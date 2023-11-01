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Proxy Estático

IPv4 fixo para contas de anúncios e marketplaces: HTTP/HTTPS/SOCKS5 com UDP, largura de banda ilimitada, autenticação por vinculação de IP — sem resets de sessão.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoRecomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre um dedicated static proxy em o Estados Unidos
  • Exporte meu lista de proxies como JSON
  • Atualize o lista de IPs permitidos para meu serviço de proxy
  • Mostre o status e a próxima data de vencimento do meu serviço
  • Mostre o detalhes da fatura para meu plano de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Contas em operação

Eu tenho sido usado por mais de 5 anos e este é um grande proxys para trabalhar com o raspamento de dados / redes sociais e quaisquer outros projetos de automação - IPs rotativos rápidos, quase todos os proxys não são bloqueados como em outros fornecedores etc. também o suporte ao cliente é bastante bom.

synk.pitNorton Safe Web, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Todos têm seu direito à liberdade e agora eu tenho a um preço muito modesto. Desde que eu tenho uma assinatura não houve nenhum problema de velocidade ou inacessibilidade e agora eu posso participar em todas as atividades sociais dos meus amigos no exterior. Além disso, nenhuma proibição é claro) A configuração foi suave e fácil. O apoio FineProxy é bastante responsivo e útil.

Vadim MikoyanPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Excelente serviço de proxies! Têm diferentes tipos de proxies, incluindo proxies rotativos sem limite de tráfego. Os preços são acessíveis e existem opções de segmentação geográfica. É fácil pagar com criptomoedas, PayPal ou cartões.

Vladimir AkimkinSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Pedidos mínimos

Bom proxys, checado. Comprei um pacote de IP grande, todos estão vivos, trabalhar sem reclamações. Mais caro do que outro provedor que eu usei antes, mas aqui está melhor qualidade e um número maior de endereços. E também é conveniente que você pode pagar com cripto, para mim este também é um mais. Globalmente estou satisfeito.

VladimmirisDieg, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Proxies excelentes, funcionam como um relógio. Utilizo-os há um ano, uso-os constantemente e compro 1.000 de cada vez.

IvanTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Qual é a diferença entre proxy estático e proxy sticky?O sticky mantém

O sticky mantém um IP por tempo limitado — geralmente de 10 a 30 minutos — e depois rotaciona. Quando o timer acaba, você recebe um novo endereço, tenha terminado ou não. O estático não tem timer. O IP é fixo durante todo o período de locação. Se seu fluxo de trabalho regularmente dura mais de meia hora, proxy estático é o que você precisa.

Uma plataforma consegue detectar quando meu IP muda no meio da sessão?Sim

Sim. O cookie de sessão foi criado com um IP. Quando a próxima requisição vem de um endereço diferente, a plataforma detecta a inconsistência. A maioria trata isso como suspeito — você é deslogado, solicitado a verificar novamente ou, em alguns casos, a conta é sinalizada. O Reddit vai além e aplica shadow-ban em contas que mudam de IP com muita frequência.

Dedicado ou ISP — qual escolher?Se o alvo

Se o alvo não bloqueia especificamente endereços de datacenter, proxies dedicados são mais baratos e igualmente estáveis. Se a plataforma verifica o tipo de IP (a maioria das redes sociais faz isso), proxies ISP passam na verificação de residencial. Comece com dedicados. Mude para ISP se encontrar bloqueios.

Quantos proxies estáticos para múltiplas contas?Um por conta

Um por conta. 10 contas = 10 proxies. Compartilhar um IP entre contas aumenta a chance de uma plataforma vinculá-las. Cada conta precisa do seu próprio endereço fixo.

Posso comprar um proxy estático com IP estático e usá-lo tanto para HTTP quanto para SOCKS5?Sim

Sim. Todo proxy da FineProxy suporta HTTP, HTTPS e SOCKS5 no mesmo IP. Escolha o protocolo que sua aplicação precisa. Sem compra separada.

Guia

Estático vs. Sticky: a diferença que ninguém explica

4 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Pergunte a cinco provedores de proxy o que «estático» significa e você vai receber três respostas diferentes. Alguns vendem proxies rotativos com sessões sticky de 30 minutos e chamam de «estático». Outros usam «estático» e «dedicado» como sinônimos. Essa confusão custa dinheiro e contas às pessoas.

