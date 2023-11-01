프록시 제공업체 5곳에 「고정(static)」의 의미를 물어보면, 3가지 다른 답변을 듣게 됩니다. 30분짜리 스티키 세션이 적용된 로테이션 프록시를 「고정」이라고 판매하는 곳도 있고, 「고정」과 「전용」을 같은 의미로 사용하는 곳도 있습니다. 이러한 혼동은 비용과 계정 손실로 이어집니다.

핵심을 간단히 정리하겠습니다. 스티키 세션은 하나의 IP를 정해진 시간(10분, 30분, 때로는 1시간) 동안 유지합니다. 타이머가 만료되면 새로운 주소가 할당됩니다. 고정 IP 프록시 서버는 전체 임대 기간 동안 하나의 IP를 유지합니다. 며칠, 몇 주, 한 달까지. 타이머도 없고, 로테이션도 없으며, 최악의 순간에 예고 없이 IP가 바뀌는 일도 없습니다.

바로 그 「최악의 순간」이 핵심입니다. 사람들은 프록시 유형에 관한 글을 즐겨 읽으려고 고정 프록시를 검색하는 것이 아닙니다. 무언가가 문제를 일으켰기 때문에 검색하는 것입니다.

IP가 변경되면 실제로 어떤 문제가 발생하는가

광고 대시보드에 로그인하여 캠페인을 조정하고 있다고 가정하겠습니다. 15분이 지나자 스티키 세션이 만료됩니다. 다음 클릭은 다른 IP에서 전송됩니다. 플랫폼은 동일한 세션 쿠키가 새로운 위치에서 도착하는 것을 감지합니다. 이는 계정 탈취, 즉 누군가 세션을 도용한 것으로 판단하는 전형적인 보안 플래그입니다. 로그아웃 처리되며, 보안 알림이 발생하기도 하고, 계정이 일시적으로 잠기는 경우도 있습니다.

마켓플레이스 리스팅을 관리하는 경우도 마찬가지입니다. 상품 사진을 업로드하고, 설명을 수정한 뒤 저장을 누르는 사이에 IP가 변경되면, 플랫폼이 해당 작업을 처리하지 못합니다. 처음부터 다시 시작해야 합니다.

Reddit은 더 엄격합니다. Hacker News 사용자들이 확인한 바에 따르면, Reddit은 하루에 IP가 한 번 이상 변경되면 계정을 섀도우 밴합니다. 완전한 차단이 아니라, 게시물이 다른 사용자에게 표시되지 않게 됩니다. 다른 브라우저에서 확인하기 전까지는 조치를 당했다는 사실조차 알 수 없습니다.

이것은 드문 사례가 아닙니다. 연속성이 필요한 작업에 로테이션 또는 단기 스티키 프록시를 사용하는 모든 분이 겪는 일상적인 경험입니다.

고정 프록시가 필요한 경우와 필요하지 않은 경우

모든 작업에 고정 주소가 필요한 것은 아닙니다. 상품 페이지 스크래핑, 검색 순위 확인, 공개 데이터 수집 등의 작업에는 로테이션 프록시가 더 적합합니다. 매 요청마다 새로운 IP를 사용하면 요청 밀도를 낮게 유지하고, 주소당 속도 제한을 피할 수 있습니다.

신원 식별이 중요한 곳에서 고정 IP가 중요합니다. 하나의 계정, 하나의 IP, 변경 없음. 소셜 미디어 프로필, 광고 계정, 마켓플레이스 스토어, 이메일 계정 등 플랫폼이 접속 정보를 기반으로 행동 프로필을 구축하는 모든 서비스가 해당됩니다. IP를 변경하면 해당 프로필이 깨집니다.

IP 허용 목록(allowlisting)에도 중요합니다. 많은 API, 대시보드, 파트너 도구가 사전 등록된 주소에서만 연결을 수락합니다. 로테이션 프록시는 주소가 변경될 때마다 검증에 실패합니다. 고정 프록시는 주소가 변경되지 않으므로 매번 통과합니다.

빠른 페이지 로딩보다 오래 걸리는 작업이라면 모두 해당됩니다. 20분이 걸리는 폼 제출, 동영상 업로드, 관리자 패널에서의 대량 작업, 다단계 결제 등이 그 예입니다. 작업 소요 시간이 스티키 세션 유지 시간을 초과한다면, 그보다 더 오래 유지되는 IP 주소가 필요합니다.

FineProxy가 제공하는 서비스

두 가지 제품 라인 모두 진정한 의미의 고정 IP를 제공합니다 — 임대 기간 동안 해당 IP가 고객님 전용으로 유지됩니다:

전용 프록시 — 데이터센터 IPv4이며, 고객님만 독점적으로 사용하십니다. 임대 기간 동안 FineProxy는 물론 다른 어떤 서비스에서도 해당 IP를 사용하지 않습니다. 저렴한 고정 프록시 제공업체의 경우 IP당 $2~5를 청구하지만, FineProxy의 가격은 경쟁력이 있으며 모든 IP에 무제한 대역폭이 포함되어 있습니다.

ISP 프록시 — 실제 인터넷 서비스 제공업체(ISP)의 주거용 IP를 저희 서버에서 호스팅합니다. 동일한 안정성을 제공하면서도, WHOIS에서 해당 주소가 일반 소비자용 ISP로 추적됩니다. 데이터센터 IP 대역을 차단하는 플랫폼에서도 이러한 IP를 더 높은 신뢰도로 처리합니다.

두 제품 라인 모두 HTTP, HTTPS(IP별 개별 SSL 인증서), 고정 SOCKS 프록시(UDP 지원 SOCKS5)를 지원합니다. 무제한 대역폭, 최대 500 Mbps. IP 바인딩 인증을 기본으로 제공하며, /21 서브넷 마스크 기반의 로그인/비밀번호 인증도 선택 가능합니다.