اسأل خمسة مزوّدي بروكسي عن معنى “ثابت” وستحصل على ثلاث إجابات مختلفة. بعضهم يبيع بروكسيات متناوبة بجلسات ثابتة مدتها 30 دقيقة ويسمّيها “ثابتة.” وآخرون يستخدمون مصطلحَي “ثابت” و“مخصّص” كمرادفين. هذا الالتباس يكلّف المستخدمين أموالهم وحساباتهم.
إليك الملخص. الجلسة اللاصقة (Sticky) تحتفظ بعنوان IP واحد لفترة محددة — 10 دقائق، 30 دقيقة، أحياناً ساعة. عندما ينتهي المؤقت، تحصل على عنوان جديد. أما خادم البروكسي ذو الـ IP الثابت فيحتفظ بعنوان واحد طوال فترة الاشتراك. أيام، أسابيع، شهر كامل. بدون مؤقت، بدون تدوير، بدون تبديل مفاجئ في أسوأ لحظة ممكنة.
عبارة «أسوأ لحظة ممكنة» هي بيت القصيد. الناس لا يبحثون عن البروكسيات الثابتة لأنهم يستمتعون بقراءة أنواع البروكسي. بل يبحثون لأن شيئاً ما تعطّل.
ما الذي يحدث فعلًا عند تغيّر الـ IP
تخيّل أنك مسجّل الدخول في لوحة تحكم إعلانية وتُعدّل حملة. بعد خمس عشرة دقيقة، تنتهي الجلسة اللاصقة. نقرتك التالية تصدر من IP مختلف. المنصة ترى نفس ملف تعريف الجلسة (Session Cookie) قادماً من موقع جديد. هذا مؤشر كلاسيكي على اختراق الحساب — شخص آخر ربما سرق جلستك. يتم تسجيل خروجك. أحياناً تتلقى تنبيهاً أمنياً. وأحياناً يُقفل الحساب مؤقتاً.
أو تخيّل أنك تدير قوائم منتجات في متجر إلكتروني. ترفع صورة منتج، تعدّل الوصف، تضغط حفظ — وقد تغيّر الـ IP بين التعديل والحفظ. المنصة لا تُعالج الطلب. تبدأ من جديد.
Reddit يذهب أبعد من ذلك. أكّد مستخدمون على Hacker News أن Reddit يقوم بحظر خفي (Shadow Ban) للحسابات عندما يتغير الـ IP أكثر من مرة في اليوم. ليس حظراً صريحاً — بل تتوقف منشوراتك عن الظهور للآخرين فحسب. لن تعرف حتى أن ذلك حدث إلا إذا تحققت من متصفح مختلف.
هذه ليست حالات نادرة. إنها التجربة الاعتيادية لأي شخص يستخدم بروكسيات متناوبة أو لاصقة قصيرة المدة لمهام تتطلب استمرارية.
متى تحتاج إلى بروكسي ثابت ومتى لا تحتاجه
ليست كل مهمة تحتاج إلى عنوان ثابت. إذا كنت تقوم بسحب بيانات صفحات المنتجات، أو فحص ترتيب نتائج البحث، أو جمع بيانات عامة — فالبروكسيات المتناوبة أفضل. كل طلب يصدر من IP جديد يُبقي الكثافة منخفضة ويتجنب قيود المعدل المفروضة على العنوان الواحد.
البروكسي الثابت مهم حين تكون الهوية مهمة. حساب واحد، IP واحد، بدون تغييرات. حسابات التواصل الاجتماعي، الحسابات الإعلانية، متاجر الأسواق الإلكترونية، حسابات البريد الإلكتروني — أي منصة تبني ملفًا سلوكيًا مرتبطًا باتصالك. غيّر الـ IP وينهار الملف بالكامل.
الأمر مهم أيضاً لقوائم الـ IP المسموح بها (Allowlisting). كثير من واجهات API ولوحات التحكم وأدوات الشركاء تقبل الاتصالات فقط من عناوين مسجّلة مسبقاً. البروكسي المتناوب يفشل في التحقق كل مرة يتغير فيها العنوان. أما الثابت فيجتاز التحقق في كل مرة — لأن العنوان لا يتغير.
وهو مهم أيضًا لأي مهمة تستغرق أكثر من تحميل صفحة سريع. إرسال نماذج يستغرق 20 دقيقة. رفع فيديوهات. عمليات مجمّعة في لوحات الإدارة. عمليات دفع متعددة الخطوات. إذا استغرقت المهمة وقتًا أطول من نافذة الجلسة اللاصقة، فأنت بحاجة إلى عنوان يدوم أكثر منها.
ما الذي يقدمه FineProxy
خطّان من المنتجات، كلاهما ثابت فعليًا — يبقى عنوان IP ملكك طوال فترة الاشتراك:
بروكسيات مخصّصة — عناوين IPv4 من مراكز البيانات، حصرياً لك وحدك. لا أحد آخر على FineProxy أو أي خدمة أخرى يستخدمها طوال فترة اشتراكك. أفضل مزوّدي البروكسي الثابت بأسعار مناسبة يتقاضون $2-5/IP مقابل ذلك؛ وأسعار FineProxy تنافسية وكل عنوان IP يتضمّن نطاقاً ترددياً غير محدود.
بروكسيات ISP — عناوين IP سكنية من مزوّد خدمة إنترنت حقيقي، مستضافة على خوادمنا. نفس الاستقرار، لكن العنوان يظهر في WHOIS كتابع لمزوّد إنترنت استهلاكي. المنصات التي تحظر نطاقات مراكز البيانات تتعامل مع هذه العناوين بثقة أكبر.
كلاهما يدعم HTTP وHTTPS (شهادة SSL مستقلة لكل عنوان IP) وبروكسي SOCKS ثابت — SOCKS5 كامل مع UDP. نطاق ترددي غير محدود بسرعة تصل إلى 500 ميغابت/ثانية. مصادقة بربط عنوان IP، مع خيار اسم مستخدم/كلمة مرور عبر قناع شبكة فرعية /21.
نحن نمتلك الخوادم وعناوين IP. ليست مُعاد بيعها من مزوّد خارجي.