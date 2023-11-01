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بروكسي ثابت

IPv4 ثابت للحسابات الإعلانية والمتاجر الإلكترونية: HTTP/HTTPS/SOCKS5 مع UDP، عرض نطاق غير محدود، مصادقة بربط IP — بدون إعادة تعيين الجلسات.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةموصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ بروكسي ثابتاً مخصصاً واحداً في الولايات المتحدة
  • صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
  • حدّث قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
  • اعرض حالة خدمتي وتاريخ الاستحقاق التالي
  • اعرض تفاصيل فاتورة باقة البروكسي لديّ
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

تشغيل الحسابات

لقد استخدمته لمدة 5+ سنوات وهذا وكيل رائع للعمل مع استخراج البيانات/الشبكات الاجتماعية وأي مشاريع أتمتة أخرى - دوران سريع IPs، لا يتم حظر جميع الوكلاء تقريبًا كما هو الحال في مقدمي الخدمات الآخرين وما إلى ذلك، كما أن دعم العملاء جيد جدًا.

synk.pitNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

كل شخص لديه حقه في الحرية، والآن أمتلكه أيضًا بسعر متواضع جدًا. منذ أن حصلت على اشتراك، لم تكن هناك أي مشكلة تتعلق بالسرعة أو عدم إمكانية الوصول، والآن يمكنني المشاركة في كل نشاط اجتماعي لأصدقائي في الخارج. علاوة على ذلك، لا يوجد حظر بالطبع) كان الإعداد سلسًا وسهلاً. دعم FineProxy سريع الاستجابة ومفيد للغاية.

Vadim Mikoyanالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

خدمة بروكسي رائعة! لديهم أنواع مختلفة من البروكسي، بما فيها العناوين المتناوبة من دون حد لحجم البيانات. أسعارهم معقولة ويوفرون خيارات الاستهداف الجغرافي. ويمكن الدفع بسهولة بالعملات المشفرة أو PayPal أو البطاقات.

Vladimir AkimkinSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.

Wowser BrowserTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

الحد الأدنى للطلبات

وكلاء جيدة، فحصها. لقد اشتريت حزمة IP كبيرة، كلها على قيد الحياة، وتعمل دون شكاوى. أكثر تكلفة من مزود آخر استخدمته من قبل، ولكن هنا جودة أفضل وعدد أكبر من العناوين. ومن الملائم أيضًا أن تتمكن من الدفع بالعملات المشفرة، وهذه أيضًا ميزة إضافية بالنسبة لي. عموما أنا راض.

VladimmirisDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

عناوين بروكسي ممتازة تعمل بدقة الساعة. أستخدمها منذ عام، وأعتمد عليها طوال الوقت، وأشتري 1,000 عنوان في كل مرة.

IvanTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
ما الفرق بين البروكسي الثابت والبروكسي اللاصق (Sticky)؟الثابت أدوم

البروكسي اللاصق (Sticky) يحتفظ بعنوان IP واحد لفترة محدودة — عادةً من 10 إلى 30 دقيقة — ثم يقوم بالتدوير. عندما ينتهي المؤقت، تحصل على عنوان جديد سواء أنهيت عملك أم لا. أما الثابت (Static) فلا يحتوي على مؤقت. عنوان الـ IP مثبّت طوال فترة الاشتراك. إذا كانت مهامك تستغرق بانتظام أكثر من نصف ساعة، فالبروكسي الثابت هو ما تحتاجه.

هل تستطيع المنصة اكتشاف تغيّر عنوان IP أثناء الجلسة؟نعم

نعم. تم إنشاء ملف تعريف ارتباط الجلسة بعنوان IP معين. وعندما يأتي الطلب التالي من عنوان مختلف، ترصد المنصة عدم التطابق. معظم المنصات تتعامل مع ذلك باعتباره نشاطًا مشبوهًا — يتم تسجيل خروجك، أو يُطلب منك إعادة التحقق، أو في بعض الحالات يتم تعليم الحساب. Reddit يذهب أبعد من ذلك ويفرض حظرًا خفيًا على الحسابات التي تغيّر عناوين IP بشكل متكرر.

