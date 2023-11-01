5社のプロキシプロバイダーに「静的」の意味を聞けば、3通りの異なる回答が返ってきます。30分間のスティッキーセッション付きローテーションプロキシを「静的」と称して販売する業者もいます。「静的」と「専用」を同じ意味で使う業者もいます。この混乱が、お客様の費用とアカウントに損害を与えています。

要点を簡潔にまとめます。スティッキーセッションは、設定された時間枠（10分、30分、場合によっては1時間）にわたって1つのIPを保持します。タイマーが切れると新しいアドレスに切り替わります。一方、静的IPプロキシサーバーは、レンタル期間全体を通じて1つのIPを保持します。数日、数週間、あるいは1か月間ずっとです。タイマーもローテーションも、最悪のタイミングでの突然のIP変更もありません。

その「最悪のタイミング」こそが核心です。プロキシの種類について読むのが好きだから静的プロキシを検索する人はいません。何かが壊れたから検索するのです。

IPが変わると実際に何が起こるのか

広告ダッシュボードにログインしてキャンペーンを調整しているとします。15分経過すると、スティッキーセッションが期限切れになります。次のクリックは別のIPから送信されます。プラットフォームは、同じセッションCookieが新しい場所から到着したことを検知します。これはアカウント乗っ取りの典型的なシグナル——誰かがセッションを盗んだ可能性——と判定されます。強制ログアウトされ、セキュリティアラートが届くこともあれば、アカウントが一時ロックされることもあります。

マーケットプレイスのリスティング管理でも同様です。商品画像をアップロードし、説明文を編集して保存ボタンを押す——その編集から保存の間にIPが変わってしまいます。プラットフォームは処理を完了できず、最初からやり直しになります。

Redditではさらに厳しい対応が取られています。Hacker Newsのユーザーによると、Redditでは1日に2回以上IPが変わるとアカウントがシャドウバンされることが確認されています。完全なBANではなく、投稿が他のユーザーに表示されなくなるだけです。別のブラウザで確認するまで、シャドウバンされていること自体に気づきません。

これらは特殊なケースではありません。継続性が求められるタスクにローテーションプロキシや短時間スティッキープロキシを使用している方なら、誰もが経験する日常的な問題です。

静的プロキシが必要な場合と不要な場合

すべてのタスクに固定IPが必要なわけではありません。商品ページのスクレイピング、検索ランキングのチェック、公開データの収集などには、ローテーションプロキシの方が適しています。毎回新しいIPからリクエストすることで、アクセス密度を低く保ち、IPアドレスごとのレート制限を回避できます。

静的プロキシが重要になるのは、アイデンティティが重要な場面です。1アカウントに1つのIP、変更なし。SNSプロフィール、広告アカウント、マーケットプレイスのストア、メールアカウントなど、プラットフォームが接続元に紐づく行動プロファイルを構築するあらゆるケースに当てはまります。IPが変われば、そのプロファイルは崩壊します。

IPホワイトリスト登録が必要な場面でも重要です。多くのAPI、ダッシュボード、パートナーツールは、事前に登録されたアドレスからの接続のみを受け付けます。ローテーションプロキシではアドレスが変わるたびにチェックに失敗します。静的プロキシなら、IPが変わらないため毎回パスできます。

そして、単純なページ読み込みより長い作業すべてに影響します。20分かかるフォーム送信、動画アップロード、管理パネルでの一括操作、複数ステップのチェックアウト。タスクの所要時間がスティッキーセッションのウィンドウを超える場合、それより長く持続するIPアドレスが必要です。

FineProxyが提供するもの

2つの製品ライン、どちらも真の静的IP — レンタル期間中ずっとお客様専用のIPが維持されます：

どちらもHTTP、HTTPS（IP毎の個別SSL証明書）、静的SOCKSプロキシ（UDP対応のフルSOCKS5）をサポートしています。帯域幅は無制限、最大500 Mbps。IPバインディング認証に対応し、/21サブネットマスクでのログイン/パスワード認証もオプションで利用可能です。