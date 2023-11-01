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Kimlik Doğrulamalı Proxy

Login/şifre kimlik doğrulamalı HTTP/HTTPS/SOCKS5 proxy'leri — /21 alt ağı üzerinden dinamik IP'lerde çalışır (2.048 adres), sınırsız trafik

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Giriş ve şifreyle proxy kullanın.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Avrupa'da kullanıcı adı ve şifreli 1.000 veri merkezi proxy'si satın alın
  • Giriş korumalı proxy hizmetimin şifresini yenileyin
  • Proxy hizmetimin kayıtlı IP'sini güncelleyin
  • Kimlik doğrulamalı HTTP proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Kimlik bilgili proxy'lerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Trafik asla ölçülmez

Önceden farklı bir hizmet kullanıyordum. Ancak meslektaşlarımın tavsiyeleri sayesinde bu hizmeti buldum. Hızı ve sınırsız trafiği etkileyici (diğer hizmetlerle karşılaştırıldığında). Altı aydır kullanıyorum, bu sırada hiçbir sorun çıkmadı. Müşteri desteğine her zaman ulaşılabiliyor. Kontrol paneli bile beni memnun etti. Diğer tanıdıklarıma tavsiye edeceğim. Teşekkürler!

Ирина КоваленкоFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.

bhwowsersNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

İyi bir coğrafi konum seçeneği var. Fiyatlar diğer hizmetlerden biraz daha ucuz. Proxy’ler hızlı, kararlı ve kullanımı kolay; bu da onları uzun vadede güvenilir kılıyor. Makul bir fiyata kalite arayan herkes için harika bir seçim.

YomiDevDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

Wowser BrowserTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Müşteri deneyimi

Bu çok iyi ve ucuz bir aracı; birden fazla kez satın aldım, şiddetle tavsiye ederim.

fwefwSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
"/21 alt ağı içinde" ne anlama gelir?2.048 adres

IP'nizi FineProxy'ye kaydettiğinizde, kimlik bilgisi tabanlı erişim yalnızca tam olarak o adresten değil, aynı /21 ağındaki herhangi bir IP'den de mümkün olur. /21 alt ağ maskesi 255.255.248.0'dır — bu 2.048 adreslik bir bloktur. Örneğin kayıtlı IP'niz 203.0.113.45 ise, /21 ağı 203.0.112.0 ile 203.0.119.255 arasındadır. Bu aralıktaki herhangi bir giden IP, login ve şifrenizle çalışacaktır.

ISS'm IP adresimi değiştirdi ancak /21 aralığında kaldı. Herhangi bir işlem yapmam gerekiyor mu?Hayır

Hayır. Kimlik doğrulama otomatik olarak çalışmaya devam eder. /21 aralığı, çoğu ISP'nin kendi havuzlarında yaptığı tipik adres rotasyonunu kapsar. Değişikliği fark bile etmezsiniz.

/21 subnet’imi nasıl öğrenebilirim?Subnet hesaplayıcı kullanın

Herhangi bir «IP adresim nedir» sitesinde mevcut genel IP'nizi kontrol edin, ardından ücretsiz bir alt ağ hesaplayıcı kullanın — adresi /21 ile girin, size tam aralığı gösterecektir. ISP'nizin dinamik adresi bu aralık içinde kalıyorsa (ki genellikle kalır), login/şifre kimlik doğrulaması kesintisiz çalışacaktır.

/21 aralığının dışına çıkan bir IP aldığımda ne olur?Kayıtlı IP'yi güncelleyin

Proxy bağlantıyı reddedecektir. FineProxy kontrol panelinize giriş yaparak kayıtlı IP adresini güncellemeniz gerekir. Değişiklik en fazla 5 dakika içinde geçerli olur.

Hangi protokoller login/şifre kimlik doğrulamasını destekler?Üç protokol de

FineProxy, HTTP, HTTPS ve SOCKS5 üzerinden kimlik bilgilerini destekler. HTTP ve HTTPS için istemciniz kimlik bilgilerini Proxy-Authorization başlığı aracılığıyla gönderir. SOCKS5 kimlik doğrulamayı, herhangi bir trafik başlamadan önce kendi el sıkışma sürecinde gerçekleştirir. Kurulum formatı tüm protokollerde aynıdır: kullanıcı adı, şifre, proxy adresi ve port.

Yazılımımda proxy girişi için alan yok. Ne yapmalıyım?Proxy URL kullanın

Pek çok araç, kimlik bilgilerini proxy URL'sinin bir parçası olarak kabul etmektedir: http://username:password@address:port. Bu format tarayıcı ayarlarında, ortam değişkenlerinde ve çoğu programlama kütüphanesinde çalışır. Aracınız yalnızca adres ve port kabul ediyorsa ve kimlik doğrulama alanı yoksa, URL formatını destekleyip desteklemediğini kontrol edin — çoğu destekler.

Rehber

Proxy Kullanıcı Adı ve Şifre: Kimlik Bilgilerine Ne Zaman İhtiyaç Duyarsınız ve Nasıl Çalışırlar?

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Her proxy bağlantısı, kullanmaya yetkili olduğunuzu kanıtlayacak bir yönteme ihtiyaç duyar. İki standart yaklaşım: IP'nizi kaydedin ve kimlik bilgisi adımını atlayın ya da her istekte proxy sunucu login kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulama çifti ile doğrulama yapın.

