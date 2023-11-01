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Statické proxy

Fixní IPv4 pro reklamní účty a marketplace: HTTP/HTTPS/SOCKS5 s UDP, neomezená šířka pásma, autentizace vazbou na IP — žádné resetování relací.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéDoporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte jedno vyhrazené statické proxy ve Spojených státech
  • Exportujte můj seznam proxy jako JSON
  • Aktualizujte seznam povolených IP adres u mé proxy služby
  • Zobrazte stav a termín příští platby mé služby
  • Zobrazte detaily faktury k mému proxy tarifu
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Správa účtů

Používám je už více než 5 let a jsou to skvělé proxy pro práci s získáváním dat z sociálních sítí a dalších automatizovaných projektů rychlé rotační IP, téměř všechny proxy nejsou blokované jako u jiných poskytovatelů atd. Zákaznická podpora je také docela dobrý.

synk.pitNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Každý má právo na svobodu a nyní ji mám i já, navíc za velmi přijatelnou cenu. Od zakoupení předplatného jsem neměl žádné problémy s rychlostí ani dostupností a mohu se účastnit všech online aktivit svých přátel v zahraničí. Žádné blokování mě samozřejmě neomezuje. Nastavení proběhlo snadno a bez problémů. Technická podpora FineProxy reaguje rychle a je velmi ochotná.

Vadim MikoyanInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Skvělá proxy služba! Nabízí různé typy proxy, včetně rotujících bez omezení datového provozu. Mají dostupné ceny a možnosti geografického cílení. Snadno lze platit kryptoměnami, přes PayPal nebo kartami.

Vladimir AkimkinSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.

Wowser BrowserTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Minimální objednávky

Dobré proxy, ověřené. Koupil jsem velké IP. Všechny fungují bez problémů. Je dražší než u jiného dodavatele, který jsem použil předtím, ale tady je lepší kvalita a větší počet adres. A je také pohodlné, že můžete platit kryptoměnou, což je pro mě také plus. Celkově jsem spokojený.

VladimmirisDieg, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Vynikající proxy, které fungují jako hodinky. Používám je už rok, využívám je neustále a kupuji jich po 1 000.

IvanTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Jaký je rozdíl mezi statickou a sticky proxy?Statické vydrží déle

Sticky udrží jednu IP po omezenou dobu — obvykle 10 až 30 minut — a poté ji změní. Jakmile čas vyprší, dostanete novou adresu, ať už jste s prací hotovi, nebo ne. Static žádný časovač nemá. IP adresa zůstává stejná po celou dobu pronájmu. Pokud vaše úlohy pravidelně trvají déle než půl hodiny, potřebujete statickou proxy.

Pozná platforma, když se mi IP změní uprostřed relace?Ano

Ano. Session cookie bylo vytvořeno s jednou IP. Když další požadavek přijde z jiné adresy, platforma zaznamená nesoulad. Většina to vyhodnotí jako podezřelé — budete odhlášeni, vyzváni k opětovnému ověření, nebo v některých případech dojde k označení účtu. Reddit jde ještě dál a shadow-banuje účty, které mění IP příliš často.

Dedikovaná nebo ISP — co zvolit?Začněte vyhrazenými

Pokud cílová platforma konkrétně neblokuje adresy z datacenter, dedikované proxy jsou levnější a stejně stabilní. Pokud platforma kontroluje typ IP (většina sociálních sítí to dělá), ISP proxy projdou kontrolou jako rezidenční. Začněte s dedikovanými. Na ISP přejděte, pokud narazíte na blokace.

Kolik statických proxy potřebuji pro více účtů?Jedna na účet

Jednu na účet. 10 účtů = 10 proxy. Sdílení jedné IP mezi účty zvyšuje riziko, že je platforma propojí. Každý účet potřebuje svou vlastní pevnou adresu.

Mohu si koupit statickou proxy se statickou IP a používat ji pro HTTP i SOCKS5?Ano

Ano. Každá proxy od FineProxy podporuje HTTP, HTTPS a SOCKS5 na stejné IP. Zvolte protokol, který vaše aplikace vyžaduje. Žádný samostatný nákup není potřeba.

Průvodce

Statická vs. sticky: rozdíl, který nikdo pořádně nevysvětluje

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Zeptejte se pěti poskytovatelů proxy, co znamená “statická”, a dostanete tři různé odpovědi. Někteří prodávají rotující proxy s 30minutovými sticky relacemi a nazývají je “statické”. Jiní používají “statická” a “dedikovaná” jako synonyma. Tento zmatek stojí lidi peníze i účty.

