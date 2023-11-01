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Статические прокси

Фиксированный IPv4 для рекламных кабинетов и маркетплейсов: HTTP/HTTPS/SOCKS5 с UDP, безлимитная пропускная способность, аутентификация по привязке IP — без сброса сессий.

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БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

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Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Персональные прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомЛучший выборПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите один выделенный статический прокси в США
  • Экспортируйте список прокси в JSON
  • Обновите список разрешённых IP-адресов для моего прокси
  • Покажите статус и дату следующего платежа
  • Покажите данные счёта по тарифу прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Рабочие аккаунты

Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!

ZaraDieg, В прошлом годуК источнику

Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.

Aleksander123Dieg, Более 2 лет назадК источнику

Трафик без лимита

Отличный прокси-сервис! Здесь есть разные типы прокси, включая ротируемые без ограничения трафика. Цены доступные, есть геотаргетинг. Удобно платить криптовалютой, через PayPal или картами.

Vladimir AkimkinSaasHub, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Достойный сервис для тех, кто заботится о своей безопасности в интернете. Я пользуюсь им 10 дней и полностью доволен его скоростью. А самое приятное — за такую низкую цену нет никаких ограничений трафика.

Alex D.Внутренняя платформа FineProxyПереведено с английскогоК источнику

Минимальные заказы

Спасибо сервису за качественные прокси. работают . Все хорошо без срывов. долго искал качественные прокси. Хотелось бы побольше прокси за 19 долларов. Удачи в работе.

josedaniel.89Внутренняя платформа FineProxyК источнику

Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.

VladimirВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Чем статический прокси отличается от стики-сессий?Sticky держит один

Sticky держит один IP ограниченное время — обычно 10–30 минут — потом меняется. Когда таймер кончается, вы получаете новый адрес, готовы вы или нет. У статического прокси таймера нет. IP фиксирован на весь срок аренды. Если ваши задачи регулярно длятся дольше получаса — нужен именно статический.

Платформа может определить, что IP сменился в середине сессии?Да

Да. Cookie сессия создается с одного IP-адреса. Когда следующий запрос приходит с другого адреса, платформа видит несовпадение. Большинство расценивают это как подозрительную активность — разлогинивают, просят повторную верификацию, а иногда помечают аккаунт. Reddit идёт дальше и теневым баном наказывает аккаунты, у которых IP меняется слишком часто.

Выделенный или ISP — что выбрать?Если цель не

Если цель не блокирует датацентр адреса — выделенные прокси дешевле и так же стабильны. Если платформа проверяет тип IP (большинство соцсетей это делают) — ISP прокси проходят резидентную проверку. Начните с датацентра. Переходите на ISP, если столкнётесь с блокировками.

Сколько статических прокси нужно для нескольких аккаунтов?По одному на

По одному на аккаунт. 10 аккаунтов = 10 прокси. Один IP на несколько аккаунтов повышает риск, что платформа их свяжет. У каждого аккаунта должен быть свой постоянный адрес.

Можно использовать статический прокси и для HTTP, и для SOCKS5?Да

Да. Каждый прокси FineProxy поддерживает HTTP, HTTPS и SOCKS5 на одном IP. Выбирайте протокол под задачу. Отдельная покупка не нужна.

Гайд

Статический и стики-сессии: разница, которую никто не объясняет

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Спросите пять провайдеров прокси, что значит «статический», и получите три разных ответа. Одни продают ротируемые прокси с 30-минутными стики-сессиями и называют их «статическими». Другие используют «static» и «dedicated» как синонимы. Эта путаница стоит людям денег и аккаунтов.

Если коротко. Стики-сессия держит один IP на заданное время — 10 минут, 30 минут, иногда час. Когда таймер заканчивается, вы получаете новый адрес. Прокси статика — это один IP на весь срок аренды. Дни, недели, месяц. Без таймера, без ротации, без внезапной подмены в самый неподходящий момент.

Этот «неподходящий момент» — вся суть. Люди ищут статические прокси не потому, что им интересно читать про типы прокси. Они ищут, потому что что-то сломалось.

Что на самом деле ломается при смене IP

Вы залогинены в рекламный кабинет, настраиваете кампанию. Через пятнадцать минут стики-сессия истекает. Следующий клик идёт с другого IP. Платформа видит ту же cookie сессию, но с нового адреса. Это классический признак угона аккаунта — кто-то мог перехватить вашу сессию. Вас разлогинивает. Иногда приходит предупреждение о безопасности. Иногда аккаунт временно блокируется.

Или вы ведёте товарные карточки на маркетплейсе. Загрузили фото, отредактировали описание, нажали «сохранить» — а между редактированием и сохранением IP сменился. Платформа не обрабатывает запрос. Начинаете заново.

С Reddit ещё жёстче. Пользователи на Hacker News подтвердили: Reddit теневым баном наказывает аккаунты, у которых IP меняется чаще раза в день. Не жёсткий бан — ваши посты просто перестают показываться остальным. Вы даже не узнаете об этом, пока не проверите из другого браузера.

Это не крайние случаи. Это обычный опыт любого, кто использует ротационные или короткие сессии для задач, требующих постоянной сессии.

Когда нужен статический, а когда нет

Не каждой задаче нужен фиксированный адрес. Парсите товарные страницы, проверяете позиции в поиске, собираете открытые данные — ротационные прокси подойдут лучше. Каждый запрос с нового IP снижает плотность и обходит ограничения на адрес.

Статика нужна там, где важна идентичность. Один аккаунт — один IP — без изменений. Соцсети, рекламные аккаунты, магазины на маркетплейсах, почтовые ящики — всё, где платформа строит поведенческий профиль, привязанный к вашему подключению. Сменили IP — профиль ломается.

Ещё статика нужна для IP авторизации. Многие API, дашборды и партнёрские инструменты принимают подключения только с заранее зарегистрированных адресов. Ротационный прокси проваливает проверку при каждой смене адреса. Статический проходит всегда.

И это критично для любых задач, которые длятся дольше простой загрузки страницы: отправки форм, занимающей 20 минут, загрузки видео, массовых операций в админ-панелях или многошаговых оформлений заказов. Если задача выходит за пределы времени стики-сессии, вам нужен IP-адрес, который сохраняется на протяжении всей работы.

Что предлагает FineProxy

Два продукта, оба по-настоящему статические — IP остаётся вашим на весь срок аренды:

Приватные прокси — датацентр IPv4, эксклюзивно ваш. Никто другой на FineProxy или любом другом сервисе не использует его, пока вы арендуете. Постоянные статичные прокси с безлимитным трафиком на каждом IP.

ISP прокси — резидентный IP от реального интернет-провайдера, размещённый на наших серверах. Та же стабильность, но адрес в WHOIS ведёт к домашнему провайдеру интернета. Платформы, которые помечают датацентр диапазоны, относятся к ним с большим доверием.

Оба поддерживают HTTP, HTTPS (индивидуальный SSL-сертификат на IP) и SOCKS5 с полной поддержкой UDP. Безлимитный трафик, до 500 Мбит/с. Привязка по IP с опциональным логином/паролем по маске подсети /21.

Мы владеем серверами и IP-адресами. Не перепродаём из чужого пула.