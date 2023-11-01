नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

स्टैटिक प्रॉक्सी

एड अकाउंट और मार्केटप्लेस के लिए फ़िक्स्ड IPv4: UDP के साथ HTTP/HTTPS/SOCKS5, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, IP बाइंडिंग ऑथेंटिकेशन — कोई सेशन रीसेट नहीं।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझायहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समर्पित स्टैटिक प्रॉक्सी खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा की अनुमत IP सूची अद्यतन करें
  • मेरी सेवा की स्थिति और अगली देय तिथि देखें
  • मेरे प्रॉक्सी प्लान का इनवॉइस विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

अकाउंट संचालन

मैंने इसे 5+ वर्षों से उपयोग किया है और यह डेटा स्क्रैपिंग/सोशल नेटवर्क और किसी भी अन्य ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने के लिए शानदार प्रॉक्सी है - तेज़ रोटेटिंग IPs, लगभग सभी प्रॉक्सी अन्य प्रदाताओं की तरह ब्लॉक नहीं होते आदि। ग्राहक समर्थन भी काफी अच्छा है।

synk.pitNorton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

हर किसी का स्वतंत्रता का अधिकार है और अब मुझे भी यह बहुत मामूली कीमत पर मिल गया है। चूंकि मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, इसलिए गति या पहुँच में कोई समस्या नहीं हुई और अब मैं अपने विदेश में रहने वाले दोस्तों की हर सामाजिक गतिविधि में भाग ले सकता हूँ। इसके अलावा, कोई प्रतिबंध नहीं है, बेशक। सेटअप सुगम और आसान था। FineProxy सपोर्ट बहुत ही उत्तरदायी और सहायक है।

Vadim MikoyanFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

शानदार प्रॉक्सी सेवा! उनके पास अलग-अलग प्रकार की प्रॉक्सी हैं, जिनमें बिना ट्रैफ़िक सीमा वाली रोटेटिंग प्रॉक्सी भी शामिल हैं। कीमतें किफ़ायती हैं और जियो-टार्गेटिंग के विकल्प उपलब्ध हैं। क्रिप्टो, PayPal या कार्ड से आसानी से भुगतान किया जा सकता है।

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।

Wowser BrowserTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

न्यूनतम ऑर्डर

अच्छे प्रॉक्सी, जाँच किए। मैंने एक बड़ा IP पैकेज खरीदा, सभी सक्रिय हैं, बिना किसी शिकायत के काम करते हैं। यह पहले उपयोग किए गए अन्य प्रदाता की तुलना में महंगा है, लेकिन यहाँ गुणवत्ता बेहतर है और पतों की संख्या अधिक है। और यह भी सुविधाजनक है कि आप क्रिप्टो के साथ भुगतान कर सकते हैं, मेरे लिए यह भी एक प्लस है। कुल मिलाकर मैं संतुष्ट हूँ।

VladimmirisDieg, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

बेहतरीन प्रॉक्सी, जो घड़ी की तरह काम करती हैं। मैं इन्हें एक साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर समय इनका उपयोग करता हूँ और एक बार में 1,000 खरीदता हूँ।

IvanTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
स्टैटिक और स्टिकी प्रॉक्सी में क्या अंतर है?स्टैटिक अधिक टिकता

स्टिकी एक IP को सीमित समय के लिए रखती है — आमतौर पर 10 से 30 मिनट — फिर रोटेट करती है। जब टाइमर खत्म होता है, तो चाहे आपका काम पूरा हो या न हो, आपको नया एड्रेस मिलता है। स्टैटिक में कोई टाइमर नहीं होता। IP पूरे रेंटल पीरियड के लिए फ़िक्स्ड रहता है। अगर आपका वर्कफ़्लो नियमित रूप से आधे घंटे से ज़्यादा चलता है, तो स्टैटिक ही आपके लिए सही है।

क्या कोई प्लेटफ़ॉर्म पहचान सकता है कि मेरा IP मिड-सेशन बदल गया?हाँ

हाँ। सेशन कुकी एक IP से बनाई गई थी। जब अगला रिक्वेस्ट किसी दूसरे एड्रेस से आता है, तो प्लेटफ़ॉर्म को मिसमैच दिखता है। अधिकांश प्लेटफ़ॉर्म इसे संदिग्ध मानते हैं — आपको लॉग आउट कर दिया जाता है, दोबारा वेरिफ़ाई करने को कहा जाता है, या कुछ मामलों में अकाउंट फ़्लैग हो जाता है। Reddit इससे भी आगे जाकर बार-बार IP बदलने वाले अकाउंट्स को शैडो-बैन कर देता है।

