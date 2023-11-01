NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

静态代理

为广告账户和电商平台打造的固定 IPv4：支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5（含 UDP），无限带宽，IP 绑定认证——无会话中断。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 独享.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用本页推荐独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买一个 dedicated static proxy 位于 美国
  • 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
  • 更新 IP 白名单 用于 我的 代理服务
  • 显示我的服务状态和下次到期日期
  • 显示 发票详情 用于 我的 代理套餐
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

运行账户

我用了5+年，这是处理数据抓取/社交网络和其他自动化项目的好代理——IP快速轮换，几乎所有代理都不像其他供应商那样被屏蔽，客户支持也相当不错。

synk.pitNorton Safe Web, 去年译自英语来源

每个人都有自由的权利，现在我也拥有了，价格非常低廉。自从我订阅了，就没有速度或无法访问的问题，现在我可以参与国外朋友的所有社交活动。而且，当然没有封禁）设置过程很顺利也很简单。FineProxy客服响应迅速且乐于助人。

Vadim MikoyanFineProxy 内部平台译自英语来源

流量永不限量

很棒的代理服务！他们提供不同类型的代理，包括不限流量的轮换代理。价格实惠，还有地理定位选项。可以用加密货币、PayPal或银行卡轻松付款。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2 年多前译自英语来源

价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年译自英语来源

最低订单

好的代理，已确认。我买了一个大IP包，都还活着，工作正常，没有抱怨。比我之前用过的另一个服务商贵一些，但这里的质量更好，地址也更多。而且可以用加密货币支付也很方便，对我来说这也是个优点。总体来说我很满意。

VladimmirisDieg, 2 年多前译自英语来源

非常出色的代理，运行得像钟表一样稳定。我已经使用了一年，一直都在用，每次购买1,000个。

IvanTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
静态代理和粘性会话代理有什么区别？静态代理更持久

粘性会话在有限时间内保持同一个 IP——通常为 10 到 30 分钟——然后自动轮换。计时结束后，无论您的任务是否完成，都会分配一个新地址。静态代理则没有计时器，IP 在整个租用期间保持不变。如果您的工作流程经常需要运行超过半小时，静态代理才是您真正需要的。

平台能检测到会话中途 IP 变更吗？可以

会的。会话 Cookie 是在某个 IP 下创建的。当下一次请求来自不同地址时，平台会检测到不匹配。大多数平台会将此视为可疑行为——您可能被强制登出、要求重新验证，甚至账号被标记。Reddit 更为严格，会对频繁更换 IP 的账号进行影子封禁。

独享代理还是 ISP 代理——该选哪个？优先独享代理

如果目标网站没有专门屏蔽数据中心地址，独享代理更便宜且同样稳定。如果平台会检查 IP 类型（大多数社交媒体都会），ISP 代理可以通过住宅 IP 检测。建议先从独享代理开始，如果遇到封锁再切换到 ISP 代理。

多账号运营需要多少个静态代理？每个账号一个

一个账号对应一个代理。10 个账号 = 10 个代理。多个账号共用一个 IP 会增加平台将它们关联起来的风险。每个账号都需要独立的固定地址。

我可以购买静态代理，同时用于 HTTP 和 SOCKS5 吗？可以

可以。FineProxy 的每个代理都在同一 IP 上支持 HTTP、HTTPS 和 SOCKS5。根据您的应用需求选择协议即可，无需额外购买。

指南

静态代理 vs. 粘性会话：没人讲清楚的区别

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

去问五家代理服务商「静态」是什么意思，您大概率会得到三个不同的答案。有些卖的是 30 分钟粘性会话的动态代理，却称之为「静态」。还有些把「静态」和「独享」混为一谈。这种混乱让用户白花钱，甚至丢掉账号。

简单来说：粘性会话在设定的时间窗口内保持同一个 IP——10 分钟、30 分钟，有时一小时。计时结束后，系统会分配新地址。而静态代理IP服务器则在整个租用期间保持同一个 IP，可以是数天、数周甚至一个月。没有计时器，没有轮换，不会在最关键的时刻突然换 IP。

「最糟糕的时刻」恰恰就是关键所在。人们搜索静态代理，并不是因为喜欢研究代理类型，而是因为某些东西出了问题。

IP 变更到底会引发什么问题

您正在广告后台调整投放计划。十五分钟后，粘性会话过期。您的下一次点击来自不同的 IP。平台检测到同一会话 Cookie 从新位置发出。这是典型的账户被盗信号——可能有人劫持了您的会话。于是您被强制登出。有时会收到安全警报，有时账户会被临时锁定。

又或者您在管理电商平台的商品列表。上传产品图片、编辑描述、点击保存——结果在编辑和保存之间 IP 变了。平台无法正常处理请求，您只能从头再来。

Reddit 的限制更加严格。Hacker News 上的用户证实，当账号的 IP 一天内变更超过一次时，Reddit 就会对账号实施影子封禁（Shadow Ban）。这不是直接封号——只是您发的帖子不再对其他人可见，而您自己根本不知道，直到换个浏览器查看才会发现。

这些并非极端情况，而是所有使用动态代理或短时粘性会话代理来执行需要连续性任务的用户的常见遭遇。

什么时候需要静态代理，什么时候不需要

并非所有任务都需要固定地址。如果您是在抓取商品页面、检查搜索排名或采集公开数据——动态代理效果更好。每次请求都使用全新 IP，可以降低单个地址的访问密度，避免触发针对单一地址的速率限制。

当身份一致性至关重要时，静态代理就不可或缺。一个账号，一个 IP，始终不变。社交媒体账号、广告账户、电商店铺、邮箱账号——凡是平台会根据您的连接建立行为画像的场景，都需要固定 IP。IP 一旦切换，画像就会断裂。

这对 IP 白名单同样至关重要。许多 API、控制面板和合作伙伴工具只接受来自预注册地址的连接。动态代理每次更换地址时都无法通过验证，而静态代理因为地址始终不变，每次都能顺利通过。

对于任何超过快速页面加载时长的操作，这都至关重要。耗时 20 分钟的表单提交、视频上传、管理后台的批量操作、多步骤结账流程。如果任务耗时超过粘性会话窗口，您需要一个比会话持续更久的固定 IP 地址。

FineProxy 提供的产品

两条产品线，均为真正的静态 IP——在整个租用期内，IP 地址专属于您：

独享代理——数据中心 IPv4，完全独享。在您租用期间，FineProxy 或其他任何服务商的用户都不会使用该 IP。市面上最便宜的静态代理供应商对此收费 $2-5/IP；FineProxy 的定价极具竞争力，且每个 IP 均包含无限带宽。

ISP 代理 — 来自真实互联网服务提供商的住宅 IP，托管在我们的服务器上。稳定性不变，但 WHOIS 查询显示该地址归属于民用 ISP。那些会标记数据中心 IP 段的平台对此类地址信任度更高。

两者均支持 HTTP、HTTPS（每个 IP 独立 SSL 证书）以及静态 SOCKS 代理——完整 SOCKS5 协议，支持 UDP。无限带宽，速率高达 500 Mbps。支持 IP 绑定认证，可选通过 /21 子网掩码进行用户名/密码认证。

服务器和 IP 均为我们自有，不是从第三方 IP 池转售。