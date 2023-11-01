Mới! |Một lần gọi API, nhận dữ liệu sạch. Không cần scraper.Nhận 10,000 token miễn phí →

Proxy tĩnh

IPv4 cố định cho tài khoản quảng cáo và marketplace: HTTP/HTTPS/SOCKS5 với UDP, băng thông không giới hạn, xác thực IP binding — không bị reset session.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungKhuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua một proxy tĩnh riêng tại Hoa Kỳ
  • Xuất danh sách proxy dạng JSON
  • Cập nhật danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
  • Xem trạng thái và ngày thanh toán tiếp theo của dịch vụ
  • Xem chi tiết hóa đơn của gói proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Chạy tài khoản

Tôi đã sử dụng nó hơn 5 năm và đây là một proxy tuyệt vời để làm việc với việc thu thập dữ liệu/mạng xã hội và bất kỳ dự án tự động hóa nào khác - IP quay vòng nhanh, hầu hết tất cả các proxy đều không bị chặn như trong các nhà cung cấp khác, v.v., dịch vụ hỗ trợ khách hàng cũng khá tốt.

synk.pitNorton Safe Web, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Mọi người đều có quyền tự do của mình và bây giờ tôi cũng có quyền đó với một mức giá rất khiêm tốn. Vì tôi đã đăng ký nên không có vấn đề gì về tốc độ hoặc khả năng truy cập và giờ đây tôi có thể tham gia vào mọi hoạt động xã hội của bạn bè tôi ở nước ngoài. Hơn nữa, tất nhiên là không có lệnh cấm) Việc thiết lập diễn ra suôn sẻ và dễ dàng. Hỗ trợ FineProxy khá nhanh nhạy và hữu ích.

Vadim MikoyanNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có nhiều loại proxy khác nhau, bao gồm cả proxy luân phiên không giới hạn lưu lượng. Giá cả phải chăng và có các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý. Có thể dễ dàng thanh toán bằng tiền mã hóa, PayPal hoặc thẻ.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Mức đặt hàng tối thiểu

Proxy tốt, đã kiểm tra. Tôi đã mua một gói IP lớn, tất cả đều còn sống, hoạt động mà không có khiếu nại. Đắt hơn nhà cung cấp khác mà tôi đã sử dụng trước đây, nhưng ở đây có chất lượng tốt hơn và số lượng địa chỉ lớn hơn. Và cũng rất tiện lợi khi bạn có thể thanh toán bằng tiền điện tử, đối với tôi đây cũng là một điểm cộng. Nhìn chung tôi hài lòng.

VladimmirisDieg, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy tuyệt vời, hoạt động chính xác như đồng hồ. Tôi đã dùng chúng được một năm, sử dụng liên tục và mua 1.000 proxy.

IvanTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Static proxy và sticky proxy khác nhau như thế nào?Tĩnh bền hơn

Sticky giữ một IP trong thời gian giới hạn — thường từ 10 đến 30 phút — sau đó xoay. Khi hết thời gian, bạn nhận một địa chỉ mới dù đã hoàn thành hay chưa. Static không có bộ hẹn giờ nào. IP được cố định trong suốt thời gian thuê. Nếu quy trình làm việc của bạn thường xuyên kéo dài hơn nửa giờ thì static chính là thứ bạn cần.

Nền tảng có thể phát hiện khi IP của tôi thay đổi giữa phiên không?

Có. Session cookie được tạo với một IP. Khi request tiếp theo đến từ một địa chỉ khác, nền tảng phát hiện sự không khớp. Hầu hết sẽ coi đây là hành vi đáng ngờ — bạn bị đăng xuất, yêu cầu xác minh lại, hoặc trong một số trường hợp tài khoản bị gắn cờ cảnh báo. Reddit còn đi xa hơn và shadow-ban các tài khoản thay đổi IP quá thường xuyên.

Dedicated hay ISP — nên chọn loại nào?Ưu tiên riêng

Nếu trang đích không chặn cụ thể các địa chỉ datacenter thì proxy chuyên dụng sẽ rẻ hơn và cũng ổn định như vậy. Nếu nền tảng kiểm tra loại IP (hầu hết mạng xã hội đều làm) thì proxy ISP sẽ vượt qua kiểm tra residential. Hãy bắt đầu với proxy chuyên dụng. Chuyển sang ISP nếu gặp chặn.

Cần bao nhiêu proxy tĩnh cho nhiều tài khoản?Một IP/tài khoản

Một proxy cho mỗi tài khoản. 10 tài khoản = 10 proxy. Chia sẻ một IP giữa các tài khoản làm tăng khả năng nền tảng liên kết chúng lại. Mỗi tài khoản cần một địa chỉ cố định riêng.

Tôi có thể mua static proxy với static IP và sử dụng cho cả HTTP và SOCKS5 không?

Có. Mọi proxy của FineProxy đều hỗ trợ HTTP, HTTPS và SOCKS5 trên cùng một IP. Chọn protocol mà ứng dụng của bạn cần. Không cần mua riêng.

Hướng dẫn

Static vs. Sticky: Sự Khác Biệt Mà Không Ai Giải Thích

5 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Hỏi năm nhà cung cấp proxy «static» nghĩa là gì và bạn sẽ nhận được ba câu trả lời khác nhau. Một số bán proxy xoay với phiên sticky 30 phút rồi gọi đó là «static». Số khác sử dụng «static» và «dedicated» thay thế cho nhau. Sự nhầm lẫn này khiến người dùng mất tiền và mất tài khoản.

