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고정 프록시

광고 계정 및 마켓플레이스를 위한 고정 IPv4: UDP 지원 HTTP/HTTPS/SOCKS5, 무제한 대역폭, IP 바인딩 인증 — 세션 초기화 없음.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • one dedicated static proxy 내 the 미국 구매하십시오
  • 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • the IP allowlist 프록시 서비스 업데이트하십시오
  • the 상태 및 다음 결제일 service 표시하십시오
  • the 청구서 세부 정보 프록시 플랜 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

계정 운영

5년 넘게 사용해 왔으며 데이터 스크래핑, 소셜 네트워크 및 기타 자동화 프로젝트에 쓰기 좋은 프록시입니다. 로테이팅 IP가 빠르고 다른 업체와 달리 거의 모든 프록시가 차단되지 않습니다. 고객 지원도 상당히 좋습니다.

synk.pitNorton Safe Web, 작년영어에서 번역됨출처

모든 사람에게는 자유를 누릴 권리가 있으며, 이제 저도 아주 저렴한 가격으로 그 자유를 누립니다. 구독을 시작한 뒤로 속도나 접속 불가 문제는 전혀 없었고, 이제 해외에 있는 친구들의 모든 소셜 활동에 참여할 수 있습니다. 물론 차단도 없습니다) 설정도 막힘없이 쉬웠습니다. FineProxy 지원팀은 상당히 신속하게 응답하고 도움을 줍니다.

Vadim MikoyanFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

훌륭한 프록시 서비스입니다! 트래픽 제한이 없는 로테이팅 프록시를 비롯해 다양한 유형의 프록시를 제공합니다. 가격이 저렴하고 지역 타기팅 옵션도 있습니다. 암호화폐, PayPal 또는 카드로 간편하게 결제할 수 있습니다.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.

Wowser BrowserTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

최소 주문

좋은 프록시이며 확인도 마쳤습니다. 대용량 IP 패키지를 구매했는데 모두 살아 있고 아무 불만 없이 작동합니다. 전에 사용하던 다른 업체보다 비싸지만 이곳은 품질이 더 좋고 주소 수도 더 많습니다. 암호화폐로 결제할 수 있어 편리하다는 점도 제게는 장점입니다. 전반적으로 만족합니다.

VladimmirisDieg, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

시계처럼 정확하게 작동하는 훌륭한 프록시입니다. 1년 동안 계속 사용해 왔고, 한 번에 1,000개씩 구매합니다.

IvanTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
고정 프록시와 스티키 프록시의 차이점은 무엇입니까?스티키 세션은 하나의

스티키 세션은 하나의 IP를 제한된 시간 동안(보통 10~30분) 유지한 후 교체합니다. 타이머가 만료되면, 작업 완료 여부와 관계없이 새로운 주소가 할당됩니다. 고정 프록시에는 타이머가 없습니다. IP가 전체 임대 기간 동안 고정됩니다. 워크플로가 30분 이상 소요되는 경우가 많다면, 고정 프록시가 필요합니다.

세션 도중 IP가 변경되면 플랫폼이 감지할 수 있습니까?그렇습니다

그렇습니다. 세션 쿠키는 하나의 IP로 생성됩니다. 다음 요청이 다른 IP 주소에서 오면 플랫폼은 불일치를 감지합니다. 대부분의 플랫폼은 이를 의심스러운 활동으로 간주하여 로그아웃시키거나, 재인증을 요구하거나, 경우에 따라 계정에 플래그를 표시합니다. Reddit의 경우 IP를 너무 자주 변경하는 계정을 섀도우 밴 처리하기도 합니다.

전용 프록시와 ISP 프록시 — 어떤 것을 선택해야 할까요?대상 사이트가 데이터센터

대상 사이트가 데이터센터 주소를 특별히 차단하지 않는다면, 전용 프록시가 더 저렴하면서도 동일한 안정성을 제공합니다. 플랫폼이 IP 유형을 확인하는 경우(대부분의 소셜 미디어가 이에 해당), ISP 프록시는 주거용 IP 검증을 통과합니다. 먼저 전용 프록시로 시작하시고, 차단이 발생하면 ISP 프록시로 전환하십시오.

다중 계정 운영 시 고정 프록시가 몇 개 필요합니까?계정당 1개입니다. 10개

계정당 1개입니다. 10개 계정이면 10개의 프록시가 필요합니다. 하나의 IP를 여러 계정에 공유하면 플랫폼이 계정 간 연관성을 파악할 가능성이 높아집니다. 각 계정에는 고유한 고정 IP 주소가 필요합니다.

고정 IP 프록시를 구매하여 HTTP와 SOCKS5를 모두 사용할 수 있습니까?가능합니다

가능합니다. FineProxy의 모든 프록시는 동일한 IP에서 HTTP, HTTPS, SOCKS5를 지원합니다. 애플리케이션에 필요한 프로토콜을 선택하시면 됩니다. 별도 구매는 필요 없습니다.

가이드

고정 IP vs. 스티키 세션: 아무도 제대로 설명하지 않는 차이점

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

프록시 제공업체 5곳에 「고정(static)」의 의미를 물어보면, 3가지 다른 답변을 듣게 됩니다. 30분짜리 스티키 세션이 적용된 로테이션 프록시를 「고정」이라고 판매하는 곳도 있고, 「고정」과 「전용」을 같은 의미로 사용하는 곳도 있습니다. 이러한 혼동은 비용과 계정 손실로 이어집니다.

