie.

Ten „najgorszy możliwy moment

Co tak naprawdę idzie nie tak, gdy zmienia się IP

Jesteś zalogowany w panelu reklamowym i edytujesz kampanię. Po piętnastu minutach sesja sticky wygasa. Kolejne kliknięcie wysyłane jest z innego IP. Platforma widzi to samo ciasteczko sesji przychodzące z nowej lokalizacji. To podręcznikowy sygnał przejęcia konta — ktoś mógł ukraść Twoją sesję. Zostajesz wylogowany. Czasem dostajesz alert bezpieczeństwa. Czasem konto zostaje tymczasowo zablokowane.

Albo zarządzasz ofertami na marketplace. Wgrywasz zdjęcie produktu, edytujesz opis, klikasz „Zapisz

Reddit idzie jeszcze dalej. Użytkownicy Hacker News potwierdzili, że Reddit nakłada shadow-ban na konta, gdy IP zmienia się częściej niż raz dziennie. To nie jest blokada całkowita — Twoje posty po prostu przestają być widoczne dla innych. Nawet nie wiesz, że to się stało, dopóki nie sprawdzisz z innej przeglądarki.

To nie są przypadki brzegowe. To normalne doświadczenie każdego, kto używa proxy rotacyjnych lub krótkich sesji sticky do zadań wymagających ciągłości.

Kiedy potrzebujesz statyczne proxy, a kiedy nie

Nie każde zadanie wymaga stałego adresu. Jeśli scrapujesz strony produktowe, sprawdzasz pozycje w wyszukiwarce lub zbierasz publiczne dane — proxy rotacyjne sprawdzą się lepiej. Każde zapytanie ze świeżego IP utrzymuje niską gęstość i pozwala uniknąć limitów zapytań na adres.

Statyczne proxy ma znaczenie wtedy, gdy liczy się tożsamość. Jedno konto, jedno IP, zero zmian. Profile w mediach społecznościowych, konta reklamowe, sklepy na marketplace'ach, konta e-mail — wszystko, gdzie platforma buduje profil behawioralny powiązany z Twoim połączeniem. Zmień IP, a profil się rozsypie.

Ma to również znaczenie przy allowlistingu IP. Wiele API, paneli administracyjnych i narzędzi partnerskich akceptuje połączenia wyłącznie z wcześniej zarejestrowanych adresów. Proxy rotacyjne nie przechodzi weryfikacji za każdym razem, gdy zmieni się adres. Statyczne przechodzi za każdym razem — bo adres się nie zmienia.

I ma to znaczenie w przypadku wszystkiego, co trwa dłużej niż szybkie załadowanie strony. Wysyłanie formularzy, które zajmuje 20 minut. Przesyłanie filmów. Operacje masowe w panelach administracyjnych. Wieloetapowe procesy płatności. Jeśli zadanie trwa dłużej niż okno sesji sticky, potrzebujesz adresu, który je przetrwa.

Co oferuje FineProxy

Dwie linie produktowe, obie naprawdę statyczne — IP pozostaje Twój przez cały okres wynajmu:

Dedykowane proxy — datacenter IPv4 wyłącznie dla Ciebie. Nikt inny na FineProxy ani w żadnym innym serwisie nie korzysta z tego adresu, dopóki go wynajmujesz. Najtańsi dostawcy proxy statycznych pobierają $2–5 za IP; cennik FineProxy jest konkurencyjny, a każdy adres IP obejmuje nielimitowaną przepustowość.

Proxy ISP — rezydenckie IP od prawdziwego dostawcy internetu, hostowane na naszych serwerach. Ta sama stabilność, ale adres w bazie WHOIS wskazuje na konsumencki ISP. Platformy, które blokują zakresy datacenter, traktują takie adresy z większym zaufaniem.

Oba obsługują HTTP, HTTPS (indywidualny certyfikat SSL na każdy IP) oraz statyczne proxy SOCKS — pełne SOCKS5 z UDP. Nielimitowana przepustowość, do 500 Mbps. Uwierzytelnianie przez powiązanie IP, z opcjonalnym loginem/hasłem w ramach maski podsieci /21.

Serwery i adresy IP należą do nas. Nie odsprzedajemy puli od zewnętrznego dostawcy.