Nói ngắn gọn thế này. Sticky session giữ một IP trong một khoảng thời gian cố định — 10 phút, 30 phút, đôi khi một giờ. Sau khi hết hạn, bạn nhận một địa chỉ mới. Máy chủ static proxy giữ một IP trong toàn bộ thời gian thuê. Vài ngày, vài tuần, một tháng. Không bộ hẹn giờ, không xoay, không bị đổi IP bất ngờ vào đúng lúc tồi tệ nhất.

"Khoảnh khắc tồi tệ nhất" chính là mấu chốt vấn đề. Người ta không tìm kiếm static proxy vì thích đọc về các loại proxy. Họ tìm vì có thứ gì đó đã hỏng.

IP thay đổi thì chuyện gì thực sự xảy ra

Bạn đang đăng nhập vào bảng điều khiển quảng cáo, chỉnh sửa một chiến dịch. Mười lăm phút sau, phiên cố định (sticky session) hết hạn. Lần nhấp tiếp theo của bạn đến từ một IP khác. Nền tảng nhận thấy cùng một session cookie nhưng lại xuất phát từ một vị trí mới. Đây là dấu hiệu điển hình của việc tài khoản bị xâm nhập — ai đó có thể đã đánh cắp phiên của bạn. Bạn bị đăng xuất. Đôi khi bạn nhận được cảnh báo bảo mật. Đôi khi tài khoản bị tạm khóa.

Hoặc bạn đang quản lý các listing trên marketplace. Tải một bức ảnh sản phẩm, chỉnh sửa mô tả, nhấn lưu — và IP đã thay đổi giữa lúc chỉnh sửa và lúc lưu. Nền tảng không xử lý được. Bạn phải làm lại từ đầu.

Reddit còn đi xa hơn. Người dùng trên Hacker News xác nhận rằng Reddit shadow-ban tài khoản khi IP thay đổi quá một lần mỗi ngày. Không phải ban cứng — bài đăng của bạn chỉ đơn giản ngừng hiển thị với mọi người khác. Bạn thậm chí không biết điều đó xảy ra cho đến khi kiểm tra từ một trình duyệt khác.

Đây không phải trường hợp ngoại lệ hiếm gặp. Đây là trải nghiệm bình thường của bất kỳ ai dùng proxy xoay hoặc proxy sticky ngắn hạn cho các tác vụ cần tính liên tục.

Khi nào bạn cần static và khi nào không

Không phải tác vụ nào cũng cần một địa chỉ cố định. Nếu bạn đang thu thập dữ liệu trang sản phẩm, kiểm tra thứ hạng tìm kiếm hoặc thu thập dữ liệu công khai — proxy xoay vòng là lựa chọn tốt hơn. Mỗi yêu cầu từ một IP mới giúp giảm mật độ truy cập và tránh giới hạn tốc độ theo địa chỉ.

Static có ý nghĩa khi danh tính có ý nghĩa. Một tài khoản, một IP, không thay đổi. Profile mạng xã hội, tài khoản quảng cáo, cửa hàng marketplace, tài khoản email — bất kỳ thứ gì mà nền tảng xây dựng hồ sơ hành vi gắn với kết nối của bạn. Chuyển đổi IP và profile sẽ vỡ ngay.

Điều này cũng quan trọng với việc đưa IP vào danh sách cho phép (allowlist). Rất nhiều API, bảng điều khiển và công cụ đối tác chỉ chấp nhận kết nối từ các địa chỉ đã đăng ký trước. Proxy xoay vòng sẽ không vượt qua được kiểm tra mỗi khi địa chỉ thay đổi. Proxy tĩnh thì luôn vượt qua vì địa chỉ không đổi.

Và điều này quan trọng với bất kỳ tác vụ nào kéo dài hơn một lần tải trang nhanh. Gửi form mất 20 phút. Tải video lên. Thao tác hàng loạt trong admin panel. Thanh toán nhiều bước. Nếu tác vụ kéo dài hơn cửa sổ sticky session, bạn cần một địa chỉ tồn tại lâu hơn nó.

FineProxy cung cấp những gì

FineProxy cung cấp hai dòng sản phẩm, cả hai đều thực sự tĩnh — IP thuộc về bạn trong suốt thời gian thuê:

Proxy chuyên dụng — datacenter IPv4, thuộc riêng về bạn. Không ai khác trên FineProxy hay bất kỳ dịch vụ nào sử dụng IP đó khi bạn đang thuê. Những nhà cung cấp proxy tĩnh giá rẻ tốt nhất tính phí $2-5/IP cho dịch vụ này; giá của FineProxy rất cạnh tranh và mỗi IP đều bao gồm băng thông không giới hạn.

Proxy ISP — IP residential từ nhà cung cấp dịch vụ Internet thực sự, được host trên máy chủ của chúng tôi. Cùng mức độ ổn định, nhưng địa chỉ truy ngược về một ISP dân cư trong WHOIS. Các nền tảng gắn cờ dải datacenter sẽ tin tưởng các IP này hơn.

Cả hai đều hỗ trợ HTTP, HTTPS (chứng chỉ SSL riêng cho mỗi IP) và static SOCKS5 proxy — SOCKS5 đầy đủ với UDP. Băng thông không giới hạn, tốc độ lên đến 500 Mbps. Xác thực IP binding, với tùy chọn login/password qua subnet mask /21.

Chúng tôi sở hữu máy chủ và các IP. Không phải hàng bán lại từ nhà cung cấp bên thứ ba.