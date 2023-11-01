Hỏi năm nhà cung cấp proxy «static» nghĩa là gì và bạn sẽ nhận được ba câu trả lời khác nhau. Một số bán proxy xoay với phiên sticky 30 phút rồi gọi đó là «static». Số khác sử dụng «static» và «dedicated» thay thế cho nhau. Sự nhầm lẫn này khiến người dùng mất tiền và mất tài khoản.

Nói ngắn gọn thế này. Sticky session giữ một IP trong một khoảng thời gian cố định — 10 phút, 30 phút, đôi khi một giờ. Sau khi hết hạn, bạn nhận một địa chỉ mới. Máy chủ static proxy giữ một IP trong toàn bộ thời gian thuê. Vài ngày, vài tuần, một tháng. Không bộ hẹn giờ, không xoay, không bị đổi IP bất ngờ vào đúng lúc tồi tệ nhất.

"Khoảnh khắc tồi tệ nhất" chính là mấu chốt vấn đề. Người ta không tìm kiếm static proxy vì thích đọc về các loại proxy. Họ tìm vì có thứ gì đó đã hỏng.

IP thay đổi thì chuyện gì thực sự xảy ra

Bạn đang đăng nhập vào bảng điều khiển quảng cáo, chỉnh sửa một chiến dịch. Mười lăm phút sau, phiên cố định (sticky session) hết hạn. Lần nhấp tiếp theo của bạn đến từ một IP khác. Nền tảng nhận thấy cùng một session cookie nhưng lại xuất phát từ một vị trí mới. Đây là dấu hiệu điển hình của việc tài khoản bị xâm nhập — ai đó có thể đã đánh cắp phiên của bạn. Bạn bị đăng xuất. Đôi khi bạn nhận được cảnh báo bảo mật. Đôi khi tài khoản bị tạm khóa.

Hoặc bạn đang quản lý các listing trên marketplace. Tải một bức ảnh sản phẩm, chỉnh sửa mô tả, nhấn lưu — và IP đã thay đổi giữa lúc chỉnh sửa và lúc lưu. Nền tảng không xử lý được. Bạn phải làm lại từ đầu.

Reddit còn đi xa hơn. Người dùng trên Hacker News xác nhận rằng Reddit shadow-ban tài khoản khi IP thay đổi quá một lần mỗi ngày. Không phải ban cứng — bài đăng của bạn chỉ đơn giản ngừng hiển thị với mọi người khác. Bạn thậm chí không biết điều đó xảy ra cho đến khi kiểm tra từ một trình duyệt khác.

Đây không phải trường hợp ngoại lệ hiếm gặp. Đây là trải nghiệm bình thường của bất kỳ ai dùng proxy xoay hoặc proxy sticky ngắn hạn cho các tác vụ cần tính liên tục.

Khi nào bạn cần static và khi nào không

Không phải tác vụ nào cũng cần một địa chỉ cố định. Nếu bạn đang thu thập dữ liệu trang sản phẩm, kiểm tra thứ hạng tìm kiếm hoặc thu thập dữ liệu công khai — proxy xoay vòng là lựa chọn tốt hơn. Mỗi yêu cầu từ một IP mới giúp giảm mật độ truy cập và tránh giới hạn tốc độ theo địa chỉ.

Static có ý nghĩa khi danh tính có ý nghĩa. Một tài khoản, một IP, không thay đổi. Profile mạng xã hội, tài khoản quảng cáo, cửa hàng marketplace, tài khoản email — bất kỳ thứ gì mà nền tảng xây dựng hồ sơ hành vi gắn với kết nối của bạn. Chuyển đổi IP và profile sẽ vỡ ngay.

Điều này cũng quan trọng với việc đưa IP vào danh sách cho phép (allowlist). Rất nhiều API, bảng điều khiển và công cụ đối tác chỉ chấp nhận kết nối từ các địa chỉ đã đăng ký trước. Proxy xoay vòng sẽ không vượt qua được kiểm tra mỗi khi địa chỉ thay đổi. Proxy tĩnh thì luôn vượt qua vì địa chỉ không đổi.

Và điều này quan trọng với bất kỳ tác vụ nào kéo dài hơn một lần tải trang nhanh. Gửi form mất 20 phút. Tải video lên. Thao tác hàng loạt trong admin panel. Thanh toán nhiều bước. Nếu tác vụ kéo dài hơn cửa sổ sticky session, bạn cần một địa chỉ tồn tại lâu hơn nó.

FineProxy cung cấp những gì

FineProxy cung cấp hai dòng sản phẩm, cả hai đều thực sự tĩnh — IP thuộc về bạn trong suốt thời gian thuê:

Proxy chuyên dụng — datacenter IPv4, thuộc riêng về bạn. Không ai khác trên FineProxy hay bất kỳ dịch vụ nào sử dụng IP đó khi bạn đang thuê. Những nhà cung cấp proxy tĩnh giá rẻ tốt nhất tính phí $2-5/IP cho dịch vụ này; giá của FineProxy rất cạnh tranh và mỗi IP đều bao gồm băng thông không giới hạn.

Proxy ISP — IP residential từ nhà cung cấp dịch vụ Internet thực sự, được host trên máy chủ của chúng tôi. Cùng mức độ ổn định, nhưng địa chỉ truy ngược về một ISP dân cư trong WHOIS. Các nền tảng gắn cờ dải datacenter sẽ tin tưởng các IP này hơn.

Cả hai đều hỗ trợ HTTP, HTTPS (chứng chỉ SSL riêng cho mỗi IP) và static SOCKS5 proxy — SOCKS5 đầy đủ với UDP. Băng thông không giới hạn, tốc độ lên đến 500 Mbps. Xác thực IP binding, với tùy chọn login/password qua subnet mask /21.