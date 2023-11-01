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Proxy Statik

IPv4 tetap untuk akaun iklan dan pasaran: HTTP/HTTPS/SOCKS5 dengan UDP, lebar jalur tanpa had, pengesahan melalui pengikatan IP — tiada penetapan semula sesi.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiDisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli satu khusus statik proxy di Amerika Syarikat
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Kemas kini IP tambahkan pada senarai dibenarkan untuk perkhidmatan proksi
  • Tunjukkan status dan tarikh bayaran seterusnya untuk perkhidmatan saya
  • Tunjukkan butiran invois untuk pelan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Pengendalian akaun

Saya telah digunakan untuk 5+ tahun dan ini adalah proxy yang besar untuk bekerja dengan jaringan / sosial dan projek - projek - kecepatan IPs, hampir semua proxy tidak diperhindari seperti pemberian lain. Selain itu, kita juga sangat baik.

synk.pitNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Setiap orang mempunyai hak untuk kebebasan dan sekarang saya juga memiliki haknya yang sederhana. Sekarang saya dapat menyertai semua aktiviti sosial kawan di luar negara. Selain itu, tiada larangan yang dilarang. Sokongan FineProxy sangat berminat dan membantu.

Vadim MikoyanPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Perkhidmatan proksi yang hebat! Mereka mempunyai pelbagai jenis proksi, termasuk proksi berputar tanpa had trafik. Harganya berpatutan dan pilihan penyasaran geografi turut tersedia. Pembayaran mudah dibuat dengan kripto, PayPal atau kad.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pesanan minimum

Proxy yang baik, yang diselirik. Saya membeli paket besar IP, semuanya hidup, bekerja tanpa keketahuan. Saya lebih mahal daripada pemberian yang saya gunakan, tetapi saya lebih mahal dan lebih banyak alamat. Selain itu, anda dapat membayar kripto, dan saya juga meluahkan isi. Saya puas hati.

VladimmirisDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proksi yang sangat baik dan berfungsi seperti jam. Saya sudah menggunakannya selama setahun, menggunakannya sepanjang masa dan membeli 1,000 pada satu-satu masa.

IvanTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah perbezaan antara proksi statik dan proksi sticky?Sticky mengekalkan satu

Sticky mengekalkan satu IP untuk tempoh terhad — biasanya 10 hingga 30 minit — kemudian berputar. Apabila pemasa tamat, anda mendapat alamat baharu sama ada anda sudah selesai atau belum. Statik tidak mempunyai pemasa. IP ditetapkan untuk keseluruhan tempoh sewaan. Jika aliran kerja anda kerap melebihi setengah jam, statik ialah pilihan yang anda perlukan.

Bolehkah platform mengesan apabila IP saya bertukar semasa sesi?Ya

Ya. Kuki sesi dicipta dengan satu IP. Apabila permintaan seterusnya datang daripada alamat berbeza, platform mengesan ketidakpadanan. Kebanyakannya menganggap ini mencurigakan — anda akan dilog keluar, diminta untuk mengesahkan semula, atau dalam sesetengah kes akaun anda ditanda sebagai mencurigakan. Reddit melangkah lebih jauh dan shadow-ban akaun yang menukar IP terlalu kerap.

Berdedikasi atau ISP — yang mana satu?Jika sasaran tidak

Jika sasaran tidak menyekat alamat pusat data secara khusus, proksi berdedikasi lebih murah dan sama stabilnya. Jika platform menyemak jenis IP (kebanyakan media sosial melakukannya), proksi ISP lulus semakan kediaman. Mulakan dengan berdedikasi. Tukar kepada ISP jika anda terkena sekatan.

Berapa banyak proksi statik diperlukan untuk pelbagai akaun?Satu untuk setiap

Satu untuk setiap akaun. 10 akaun = 10 proksi. Berkongsi satu IP merentas akaun meningkatkan risiko platform mengaitkan semuanya. Setiap akaun memerlukan alamat tetap tersendiri.

Bolehkah saya beli proksi statik dengan IP statik dan gunakannya untuk HTTP dan SOCKS5?Ya

Ya. Setiap proksi FineProxy menyokong HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 pada IP yang sama. Pilih protokol yang diperlukan oleh aplikasi anda. Tiada pembelian berasingan.

Panduan

Statik vs. Sticky: Perbezaan yang Tiada Siapa Jelaskan

4 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Tanya lima penyedia proksi apa maksud “statik” dan anda akan dapat tiga jawapan berbeza. Ada yang menjual proksi berputar dengan sticky session 30 minit lalu memanggil ia “statik.” Ada pula yang menggunakan “statik” dan “berdedikasi” secara bertukar ganti. Kekeliruan ini merugikan wang dan akaun orang ramai.

