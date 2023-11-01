Tanya lima penyedia proksi apa maksud “statik” dan anda akan dapat tiga jawapan berbeza. Ada yang menjual proksi berputar dengan sticky session 30 minit lalu memanggil ia “statik.” Ada pula yang menggunakan “statik” dan “berdedikasi” secara bertukar ganti. Kekeliruan ini merugikan wang dan akaun orang ramai.

Ini versi ringkasnya. Sticky session mengekalkan satu IP untuk tempoh tertentu — 10 minit, 30 minit, kadangkala sejam. Apabila pemasa tamat, anda mendapat alamat baharu. Pelayan proksi statik mengekalkan satu IP untuk keseluruhan tempoh sewaan. Beberapa hari, minggu, sebulan. Tiada pemasa, tiada putaran, tiada pertukaran mengejut pada saat paling tidak kena.

“Saat paling tidak kena” itulah intinya. Orang tidak mencari proksi statik kerana mereka suka membaca tentang jenis proksi. Mereka mencari kerana sesuatu telah rosak.

Apa sebenarnya yang berlaku apabila IP bertukar

Anda sedang log masuk ke papan pemuka iklan, melaraskan kempen. Lima belas minit kemudian, sticky session tamat tempoh. Klik seterusnya datang daripada IP berbeza. Platform melihat kuki sesi yang sama tiba dari lokasi baharu. Itu ialah petanda klasik akaun dikompromi — seseorang mungkin telah mencuri sesi anda. Anda dilog keluar. Kadangkala anda menerima amaran keselamatan. Kadangkala akaun dikunci sementara.

Atau anda sedang menguruskan senarai marketplace. Muat naik foto produk, edit penerangan, tekan simpan — dan IP berubah antara suntingan dan penyimpanan. Platform tidak memprosesnya. Anda terpaksa mula semula.

Reddit membawanya lebih jauh. Pengguna di Hacker News mengesahkan bahawa Reddit shadow-ban akaun apabila IP berubah lebih daripada sekali sehari. Bukan sekatan keras — siaran anda hanya berhenti muncul kepada orang lain. Anda tidak akan tahu ia berlaku sehinggalah anda semak dari pelayar lain.

Ini bukan kes luar biasa. Ini ialah pengalaman biasa sesiapa yang menggunakan proksi berputar atau proksi sticky jangka pendek untuk tugas yang memerlukan kesinambungan.

Bila anda perlukan statik dan bila tidak

Tidak semua tugas memerlukan alamat tetap. Jika anda mengikis halaman produk, menyemak kedudukan carian, atau mengumpul data awam — proksi berputar lebih sesuai. Setiap permintaan daripada IP baharu mengekalkan kepadatan rendah dan mengelakkan had kadar per alamat.

Statik penting apabila identiti penting. Satu akaun, satu IP, tiada perubahan. Profil media sosial, akaun iklan, kedai marketplace, akaun e-mel — apa sahaja yang platformnya membina profil tingkah laku berdasarkan sambungan anda. Tukar IP dan profil itu rosak.

Ia juga penting untuk senarai kebenaran IP. Banyak API, papan pemuka dan alat rakan kongsi hanya menerima sambungan daripada alamat yang telah didaftarkan. Proksi berputar gagal semakan setiap kali alamat berubah. Proksi statik lulus setiap kali kerana alamatnya tidak berubah.

Dan ia penting untuk apa sahaja yang lebih lama daripada pemuatan halaman pantas. Penyerahan borang yang mengambil masa 20 minit. Muat naik video. Operasi pukal dalam panel pentadbir. Pembayaran berbilang langkah. Jika tugasan mengambil masa lebih lama daripada tempoh sticky session, anda memerlukan alamat yang bertahan lebih lama daripadanya.

Apa yang FineProxy tawarkan

Dua barisan produk, kedua-duanya benar-benar statik — IP kekal milik anda sepanjang tempoh sewaan:

Proksi berdedikasi — IPv4 pusat data, eksklusif milik anda. Tiada siapa lain di FineProxy atau mana-mana perkhidmatan lain menggunakannya semasa anda menyewa. Penyedia proksi statik murah terbaik mengenakan caj $2-5/IP untuk ini; harga FineProxy berdaya saing dan setiap IP termasuk lebar jalur tanpa had.

Proksi ISP — IP kediaman daripada Penyedia Perkhidmatan Internet sebenar, dihoskan pada pelayan kami. Kestabilan yang sama, tetapi alamat tersebut menjejak kembali kepada ISP pengguna dalam WHOIS. Platform yang menandakan julat pusat data melayan IP jenis ini dengan lebih percaya.

Kedua-duanya menyokong HTTP, HTTPS (sijil SSL individu setiap IP), dan proksi SOCKS statik — SOCKS5 penuh dengan UDP. Lebar jalur tanpa had, sehingga 500 Mbps. Pengesahan pengikatan IP, dengan pilihan log masuk/kata laluan melalui subnet mask /21.