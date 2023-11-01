Zapytaj pięciu dostawców proxy, co oznacza “statyczne”, a otrzymasz trzy różne odpowiedzi. Jedni sprzedają proxy rotacyjne z 30-minutowymi sesjami sticky i nazywają je “statycznymi”. Inni używają zamiennie “statyczne” i “dedykowane”. To zamieszanie kosztuje ludzi pieniądze i konta.

Oto krótka wersja. Sesja sticky utrzymuje jedno IP przez określony czas — 10 minut, 30 minut, czasem godzinę. Gdy licznik się skończy, dostajesz nowy adres. Statyczny serwer proxy zachowuje jedno IP przez cały okres wynajmu. Dni, tygodnie, miesiąc. Bez licznika, bez rotacji, bez niespodziewanej zmiany w najgorszym możliwym momencie.

Ten „najgorszy możliwy moment

Co tak naprawdę idzie nie tak, gdy zmienia się IP

Jesteś zalogowany w panelu reklamowym i edytujesz kampanię. Po piętnastu minutach sesja sticky wygasa. Kolejne kliknięcie wysyłane jest z innego IP. Platforma widzi to samo ciasteczko sesji przychodzące z nowej lokalizacji. To podręcznikowy sygnał przejęcia konta — ktoś mógł ukraść Twoją sesję. Zostajesz wylogowany. Czasem dostajesz alert bezpieczeństwa. Czasem konto zostaje tymczasowo zablokowane.

Albo zarządzasz ofertami na marketplace. Wgrywasz zdjęcie produktu, edytujesz opis, klikasz „Zapisz

Reddit idzie jeszcze dalej. Użytkownicy Hacker News potwierdzili, że Reddit nakłada shadow-ban na konta, gdy IP zmienia się częściej niż raz dziennie. To nie jest blokada całkowita — Twoje posty po prostu przestają być widoczne dla innych. Nawet nie wiesz, że to się stało, dopóki nie sprawdzisz z innej przeglądarki.

To nie są przypadki brzegowe. To normalne doświadczenie każdego, kto używa proxy rotacyjnych lub krótkich sesji sticky do zadań wymagających ciągłości.

Kiedy potrzebujesz statyczne proxy, a kiedy nie

Nie każde zadanie wymaga stałego adresu. Jeśli scrapujesz strony produktowe, sprawdzasz pozycje w wyszukiwarce lub zbierasz publiczne dane — proxy rotacyjne sprawdzą się lepiej. Każde zapytanie ze świeżego IP utrzymuje niską gęstość i pozwala uniknąć limitów zapytań na adres.

Statyczne proxy ma znaczenie wtedy, gdy liczy się tożsamość. Jedno konto, jedno IP, zero zmian. Profile w mediach społecznościowych, konta reklamowe, sklepy na marketplace'ach, konta e-mail — wszystko, gdzie platforma buduje profil behawioralny powiązany z Twoim połączeniem. Zmień IP, a profil się rozsypie.

Ma to również znaczenie przy allowlistingu IP. Wiele API, paneli administracyjnych i narzędzi partnerskich akceptuje połączenia wyłącznie z wcześniej zarejestrowanych adresów. Proxy rotacyjne nie przechodzi weryfikacji za każdym razem, gdy zmieni się adres. Statyczne przechodzi za każdym razem — bo adres się nie zmienia.

I ma to znaczenie w przypadku wszystkiego, co trwa dłużej niż szybkie załadowanie strony. Wysyłanie formularzy, które zajmuje 20 minut. Przesyłanie filmów. Operacje masowe w panelach administracyjnych. Wieloetapowe procesy płatności. Jeśli zadanie trwa dłużej niż okno sesji sticky, potrzebujesz adresu, który je przetrwa.

Co oferuje FineProxy

Dwie linie produktowe, obie naprawdę statyczne — IP pozostaje Twój przez cały okres wynajmu:

Dedykowane proxy — datacenter IPv4 wyłącznie dla Ciebie. Nikt inny na FineProxy ani w żadnym innym serwisie nie korzysta z tego adresu, dopóki go wynajmujesz. Najtańsi dostawcy proxy statycznych pobierają $2–5 za IP; cennik FineProxy jest konkurencyjny, a każdy adres IP obejmuje nielimitowaną przepustowość.

Proxy ISP — rezydenckie IP od prawdziwego dostawcy internetu, hostowane na naszych serwerach. Ta sama stabilność, ale adres w bazie WHOIS wskazuje na konsumencki ISP. Platformy, które blokują zakresy datacenter, traktują takie adresy z większym zaufaniem.

Oba obsługują HTTP, HTTPS (indywidualny certyfikat SSL na każdy IP) oraz statyczne proxy SOCKS — pełne SOCKS5 z UDP. Nielimitowana przepustowość, do 500 Mbps. Uwierzytelnianie przez powiązanie IP, z opcjonalnym loginem/hasłem w ramach maski podsieci /21.