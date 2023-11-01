Vraag vijf proxy-aanbieders wat „statisch

Hier is de korte versie. Een sticky session houdt één IP vast voor een bepaald tijdsvenster — 10 minuten, 30 minuten, soms een uur. Wanneer de timer afloopt, krijgt u een nieuw adres. Een statische proxyserver houdt één IP vast voor de volledige huurperiode. Dagen, weken, een maand. Geen timer, geen rotatie, geen onverwachte wissel op het slechtst mogelijke moment.

Dat "slechtst denkbare moment" is precies waar het om draait. Mensen zoeken niet naar statische proxy's omdat ze graag over proxytypes lezen. Ze zoeken omdat er iets kapot is gegaan.

Wat er werkelijk misgaat wanneer het IP verandert

U bent ingelogd in een advertentiedashboard en past een campagne aan. Na vijftien minuten verloopt de sticky session. Uw volgende klik komt van een ander IP. Het platform ziet dezelfde sessiecookie binnenkomen vanaf een nieuwe locatie. Dat is een schoolvoorbeeld van een markering voor accountcompromittering — iemand anders zou uw sessie kunnen hebben gestolen. U wordt uitgelogd. Soms krijgt u een beveiligingsmelding. Soms wordt het account tijdelijk vergrendeld.

Of u beheert marktplaatsvermeldingen. U uploadt een productfoto, bewerkt de beschrijving, klikt opslaan — en het IP is veranderd tussen de bewerking en het opslaan. Het platform verwerkt het niet. U begint opnieuw.

Reddit gaat nog een stap verder. Gebruikers op Hacker News bevestigden dat Reddit accounts shadow-bant wanneer het IP meer dan één keer per dag verandert. Geen harde ban — uw berichten verschijnen simpelweg niet meer voor anderen. U weet niet eens dat het is gebeurd totdat u het controleert vanuit een andere browser.

Dit zijn geen uitzonderlijke gevallen. Dit is de dagelijkse ervaring van iedereen die roterende of kortdurende sticky proxy's gebruikt voor taken die continuïteit vereisen.

Wanneer u statisch nodig hebt en wanneer niet

Niet elke taak vereist een vast adres. Als u productpagina's scrapt, zoekresultaten controleert of publieke data verzamelt — dan zijn roterende proxy's beter. Elke aanvraag vanuit een vers IP houdt de dichtheid laag en vermijdt rate-limits per adres.

Statisch is belangrijk wanneer identiteit belangrijk is. Eén account, één IP, geen wijzigingen. Socialmediaprofielen, advertentieaccounts, marktplaatswinkels, e-mailaccounts — alles waarbij het platform een gedragsprofiel opbouwt dat aan uw verbinding is gekoppeld. Wissel het IP en het profiel breekt.

Het is ook belangrijk voor IP-allowlisting. Tal van API's, dashboards en partnertools accepteren alleen verbindingen van vooraf geregistreerde adressen. Een roterende proxy faalt de controle elke keer dat het adres verandert. Een statische proxy slaagt elke keer — juist omdat dat niet gebeurt.

En het is van belang voor alles wat langer duurt dan een snelle paginalading. Formulierinzendingen die 20 minuten kosten. Video-uploads. Bulkbewerkingen in beheerdersdashboards. Checkouts met meerdere stappen. Als de taak langer duurt dan het venster van een sticky session, hebt u een adres nodig dat langer meegaat.

Wat FineProxy biedt

Twee productlijnen, beide echt statisch — het IP blijft van u gedurende de volledige huurperiode:

Dedicated proxy's — datacenter IPv4, exclusief van u. Niemand anders op FineProxy of welke andere dienst dan ook gebruikt het zolang u huurt. De beste goedkope statische proxyproviders rekenen € 2-5/IP hiervoor; de prijzen van FineProxy zijn concurrerend en elk IP bevat onbeperkte bandbreedte.

ISP-proxy's — residentieel IP van een echte internetprovider, gehost op onze servers. Dezelfde stabiliteit, maar het adres verwijst in WHOIS terug naar een consumenten-ISP. Platforms die datacenter-ranges markeren, behandelen deze met meer vertrouwen.

Beide ondersteunen HTTP, HTTPS (individueel SSL-certificaat per IP) en statische SOCKS-proxy — volledige SOCKS5 met UDP. Onbeperkte bandbreedte, tot 500 Mbps. IP-binding-authenticatie, met optioneel login/wachtwoord via een /21-subnetmasker.