Zde je to ve zkratce. Sticky relace udržuje jednu IP po stanovený časový úsek — 10 minut, 30 minut, někdy hodinu. Když čas vyprší, dostanete novou adresu. Statický IP proxy server udržuje jednu IP po celou dobu pronájmu. Dny, týdny, měsíc. Žádný časovač, žádná rotace, žádná nečekaná výměna v tom nejhorším možném okamžiku.

A právě ten “nejhorší možný okamžik” je klíčový. Lidé nevyhledávají statické proxy proto, že by je bavilo číst si o typech proxy. Vyhledávají je proto, že se jim něco rozbilo.

Co se ve skutečnosti stane, když se IP změní

Jste přihlášeni v reklamním dashboardu a upravujete kampaň. Po patnácti minutách vyprší sticky relace. Vaše další kliknutí přijde z jiné IP. Platforma vidí stejné session cookie přicházející z nové lokace. To je učebnicový příznak kompromitace účtu — někdo mohl ukrást vaši relaci. Budete odhlášeni. Někdy dostanete bezpečnostní upozornění. Někdy dojde k dočasnému zablokování účtu.

Nebo spravujete nabídky na marketplace. Nahrajete fotku produktu, upravíte popis, kliknete na uložit — a IP se mezi úpravou a uložením změnila. Platforma to nezpracuje. Začínáte znovu.

Reddit jde ještě dál. Uživatelé na Hacker News potvrdili, že Reddit stínově banuje účty, když se IP změní víc než jednou denně. Není to tvrdý ban — vaše příspěvky prostě přestanou být viditelné pro ostatní. Ani nevíte, že se to stalo, dokud to nezkontrolujete z jiného prohlížeče.

To nejsou okrajové případy. Je to běžná zkušenost každého, kdo používá rotující nebo krátkodobě přilepené proxy pro úlohy vyžadující kontinuitu.

Kdy potřebujete statické proxy a kdy ne

Ne každá úloha vyžaduje pevnou adresu. Pokud scrapujete produktové stránky, kontrolujete pozice ve vyhledávání nebo sbíráte veřejná data — rotující proxy jsou lepší volba. Každý požadavek z nové IP udržuje hustotu nízko a vyhýbá se rate limitům na jednu adresu.

Statické proxy jsou důležité tam, kde záleží na identitě. Jeden účet, jedna IP, žádné změny. Profily na sociálních sítích, reklamní účty, obchody na marketplace, e-mailové účty — cokoli, kde platforma buduje behaviorální profil navázaný na vaše připojení. Změníte IP a profil se rozbije.

Důležité je to také pro IP allowlisting. Řada API, dashboardů a partnerských nástrojů přijímá připojení pouze z předem registrovaných adres. Rotující proxy neprojde kontrolou pokaždé, když se adresa změní. Statická proxy projde vždy, protože se nemění.

A záleží na tom i u čehokoli, co trvá déle než rychlé načtení stránky. Odeslání formulářů, které zabere 20 minut. Nahrávání videí. Hromadné operace v administračních panelech. Vícekrokové objednávky. Pokud úloha trvá déle než okno sticky session, potřebujete adresu, která ji přežije.

Co nabízí FineProxy

Dvě produktové řady, obě skutečně statické — IP zůstává vaše po celou dobu pronájmu:

Dedikované proxy — datacentrová IPv4, exkluzivně vaše. Nikdo jiný na FineProxy ani žádné jiné službě ji nepoužívá, dokud si ji pronajímáte. Nejlepší levní poskytovatelé statických proxy si za to účtují 2–5 $/IP; ceny FineProxy jsou konkurenceschopné a každá IP zahrnuje neomezený přenos dat.

ISP proxy — rezidenční IP od skutečného poskytovatele internetových služeb, hostované našich serverech. Stejná stabilita, ale adresa ve WHOIS vede k běžnému ISP. Platformy, které blokují rozsahy datacenter, těmto adresám důvěřují mnohem více.

Obě řady podporují HTTP, HTTPS (individuální SSL certifikát pro každou IP) a statické SOCKS proxy — plný SOCKS5 s UDP. Neomezený přenos dat, rychlost až 500 Mbps. Autentizace vazbou na IP s volitelným přihlášením jménem/heslem přes masku podsítě /21.

Servery i IP adresy vlastníme. Neprodáváme je z poolu třetí strany.