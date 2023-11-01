去问五家代理服务商「静态」是什么意思，您大概率会得到三个不同的答案。有些卖的是 30 分钟粘性会话的动态代理，却称之为「静态」。还有些把「静态」和「独享」混为一谈。这种混乱让用户白花钱，甚至丢掉账号。
简单来说：粘性会话在设定的时间窗口内保持同一个 IP——10 分钟、30 分钟，有时一小时。计时结束后，系统会分配新地址。而静态代理IP服务器则在整个租用期间保持同一个 IP，可以是数天、数周甚至一个月。没有计时器，没有轮换，不会在最关键的时刻突然换 IP。
「最糟糕的时刻」恰恰就是关键所在。人们搜索静态代理，并不是因为喜欢研究代理类型，而是因为某些东西出了问题。
IP 变更到底会引发什么问题
您正在广告后台调整投放计划。十五分钟后，粘性会话过期。您的下一次点击来自不同的 IP。平台检测到同一会话 Cookie 从新位置发出。这是典型的账户被盗信号——可能有人劫持了您的会话。于是您被强制登出。有时会收到安全警报，有时账户会被临时锁定。
又或者您在管理电商平台的商品列表。上传产品图片、编辑描述、点击保存——结果在编辑和保存之间 IP 变了。平台无法正常处理请求，您只能从头再来。
Reddit 的限制更加严格。Hacker News 上的用户证实，当账号的 IP 一天内变更超过一次时，Reddit 就会对账号实施影子封禁（Shadow Ban）。这不是直接封号——只是您发的帖子不再对其他人可见，而您自己根本不知道，直到换个浏览器查看才会发现。
这些并非极端情况，而是所有使用动态代理或短时粘性会话代理来执行需要连续性任务的用户的常见遭遇。
什么时候需要静态代理，什么时候不需要
并非所有任务都需要固定地址。如果您是在抓取商品页面、检查搜索排名或采集公开数据——动态代理效果更好。每次请求都使用全新 IP，可以降低单个地址的访问密度，避免触发针对单一地址的速率限制。
当身份一致性至关重要时，静态代理就不可或缺。一个账号，一个 IP，始终不变。社交媒体账号、广告账户、电商店铺、邮箱账号——凡是平台会根据您的连接建立行为画像的场景，都需要固定 IP。IP 一旦切换，画像就会断裂。
这对 IP 白名单同样至关重要。许多 API、控制面板和合作伙伴工具只接受来自预注册地址的连接。动态代理每次更换地址时都无法通过验证，而静态代理因为地址始终不变，每次都能顺利通过。
对于任何超过快速页面加载时长的操作，这都至关重要。耗时 20 分钟的表单提交、视频上传、管理后台的批量操作、多步骤结账流程。如果任务耗时超过粘性会话窗口，您需要一个比会话持续更久的固定 IP 地址。
FineProxy 提供的产品
两条产品线，均为真正的静态 IP——在整个租用期内，IP 地址专属于您：
独享代理——数据中心 IPv4，完全独享。在您租用期间，FineProxy 或其他任何服务商的用户都不会使用该 IP。市面上最便宜的静态代理供应商对此收费 $2-5/IP；FineProxy 的定价极具竞争力，且每个 IP 均包含无限带宽。
ISP 代理 — 来自真实互联网服务提供商的住宅 IP，托管在我们的服务器上。稳定性不变，但 WHOIS 查询显示该地址归属于民用 ISP。那些会标记数据中心 IP 段的平台对此类地址信任度更高。
两者均支持 HTTP、HTTPS（每个 IP 独立 SSL 证书）以及静态 SOCKS 代理——完整 SOCKS5 协议，支持 UDP。无限带宽，速率高达 500 Mbps。支持 IP 绑定认证，可选通过 /21 子网掩码进行用户名/密码认证。
服务器和 IP 均为我们自有，不是从第三方 IP 池转售。