بروكسي مخصص أم ISP — أيهما تختار؟ابدأ بالمخصص

إذا كان الموقع المستهدف لا يحظر عناوين مراكز البيانات تحديداً، فالبروكسيات المخصصة أرخص وبنفس مستوى الاستقرار. أما إذا كانت المنصة تتحقق من نوع الـ IP (وهو ما تفعله معظم منصات التواصل الاجتماعي)، فبروكسيات ISP تجتاز فحص العنوان السكني. ابدأ بالمخصص. وانتقل إلى ISP إذا واجهت حجباً.

كم عدد البروكسيات الثابتة المطلوبة لإدارة حسابات متعددة؟واحد لكل حساب

بروكسي واحد لكل حساب. 10 حسابات = 10 بروكسيات. مشاركة IP واحد بين عدة حسابات تزيد من احتمال ربط المنصة بينها. كل حساب يحتاج إلى عنوان ثابت خاص به.

هل يمكنني شراء بروكسي ثابت بعنوان IP ثابت واستخدامه لكل من HTTP و SOCKS5؟نعم

نعم. كل بروكسي من FineProxy يدعم HTTP و HTTPS و SOCKS5 على نفس عنوان IP. اختر البروتوكول الذي يناسب تطبيقك. بدون شراء منفصل.

الدليل

ثابت مقابل لاصق: الفرق الذي لا يشرحه أحد

4 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

اسأل خمسة مزوّدي بروكسي عن معنى “ثابت” وستحصل على ثلاث إجابات مختلفة. بعضهم يبيع بروكسيات متناوبة بجلسات ثابتة مدتها 30 دقيقة ويسمّيها “ثابتة.” وآخرون يستخدمون مصطلحَي “ثابت” و“مخصّص” كمرادفين. هذا الالتباس يكلّف المستخدمين أموالهم وحساباتهم.

إليك الملخص. الجلسة اللاصقة (Sticky) تحتفظ بعنوان IP واحد لفترة محددة — 10 دقائق، 30 دقيقة، أحياناً ساعة. عندما ينتهي المؤقت، تحصل على عنوان جديد. أما خادم البروكسي ذو الـ IP الثابت فيحتفظ بعنوان واحد طوال فترة الاشتراك. أيام، أسابيع، شهر كامل. بدون مؤقت، بدون تدوير، بدون تبديل مفاجئ في أسوأ لحظة ممكنة.

عبارة «أسوأ لحظة ممكنة» هي بيت القصيد. الناس لا يبحثون عن البروكسيات الثابتة لأنهم يستمتعون بقراءة أنواع البروكسي. بل يبحثون لأن شيئاً ما تعطّل.

ما الذي يحدث فعلًا عند تغيّر الـ IP

تخيّل أنك مسجّل الدخول في لوحة تحكم إعلانية وتُعدّل حملة. بعد خمس عشرة دقيقة، تنتهي الجلسة اللاصقة. نقرتك التالية تصدر من IP مختلف. المنصة ترى نفس ملف تعريف الجلسة (Session Cookie) قادماً من موقع جديد. هذا مؤشر كلاسيكي على اختراق الحساب — شخص آخر ربما سرق جلستك. يتم تسجيل خروجك. أحياناً تتلقى تنبيهاً أمنياً. وأحياناً يُقفل الحساب مؤقتاً.

أو تخيّل أنك تدير قوائم منتجات في متجر إلكتروني. ترفع صورة منتج، تعدّل الوصف، تضغط حفظ — وقد تغيّر الـ IP بين التعديل والحفظ. المنصة لا تُعالج الطلب. تبدأ من جديد.

