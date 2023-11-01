Спросите пять провайдеров прокси, что значит «статический», и получите три разных ответа. Одни продают ротируемые прокси с 30-минутными стики-сессиями и называют их «статическими». Другие используют «static» и «dedicated» как синонимы. Эта путаница стоит людям денег и аккаунтов.
Если коротко. Стики-сессия держит один IP на заданное время — 10 минут, 30 минут, иногда час. Когда таймер заканчивается, вы получаете новый адрес. Прокси статика — это один IP на весь срок аренды. Дни, недели, месяц. Без таймера, без ротации, без внезапной подмены в самый неподходящий момент.
Этот «неподходящий момент» — вся суть. Люди ищут статические прокси не потому, что им интересно читать про типы прокси. Они ищут, потому что что-то сломалось.
Что на самом деле ломается при смене IP
Вы залогинены в рекламный кабинет, настраиваете кампанию. Через пятнадцать минут стики-сессия истекает. Следующий клик идёт с другого IP. Платформа видит ту же cookie сессию, но с нового адреса. Это классический признак угона аккаунта — кто-то мог перехватить вашу сессию. Вас разлогинивает. Иногда приходит предупреждение о безопасности. Иногда аккаунт временно блокируется.
Или вы ведёте товарные карточки на маркетплейсе. Загрузили фото, отредактировали описание, нажали «сохранить» — а между редактированием и сохранением IP сменился. Платформа не обрабатывает запрос. Начинаете заново.
С Reddit ещё жёстче. Пользователи на Hacker News подтвердили: Reddit теневым баном наказывает аккаунты, у которых IP меняется чаще раза в день. Не жёсткий бан — ваши посты просто перестают показываться остальным. Вы даже не узнаете об этом, пока не проверите из другого браузера.
Это не крайние случаи. Это обычный опыт любого, кто использует ротационные или короткие сессии для задач, требующих постоянной сессии.
Когда нужен статический, а когда нет
Не каждой задаче нужен фиксированный адрес. Парсите товарные страницы, проверяете позиции в поиске, собираете открытые данные — ротационные прокси подойдут лучше. Каждый запрос с нового IP снижает плотность и обходит ограничения на адрес.
Статика нужна там, где важна идентичность. Один аккаунт — один IP — без изменений. Соцсети, рекламные аккаунты, магазины на маркетплейсах, почтовые ящики — всё, где платформа строит поведенческий профиль, привязанный к вашему подключению. Сменили IP — профиль ломается.
Ещё статика нужна для IP авторизации. Многие API, дашборды и партнёрские инструменты принимают подключения только с заранее зарегистрированных адресов. Ротационный прокси проваливает проверку при каждой смене адреса. Статический проходит всегда.
И это критично для любых задач, которые длятся дольше простой загрузки страницы: отправки форм, занимающей 20 минут, загрузки видео, массовых операций в админ-панелях или многошаговых оформлений заказов. Если задача выходит за пределы времени стики-сессии, вам нужен IP-адрес, который сохраняется на протяжении всей работы.
Что предлагает FineProxy
Два продукта, оба по-настоящему статические — IP остаётся вашим на весь срок аренды:
Приватные прокси — датацентр IPv4, эксклюзивно ваш. Никто другой на FineProxy или любом другом сервисе не использует его, пока вы арендуете. Постоянные статичные прокси с безлимитным трафиком на каждом IP.
ISP прокси — резидентный IP от реального интернет-провайдера, размещённый на наших серверах. Та же стабильность, но адрес в WHOIS ведёт к домашнему провайдеру интернета. Платформы, которые помечают датацентр диапазоны, относятся к ним с большим доверием.
Оба поддерживают HTTP, HTTPS (индивидуальный SSL-сертификат на IP) и SOCKS5 с полной поддержкой UDP. Безлимитный трафик, до 500 Мбит/с. Привязка по IP с опциональным логином/паролем по маске подсети /21.
Мы владеем серверами и IP-адресами. Не перепродаём из чужого пула.