डेडिकेटेड या ISP — कौन सा चुनें?समर्पित से शुरू

अगर टारगेट प्लेटफ़ॉर्म खास तौर पर डेटासेंटर एड्रेस ब्लॉक नहीं करता, तो डेडिकेटेड प्रॉक्सी सस्ती और उतनी ही स्टेबल होती हैं। अगर प्लेटफ़ॉर्म IP टाइप चेक करता है (ज़्यादातर सोशल मीडिया करते हैं), तो ISP प्रॉक्सी रेजिडेंशियल चेक पास कर लेती हैं। पहले डेडिकेटेड से शुरू करें। ब्लॉक होने पर ISP पर स्विच करें।

मल्टीपल अकाउंट्स के लिए कितनी स्टेटिक प्रॉक्सी चाहिए?प्रति खाता एक

एक अकाउंट — एक प्रॉक्सी। 10 अकाउंट = 10 प्रॉक्सी। एक IP को कई अकाउंट्स में शेयर करने से प्लेटफ़ॉर्म द्वारा उन्हें लिंक किए जाने का खतरा बढ़ जाता है। हर अकाउंट को अपना अलग फ़िक्स्ड एड्रेस चाहिए।

क्या मैं स्टेटिक IP वाली स्टेटिक प्रॉक्सी खरीद सकता हूँ और उसे HTTP और SOCKS5 दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ?हाँ

हाँ। हर FineProxy प्रॉक्सी एक ही IP पर HTTP, HTTPS और SOCKS5 सपोर्ट करती है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोटोकॉल चुनें। अलग से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं।

गाइड

स्टेटिक vs. स्टिकी: वो फ़र्क जो कोई नहीं समझाता

4 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

पाँच प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स से पूछिए कि “static” का मतलब क्या है और आपको तीन अलग-अलग जवाब मिलेंगे। कुछ लोग 30 मिनट की स्टिकी सेशन वाली रोटेटिंग प्रॉक्सी बेचते हैं और उन्हें “static” कहते हैं। दूसरे “static” और “dedicated” को एक ही मानते हैं। यह भ्रम लोगों को पैसे और अकाउंट्स दोनों गँवा देता है।

शॉर्ट में समझें। स्टिकी सेशन एक IP को एक तय विंडो तक होल्ड रखता है — 10 मिनट, 30 मिनट, कभी-कभी एक घंटा। जब टाइमर खत्म होता है, आपको नया एड्रेस मिलता है। एक स्टेटिक IP प्रॉक्सी सर्वर पूरी रेंटल अवधि के लिए एक ही IP रखता है। दिन, हफ़्ते, एक महीना। कोई टाइमर नहीं, कोई रोटेशन नहीं, सबसे बुरे पल पर कोई अचानक IP बदलना नहीं।

वह «सबसे बुरा पल» ही असली मुद्दा है। लोग स्टेटिक प्रॉक्सी इसलिए सर्च नहीं करते कि उन्हें प्रॉक्सी टाइप्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। वे सर्च करते हैं क्योंकि कुछ टूट गया।

IP बदलने पर असल में क्या गड़बड़ होती है

आप किसी ऐड डैशबोर्ड में लॉगिन हैं, कैंपेन एडजस्ट कर रहे हैं। पंद्रह मिनट बाद, स्टिकी सेशन एक्सपायर हो जाता है। आपका अगला क्लिक एक अलग IP से आता है। प्लेटफ़ॉर्म देखता है कि वही सेशन कुकी एक नई लोकेशन से आ रही है। यह अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ का क्लासिक सिग्नल है — शायद किसी ने आपका सेशन चुरा लिया। आप लॉग आउट हो जाते हैं। कभी-कभी सिक्योरिटी अलर्ट आता है। कभी-कभी अकाउंट अस्थायी रूप से लॉक हो जाता है।

या आप मार्केटप्लेस लिस्टिंग मैनेज कर रहे हैं। प्रोडक्ट फ़ोटो अपलोड करें, डिस्क्रिप्शन एडिट करें, सेव पर क्लिक करें — और एडिट और सेव के बीच IP बदल गया। प्लेटफ़ॉर्म उसे प्रोसेस नहीं करता। आपको फिर से शुरू करना पड़ता है।