핵심을 간단히 정리하겠습니다. 스티키 세션은 하나의 IP를 정해진 시간(10분, 30분, 때로는 1시간) 동안 유지합니다. 타이머가 만료되면 새로운 주소가 할당됩니다. 고정 IP 프록시 서버는 전체 임대 기간 동안 하나의 IP를 유지합니다. 며칠, 몇 주, 한 달까지. 타이머도 없고, 로테이션도 없으며, 최악의 순간에 예고 없이 IP가 바뀌는 일도 없습니다.

바로 그 「최악의 순간」이 핵심입니다. 사람들은 프록시 유형에 관한 글을 즐겨 읽으려고 고정 프록시를 검색하는 것이 아닙니다. 무언가가 문제를 일으켰기 때문에 검색하는 것입니다.

IP가 변경되면 실제로 어떤 문제가 발생하는가

광고 대시보드에 로그인하여 캠페인을 조정하고 있다고 가정하겠습니다. 15분이 지나자 스티키 세션이 만료됩니다. 다음 클릭은 다른 IP에서 전송됩니다. 플랫폼은 동일한 세션 쿠키가 새로운 위치에서 도착하는 것을 감지합니다. 이는 계정 탈취, 즉 누군가 세션을 도용한 것으로 판단하는 전형적인 보안 플래그입니다. 로그아웃 처리되며, 보안 알림이 발생하기도 하고, 계정이 일시적으로 잠기는 경우도 있습니다.

마켓플레이스 리스팅을 관리하는 경우도 마찬가지입니다. 상품 사진을 업로드하고, 설명을 수정한 뒤 저장을 누르는 사이에 IP가 변경되면, 플랫폼이 해당 작업을 처리하지 못합니다. 처음부터 다시 시작해야 합니다.

Reddit은 더 엄격합니다. Hacker News 사용자들이 확인한 바에 따르면, Reddit은 하루에 IP가 한 번 이상 변경되면 계정을 섀도우 밴합니다. 완전한 차단이 아니라, 게시물이 다른 사용자에게 표시되지 않게 됩니다. 다른 브라우저에서 확인하기 전까지는 조치를 당했다는 사실조차 알 수 없습니다.

이것은 드문 사례가 아닙니다. 연속성이 필요한 작업에 로테이션 또는 단기 스티키 프록시를 사용하는 모든 분이 겪는 일상적인 경험입니다.

고정 프록시가 필요한 경우와 필요하지 않은 경우

모든 작업에 고정 주소가 필요한 것은 아닙니다. 상품 페이지 스크래핑, 검색 순위 확인, 공개 데이터 수집 등의 작업에는 로테이션 프록시가 더 적합합니다. 매 요청마다 새로운 IP를 사용하면 요청 밀도를 낮게 유지하고, 주소당 속도 제한을 피할 수 있습니다.

신원 식별이 중요한 곳에서 고정 IP가 중요합니다. 하나의 계정, 하나의 IP, 변경 없음. 소셜 미디어 프로필, 광고 계정, 마켓플레이스 스토어, 이메일 계정 등 플랫폼이 접속 정보를 기반으로 행동 프로필을 구축하는 모든 서비스가 해당됩니다. IP를 변경하면 해당 프로필이 깨집니다.

IP 허용 목록(allowlisting)에도 중요합니다. 많은 API, 대시보드, 파트너 도구가 사전 등록된 주소에서만 연결을 수락합니다. 로테이션 프록시는 주소가 변경될 때마다 검증에 실패합니다. 고정 프록시는 주소가 변경되지 않으므로 매번 통과합니다.

빠른 페이지 로딩보다 오래 걸리는 작업이라면 모두 해당됩니다. 20분이 걸리는 폼 제출, 동영상 업로드, 관리자 패널에서의 대량 작업, 다단계 결제 등이 그 예입니다. 작업 소요 시간이 스티키 세션 유지 시간을 초과한다면, 그보다 더 오래 유지되는 IP 주소가 필요합니다.

FineProxy가 제공하는 서비스

두 가지 제품 라인 모두 진정한 의미의 고정 IP를 제공합니다 — 임대 기간 동안 해당 IP가 고객님 전용으로 유지됩니다:

전용 프록시 — 데이터센터 IPv4이며, 고객님만 독점적으로 사용하십니다. 임대 기간 동안 FineProxy는 물론 다른 어떤 서비스에서도 해당 IP를 사용하지 않습니다. 저렴한 고정 프록시 제공업체의 경우 IP당 $2~5를 청구하지만, FineProxy의 가격은 경쟁력이 있으며 모든 IP에 무제한 대역폭이 포함되어 있습니다.

ISP 프록시 — 실제 인터넷 서비스 제공업체(ISP)의 주거용 IP를 저희 서버에서 호스팅합니다. 동일한 안정성을 제공하면서도, WHOIS에서 해당 주소가 일반 소비자용 ISP로 추적됩니다. 데이터센터 IP 대역을 차단하는 플랫폼에서도 이러한 IP를 더 높은 신뢰도로 처리합니다.

두 제품 라인 모두 HTTP, HTTPS(IP별 개별 SSL 인증서), 고정 SOCKS 프록시(UDP 지원 SOCKS5)를 지원합니다. 무제한 대역폭, 최대 500 Mbps. IP 바인딩 인증을 기본으로 제공하며, /21 서브넷 마스크 기반의 로그인/비밀번호 인증도 선택 가능합니다.

저희는 서버와 IP를 직접 소유하고 있습니다. 제3자 풀에서 재판매하는 것이 아닙니다.