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Statische Proxy

Vast IPv4 voor advertentieaccounts en marktplaatsen: HTTP/HTTPS/SOCKS5 met UDP, onbeperkte bandbreedte, IP-binding-authenticatie — geen sessie-resets.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenHier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop één dedicated static proxy in de Verenigde Staten
  • Exporteer mijn proxylijst als JSON
  • Werk bij de IP-toelatingslijst voor mijn proxyservice
  • Toon de status en volgende vervaldatum van mijn service
  • Toon de factuurgegevens voor mijn proxyabonnement
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Actieve accounts

Ik ben gebruikt voor 5+ jaar en dit is een geweldige proxies om te werken met gegevens schrapen / sociale netwerken en alle andere automatiseringsprojecten - snel roterende IP's, bijna alle proxies zijn niet geblokkeerd zoals in andere providers etc. Ook klantenondersteuning is heel goed.

synk.pitNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Iedereen heeft zijn recht op vrijheid en nu heb ik het ook tegen een zeer bescheiden prijs. Sinds ik een abonnement heb was er geen probleem van snelheid of ontoegankelijkheid en nu kan ik deelnemen aan elke sociale activiteit van mijn vrienden in het buitenland. Bovendien, geen verbod natuurlijk) Het opzetten was glad en gemakkelijk. FineProxy ondersteuning is heel responsief en behulpzaam.

Vadim MikoyanIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Geweldige proxyservice! Ze hebben verschillende soorten proxy’s, waaronder roterende proxy’s zonder datalimiet. De prijzen zijn betaalbaar en er zijn opties voor geografische targeting. Betalen kan eenvoudig met crypto, PayPal of kaarten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Minimale bestellingen

Goede proxies, gecontroleerd. Ik kocht een groot IP-pakket, allemaal levend, werken zonder klachten. duurder dan een andere provider die ik eerder heb gebruikt, maar hier is betere kwaliteit en een groter aantal adressen. En het is ook handig dat u kunt betalen met crypto, voor mij is dit ook een pluspunt. Over het algemeen ben ik tevreden.

VladimmirisDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Uitstekende proxy’s, ze werken als een klok. Ik gebruik ze al een jaar, gebruik ze voortdurend en koop er telkens 1.000.

IvanTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Wat is het verschil tussen een statische en een sticky proxy?Sticky houdt één

Sticky houdt één IP vast voor een beperkte tijd — doorgaans 10 tot 30 minuten — en roteert dan. Wanneer de timer afloopt, krijgt u een nieuw adres, of u nu klaar bent of niet. Statisch heeft geen timer. Het IP staat vast voor de volledige huurperiode. Als uw workflow regelmatig langer dan een halfuur duurt, hebt u een statische proxy nodig.

Kan een platform zien wanneer mijn IP midden in een sessie verandert?Ja

Ja. De sessiecookie is aangemaakt met één IP. Wanneer het volgende verzoek van een ander adres komt, ziet het platform een mismatch. De meeste platforms beschouwen dit als verdacht — u wordt uitgelogd, gevraagd opnieuw te verifiëren, of in sommige gevallen wordt het account gemarkeerd. Reddit gaat nog verder en shadow-bant accounts die te vaak van IP wisselen.

Dedicated of ISP — welke kiest u?Als het doelplatform

Als het doelplatform datacenter-adressen niet specifiek blokkeert, zijn dedicated proxy's goedkoper en net zo stabiel. Als het platform het IP-type controleert (de meeste social media doen dat), slagen ISP-proxy's voor de residentiële controle. Begin met dedicated. Stap over op ISP als u tegen blokkades aanloopt.

Hoeveel statische proxy's heeft u nodig voor meerdere accounts?Eén per account

Eén per account. 10 accounts = 10 proxy's. Wanneer u één IP voor meerdere accounts deelt, vergroot u de kans dat een platform ze aan elkaar koppelt. Elk account heeft zijn eigen vaste adres nodig.

Kan ik een statische proxy met vast IP kopen en deze gebruiken voor zowel HTTP als SOCKS5?Ja

Ja. Elke FineProxy-proxy ondersteunt HTTP, HTTPS en SOCKS5 op hetzelfde IP. Kies het protocol dat uw applicatie nodig heeft. Geen aparte aankoop nodig.

