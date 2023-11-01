स्टैटिक प्रॉक्सी

पाँच प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स से पूछिए कि “static” का मतलब क्या है और आपको तीन अलग-अलग जवाब मिलेंगे। कुछ लोग 30 मिनट की स्टिकी सेशन वाली रोटेटिंग प्रॉक्सी बेचते हैं और उन्हें “static” कहते हैं। दूसरे “static” और “dedicated” को एक ही मानते हैं। यह भ्रम लोगों को पैसे और अकाउंट्स दोनों गँवा देता है।

शॉर्ट में समझें। स्टिकी सेशन एक IP को एक तय विंडो तक होल्ड रखता है — 10 मिनट, 30 मिनट, कभी-कभी एक घंटा। जब टाइमर खत्म होता है, आपको नया एड्रेस मिलता है। एक स्टेटिक IP प्रॉक्सी सर्वर पूरी रेंटल अवधि के लिए एक ही IP रखता है। दिन, हफ़्ते, एक महीना। कोई टाइमर नहीं, कोई रोटेशन नहीं, सबसे बुरे पल पर कोई अचानक IP बदलना नहीं।

वह «सबसे बुरा पल» ही असली मुद्दा है। लोग स्टेटिक प्रॉक्सी इसलिए सर्च नहीं करते कि उन्हें प्रॉक्सी टाइप्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। वे सर्च करते हैं क्योंकि कुछ टूट गया।

IP बदलने पर असल में क्या गड़बड़ होती है

आप किसी ऐड डैशबोर्ड में लॉगिन हैं, कैंपेन एडजस्ट कर रहे हैं। पंद्रह मिनट बाद, स्टिकी सेशन एक्सपायर हो जाता है। आपका अगला क्लिक एक अलग IP से आता है। प्लेटफ़ॉर्म देखता है कि वही सेशन कुकी एक नई लोकेशन से आ रही है। यह अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ का क्लासिक सिग्नल है — शायद किसी ने आपका सेशन चुरा लिया। आप लॉग आउट हो जाते हैं। कभी-कभी सिक्योरिटी अलर्ट आता है। कभी-कभी अकाउंट अस्थायी रूप से लॉक हो जाता है।

या आप मार्केटप्लेस लिस्टिंग मैनेज कर रहे हैं। प्रोडक्ट फ़ोटो अपलोड करें, डिस्क्रिप्शन एडिट करें, सेव पर क्लिक करें — और एडिट और सेव के बीच IP बदल गया। प्लेटफ़ॉर्म उसे प्रोसेस नहीं करता। आपको फिर से शुरू करना पड़ता है।

Reddit इसे और आगे ले जाता है। Hacker News पर यूज़र्स ने पुष्टि की कि जब IP दिन में एक से ज़्यादा बार बदलता है तो Reddit अकाउंट्स को शैडो-बैन कर देता है। यह हार्ड बैन नहीं होता — बस आपकी पोस्ट बाकी सबके लिए दिखना बंद हो जाती हैं। आपको पता भी नहीं चलता जब तक किसी दूसरे ब्राउज़र से चेक न करें।

ये कोई एज-केस नहीं हैं। जो भी रोटेटिंग या शॉर्ट-स्टिकी प्रॉक्सी को कंटिन्युइटी वाले टास्क के लिए इस्तेमाल करता है, उसका यही रोज़मर्रा का अनुभव है।

कब स्टैटिक ज़रूरी है और कब नहीं

हर टास्क के लिए फिक्स्ड एड्रेस ज़रूरी नहीं होता। अगर आप प्रोडक्ट पेज स्क्रैप कर रहे हैं, सर्च रैंकिंग चेक कर रहे हैं, या पब्लिक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं — तो रोटेटिंग प्रॉक्सी बेहतर विकल्प हैं। हर रिक्वेस्ट एक नए IP से जाती है, जिससे डेंसिटी कम रहती है और पर-एड्रेस रेट-लिमिट से बचा जा सकता है।

जब आइडेंटिटी मायने रखती है तब स्टेटिक मायने रखता है। एक अकाउंट, एक IP, कोई बदलाव नहीं। सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल, ऐड अकाउंट, मार्केटप्लेस स्टोर, ईमेल अकाउंट — कोई भी चीज़ जहाँ प्लेटफ़ॉर्म आपके कनेक्शन से जुड़ी बिहेवियरल प्रोफ़ाइल बनाता है। IP बदलें और प्रोफ़ाइल टूट जाती है।

IP allowlisting के लिए भी यह मायने रखता है। बहुत सारे API, डैशबोर्ड और पार्टनर टूल्स सिर्फ़ पहले से रजिस्टर्ड एड्रेस से कनेक्शन स्वीकार करते हैं। रोटेटिंग प्रॉक्सी हर बार एड्रेस बदलने पर चेक में फ़ेल हो जाती है। स्टैटिक प्रॉक्सी हर बार पास होती है क्योंकि एड्रेस बदलता ही नहीं।

और किसी भी ऐसे काम के लिए यह ज़रूरी है जो एक क्विक पेज लोड से ज़्यादा समय ले। 20 मिनट लगने वाले फ़ॉर्म सबमिशन। वीडियो अपलोड। एडमिन पैनल में बल्क ऑपरेशन। मल्टी-स्टेप चेकआउट। अगर काम स्टिकी सेशन विंडो से ज़्यादा समय लेता है, तो आपको ऐसा एड्रेस चाहिए जो उससे ज़्यादा टिके।

FineProxy क्या ऑफ़र करता है

दो प्रोडक्ट लाइन, दोनों सच में स्टैटिक — IP पूरी रेंटल अवधि तक आपका रहता है:

डेडिकेटेड प्रॉक्सी — डेटासेंटर IPv4, पूरी तरह आपके लिए एक्सक्लूसिव। जब तक आप रेंट पर ले रहे हैं, FineProxy या किसी भी अन्य सर्विस पर कोई और इसे यूज़ नहीं करता। सबसे सस्ते स्टेटिक प्रॉक्सी प्रोवाइडर इसके लिए $2-5/IP चार्ज करते हैं; FineProxy की प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव है और हर IP में अनलिमिटेड बैंडविड्थ शामिल है।

ISP प्रॉक्सी — किसी असली Internet Service Provider का रेजिडेंशियल IP, हमारे सर्वर पर होस्ट किया गया। स्टेबिलिटी वही, लेकिन WHOIS में एड्रेस किसी कंज़्यूमर ISP की ओर ट्रेस होता है। जो प्लेटफ़ॉर्म डेटासेंटर रेंज को फ़्लैग करते हैं, वे इन IP पर ज़्यादा भरोसा करते हैं।

दोनों HTTP, HTTPS (हर IP पर अलग SSL सर्टिफ़िकेट), और स्टेटिक SOCKS प्रॉक्सी — UDP के साथ पूरा SOCKS5 सपोर्ट करते हैं। अनलिमिटेड बैंडविड्थ, 500 Mbps तक स्पीड। IP बाइंडिंग ऑथेंटिकेशन, /21 सबनेट मास्क पर ऑप्शनल लॉगिन/पासवर्ड के साथ।