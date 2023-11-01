去问五家代理服务商「静态」是什么意思，您大概率会得到三个不同的答案。有些卖的是 30 分钟粘性会话的动态代理，却称之为「静态」。还有些把「静态」和「独享」混为一谈。这种混乱让用户白花钱，甚至丢掉账号。

简单来说：粘性会话在设定的时间窗口内保持同一个 IP——10 分钟、30 分钟，有时一小时。计时结束后，系统会分配新地址。而静态代理IP服务器则在整个租用期间保持同一个 IP，可以是数天、数周甚至一个月。没有计时器，没有轮换，不会在最关键的时刻突然换 IP。

IP 变更到底会引发什么问题

您正在广告后台调整投放计划。十五分钟后，粘性会话过期。您的下一次点击来自不同的 IP。平台检测到同一会话 Cookie 从新位置发出。这是典型的账户被盗信号——可能有人劫持了您的会话。于是您被强制登出。有时会收到安全警报，有时账户会被临时锁定。