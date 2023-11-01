Proxy Estático

Pergunte a cinco provedores de proxy o que «estático» significa e você vai receber três respostas diferentes. Alguns vendem proxies rotativos com sessões sticky de 30 minutos e chamam de «estático». Outros usam «estático» e «dedicado» como sinônimos. Essa confusão custa dinheiro e contas às pessoas.

Aqui vai a versão resumida. Uma sessão sticky mantém um IP por uma janela definida — 10 minutos, 30 minutos, às vezes uma hora. Quando o timer acaba, você recebe um novo endereço. Um servidor proxy com IP estático mantém um IP durante todo o período de locação. Dias, semanas, um mês. Sem timer, sem rotação, sem troca surpresa no pior momento possível.

Esse «pior momento possível» é exatamente o ponto. As pessoas não pesquisam por proxies estáticos porque gostam de ler sobre tipos de proxy. Elas pesquisam porque algo quebrou.

O que realmente dá errado quando o IP muda

Você está logado em um painel de anúncios, ajustando uma campanha. Quinze minutos depois, a sessão sticky expira. Seu próximo clique vem de um IP diferente. A plataforma vê o mesmo cookie de sessão chegando de uma localização nova. Isso é um sinal clássico de comprometimento de conta — alguém pode ter roubado sua sessão. Você é deslogado. Às vezes recebe um alerta de segurança. Às vezes a conta é temporariamente bloqueada.

Ou você está gerenciando listagens em marketplaces. Faz upload de uma foto do produto, edita a descrição, clica em salvar — e o IP mudou entre a edição e o salvamento. A plataforma não processa. Você começa tudo de novo.

O Reddit vai além. Usuários no Hacker News confirmaram que o Reddit aplica shadow-ban em contas quando o IP muda mais de uma vez por dia. Não é um banimento definitivo — seus posts simplesmente param de aparecer para os outros. Você nem sabe que aconteceu até verificar em outro navegador.

Esses não são casos extremos. São a experiência normal de qualquer pessoa que usa proxies rotativos ou com sessão sticky curta para tarefas que exigem continuidade.

Quando você precisa de proxy estático e quando não precisa

Nem toda tarefa precisa de um endereço fixo. Se você está fazendo scraping de páginas de produtos, verificando rankings de busca ou coletando dados públicos — proxies rotativos são melhores. Cada requisição de um IP novo mantém a densidade baixa e evita limites de taxa por endereço.

IP estático importa quando a identidade importa. Uma conta, um IP, sem mudanças. Perfis de redes sociais, contas de anúncios, lojas em marketplaces, contas de e-mail — qualquer coisa em que a plataforma constrói um perfil comportamental vinculado à sua conexão. Troque o IP e o perfil quebra.

Isso também importa para allowlisting de IP. Muitas APIs, dashboards e ferramentas de parceiros só aceitam conexões de endereços pré-cadastrados. Um proxy rotativo falha na verificação toda vez que o endereço muda. Um estático passa sempre — porque o endereço nunca muda.

E isso importa para qualquer tarefa que dure mais do que um carregamento rápido de página. Envio de formulários que levam 20 minutos. Upload de vídeos. Operações em massa em painéis administrativos. Checkouts de múltiplas etapas. Se a tarefa leva mais tempo do que a janela de uma sessão sticky, você precisa de um endereço que dure mais do que ela.

O que a FineProxy oferece

Duas linhas de produtos, ambas genuinamente estáticas — o IP permanece seu durante todo o período de locação:

Proxies dedicados — datacenter IPv4, exclusivamente seu. Ninguém mais na FineProxy ou em qualquer outro serviço utiliza esse IP enquanto você estiver alugando. Os melhores provedores de proxy estático barato cobram $2-5/IP por isso; os preços da FineProxy são competitivos e cada IP inclui largura de banda ilimitada.

Proxies ISP — IP residencial de um provedor de internet real, hospedado em nossos servidores. Mesma estabilidade, mas o endereço aponta para um ISP residencial no WHOIS. Plataformas que bloqueiam faixas de datacenter tratam esses IPs com mais confiança.

Ambos suportam HTTP, HTTPS (certificado SSL individual por IP) e proxy estático SOCKS — SOCKS5 completo com UDP. Largura de banda ilimitada, até 500 Mbps. Autenticação por vinculação de IP, com login/senha opcional em máscara de sub-rede /21.