Proxy s autentizací

Každé připojení přes proxy vyžaduje určitý způsob ověření, že jste oprávněni jej používat. Existují dva standardní přístupy: zaregistrovat svou IP adresu a přeskočit přihlašovací údaje, nebo se při každém požadavku autentizovat pomocí uživatelského jména a hesla na proxy serveru.
Autentizace pouze přes IP funguje skvěle, pokud se vaše adresa nikdy nemění. Ale na domácím připojení, notebooku, který se přesouvá mezi sítěmi, nebo VPS s dynamickou IP — potřebujete řešení, které se nerozbije při změně adresy. Přesně k tomu slouží přihlášení jménem a heslem.
Jak funguje autentizace přihlašovacími údaji
Když se váš software připojí k proxy, proxy požaduje ověření přístupu. Při http proxy autentizaci klient odešle hlavičku Proxy-Authorization obsahující vaše uživatelské jméno a heslo zakódované v Base64. Proxy ověří přihlašovací údaje, a pokud souhlasí — provoz proudí. Zde je rychlý příklad s curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — nebo v Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).
U SOCKS5 proxy autentizace uživatelským jménem a heslem je proces mírně odlišný. SOCKS5 zpracovává přihlašovací údaje během vlastního handshake — samostatného kroku před zahájením jakéhokoli webového provozu. Klient oznámí, že se chce autentizovat, odešle jméno a heslo a proxy odpoví úspěchem nebo neúspěchem. Teprve poté začíná samotné připojení.
Obě metody dosahují stejného cíle: prokázat, že máte oprávnění proxy používat, bez ohledu na to, z jaké IP adresy se připojujete.
Proč používat přihlašovací údaje místo pouhé IP
Režim pouze přes IP jednodušší — žádná tajemství, nic se nemusí konfigurovat v softwaru. Vyžaduje ale statickou veřejnou adresu. V okamžiku, kdy vám ISP změní IP, přístup přestane fungovat, dokud neaktualizujete whitelist.
Autentizace loginem a heslem tuto závislost odstraňuje. Váš proxy přístup funguje z jakékoli sítě: z kanceláře, kavárny i jiné země. Pokud jsou přihlašovací údaje správné a vaše IP spadá do podsítě /21 vaší registrované adresy, připojení projde. Většina poskytovatelů proxy omezuje autentizaci přihlašovacími údaji na jednu whitelistovanou IP nebo úzký rozsah /32 — přístup FineProxy přes podsíť /21 pokrývá 2 048 adres, takže dynamická rotace IP téměř nikdy nepřeruší vaši relaci. To vám dává úroveň flexibility, která je na trhu výjimečná.
To je důležité pro:
- Notebooky a zařízení, která se přesouvají mezi Wi-Fi sítěmi
- Domácí připojení, kde ISP přiděluje novou adresu každý den
- Týmy, kde se více lidí připojuje z různých míst
- CI/CD pipelines běžící na cloudových instancích s měnícími se IP adresami
Jak to funguje u FineProxy
Registrace IP je naší platformě povinná — tvoří základ toho, jak náš systém identifikuje zákazníky. Pokud si navíc nastavíte autentizaci přihlašovacím jménem a heslem, proxy přijímá připojení z jakékoli IP adresy v rámci podsítě /21 vaší registrované adresy.
To je 2 048 adres. Většina ISP rotuje dynamické IP v mnohem užším rozsahu, takže v praxi vaše připojení funguje bez jakýchkoli manuálních úprav.
FineProxy podporuje přihlašovací údaje přes všechny nabízené protokoly: HTTP, HTTPS a SOCKS5. U HTTPS má každá IP vlastní SSL certifikát, takže šifrované spojení mezi vaším klientem a proxy zůstává bezpečné i při autentizaci přihlašovacími údaji.
Přihlašovací údaje jsou k dispozici v dashboardu ihned po nákupu. Formát jednoduchý: username:password@proxy-adresa:port pro HTTP/HTTPS, případně je nakonfigurujete v nastavení autentizace vašeho SOCKS5 klienta.
Po nákupu se přihlašovací údaje okamžitě zobrazí ve vašem dashboardu — ve formátu username:password@address:port, připravené ke vložení do prohlížeče, skriptu nebo automatizačního nástroje.
Bezpečné uchovávání přihlašovacích údajů
Nevýhodou autentizace přihlašovacím jménem a heslem je, že přihlašovací údaje existují — a cokoli, co existuje, může uniknout. Několik praktických pravidel:
Používejte proměnné prostředí místo pevného zápisu přihlašovacích údajů do skriptů. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” zajistí, že heslo nebude součástí vašeho zdrojového kódu.
Nikdy neukládejte přihlašovací údaje k proxy do Git repozitáře. I privátní repozitáře se sdílejí, klonují a zálohují na místa, která nemáte pod kontrolou.
Pokud to váš nástroj umožňuje, načítejte přihlašovací údaje ze secrets manageru za běhu namísto jejich ukládání do konfiguračních souborů.