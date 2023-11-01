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Proxy s autentizací

HTTP/HTTPS/SOCKS5 proxy s autentizací přes login/heslo — funguje napříč dynamickými IP přes /21 subnet (2 048 adres), neomezený provoz

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif s přihlášením a heslem.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 1 000 datacentrových proxy s uživatelským jménem a heslem v Evropě
  • Změňte heslo u mé proxy služby chráněné přihlášením
  • Aktualizujte registrovanou IP u mé proxy služby
  • Exportujte můj seznam ověřených HTTP proxy jako JSON
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy s přihlašovacími údaji
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Provoz se neměří

Dříve jsem používal jinou službu, ale na doporučení kolegů jsem našel tuto. Rychlost a neomezený datový provoz jsou oproti jiným službám úžasné. Používám ji už šest měsíců a zatím jsem neměl žádné problémy. Zákaznická podpora je vždy k dispozici. Příjemně mě překvapil i ovládací panel. Tuto službu doporučuji všem svým přátelům. Děkuji!

Ирина КоваленкоInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.

bhwowsersNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

Dobrý výběr GEO. Ceny jsou o něco nižší než u jiných služeb. Proxy jsou rychlé, stabilní a snadno použitelné, což je dlouhodobě spolehlivé. Ideální volba pro každého, kdo hledá kvalitu za rozumnou cenu.

YomiDevDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.

Wowser BrowserTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Zákaznická zkušenost

Je to velmi dobrý a levný agent, kupoval jsem ho více než jednou, velmi doporučuji.

fwefwSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Co znamená "v rámci podsítě /21"?2 048 adres

Když zaregistrujete svou IP adresu u FineProxy, přístup pomocí přihlašovacích údajů je povolen nejen z této konkrétní adresy, ale z jakékoli IP ve stejné síti /21. Maska podsítě /21 je 255.255.248.0 — to představuje blok 2 048 adres. Například pokud je vaše registrovaná IP 203.0.113.45, síť /21 zahrnuje rozsah 203.0.112.0 až 203.0.119.255. Jakákoli odchozí IP z tohoto rozsahu bude s vaším přihlašovacím jménem a heslem fungovat.

Můj ISP změnil mou IP adresu, ale zůstala v rámci /21. Musím něco dělat?Ne

Ne. Autentizace funguje automaticky dál. Rozsah /21 pokrývá běžnou rotaci adres, kterou většina ISP provádí v rámci svých vlastních poolů. Změny si ani nevšimnete.

Jak zjistím, jaká je moje podsíť /21?Kalkulačka podsítě

Zkontrolujte svou aktuální veřejnou IP na libovolném webu typu “what is my IP” a poté použijte bezplatnou kalkulačku podsítí — zadejte adresu s /21 a zobrazí se vám celý rozsah. Pokud dynamická adresa od vašeho ISP zůstává v tomto rozsahu (což obvykle ano), autentizace přihlašovacím jménem a heslem bude fungovat bez přerušení.

Co se stane, když se moje IP přesune mimo rozsah /21?Aktualizujte registrovanou IP

Proxy odmítne spojení. Bude nutné se přihlásit do svého FineProxy panelu a aktualizovat registrovanou IP adresu. Změna se projeví do 5 minut.

Které protokoly podporují autentizaci přihlašovacím jménem a heslem?Všechny tři protokoly

FineProxy podporuje přihlašovací údaje přes HTTP, HTTPS a SOCKS5. U HTTP a HTTPS klient odesílá přihlašovací údaje prostřednictvím hlavičky Proxy-Authorization. SOCKS5 provádí autentizaci během vlastního handshake ještě před zahájením přenosu dat. Formát nastavení je u všech protokolů stejný: uživatelské jméno, heslo, adresa proxy a port.

Můj software nemá pole pro přihlášení k proxy. Co mám dělat?Použijte URL proxy

Mnoho nástrojů přijímá přihlašovací údaje jako součást URL proxy: http://username:password@address:port. Funguje to v nastavení prohlížeče, proměnných prostředí i ve většině programovacích knihoven. Pokud váš nástroj přijímá pouze adresu a port bez polí pro autentizaci, ověřte, zda podporuje formát URL — většina ano.

Průvodce

Přihlášení a heslo k proxy: kdy potřebujete přihlašovací údaje a jak fungují

4 min. čteníSíťový tým FineProxy

Každé připojení přes proxy vyžaduje určitý způsob ověření, že jste oprávněni jej používat. Existují dva standardní přístupy: zaregistrovat svou IP adresu a přeskočit přihlašovací údaje, nebo se při každém požadavku autentizovat pomocí uživatelského jména a hesla na proxy serveru.

