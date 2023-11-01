Her proxy bağlantısı, kullanmaya yetkili olduğunuzu kanıtlayacak bir yönteme ihtiyaç duyar. İki standart yaklaşım: IP'nizi kaydedin ve kimlik bilgisi adımını atlayın ya da her istekte proxy sunucu login kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulama çifti ile doğrulama yapın.
Yalnızca IP kimlik doğrulaması, adresiniz hiç değişmediğinde harika çalışır. Ancak bir ev bağlantısında, ağlar arasında geçiş yapan bir dizüstü bilgisayarda veya dinamik IP'li bir VPS'de — adres değiştiğinde bozulmayan bir şeye ihtiyacınız vardır. Login/şifre kimlik doğrulaması tam olarak burada devreye girer.
Kimlik bilgisi tabanlı doğrulama nasıl çalışır
Yazılımınız bir proxy'ye bağlandığında, proxy erişim kanıtı talep eder. HTTP proxy kimlik doğrulamasında, istemci kullanıcı adınızı ve şifrenizi Base64 ile kodlanmış şekilde içeren bir Proxy-Authorization başlığı gönderir. Proxy kimlik bilgilerini kontrol eder ve eğer eşleşirse — trafik akar. İşte curl ile hızlı bir örnek: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — veya Python requests ile: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).
SOCKS5 proxy kullanıcı adı ve şifre kimlik doğrulamasında süreç biraz farklıdır. SOCKS5, kimlik bilgilerini kendi el sıkışma (handshake) aşamasında işler — bu, herhangi bir web trafiği başlamadan önceki ayrı bir adımdır. İstemci kimlik doğrulamak istediğini bildirir, kullanıcı adı ve şifreyi gönderir; proxy başarılı veya başarısız yanıtını döndürür. Gerçek bağlantı ancak bundan sonra başlar.
Her ikisi de aynı amaca ulaşır: hangi IP adresinden bağlanıyor olursanız olun, proxy'yi kullanmaya yetkili olduğunuzu kanıtlamak.
IP tabanlı kimlik doğrulama yerine neden kimlik bilgileri kullanılır?
Yalnızca IP tabanlı mod daha basittir — gizli bilgi yoktur, yazılımınızda yapılandırmanız gereken bir şey yoktur. Ancak sabit bir genel IP adresi gerektirir. ISS'niz IP'nizi değiştirdiği an, beyaz listeyi güncelleyene kadar erişim kesilir.
Kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulaması bu bağımlılığı ortadan kaldırır. Proxy şifreniz herhangi bir ağdan çalışır: ofis, kafe veya farklı bir ülke. Kimlik bilgileri doğru olduğu ve IP'niz kayıtlı adresinizin /21 alt ağı içinde kaldığı sürece bağlantı kurulur. Çoğu proxy sağlayıcı, kimlik doğrulamayı tek bir beyaz listeye alınmış IP'ye veya küçük bir /32 aralığına kilitler — FineProxy'nin /21 alt ağ yaklaşımı 2.048 adresi kapsar, böylece dinamik IP rotasyonları oturumunuzu neredeyse hiçbir zaman bozmaz ve piyasada nadir bulunan bir esneklik düzeyi sunar.
Bu şu durumlar için önemlidir:
- Wi-Fi ağları arasında geçiş yapan dizüstü bilgisayarlar ve cihazlar
- ISP'nin her gün yeni bir adres atadığı ev bağlantıları
- birden fazla kişinin farklı konumlardan bağlandığı ekipler
- Değişen IP'lere sahip bulut sunucularda çalışan CI/CD pipeline'ları
FineProxy’de nasıl çalışır
IP kaydı platformumuzda zorunludur — sistemimizin müşterileri tanımlama yönteminin temelidir. Login/şifre kimlik doğrulaması bunun üzerine eklendiğinde, proxy, kayıtlı adresinizin /21 alt ağı içindeki herhangi bir IP'den gelen bağlantıları kabul eder.
Bu 2.048 adres demektir. ISP'lerin çoğu dinamik IP'leri çok daha dar bir aralıkta döndürdüğünden, pratikte bağlantınız herhangi bir manuel güncelleme gerektirmeden çalışmaya devam edecektir.
FineProxy, sunduğumuz tüm protokoller üzerinden kimlik bilgilerini destekler: HTTP, HTTPS ve SOCKS5. HTTPS için her IP'nin kendi SSL sertifikası bulunur, böylece istemciniz ile proxy arasındaki şifreli bağlantı, kimlik bilgisi tabanlı doğrulamada bile güvenli kalır.
Kimlik bilgileriniz satın alma işleminden hemen sonra kontrol panelinde kullanılabilir durumda olacaktır. Format oldukça basittir: HTTP/HTTPS için kullanıcıadı:şifre@proxy-adresi:port şeklinde veya SOCKS5 istemcinizin kimlik doğrulama ayarlarından yapılandırılır.
Satın alma sonrasında kimlik bilgileri kontrol panelinizde anında görünür — format kullanıcıadı:şifre@adres:port şeklindedir, tarayıcınıza, betiğinize veya otomasyon aracınıza yapıştırmaya hazırdır.
kimlik bilgilerini güvende tutmak
Login/şifre kimlik doğrulamasının dezavantajı, kimlik bilgilerinin var olmasıdır — ve var olan her şey sızabilir. İşte birkaç pratik kural:
Script'lerde kimlik bilgilerini doğrudan yazmak yerine ortam değişkenlerini kullanın. export HTTPS_PROXY="http://user:pass@proxy:port" komutu, şifrenizi kaynak kodunuzun dışında tutar.
Proxy kimlik bilgilerini asla bir Git deposuna kaydetmeyin. Özel depolar bile paylaşılır, kopyalanır ve kontrol edemeyeceğiniz yerlere yedeklenir.
Aracınız destekliyorsa, kimlik bilgilerini yapılandırma dosyalarında saklamak yerine çalışma zamanında bir secrets manager'dan çekin.