Statischer Proxy

Fragen Sie fünf Proxy-Anbieter, was “statisch” bedeutet, und Sie erhalten drei verschiedene Antworten. Manche verkaufen rotierende Proxys mit 30-minütigen Sticky-Sessions und nennen sie “statisch”. Andere verwenden “statisch” und “dediziert” synonym. Die Verwirrung kostet Geld und Accounts.

Hier die Kurzfassung. Eine Sticky-Session behält eine IP für ein festgelegtes Zeitfenster — 10 Minuten, 30 Minuten, manchmal eine Stunde. Wenn der Timer abläuft, erhalten Sie eine neue Adresse. Ein statischer IP-Proxy-Server behält eine IP für den gesamten Mietzeitraum. Tage, Wochen, einen Monat. Kein Timer, keine Rotation, kein überraschender Wechsel im ungünstigsten Moment.

Dieser “ungünstigste Moment” ist der entscheidende Punkt. Niemand sucht nach statischen Proxys, weil er gerne über Proxy-Typen liest. Die Suche beginnt, weil etwas kaputtgegangen ist.

Was tatsächlich schiefgeht, wenn sich die IP ändert

Sie sind in einem Ads-Dashboard eingeloggt und passen eine Kampagne an. Nach fünfzehn Minuten läuft die Sticky-Session ab. Ihr nächster Klick kommt von einer anderen IP. Die Plattform sieht denselben Session-Cookie von einem neuen Standort. Das ist ein klassisches Flag für eine Account-Kompromittierung — jemand anderes könnte Ihre Sitzung gestohlen haben. Sie werden ausgeloggt. Manchmal erhalten Sie eine Sicherheitswarnung. Manchmal wird der Account vorübergehend gesperrt.

Oder Sie verwalten Marktplatz-Listings. Sie laden ein Produktfoto hoch, bearbeiten die Beschreibung, klicken auf Speichern — und die IP hat sich zwischen dem Bearbeiten und dem Speichern geändert. Die Plattform verarbeitet es nicht. Sie fangen von vorne an.

Reddit geht noch weiter. Nutzer auf Hacker News haben bestätigt, dass Reddit Accounts per Shadow-Ban sperrt, wenn sich die IP mehr als einmal am Tag ändert. Kein harter Ban — Ihre Beiträge werden einfach für alle anderen unsichtbar. Sie merken es nicht einmal, bis Sie es in einem anderen Browser überprüfen.

Das sind keine Einzelfälle. Es ist die ganz normale Erfahrung für jeden, der rotierende oder kurzlebige Sticky-Proxys für Aufgaben nutzt, die Kontinuität erfordern.

Wann Sie einen statischen Proxy brauchen und wann nicht

Nicht jede Aufgabe erfordert eine feste Adresse. Wenn Sie Produktseiten scrapen, Suchrankings prüfen oder öffentliche Daten sammeln, sind rotierende Proxys die bessere Wahl. Jeder Request von einer frischen IP hält die Dichte niedrig und vermeidet Rate-Limits pro Adresse.

Statisch ist dann wichtig, wenn Identität zählt. Ein Konto, eine IP, keine Änderungen. Social-Media-Profile, Werbekonten, Marketplace-Shops, E-Mail-Konten — alles, wo die Plattform ein Verhaltensprofil aufbaut, das an Ihre Verbindung gekoppelt ist. Wechselt die IP, bricht das Profil zusammen.

Ebenso wichtig ist es für IP-Allowlisting. Zahlreiche APIs, Dashboards und Partner-Tools akzeptieren nur Verbindungen von vorab registrierten Adressen. Ein rotierender Proxy scheitert bei jeder Adressänderung an der Prüfung. Ein statischer besteht sie jedes Mal — weil sich nichts ändert.

Und es zählt bei allem, was länger dauert als ein schneller Seitenaufruf. Formularübermittlungen, die 20 Minuten dauern. Video-Uploads. Massenoperationen in Admin-Panels. Mehrstufige Checkouts. Wenn die Aufgabe länger dauert als das Fenster einer Sticky-Session, brauchen Sie eine Adresse, die länger hält.

Was FineProxy bietet

Zwei Produktlinien, beide wirklich statisch — die IP bleibt für die gesamte Mietdauer Ihnen zugewiesen:

Dedizierte Proxys — Datacenter-IPv4, exklusiv für Sie. Niemand sonst — weder bei FineProxy noch bei einem anderen Anbieter — nutzt diese IP, solange Sie sie mieten. Die günstigsten Anbieter statischer Proxys verlangen $2–5/IP dafür; die Preise von FineProxy sind wettbewerbsfähig, und jede IP enthält unbegrenzte Bandbreite.

ISP-Proxys — Residential-IP von einem echten Internet Service Provider, gehostet auf unseren Servern. Gleiche Stabilität, aber die Adresse lässt sich in WHOIS zu einem Consumer-ISP zurückverfolgen. Plattformen, die Rechenzentrums-Bereiche flaggen, stufen diese IPs als deutlich vertrauenswürdiger ein.

Beide unterstützen HTTP, HTTPS (individuelles SSL-Zertifikat pro IP) und statischen SOCKS-Proxy — vollständiges SOCKS5 mit UDP. Unbegrenzte Bandbreite, bis zu 500 Mbps. IP-Binding-Authentifizierung, mit optionalem Login/Passwort über eine /21-Subnetzmaske.