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Proxy estático

IPv4 fijo para cuentas publicitarias y marketplaces: HTTP/HTTPS/SOCKS5 con UDP, ancho de banda ilimitado, autenticación por vinculación de IP — sin reinicios de sesión.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosRecomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar un proxy estático dedicado en los Estados Unidos
  • Exportar mi lista de proxy como JSON
  • Actualizar la lista blanca de IP de mi servicio de proxies
  • Mostrar el estado y la próxima fecha de vencimiento de mi servicio
  • Mostrar los detalles de la factura para mi plan proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Cuentas corrientes

He sido utilizado durante 5+ años y este es un gran proxies para trabajar con el raspado de datos/redes sociales y cualquier otro proyecto de automatización - IPs de rotación rápida, casi todos los proxies no están bloqueados como en otros proveedores, etc. También el servicio de atención al cliente es bastante bueno.

synk.pitNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Todo el mundo tiene derecho a la libertad y ahora yo también la tengo a un precio muy modesto. Desde que tengo una suscripción no había ningún problema de velocidad o inaccesibilidad y ahora puedo participar en todas las actividades sociales de mis amigos en el extranjero. Por otra parte, no hay prohibiciones, por supuesto) La instalación fue fácil y sin problemas. El soporte FineProxy es muy sensible y útil.

Vadim MikoyanPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

¡Un servicio de proxies estupendo! Tienen diferentes tipos de proxies, incluidos proxies rotativos sin límite de tráfico. Ofrecen precios asequibles y opciones de segmentación geográfica. Es fácil pagar con criptomonedas, PayPal o tarjetas.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.

Wowser BrowserTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

Mínimos de pedido

Buenos proxies, comprobado. Compré un paquete grande de IP, todos están vivos, trabajan sin quejas. Más caro que otro proveedor que usé antes, pero aquí hay mejor calidad y un mayor número de direcciones. Y también es conveniente que se puede pagar con cripto, para mí esto es también un plus. En general estoy satisfecho.

VladimmirisDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Proxies excelentes que funcionan como un reloj. Llevo un año usándolos, los uso constantemente y compro 1.000 cada vez.

IvanTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Cuál es la diferencia entre un proxy estático y uno sticky?Estáticos duran más

El sticky mantiene una IP durante un tiempo limitado —generalmente de 10 a 30 minutos— y luego rota. Cuando se agota el temporizador, recibe una nueva dirección, haya terminado o no. El estático no tiene temporizador. La IP permanece fija durante todo el período de alquiler. Si sus tareas suelen durar más de media hora, lo que necesita es un proxy estático.

¿Puede una plataforma detectar que mi IP cambia a mitad de sesión?

Sí. La cookie de sesión se creó con una IP. Cuando la siguiente solicitud llega desde una dirección diferente, la plataforma detecta una discrepancia. La mayoría lo considera sospechoso: le cierran la sesión, le piden que se verifique de nuevo o, en algunos casos, marcan la cuenta. Reddit va más allá y aplica shadow-ban a las cuentas que cambian de IP con demasiada frecuencia.

¿Dedicado o ISP? ¿Cuál elegir?Comience con dedicado

Si el sitio objetivo no bloquea específicamente direcciones de datacenter, los proxies dedicados son más baratos y igual de estables. Si la plataforma verifica el tipo de IP (como la mayoría de las redes sociales), los proxies ISP superan la verificación residencial. Empiece con dedicados. Cambie a ISP si encuentra bloqueos.

¿Cuántos proxies estáticos necesito para múltiples cuentas?Una por cuenta

Uno por cuenta. 10 cuentas = 10 proxies. Compartir una misma IP entre varias cuentas aumenta la probabilidad de que la plataforma las vincule. Cada cuenta necesita su propia dirección fija.

¿Puedo comprar un proxy estático con IP estática y usarlo tanto para HTTP como para SOCKS5?

Sí. Todos los proxies de FineProxy admiten HTTP, HTTPS y SOCKS5 en la misma IP. Elija el protocolo que necesite su aplicación. Sin compras adicionales.

Guía

Estático vs. Sticky: la diferencia que nadie explica

4 min leedEquipo de red FineProxy

Pregunte a cinco proveedores de proxies qué significa “estático” y obtendrá tres respuestas diferentes. Algunos venden proxies rotativos con sesiones sticky de 30 minutos y los llaman “estáticos”. Otros usan “estático” y “dedicado” indistintamente. Esa confusión le cuesta dinero y cuentas a la gente.