Aqui vai a versão resumida. Uma sessão sticky mantém um IP por uma janela definida — 10 minutos, 30 minutos, às vezes uma hora. Quando o timer acaba, você recebe um novo endereço. Um servidor proxy com IP estático mantém um IP durante todo o período de locação. Dias, semanas, um mês. Sem timer, sem rotação, sem troca surpresa no pior momento possível.

Esse «pior momento possível» é exatamente o ponto. As pessoas não pesquisam por proxies estáticos porque gostam de ler sobre tipos de proxy. Elas pesquisam porque algo quebrou.

O que realmente dá errado quando o IP muda

Você está logado em um painel de anúncios, ajustando uma campanha. Quinze minutos depois, a sessão sticky expira. Seu próximo clique vem de um IP diferente. A plataforma vê o mesmo cookie de sessão chegando de uma localização nova. Isso é um sinal clássico de comprometimento de conta — alguém pode ter roubado sua sessão. Você é deslogado. Às vezes recebe um alerta de segurança. Às vezes a conta é temporariamente bloqueada.

Ou você está gerenciando listagens em marketplaces. Faz upload de uma foto do produto, edita a descrição, clica em salvar — e o IP mudou entre a edição e o salvamento. A plataforma não processa. Você começa tudo de novo.

O Reddit vai além. Usuários no Hacker News confirmaram que o Reddit aplica shadow-ban em contas quando o IP muda mais de uma vez por dia. Não é um banimento definitivo — seus posts simplesmente param de aparecer para os outros. Você nem sabe que aconteceu até verificar em outro navegador.

Esses não são casos extremos. São a experiência normal de qualquer pessoa que usa proxies rotativos ou com sessão sticky curta para tarefas que exigem continuidade.

Quando você precisa de proxy estático e quando não precisa

Nem toda tarefa precisa de um endereço fixo. Se você está fazendo scraping de páginas de produtos, verificando rankings de busca ou coletando dados públicos — proxies rotativos são melhores. Cada requisição de um IP novo mantém a densidade baixa e evita limites de taxa por endereço.

IP estático importa quando a identidade importa. Uma conta, um IP, sem mudanças. Perfis de redes sociais, contas de anúncios, lojas em marketplaces, contas de e-mail — qualquer coisa em que a plataforma constrói um perfil comportamental vinculado à sua conexão. Troque o IP e o perfil quebra.

Isso também importa para allowlisting de IP. Muitas APIs, dashboards e ferramentas de parceiros só aceitam conexões de endereços pré-cadastrados. Um proxy rotativo falha na verificação toda vez que o endereço muda. Um estático passa sempre — porque o endereço nunca muda.

E isso importa para qualquer tarefa que dure mais do que um carregamento rápido de página. Envio de formulários que levam 20 minutos. Upload de vídeos. Operações em massa em painéis administrativos. Checkouts de múltiplas etapas. Se a tarefa leva mais tempo do que a janela de uma sessão sticky, você precisa de um endereço que dure mais do que ela.

O que a FineProxy oferece

Duas linhas de produtos, ambas genuinamente estáticas — o IP permanece seu durante todo o período de locação:

Proxies dedicados — datacenter IPv4, exclusivamente seu. Ninguém mais na FineProxy ou em qualquer outro serviço utiliza esse IP enquanto você estiver alugando. Os melhores provedores de proxy estático barato cobram $2-5/IP por isso; os preços da FineProxy são competitivos e cada IP inclui largura de banda ilimitada.

Proxies ISP — IP residencial de um provedor de internet real, hospedado em nossos servidores. Mesma estabilidade, mas o endereço aponta para um ISP residencial no WHOIS. Plataformas que bloqueiam faixas de datacenter tratam esses IPs com mais confiança.

Ambos suportam HTTP, HTTPS (certificado SSL individual por IP) e proxy estático SOCKS — SOCKS5 completo com UDP. Largura de banda ilimitada, até 500 Mbps. Autenticação por vinculação de IP, com login/senha opcional em máscara de sub-rede /21.

Somos donos dos servidores e dos IPs. Nada revendido de um pool de terceiros.