Yalnızca IP kimlik doğrulaması, adresiniz hiç değişmediğinde harika çalışır. Ancak bir ev bağlantısında, ağlar arasında geçiş yapan bir dizüstü bilgisayarda veya dinamik IP'li bir VPS'de — adres değiştiğinde bozulmayan bir şeye ihtiyacınız vardır. Login/şifre kimlik doğrulaması tam olarak burada devreye girer.

Kimlik bilgisi tabanlı doğrulama nasıl çalışır

Yazılımınız bir proxy'ye bağlandığında, proxy erişim kanıtı talep eder. HTTP proxy kimlik doğrulamasında, istemci kullanıcı adınızı ve şifrenizi Base64 ile kodlanmış şekilde içeren bir Proxy-Authorization başlığı gönderir. Proxy kimlik bilgilerini kontrol eder ve eğer eşleşirse — trafik akar. İşte curl ile hızlı bir örnek: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — veya Python requests ile: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

SOCKS5 proxy kullanıcı adı ve şifre kimlik doğrulamasında süreç biraz farklıdır. SOCKS5, kimlik bilgilerini kendi el sıkışma (handshake) aşamasında işler — bu, herhangi bir web trafiği başlamadan önceki ayrı bir adımdır. İstemci kimlik doğrulamak istediğini bildirir, kullanıcı adı ve şifreyi gönderir; proxy başarılı veya başarısız yanıtını döndürür. Gerçek bağlantı ancak bundan sonra başlar.

Her ikisi de aynı amaca ulaşır: hangi IP adresinden bağlanıyor olursanız olun, proxy'yi kullanmaya yetkili olduğunuzu kanıtlamak.

IP tabanlı kimlik doğrulama yerine neden kimlik bilgileri kullanılır?

Yalnızca IP tabanlı mod daha basittir — gizli bilgi yoktur, yazılımınızda yapılandırmanız gereken bir şey yoktur. Ancak sabit bir genel IP adresi gerektirir. ISS'niz IP'nizi değiştirdiği an, beyaz listeyi güncelleyene kadar erişim kesilir.

Kullanıcı adı/şifre kimlik doğrulaması bu bağımlılığı ortadan kaldırır. Proxy şifreniz herhangi bir ağdan çalışır: ofis, kafe veya farklı bir ülke. Kimlik bilgileri doğru olduğu ve IP'niz kayıtlı adresinizin /21 alt ağı içinde kaldığı sürece bağlantı kurulur. Çoğu proxy sağlayıcı, kimlik doğrulamayı tek bir beyaz listeye alınmış IP'ye veya küçük bir /32 aralığına kilitler — FineProxy'nin /21 alt ağ yaklaşımı 2.048 adresi kapsar, böylece dinamik IP rotasyonları oturumunuzu neredeyse hiçbir zaman bozmaz ve piyasada nadir bulunan bir esneklik düzeyi sunar.

Bu şu durumlar için önemlidir:

  • Wi-Fi ağları arasında geçiş yapan dizüstü bilgisayarlar ve cihazlar
  • ISP'nin her gün yeni bir adres atadığı ev bağlantıları
  • birden fazla kişinin farklı konumlardan bağlandığı ekipler
  • Değişen IP'lere sahip bulut sunucularda çalışan CI/CD pipeline'ları

FineProxy’de nasıl çalışır

IP kaydı platformumuzda zorunludur — sistemimizin müşterileri tanımlama yönteminin temelidir. Login/şifre kimlik doğrulaması bunun üzerine eklendiğinde, proxy, kayıtlı adresinizin /21 alt ağı içindeki herhangi bir IP'den gelen bağlantıları kabul eder.

Bu 2.048 adres demektir. ISP'lerin çoğu dinamik IP'leri çok daha dar bir aralıkta döndürdüğünden, pratikte bağlantınız herhangi bir manuel güncelleme gerektirmeden çalışmaya devam edecektir.

FineProxy, sunduğumuz tüm protokoller üzerinden kimlik bilgilerini destekler: HTTP, HTTPS ve SOCKS5. HTTPS için her IP'nin kendi SSL sertifikası bulunur, böylece istemciniz ile proxy arasındaki şifreli bağlantı, kimlik bilgisi tabanlı doğrulamada bile güvenli kalır.

Kimlik bilgileriniz satın alma işleminden hemen sonra kontrol panelinde kullanılabilir durumda olacaktır. Format oldukça basittir: HTTP/HTTPS için kullanıcıadı:şifre@proxy-adresi:port şeklinde veya SOCKS5 istemcinizin kimlik doğrulama ayarlarından yapılandırılır.

Satın alma sonrasında kimlik bilgileri kontrol panelinizde anında görünür — format kullanıcıadı:şifre@adres:port şeklindedir, tarayıcınıza, betiğinize veya otomasyon aracınıza yapıştırmaya hazırdır.

kimlik bilgilerini güvende tutmak

Login/şifre kimlik doğrulamasının dezavantajı, kimlik bilgilerinin var olmasıdır — ve var olan her şey sızabilir. İşte birkaç pratik kural:

Script'lerde kimlik bilgilerini doğrudan yazmak yerine ortam değişkenlerini kullanın. export HTTPS_PROXY="http://user:pass@proxy:port" komutu, şifrenizi kaynak kodunuzun dışında tutar.

Proxy kimlik bilgilerini asla bir Git deposuna kaydetmeyin. Özel depolar bile paylaşılır, kopyalanır ve kontrol edemeyeceğiniz yerlere yedeklenir.

Aracınız destekliyorsa, kimlik bilgilerini yapılandırma dosyalarında saklamak yerine çalışma zamanında bir secrets manager'dan çekin.