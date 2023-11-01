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Statischer Proxy

Feste IPv4-Adresse für Werbekonten und Marktplätze: HTTP/HTTPS/SOCKS5 mit UDP, unbegrenzte Bandbreite, IP-Binding-Authentifizierung — keine Session-Resets.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltHier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

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Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie eine dedizierte statischen Proxy in den USA
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
  • Aktualisieren Sie die IP-Allowlist für meinen Proxy-Dienst
  • Zeigen Sie Status und nächstes Fälligkeitsdatum für meinen Dienst
  • Zeigen Sie die Rechnungsdetails für meinen Proxy-Plan
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Ich benutze es seit über 5 Jahren und dies sind großartige Proxys für die Arbeit mit Datenscraping/sozialen Netzwerken und anderen Automatisierungsprojekten – schnell rotierende IPs, fast alle Proxys werden im Gegensatz zu anderen Anbietern nicht blockiert usw. Außerdem ist der Kundensupport ziemlich gut.

synk.pitNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Großartiger Proxy-Dienst! Es gibt verschiedene Proxy-Typen, darunter rotierende Proxys ohne Traffic-Limit. Die Preise sind günstig, und Geo-Targeting ist verfügbar. Bezahlen kann man bequem mit Kryptowährungen, PayPal oder Karten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Mindestbestellungen

Gute Proxies, geprüft. Ich habe ein großes IP-Paket gekauft, alle sind aktiv, funktionieren ohne Beschwerden. Teurer als ein anderer Anbieter, den ich vorher genutzt habe, aber hier ist die Qualität besser und die Anzahl der Adressen größer. Und es ist auch praktisch, dass man mit Krypto bezahlen kann, für mich ist das auch ein Plus. Insgesamt bin ich zufrieden.

VladimmirisDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ausgezeichnete Proxys, die wie ein Uhrwerk funktionieren. Ich nutze sie seit einem Jahr, verwende sie ständig und kaufe jeweils 1.000 Stück.

IvanTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Was ist der Unterschied zwischen statischem und Sticky-Proxy?Statisch hält länger

Ein Sticky-Proxy behält eine IP für eine begrenzte Zeit — in der Regel 10 bis 30 Minuten — und rotiert dann. Wenn der Timer abläuft, erhalten Sie eine neue Adresse, egal ob Sie fertig sind oder nicht. Ein statischer Proxy hat keinen Timer. Die IP ist für die gesamte Mietdauer fest zugewiesen. Wenn Ihre Workflows regelmäßig länger als eine halbe Stunde dauern, brauchen Sie einen statischen Proxy.

Kann eine Plattform erkennen, wenn sich meine IP mitten in einer Session ändert?Ja

Ja. Das Session-Cookie wurde mit einer bestimmten IP erstellt. Wenn die nächste Anfrage von einer anderen Adresse kommt, erkennt die Plattform eine Diskrepanz. Die meisten stufen das als verdächtig ein — Sie werden ausgeloggt, zur erneuten Verifizierung aufgefordert, oder in manchen Fällen wird das Konto geflaggt. Reddit geht noch weiter und versetzt Konten, die zu häufig die IP wechseln, in einen Shadow-Ban.

Dedizierter Proxy oder ISP-Proxy — welcher ist der richtige?Mit Dedicated beginnen

Wenn die Zielplattform Rechenzentrums-Adressen nicht gezielt blockiert, sind dedizierte Proxys günstiger und genauso stabil. Prüft die Plattform jedoch den IP-Typ (was die meisten sozialen Netzwerke tun), bestehen ISP-Proxys die Residential-Prüfung. Starten Sie mit dedizierten Proxys. Wechseln Sie zu ISP-Proxys, wenn Sie auf Blockaden stoßen.

Wie viele statische Proxys brauche ich für mehrere Accounts?Eine pro Konto

Einen pro Account. 10 Accounts = 10 Proxys. Wenn Sie eine IP für mehrere Accounts teilen, steigt das Risiko, dass die Plattform sie miteinander verknüpft. Jeder Account braucht seine eigene feste Adresse.

Kann ich einen statischen Proxy mit statischer IP kaufen und ihn sowohl für HTTP als auch für SOCKS5 nutzen?Ja

Ja. Jeder FineProxy-Proxy unterstützt HTTP, HTTPS und SOCKS5 auf derselben IP. Wählen Sie einfach das Protokoll, das Ihre Anwendung benötigt. Kein separater Kauf nötig.

Leitfaden

Statisch vs. Sticky: Der Unterschied, den niemand erklärt

4 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Fragen Sie fünf Proxy-Anbieter, was “statisch” bedeutet, und Sie erhalten drei verschiedene Antworten. Manche verkaufen rotierende Proxys mit 30-minütigen Sticky-Sessions und nennen sie “statisch”. Andere verwenden “statisch” und “dediziert” synonym. Die Verwirrung kostet Geld und Accounts.