Ini versi ringkasnya. Sticky session mengekalkan satu IP untuk tempoh tertentu — 10 minit, 30 minit, kadangkala sejam. Apabila pemasa tamat, anda mendapat alamat baharu. Pelayan proksi statik mengekalkan satu IP untuk keseluruhan tempoh sewaan. Beberapa hari, minggu, sebulan. Tiada pemasa, tiada putaran, tiada pertukaran mengejut pada saat paling tidak kena.

“Saat paling tidak kena” itulah intinya. Orang tidak mencari proksi statik kerana mereka suka membaca tentang jenis proksi. Mereka mencari kerana sesuatu telah rosak.

Apa sebenarnya yang berlaku apabila IP bertukar

Anda sedang log masuk ke papan pemuka iklan, melaraskan kempen. Lima belas minit kemudian, sticky session tamat tempoh. Klik seterusnya datang daripada IP berbeza. Platform melihat kuki sesi yang sama tiba dari lokasi baharu. Itu ialah petanda klasik akaun dikompromi — seseorang mungkin telah mencuri sesi anda. Anda dilog keluar. Kadangkala anda menerima amaran keselamatan. Kadangkala akaun dikunci sementara.

Atau anda sedang menguruskan senarai marketplace. Muat naik foto produk, edit penerangan, tekan simpan — dan IP berubah antara suntingan dan penyimpanan. Platform tidak memprosesnya. Anda terpaksa mula semula.

Reddit membawanya lebih jauh. Pengguna di Hacker News mengesahkan bahawa Reddit shadow-ban akaun apabila IP berubah lebih daripada sekali sehari. Bukan sekatan keras — siaran anda hanya berhenti muncul kepada orang lain. Anda tidak akan tahu ia berlaku sehinggalah anda semak dari pelayar lain.

Ini bukan kes luar biasa. Ini ialah pengalaman biasa sesiapa yang menggunakan proksi berputar atau proksi sticky jangka pendek untuk tugas yang memerlukan kesinambungan.

Bila anda perlukan statik dan bila tidak

Tidak semua tugas memerlukan alamat tetap. Jika anda mengikis halaman produk, menyemak kedudukan carian, atau mengumpul data awam — proksi berputar lebih sesuai. Setiap permintaan daripada IP baharu mengekalkan kepadatan rendah dan mengelakkan had kadar per alamat.

Statik penting apabila identiti penting. Satu akaun, satu IP, tiada perubahan. Profil media sosial, akaun iklan, kedai marketplace, akaun e-mel — apa sahaja yang platformnya membina profil tingkah laku berdasarkan sambungan anda. Tukar IP dan profil itu rosak.

Ia juga penting untuk senarai kebenaran IP. Banyak API, papan pemuka dan alat rakan kongsi hanya menerima sambungan daripada alamat yang telah didaftarkan. Proksi berputar gagal semakan setiap kali alamat berubah. Proksi statik lulus setiap kali kerana alamatnya tidak berubah.

Dan ia penting untuk apa sahaja yang lebih lama daripada pemuatan halaman pantas. Penyerahan borang yang mengambil masa 20 minit. Muat naik video. Operasi pukal dalam panel pentadbir. Pembayaran berbilang langkah. Jika tugasan mengambil masa lebih lama daripada tempoh sticky session, anda memerlukan alamat yang bertahan lebih lama daripadanya.

Apa yang FineProxy tawarkan

Dua barisan produk, kedua-duanya benar-benar statik — IP kekal milik anda sepanjang tempoh sewaan:

Proksi berdedikasi — IPv4 pusat data, eksklusif milik anda. Tiada siapa lain di FineProxy atau mana-mana perkhidmatan lain menggunakannya semasa anda menyewa. Penyedia proksi statik murah terbaik mengenakan caj $2-5/IP untuk ini; harga FineProxy berdaya saing dan setiap IP termasuk lebar jalur tanpa had.

Proksi ISP — IP kediaman daripada Penyedia Perkhidmatan Internet sebenar, dihoskan pada pelayan kami. Kestabilan yang sama, tetapi alamat tersebut menjejak kembali kepada ISP pengguna dalam WHOIS. Platform yang menandakan julat pusat data melayan IP jenis ini dengan lebih percaya.

Kedua-duanya menyokong HTTP, HTTPS (sijil SSL individu setiap IP), dan proksi SOCKS statik — SOCKS5 penuh dengan UDP. Lebar jalur tanpa had, sehingga 500 Mbps. Pengesahan pengikatan IP, dengan pilihan log masuk/kata laluan melalui subnet mask /21.

Kami memiliki pelayan dan IP sendiri. Bukan dijual semula daripada kumpulan pihak ketiga.