Zeptejte se pěti poskytovatelů proxy, co znamená “statická”, a dostanete tři různé odpovědi. Někteří prodávají rotující proxy s 30minutovými sticky relacemi a nazývají je “statické”. Jiní používají “statická” a “dedikovaná” jako synonyma. Tento zmatek stojí lidi peníze i účty.
Zde je to ve zkratce. Sticky relace udržuje jednu IP po stanovený časový úsek — 10 minut, 30 minut, někdy hodinu. Když čas vyprší, dostanete novou adresu. Statický IP proxy server udržuje jednu IP po celou dobu pronájmu. Dny, týdny, měsíc. Žádný časovač, žádná rotace, žádná nečekaná výměna v tom nejhorším možném okamžiku.
A právě ten “nejhorší možný okamžik” je klíčový. Lidé nevyhledávají statické proxy proto, že by je bavilo číst si o typech proxy. Vyhledávají je proto, že se jim něco rozbilo.
Co se ve skutečnosti stane, když se IP změní
Jste přihlášeni v reklamním dashboardu a upravujete kampaň. Po patnácti minutách vyprší sticky relace. Vaše další kliknutí přijde z jiné IP. Platforma vidí stejné session cookie přicházející z nové lokace. To je učebnicový příznak kompromitace účtu — někdo mohl ukrást vaši relaci. Budete odhlášeni. Někdy dostanete bezpečnostní upozornění. Někdy dojde k dočasnému zablokování účtu.
Nebo spravujete nabídky na marketplace. Nahrajete fotku produktu, upravíte popis, kliknete na uložit — a IP se mezi úpravou a uložením změnila. Platforma to nezpracuje. Začínáte znovu.
Reddit jde ještě dál. Uživatelé na Hacker News potvrdili, že Reddit stínově banuje účty, když se IP změní víc než jednou denně. Není to tvrdý ban — vaše příspěvky prostě přestanou být viditelné pro ostatní. Ani nevíte, že se to stalo, dokud to nezkontrolujete z jiného prohlížeče.
To nejsou okrajové případy. Je to běžná zkušenost každého, kdo používá rotující nebo krátkodobě přilepené proxy pro úlohy vyžadující kontinuitu.
Kdy potřebujete statické proxy a kdy ne
Ne každá úloha vyžaduje pevnou adresu. Pokud scrapujete produktové stránky, kontrolujete pozice ve vyhledávání nebo sbíráte veřejná data — rotující proxy jsou lepší volba. Každý požadavek z nové IP udržuje hustotu nízko a vyhýbá se rate limitům na jednu adresu.
Statické proxy jsou důležité tam, kde záleží na identitě. Jeden účet, jedna IP, žádné změny. Profily na sociálních sítích, reklamní účty, obchody na marketplace, e-mailové účty — cokoli, kde platforma buduje behaviorální profil navázaný na vaše připojení. Změníte IP a profil se rozbije.
Důležité je to také pro IP allowlisting. Řada API, dashboardů a partnerských nástrojů přijímá připojení pouze z předem registrovaných adres. Rotující proxy neprojde kontrolou pokaždé, když se adresa změní. Statická proxy projde vždy, protože se nemění.
A záleží na tom i u čehokoli, co trvá déle než rychlé načtení stránky. Odeslání formulářů, které zabere 20 minut. Nahrávání videí. Hromadné operace v administračních panelech. Vícekrokové objednávky. Pokud úloha trvá déle než okno sticky session, potřebujete adresu, která ji přežije.
Co nabízí FineProxy
Dvě produktové řady, obě skutečně statické — IP zůstává vaše po celou dobu pronájmu:
Dedikované proxy — datacentrová IPv4, exkluzivně vaše. Nikdo jiný na FineProxy ani žádné jiné službě ji nepoužívá, dokud si ji pronajímáte. Nejlepší levní poskytovatelé statických proxy si za to účtují 2–5 $/IP; ceny FineProxy jsou konkurenceschopné a každá IP zahrnuje neomezený přenos dat.
ISP proxy — rezidenční IP od skutečného poskytovatele internetových služeb, hostované našich serverech. Stejná stabilita, ale adresa ve WHOIS vede k běžnému ISP. Platformy, které blokují rozsahy datacenter, těmto adresám důvěřují mnohem více.
Obě řady podporují HTTP, HTTPS (individuální SSL certifikát pro každou IP) a statické SOCKS proxy — plný SOCKS5 s UDP. Neomezený přenos dat, rychlost až 500 Mbps. Autentizace vazbou na IP s volitelným přihlášením jménem/heslem přes masku podsítě /21.
Servery i IP adresy vlastníme. Neprodáváme je z poolu třetí strany.