Hier die Kurzfassung. Eine Sticky-Session behält eine IP für ein festgelegtes Zeitfenster — 10 Minuten, 30 Minuten, manchmal eine Stunde. Wenn der Timer abläuft, erhalten Sie eine neue Adresse. Ein statischer IP-Proxy-Server behält eine IP für den gesamten Mietzeitraum. Tage, Wochen, einen Monat. Kein Timer, keine Rotation, kein überraschender Wechsel im ungünstigsten Moment.

Dieser “ungünstigste Moment” ist der entscheidende Punkt. Niemand sucht nach statischen Proxys, weil er gerne über Proxy-Typen liest. Die Suche beginnt, weil etwas kaputtgegangen ist.

Was tatsächlich schiefgeht, wenn sich die IP ändert

Sie sind in einem Ads-Dashboard eingeloggt und passen eine Kampagne an. Nach fünfzehn Minuten läuft die Sticky-Session ab. Ihr nächster Klick kommt von einer anderen IP. Die Plattform sieht denselben Session-Cookie von einem neuen Standort. Das ist ein klassisches Flag für eine Account-Kompromittierung — jemand anderes könnte Ihre Sitzung gestohlen haben. Sie werden ausgeloggt. Manchmal erhalten Sie eine Sicherheitswarnung. Manchmal wird der Account vorübergehend gesperrt.

Oder Sie verwalten Marktplatz-Listings. Sie laden ein Produktfoto hoch, bearbeiten die Beschreibung, klicken auf Speichern — und die IP hat sich zwischen dem Bearbeiten und dem Speichern geändert. Die Plattform verarbeitet es nicht. Sie fangen von vorne an.

Reddit geht noch weiter. Nutzer auf Hacker News haben bestätigt, dass Reddit Accounts per Shadow-Ban sperrt, wenn sich die IP mehr als einmal am Tag ändert. Kein harter Ban — Ihre Beiträge werden einfach für alle anderen unsichtbar. Sie merken es nicht einmal, bis Sie es in einem anderen Browser überprüfen.

Das sind keine Einzelfälle. Es ist die ganz normale Erfahrung für jeden, der rotierende oder kurzlebige Sticky-Proxys für Aufgaben nutzt, die Kontinuität erfordern.

Wann Sie einen statischen Proxy brauchen und wann nicht

Nicht jede Aufgabe erfordert eine feste Adresse. Wenn Sie Produktseiten scrapen, Suchrankings prüfen oder öffentliche Daten sammeln, sind rotierende Proxys die bessere Wahl. Jeder Request von einer frischen IP hält die Dichte niedrig und vermeidet Rate-Limits pro Adresse.

Statisch ist dann wichtig, wenn Identität zählt. Ein Konto, eine IP, keine Änderungen. Social-Media-Profile, Werbekonten, Marketplace-Shops, E-Mail-Konten — alles, wo die Plattform ein Verhaltensprofil aufbaut, das an Ihre Verbindung gekoppelt ist. Wechselt die IP, bricht das Profil zusammen.

Ebenso wichtig ist es für IP-Allowlisting. Zahlreiche APIs, Dashboards und Partner-Tools akzeptieren nur Verbindungen von vorab registrierten Adressen. Ein rotierender Proxy scheitert bei jeder Adressänderung an der Prüfung. Ein statischer besteht sie jedes Mal — weil sich nichts ändert.

Und es zählt bei allem, was länger dauert als ein schneller Seitenaufruf. Formularübermittlungen, die 20 Minuten dauern. Video-Uploads. Massenoperationen in Admin-Panels. Mehrstufige Checkouts. Wenn die Aufgabe länger dauert als das Fenster einer Sticky-Session, brauchen Sie eine Adresse, die länger hält.

Was FineProxy bietet

Zwei Produktlinien, beide wirklich statisch — die IP bleibt für die gesamte Mietdauer Ihnen zugewiesen:

Dedizierte Proxys — Datacenter-IPv4, exklusiv für Sie. Niemand sonst — weder bei FineProxy noch bei einem anderen Anbieter — nutzt diese IP, solange Sie sie mieten. Die günstigsten Anbieter statischer Proxys verlangen $2–5/IP dafür; die Preise von FineProxy sind wettbewerbsfähig, und jede IP enthält unbegrenzte Bandbreite.

ISP-Proxys — Residential-IP von einem echten Internet Service Provider, gehostet auf unseren Servern. Gleiche Stabilität, aber die Adresse lässt sich in WHOIS zu einem Consumer-ISP zurückverfolgen. Plattformen, die Rechenzentrums-Bereiche flaggen, stufen diese IPs als deutlich vertrauenswürdiger ein.

Beide unterstützen HTTP, HTTPS (individuelles SSL-Zertifikat pro IP) und statischen SOCKS-Proxy — vollständiges SOCKS5 mit UDP. Unbegrenzte Bandbreite, bis zu 500 Mbps. IP-Binding-Authentifizierung, mit optionalem Login/Passwort über eine /21-Subnetzmaske.

Wir besitzen die Server und die IPs. Nicht weiterverkauft aus einem Drittanbieter-Pool.