Autentizace pouze přes IP funguje skvěle, pokud se vaše adresa nikdy nemění. Ale na domácím připojení, notebooku, který se přesouvá mezi sítěmi, nebo VPS s dynamickou IP — potřebujete řešení, které se nerozbije při změně adresy. Přesně k tomu slouží přihlášení jménem a heslem.

Jak funguje autentizace přihlašovacími údaji

Když se váš software připojí k proxy, proxy požaduje ověření přístupu. Při http proxy autentizaci klient odešle hlavičku Proxy-Authorization obsahující vaše uživatelské jméno a heslo zakódované v Base64. Proxy ověří přihlašovací údaje, a pokud souhlasí — provoz proudí. Zde je rychlý příklad s curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — nebo v Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

U SOCKS5 proxy autentizace uživatelským jménem a heslem je proces mírně odlišný. SOCKS5 zpracovává přihlašovací údaje během vlastního handshake — samostatného kroku před zahájením jakéhokoli webového provozu. Klient oznámí, že se chce autentizovat, odešle jméno a heslo a proxy odpoví úspěchem nebo neúspěchem. Teprve poté začíná samotné připojení.

Obě metody dosahují stejného cíle: prokázat, že máte oprávnění proxy používat, bez ohledu na to, z jaké IP adresy se připojujete.

Proč používat přihlašovací údaje místo pouhé IP

Režim pouze přes IP jednodušší — žádná tajemství, nic se nemusí konfigurovat v softwaru. Vyžaduje ale statickou veřejnou adresu. V okamžiku, kdy vám ISP změní IP, přístup přestane fungovat, dokud neaktualizujete whitelist.

Autentizace loginem a heslem tuto závislost odstraňuje. Váš proxy přístup funguje z jakékoli sítě: z kanceláře, kavárny i jiné země. Pokud jsou přihlašovací údaje správné a vaše IP spadá do podsítě /21 vaší registrované adresy, připojení projde. Většina poskytovatelů proxy omezuje autentizaci přihlašovacími údaji na jednu whitelistovanou IP nebo úzký rozsah /32 — přístup FineProxy přes podsíť /21 pokrývá 2 048 adres, takže dynamická rotace IP téměř nikdy nepřeruší vaši relaci. To vám dává úroveň flexibility, která je na trhu výjimečná.

To je důležité pro:

  • Notebooky a zařízení, která se přesouvají mezi Wi-Fi sítěmi
  • Domácí připojení, kde ISP přiděluje novou adresu každý den
  • Týmy, kde se více lidí připojuje z různých míst
  • CI/CD pipelines běžící na cloudových instancích s měnícími se IP adresami

Jak to funguje u FineProxy

Registrace IP je naší platformě povinná — tvoří základ toho, jak náš systém identifikuje zákazníky. Pokud si navíc nastavíte autentizaci přihlašovacím jménem a heslem, proxy přijímá připojení z jakékoli IP adresy v rámci podsítě /21 vaší registrované adresy.

To je 2 048 adres. Většina ISP rotuje dynamické IP v mnohem užším rozsahu, takže v praxi vaše připojení funguje bez jakýchkoli manuálních úprav.

FineProxy podporuje přihlašovací údaje přes všechny nabízené protokoly: HTTP, HTTPS a SOCKS5. U HTTPS má každá IP vlastní SSL certifikát, takže šifrované spojení mezi vaším klientem a proxy zůstává bezpečné i při autentizaci přihlašovacími údaji.

Přihlašovací údaje jsou k dispozici v dashboardu ihned po nákupu. Formát jednoduchý: username:password@proxy-adresa:port pro HTTP/HTTPS, případně je nakonfigurujete v nastavení autentizace vašeho SOCKS5 klienta.

Po nákupu se přihlašovací údaje okamžitě zobrazí ve vašem dashboardu — ve formátu username:password@address:port, připravené ke vložení do prohlížeče, skriptu nebo automatizačního nástroje.

Bezpečné uchovávání přihlašovacích údajů

Nevýhodou autentizace přihlašovacím jménem a heslem je, že přihlašovací údaje existují — a cokoli, co existuje, může uniknout. Několik praktických pravidel:

Používejte proměnné prostředí místo pevného zápisu přihlašovacích údajů do skriptů. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” zajistí, že heslo nebude součástí vašeho zdrojového kódu.

Nikdy neukládejte přihlašovací údaje k proxy do Git repozitáře. I privátní repozitáře se sdílejí, klonují a zálohují na místa, která nemáte pod kontrolou.

Pokud to váš nástroj umožňuje, načítejte přihlašovací údaje ze secrets manageru za běhu namísto jejich ukládání do konfiguračních souborů.