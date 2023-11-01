Proxy estático

Pregunte a cinco proveedores de proxies qué significa “estático” y obtendrá tres respuestas diferentes. Algunos venden proxies rotativos con sesiones sticky de 30 minutos y los llaman “estáticos”. Otros usan “estático” y “dedicado” indistintamente. Esa confusión le cuesta dinero y cuentas a la gente.

La versión resumida esta. Una sesión sticky mantiene una IP durante un período determinado: 10 minutos, 30 minutos, a veces una hora. Cuando se agota el temporizador, recibe una nueva dirección. Un servidor proxy con IP estática mantiene la misma IP durante todo el período de alquiler. Días, semanas, un mes. Sin temporizador, sin rotación, sin cambios inesperados en el peor momento posible.

Ese “peor momento posible” es precisamente el punto. La gente no busca proxies estáticos porque disfrute leyendo sobre tipos de proxy. Los busca porque algo dejó de funcionar.

Qué sale mal realmente cuando la IP cambia

Estás conectado a un panel de anuncios, ajustando una campaña. Quince minutos después, la sesión sticky expira. Tu siguiente clic llega desde una IP diferente. La plataforma detecta la misma cookie de sesión proveniente de una nueva ubicación. Eso es un indicador de manual de compromiso de cuenta — alguien podría haber robado tu sesión. Te desconectan. A veces recibes una alerta de seguridad. A veces la cuenta se bloquea temporalmente.

O estás gestionando listados en un marketplace. Subes la foto de un producto, editas la descripción, pulsas guardar — y la IP cambió entre la edición y el guardado. La plataforma no lo procesa. Empiezas de nuevo.

Reddit va más allá. Usuarios en Hacker News confirmaron que Reddit aplica shadow-ban a cuentas cuando la IP cambia más de una vez al día. No es un baneo directo — tus publicaciones simplemente dejan de aparecer para los demás. Ni siquiera te enteras hasta que lo verificas desde otro navegador.

No son casos excepcionales. Es la experiencia habitual de cualquiera que use proxies rotativos o con sticky de corta duración para tareas que requieren continuidad.

Cuándo necesitas un proxy estático y cuándo no

No todas las tareas necesitan una dirección fija. Si estás scrapeando páginas de productos, verificando rankings de búsqueda o recopilando datos públicos, los proxies rotativos son mejores. Cada solicitud desde una IP nueva mantiene la densidad baja y evita los límites de tasa por dirección.

Lo estático importa cuando la identidad importa. Una cuenta, una IP, sin cambios. Perfiles de redes sociales, cuentas publicitarias, tiendas en marketplaces, cuentas de correo — cualquier cosa donde la plataforma construya un perfil de comportamiento vinculado a tu conexión. Cambias la IP y el perfil se rompe.

También importa para el allowlisting de IP. Muchas APIs, paneles de control y herramientas de socios solo aceptan conexiones desde direcciones preregistradas. Un proxy rotativo falla la verificación cada vez que cambia la dirección. Uno estático la pasa siempre porque no cambia.

Y es fundamental para cualquier operación que dure más que una carga rápida de página. Envíos de formularios que llevan 20 minutos. Subidas de vídeo. Operaciones masivas en paneles de administración. Checkouts de múltiples pasos. Si la tarea dura más que la ventana de una sesión sticky, necesitas una dirección que la supere.

Qué ofrece FineProxy

Dos líneas de producto, ambas genuinamente estáticas — la IP es tuya durante todo el período de alquiler:

Proxies dedicados — IPv4 de datacenter, exclusivamente suyos. Nadie más en FineProxy ni en ningún otro servicio los utiliza mientras usted los alquila. Los mejores proveedores de proxies estáticos económicos cobran entre $2 y $5/IP por esto; los precios de FineProxy son competitivos y cada IP incluye ancho de banda ilimitado.

Proxies ISP — IP residencial de un proveedor de servicios de Internet real, alojada en nuestros servidores. La misma estabilidad, pero la dirección se rastrea hasta un ISP doméstico en WHOIS. Las plataformas que bloquean rangos de datacenter tratan estas IP con mayor confianza.

Ambos admiten HTTP, HTTPS (certificado SSL individual por IP) y proxy estático SOCKS — SOCKS5 completo con UDP. Ancho de banda ilimitado, hasta 500 Mbps. Autenticación mediante vinculación de IP, con opción de usuario/contraseña sobre una máscara de subred /21.