Reddit يذهب أبعد من ذلك. أكّد مستخدمون على Hacker News أن Reddit يقوم بحظر خفي (Shadow Ban) للحسابات عندما يتغير الـ IP أكثر من مرة في اليوم. ليس حظراً صريحاً — بل تتوقف منشوراتك عن الظهور للآخرين فحسب. لن تعرف حتى أن ذلك حدث إلا إذا تحققت من متصفح مختلف.

هذه ليست حالات نادرة. إنها التجربة الاعتيادية لأي شخص يستخدم بروكسيات متناوبة أو لاصقة قصيرة المدة لمهام تتطلب استمرارية.

متى تحتاج إلى بروكسي ثابت ومتى لا تحتاجه

ليست كل مهمة تحتاج إلى عنوان ثابت. إذا كنت تقوم بسحب بيانات صفحات المنتجات، أو فحص ترتيب نتائج البحث، أو جمع بيانات عامة — فالبروكسيات المتناوبة أفضل. كل طلب يصدر من IP جديد يُبقي الكثافة منخفضة ويتجنب قيود المعدل المفروضة على العنوان الواحد.

البروكسي الثابت مهم حين تكون الهوية مهمة. حساب واحد، IP واحد، بدون تغييرات. حسابات التواصل الاجتماعي، الحسابات الإعلانية، متاجر الأسواق الإلكترونية، حسابات البريد الإلكتروني — أي منصة تبني ملفًا سلوكيًا مرتبطًا باتصالك. غيّر الـ IP وينهار الملف بالكامل.

الأمر مهم أيضاً لقوائم الـ IP المسموح بها (Allowlisting). كثير من واجهات API ولوحات التحكم وأدوات الشركاء تقبل الاتصالات فقط من عناوين مسجّلة مسبقاً. البروكسي المتناوب يفشل في التحقق كل مرة يتغير فيها العنوان. أما الثابت فيجتاز التحقق في كل مرة — لأن العنوان لا يتغير.

وهو مهم أيضًا لأي مهمة تستغرق أكثر من تحميل صفحة سريع. إرسال نماذج يستغرق 20 دقيقة. رفع فيديوهات. عمليات مجمّعة في لوحات الإدارة. عمليات دفع متعددة الخطوات. إذا استغرقت المهمة وقتًا أطول من نافذة الجلسة اللاصقة، فأنت بحاجة إلى عنوان يدوم أكثر منها.

ما الذي يقدمه FineProxy

خطّان من المنتجات، كلاهما ثابت فعليًا — يبقى عنوان IP ملكك طوال فترة الاشتراك:

بروكسيات مخصّصة — عناوين IPv4 من مراكز البيانات، حصرياً لك وحدك. لا أحد آخر على FineProxy أو أي خدمة أخرى يستخدمها طوال فترة اشتراكك. أفضل مزوّدي البروكسي الثابت بأسعار مناسبة يتقاضون $2-5/IP مقابل ذلك؛ وأسعار FineProxy تنافسية وكل عنوان IP يتضمّن نطاقاً ترددياً غير محدود.

بروكسيات ISP — عناوين IP سكنية من مزوّد خدمة إنترنت حقيقي، مستضافة على خوادمنا. نفس الاستقرار، لكن العنوان يظهر في WHOIS كتابع لمزوّد إنترنت استهلاكي. المنصات التي تحظر نطاقات مراكز البيانات تتعامل مع هذه العناوين بثقة أكبر.

كلاهما يدعم HTTP وHTTPS (شهادة SSL مستقلة لكل عنوان IP) وبروكسي SOCKS ثابت — SOCKS5 كامل مع UDP. نطاق ترددي غير محدود بسرعة تصل إلى 500 ميغابت/ثانية. مصادقة بربط عنوان IP، مع خيار اسم مستخدم/كلمة مرور عبر قناع شبكة فرعية /21.

نحن نمتلك الخوادم وعناوين IP. ليست مُعاد بيعها من مزوّد خارجي.