Reddit इसे और आगे ले जाता है। Hacker News पर यूज़र्स ने पुष्टि की कि जब IP दिन में एक से ज़्यादा बार बदलता है तो Reddit अकाउंट्स को शैडो-बैन कर देता है। यह हार्ड बैन नहीं होता — बस आपकी पोस्ट बाकी सबके लिए दिखना बंद हो जाती हैं। आपको पता भी नहीं चलता जब तक किसी दूसरे ब्राउज़र से चेक न करें।

ये कोई एज-केस नहीं हैं। जो भी रोटेटिंग या शॉर्ट-स्टिकी प्रॉक्सी को कंटिन्युइटी वाले टास्क के लिए इस्तेमाल करता है, उसका यही रोज़मर्रा का अनुभव है।

कब स्टैटिक ज़रूरी है और कब नहीं

हर टास्क के लिए फिक्स्ड एड्रेस ज़रूरी नहीं होता। अगर आप प्रोडक्ट पेज स्क्रैप कर रहे हैं, सर्च रैंकिंग चेक कर रहे हैं, या पब्लिक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं — तो रोटेटिंग प्रॉक्सी बेहतर विकल्प हैं। हर रिक्वेस्ट एक नए IP से जाती है, जिससे डेंसिटी कम रहती है और पर-एड्रेस रेट-लिमिट से बचा जा सकता है।

जब आइडेंटिटी मायने रखती है तब स्टेटिक मायने रखता है। एक अकाउंट, एक IP, कोई बदलाव नहीं। सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल, ऐड अकाउंट, मार्केटप्लेस स्टोर, ईमेल अकाउंट — कोई भी चीज़ जहाँ प्लेटफ़ॉर्म आपके कनेक्शन से जुड़ी बिहेवियरल प्रोफ़ाइल बनाता है। IP बदलें और प्रोफ़ाइल टूट जाती है।

IP allowlisting के लिए भी यह मायने रखता है। बहुत सारे API, डैशबोर्ड और पार्टनर टूल्स सिर्फ़ पहले से रजिस्टर्ड एड्रेस से कनेक्शन स्वीकार करते हैं। रोटेटिंग प्रॉक्सी हर बार एड्रेस बदलने पर चेक में फ़ेल हो जाती है। स्टैटिक प्रॉक्सी हर बार पास होती है क्योंकि एड्रेस बदलता ही नहीं।

और किसी भी ऐसे काम के लिए यह ज़रूरी है जो एक क्विक पेज लोड से ज़्यादा समय ले। 20 मिनट लगने वाले फ़ॉर्म सबमिशन। वीडियो अपलोड। एडमिन पैनल में बल्क ऑपरेशन। मल्टी-स्टेप चेकआउट। अगर काम स्टिकी सेशन विंडो से ज़्यादा समय लेता है, तो आपको ऐसा एड्रेस चाहिए जो उससे ज़्यादा टिके।

FineProxy क्या ऑफ़र करता है

दो प्रोडक्ट लाइन, दोनों सच में स्टैटिक — IP पूरी रेंटल अवधि तक आपका रहता है:

डेडिकेटेड प्रॉक्सी — डेटासेंटर IPv4, पूरी तरह आपके लिए एक्सक्लूसिव। जब तक आप रेंट पर ले रहे हैं, FineProxy या किसी भी अन्य सर्विस पर कोई और इसे यूज़ नहीं करता। सबसे सस्ते स्टेटिक प्रॉक्सी प्रोवाइडर इसके लिए $2-5/IP चार्ज करते हैं; FineProxy की प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव है और हर IP में अनलिमिटेड बैंडविड्थ शामिल है।

ISP प्रॉक्सी — किसी असली Internet Service Provider का रेजिडेंशियल IP, हमारे सर्वर पर होस्ट किया गया। स्टेबिलिटी वही, लेकिन WHOIS में एड्रेस किसी कंज़्यूमर ISP की ओर ट्रेस होता है। जो प्लेटफ़ॉर्म डेटासेंटर रेंज को फ़्लैग करते हैं, वे इन IP पर ज़्यादा भरोसा करते हैं।

दोनों HTTP, HTTPS (हर IP पर अलग SSL सर्टिफ़िकेट), और स्टेटिक SOCKS प्रॉक्सी — UDP के साथ पूरा SOCKS5 सपोर्ट करते हैं। अनलिमिटेड बैंडविड्थ, 500 Mbps तक स्पीड। IP बाइंडिंग ऑथेंटिकेशन, /21 सबनेट मास्क पर ऑप्शनल लॉगिन/पासवर्ड के साथ।

सर्वर और IP दोनों हमारे अपने हैं। किसी थर्ड-पार्टी पूल से रीसोल्ड नहीं।