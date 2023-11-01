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静的プロキシ

広告アカウント・マーケットプレイス向け固定IPv4：HTTP/HTTPS/SOCKS5（UDP対応）、無制限帯域幅、IPバインディング認証 — セッションリセットなし。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • 米国の専用静的プロキシを1個購入
  • プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • プロキシサービスのIP許可リストを更新
  • 利用中サービスの状態と次回支払期限を表示
  • プロキシプランの請求書詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

アカウント運用

5年以上使っていますが、データスクレイピング、ソーシャルネットワーク、そのほかあらゆる自動化プロジェクトに使える素晴らしいプロキシです。IPのローテーションは速く、他社とは違ってほぼすべてのプロキシがブロックされていません。カスタマーサポートもかなり良いです。

synk.pitNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

誰にでも自由を得る権利があり、今では私も非常に手頃な価格で自由を手にしています。契約して以来、速度やアクセス不能の問題はまったくなく、海外にいる友人たちのあらゆるソーシャル活動に参加できるようになりました。もちろん、BANされることもありません）設定はスムーズで簡単でした。FineProxyのサポートはかなり対応が早く、親切です。

Vadim MikoyanFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

素晴らしいプロキシサービスです！通信量制限のないローテーティングプロキシなど、さまざまな種類のプロキシがあります。料金は手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードのいずれでも簡単に支払えます。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

最低注文数

確認済みの良いプロキシです。大容量のIPパッケージを購入しましたが、すべて稼働しており、何の不満もなく使えます。以前利用していた別のプロバイダーより高価ですが、こちらのほうが品質が良く、アドレス数も多いです。また、暗号資産で支払えるのも便利で、私にとってはこれも長所です。総合的に満足しています。

VladimmirisDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

時計のように正確に動く素晴らしいプロキシです。1年間利用しており、常に使っています。毎回1,000個購入しています。

IvanTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
静的プロキシとスティッキープロキシの違いは？静的のほうが長持ち

スティッキーは限られた時間（通常10〜30分）だけ1つのIPを保持し、その後ローテーションします。タイマーが切れると、作業が完了しているかどうかに関係なく新しいアドレスに切り替わります。静的にはタイマーがありません。IPはレンタル期間全体を通じて固定されます。ワークフローが日常的に30分以上かかる場合、必要なのは静的プロキシです。

セッション中にIPが変わると、プラットフォームに検出されますか？はい

はい。セッションCookieはあるIPで作成されます。次のリクエストが別のアドレスから送信されると、プラットフォームは不一致を検出します。多くのプラットフォームはこれを不審な行動とみなし、ログアウトされたり、再認証を求められたり、場合によってはアカウントにフラグが付けられます。Redditはさらに厳しく、IPを頻繁に変更するアカウントをシャドウバンします。

専用プロキシかISPプロキシか — どちらを選ぶべき？専用から開始

ターゲットサイトがデータセンターアドレスを特にブロックしていなければ、専用プロキシの方が安価で安定性も同等です。プラットフォームがIPの種別をチェックしている場合（大半のソーシャルメディアが該当）、ISPプロキシなら住宅用チェックをパスできます。まずは専用プロキシから始め、ブロックされた場合にISPプロキシへ切り替えてください。

複数アカウント運用に必要な静的プロキシの数は？アカウントごとに1つ

1アカウントにつき1プロキシです。10アカウントなら10プロキシが必要です。1つのIPを複数のアカウントで共有すると、プラットフォームがアカウント間を関連付けるリスクが高まります。各アカウントには固有の固定アドレスが必要です。

静的IPの静的プロキシを購入して、HTTPとSOCKS5の両方で使えますか？はい

はい。FineProxyのプロキシはすべて、同一IPでHTTP、HTTPS、SOCKS5に対応しています。アプリケーションに必要なプロトコルをお選びください。別途購入の必要はありません。

ガイド

静的 vs. スティッキー：誰も説明しない違い

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

5社のプロキシプロバイダーに「静的」の意味を聞けば、3通りの異なる回答が返ってきます。30分間のスティッキーセッション付きローテーションプロキシを「静的」と称して販売する業者もいます。「静的」と「専用」を同じ意味で使う業者もいます。この混乱が、お客様の費用とアカウントに損害を与えています。