La versión resumida esta. Una sesión sticky mantiene una IP durante un período determinado: 10 minutos, 30 minutos, a veces una hora. Cuando se agota el temporizador, recibe una nueva dirección. Un servidor proxy con IP estática mantiene la misma IP durante todo el período de alquiler. Días, semanas, un mes. Sin temporizador, sin rotación, sin cambios inesperados en el peor momento posible.

Ese “peor momento posible” es precisamente el punto. La gente no busca proxies estáticos porque disfrute leyendo sobre tipos de proxy. Los busca porque algo dejó de funcionar.

Qué sale mal realmente cuando la IP cambia

Estás conectado a un panel de anuncios, ajustando una campaña. Quince minutos después, la sesión sticky expira. Tu siguiente clic llega desde una IP diferente. La plataforma detecta la misma cookie de sesión proveniente de una nueva ubicación. Eso es un indicador de manual de compromiso de cuenta — alguien podría haber robado tu sesión. Te desconectan. A veces recibes una alerta de seguridad. A veces la cuenta se bloquea temporalmente.

O estás gestionando listados en un marketplace. Subes la foto de un producto, editas la descripción, pulsas guardar — y la IP cambió entre la edición y el guardado. La plataforma no lo procesa. Empiezas de nuevo.

Reddit va más allá. Usuarios en Hacker News confirmaron que Reddit aplica shadow-ban a cuentas cuando la IP cambia más de una vez al día. No es un baneo directo — tus publicaciones simplemente dejan de aparecer para los demás. Ni siquiera te enteras hasta que lo verificas desde otro navegador.

No son casos excepcionales. Es la experiencia habitual de cualquiera que use proxies rotativos o con sticky de corta duración para tareas que requieren continuidad.

Cuándo necesitas un proxy estático y cuándo no

No todas las tareas necesitan una dirección fija. Si estás scrapeando páginas de productos, verificando rankings de búsqueda o recopilando datos públicos, los proxies rotativos son mejores. Cada solicitud desde una IP nueva mantiene la densidad baja y evita los límites de tasa por dirección.

Lo estático importa cuando la identidad importa. Una cuenta, una IP, sin cambios. Perfiles de redes sociales, cuentas publicitarias, tiendas en marketplaces, cuentas de correo — cualquier cosa donde la plataforma construya un perfil de comportamiento vinculado a tu conexión. Cambias la IP y el perfil se rompe.

También importa para el allowlisting de IP. Muchas APIs, paneles de control y herramientas de socios solo aceptan conexiones desde direcciones preregistradas. Un proxy rotativo falla la verificación cada vez que cambia la dirección. Uno estático la pasa siempre porque no cambia.

Y es fundamental para cualquier operación que dure más que una carga rápida de página. Envíos de formularios que llevan 20 minutos. Subidas de vídeo. Operaciones masivas en paneles de administración. Checkouts de múltiples pasos. Si la tarea dura más que la ventana de una sesión sticky, necesitas una dirección que la supere.

Qué ofrece FineProxy

Dos líneas de producto, ambas genuinamente estáticas — la IP es tuya durante todo el período de alquiler:

Proxies dedicados — IPv4 de datacenter, exclusivamente suyos. Nadie más en FineProxy ni en ningún otro servicio los utiliza mientras usted los alquila. Los mejores proveedores de proxies estáticos económicos cobran entre $2 y $5/IP por esto; los precios de FineProxy son competitivos y cada IP incluye ancho de banda ilimitado.

Proxies ISP — IP residencial de un proveedor de servicios de Internet real, alojada en nuestros servidores. La misma estabilidad, pero la dirección se rastrea hasta un ISP doméstico en WHOIS. Las plataformas que bloquean rangos de datacenter tratan estas IP con mayor confianza.

Ambos admiten HTTP, HTTPS (certificado SSL individual por IP) y proxy estático SOCKS — SOCKS5 completo con UDP. Ancho de banda ilimitado, hasta 500 Mbps. Autenticación mediante vinculación de IP, con opción de usuario/contraseña sobre una máscara de subred /21.

Somos propietarios de los servidores y las IP. No se revenden desde un pool de terceros.