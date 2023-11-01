IP'nizi FineProxy'ye kaydettiğinizde, kimlik bilgisi tabanlı erişim yalnızca tam olarak o adresten değil, aynı /21 ağındaki herhangi bir IP'den de mümkün olur. /21 alt ağ maskesi 255.255.248.0'dır — bu 2.048 adreslik bir bloktur. Örneğin kayıtlı IP'niz 203.0.113.45 ise, /21 ağı 203.0.112.0 ile 203.0.119.255 arasındadır. Bu aralıktaki herhangi bir giden IP, login ve şifrenizle çalışacaktır.