Handleiding

Statisch vs. Sticky: het verschil dat niemand uitlegt

4 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Vraag vijf proxy-aanbieders wat „statisch

Hier is de korte versie. Een sticky session houdt één IP vast voor een bepaald tijdsvenster — 10 minuten, 30 minuten, soms een uur. Wanneer de timer afloopt, krijgt u een nieuw adres. Een statische proxyserver houdt één IP vast voor de volledige huurperiode. Dagen, weken, een maand. Geen timer, geen rotatie, geen onverwachte wissel op het slechtst mogelijke moment.

Dat "slechtst denkbare moment" is precies waar het om draait. Mensen zoeken niet naar statische proxy's omdat ze graag over proxytypes lezen. Ze zoeken omdat er iets kapot is gegaan.

Wat er werkelijk misgaat wanneer het IP verandert

U bent ingelogd in een advertentiedashboard en past een campagne aan. Na vijftien minuten verloopt de sticky session. Uw volgende klik komt van een ander IP. Het platform ziet dezelfde sessiecookie binnenkomen vanaf een nieuwe locatie. Dat is een schoolvoorbeeld van een markering voor accountcompromittering — iemand anders zou uw sessie kunnen hebben gestolen. U wordt uitgelogd. Soms krijgt u een beveiligingsmelding. Soms wordt het account tijdelijk vergrendeld.

Of u beheert marktplaatsvermeldingen. U uploadt een productfoto, bewerkt de beschrijving, klikt opslaan — en het IP is veranderd tussen de bewerking en het opslaan. Het platform verwerkt het niet. U begint opnieuw.

Reddit gaat nog een stap verder. Gebruikers op Hacker News bevestigden dat Reddit accounts shadow-bant wanneer het IP meer dan één keer per dag verandert. Geen harde ban — uw berichten verschijnen simpelweg niet meer voor anderen. U weet niet eens dat het is gebeurd totdat u het controleert vanuit een andere browser.

Dit zijn geen uitzonderlijke gevallen. Dit is de dagelijkse ervaring van iedereen die roterende of kortdurende sticky proxy's gebruikt voor taken die continuïteit vereisen.

Wanneer u statisch nodig hebt en wanneer niet

Niet elke taak vereist een vast adres. Als u productpagina's scrapt, zoekresultaten controleert of publieke data verzamelt — dan zijn roterende proxy's beter. Elke aanvraag vanuit een vers IP houdt de dichtheid laag en vermijdt rate-limits per adres.

Statisch is belangrijk wanneer identiteit belangrijk is. Eén account, één IP, geen wijzigingen. Socialmediaprofielen, advertentieaccounts, marktplaatswinkels, e-mailaccounts — alles waarbij het platform een gedragsprofiel opbouwt dat aan uw verbinding is gekoppeld. Wissel het IP en het profiel breekt.

Het is ook belangrijk voor IP-allowlisting. Tal van API's, dashboards en partnertools accepteren alleen verbindingen van vooraf geregistreerde adressen. Een roterende proxy faalt de controle elke keer dat het adres verandert. Een statische proxy slaagt elke keer — juist omdat dat niet gebeurt.

En het is van belang voor alles wat langer duurt dan een snelle paginalading. Formulierinzendingen die 20 minuten kosten. Video-uploads. Bulkbewerkingen in beheerdersdashboards. Checkouts met meerdere stappen. Als de taak langer duurt dan het venster van een sticky session, hebt u een adres nodig dat langer meegaat.

Wat FineProxy biedt

Twee productlijnen, beide echt statisch — het IP blijft van u gedurende de volledige huurperiode:

Dedicated proxy's — datacenter IPv4, exclusief van u. Niemand anders op FineProxy of welke andere dienst dan ook gebruikt het zolang u huurt. De beste goedkope statische proxyproviders rekenen € 2-5/IP hiervoor; de prijzen van FineProxy zijn concurrerend en elk IP bevat onbeperkte bandbreedte.

ISP-proxy's — residentieel IP van een echte internetprovider, gehost op onze servers. Dezelfde stabiliteit, maar het adres verwijst in WHOIS terug naar een consumenten-ISP. Platforms die datacenter-ranges markeren, behandelen deze met meer vertrouwen.

Beide ondersteunen HTTP, HTTPS (individueel SSL-certificaat per IP) en statische SOCKS-proxy — volledige SOCKS5 met UDP. Onbeperkte bandbreedte, tot 500 Mbps. IP-binding-authenticatie, met optioneel login/wachtwoord via een /21-subnetmasker.

Wij zijn eigenaar van de servers en de IP's. Niet doorverkocht uit een pool van derden.