要点を簡潔にまとめます。スティッキーセッションは、設定された時間枠（10分、30分、場合によっては1時間）にわたって1つのIPを保持します。タイマーが切れると新しいアドレスに切り替わります。一方、静的IPプロキシサーバーは、レンタル期間全体を通じて1つのIPを保持します。数日、数週間、あるいは1か月間ずっとです。タイマーもローテーションも、最悪のタイミングでの突然のIP変更もありません。

その「最悪のタイミング」こそが核心です。プロキシの種類について読むのが好きだから静的プロキシを検索する人はいません。何かが壊れたから検索するのです。

IPが変わると実際に何が起こるのか

広告ダッシュボードにログインしてキャンペーンを調整しているとします。15分経過すると、スティッキーセッションが期限切れになります。次のクリックは別のIPから送信されます。プラットフォームは、同じセッションCookieが新しい場所から到着したことを検知します。これはアカウント乗っ取りの典型的なシグナル——誰かがセッションを盗んだ可能性——と判定されます。強制ログアウトされ、セキュリティアラートが届くこともあれば、アカウントが一時ロックされることもあります。

マーケットプレイスのリスティング管理でも同様です。商品画像をアップロードし、説明文を編集して保存ボタンを押す——その編集から保存の間にIPが変わってしまいます。プラットフォームは処理を完了できず、最初からやり直しになります。

Redditではさらに厳しい対応が取られています。Hacker Newsのユーザーによると、Redditでは1日に2回以上IPが変わるとアカウントがシャドウバンされることが確認されています。完全なBANではなく、投稿が他のユーザーに表示されなくなるだけです。別のブラウザで確認するまで、シャドウバンされていること自体に気づきません。

これらは特殊なケースではありません。継続性が求められるタスクにローテーションプロキシや短時間スティッキープロキシを使用している方なら、誰もが経験する日常的な問題です。

静的プロキシが必要な場合と不要な場合

すべてのタスクに固定IPが必要なわけではありません。商品ページのスクレイピング、検索ランキングのチェック、公開データの収集などには、ローテーションプロキシの方が適しています。毎回新しいIPからリクエストすることで、アクセス密度を低く保ち、IPアドレスごとのレート制限を回避できます。

静的プロキシが重要になるのは、アイデンティティが重要な場面です。1アカウントに1つのIP、変更なし。SNSプロフィール、広告アカウント、マーケットプレイスのストア、メールアカウントなど、プラットフォームが接続元に紐づく行動プロファイルを構築するあらゆるケースに当てはまります。IPが変われば、そのプロファイルは崩壊します。

IPホワイトリスト登録が必要な場面でも重要です。多くのAPI、ダッシュボード、パートナーツールは、事前に登録されたアドレスからの接続のみを受け付けます。ローテーションプロキシではアドレスが変わるたびにチェックに失敗します。静的プロキシなら、IPが変わらないため毎回パスできます。

そして、単純なページ読み込みより長い作業すべてに影響します。20分かかるフォーム送信、動画アップロード、管理パネルでの一括操作、複数ステップのチェックアウト。タスクの所要時間がスティッキーセッションのウィンドウを超える場合、それより長く持続するIPアドレスが必要です。

FineProxyが提供するもの

2つの製品ライン、どちらも真の静的IP — レンタル期間中ずっとお客様専用のIPが維持されます：

専用プロキシ — データセンターIPv4をお客様だけの専用で提供します。レンタル期間中、FineProxyはもちろん他のサービスのユーザーも同じIPを使用することはありません。格安の静的プロキシプロバイダーでは1IPあたり$2〜5が相場ですが、FineProxyは競争力のある価格設定で、すべてのIPに無制限の帯域幅が含まれています。

ISPプロキシ — 実際のインターネットサービスプロバイダーが発行する住宅用IPを、当社のサーバーでホスティングします。安定性は同等ですが、WHOISでアドレスを確認すると一般消費者向けISPに紐づいています。データセンター範囲をフラグ付けするプラットフォームでも、より高い信頼性で扱われます。

どちらもHTTP、HTTPS（IP毎の個別SSL証明書）、静的SOCKSプロキシ（UDP対応のフルSOCKS5）をサポートしています。帯域幅は無制限、最大500 Mbps。IPバインディング認証に対応し、/21サブネットマスクでのログイン/パスワード認証もオプションで利用可能です。

サーバーもIPも当社が自社保有しています。サードパーティのプールからの再販ではありません。