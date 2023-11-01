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Proxy với Xác thực

Proxy HTTP/HTTPS/SOCKS5 xác thực bằng tên đăng nhập/mật khẩu — hoạt động trên IP động qua subnet /21 (2.048 địa chỉ), lưu lượng không giới hạn

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Dùng proxy với tên đăng nhập và mật khẩu.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 1,000 proxy trung tâm dữ liệu có tên đăng nhập và mật khẩu tại Châu Âu
  • Đổi mật khẩu của dịch vụ proxy bảo vệ bằng đăng nhập
  • Cập nhật IP đã đăng ký của dịch vụ proxy
  • Xuất danh sách proxy HTTP đã xác thực dạng JSON
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các proxy dùng mật khẩu
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Lưu lượng không tính dung lượng

Trước đây tôi đã sử dụng một dịch vụ khác. Nhưng nhờ sự góp ý của đồng nghiệp nên tôi đã tìm ra được dịch vụ này. Tốc độ và lưu lượng truy cập không giới hạn rất ấn tượng (so với các dịch vụ khác). Tôi sử dụng sáu tháng, trong khi vấn đề không phát sinh. Hỗ trợ khách hàng luôn sẵn sàng. Ngay cả bảng điều khiển cũng làm tôi hài lòng. Tôi sẽ giới thiệu cho những người quen còn lại của tôi. Cảm ơn!

Ирина КоваленкоNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh của mình và cung cấp proxy trung tâm dữ liệu có giá hợp lý với băng thông không giới hạn. Tìm kiếm khắp nơi trên internet một dịch vụ như thế này và tôi khá vui vì đã tìm thấy chúng.

bhwowsersNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

Lựa chọn tốt về GEO. Giá cả rẻ hơn một chút so với các dịch vụ khác. Proxy nhanh, ổn định và dễ sử dụng, khiến chúng đáng tin cậy theo thời gian. Một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm chất lượng với mức giá hợp lý.

YomiDevDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Trải nghiệm khách hàng

Đây là đại lý rất tốt và rẻ, tôi đã mua nhiều lần, tôi rất khuyên bạn nên dùng nó

fwefwSaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
"trong mạng con /21" nghĩa là gì?2,048 địa chỉ

Khi bạn đăng ký IP với FineProxy, quyền truy cập bằng thông tin đăng nhập không chỉ hoạt động từ đúng địa chỉ đó mà còn từ bất kỳ IP nào trong cùng mạng /21. Subnet mask /21 là 255.255.248.0 — tức một khối gồm 2.048 địa chỉ. Ví dụ, nếu IP đã đăng ký của bạn là 203.0.113.45, thì mạng /21 sẽ bao gồm từ 203.0.112.0 đến 203.0.119.255. Bất kỳ IP đi ra nào trong dải này đều hoạt động được với tài khoản và mật khẩu của bạn.

ISP đã đổi IP của tôi, nhưng vẫn nằm trong /21. Tôi có cần làm gì không?Không

Không. Xác thực vẫn hoạt động tự động. Dải /21 đủ rộng để bao phủ phạm vi xoay địa chỉ thông thường mà hầu hết ISP thực hiện trong pool của họ. Bạn thậm chí sẽ không nhận ra sự thay đổi.

Làm thế nào để biết mạng con /21 của tôi là gì?Dùng tool subnet

Hãy kiểm tra IP công cộng hiện tại trên bất kỳ trang “what is my IP” nào, sau đó sử dụng công cụ tính subnet miễn phí — nhập địa chỉ kèm /21 và nó sẽ hiển thị toàn bộ dải. Nếu địa chỉ IP động của ISP bạn nằm trong dải đó (thường là vậy), xác thực bằng login/password sẽ hoạt động liên tục không gián đoạn.

Điều gì xảy ra nếu IP của tôi nằm ngoài dải /21?Cập nhật IP

Proxy sẽ từ chối kết nối. Bạn cần đăng nhập vào bảng điều khiển FineProxy và cập nhật địa chỉ IP đã đăng ký. Thay đổi sẽ có hiệu lực trong vòng tối đa 5 phút.

Những protocol nào hỗ trợ xác thực bằng login/password?Ba giao thức

FineProxy hỗ trợ thông tin đăng nhập qua HTTP, HTTPS và SOCKS5. Với HTTP và HTTPS, client của bạn gửi thông tin đăng nhập qua header Proxy-Authorization. SOCKS5 xử lý xác thực trong quá trình handshake riêng trước khi bất kỳ lưu lượng nào bắt đầu. Định dạng thiết lập giống nhau trên tất cả các giao thức: username, password, địa chỉ proxy và port.

Phần mềm của tôi không có trường nhập thông tin đăng nhập proxy. Tôi phải làm sao?Dùng URL proxy

Nhiều công cụ chấp nhận credentials như một phần của proxy URL: http://username:password@address:port. Cách này hoạt động trong cài đặt trình duyệt, biến môi trường và hầu hết các thư viện lập trình. Nếu công cụ của bạn chỉ chấp nhận địa chỉ và port mà không có trường auth, hãy kiểm tra xem nó có hỗ trợ định dạng URL không — hầu hết đều có.

Hướng dẫn

Login và Password của Proxy: Khi nào bạn cần thông tin đăng nhập và cách chúng hoạt động

5 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Mọi kết nối proxy đều cần một cách nào đó để chứng minh bạn được phép sử dụng. Hai phương pháp tiêu chuẩn: đăng ký IP của bạn và bỏ qua thông tin đăng nhập, hoặc xác thực bằng cặp username/password trên máy chủ proxy cho mỗi yêu cầu.

Xác thực chỉ bằng IP hoạt động tốt khi địa chỉ của bạn không bao giờ thay đổi. Nhưng với kết nối mạng gia đình, laptop di chuyển giữa các mạng, hoặc VPS có IP động — bạn cần một phương thức không bị gián đoạn khi địa chỉ thay đổi. Đó chính là lúc xác thực bằng tên đăng nhập/mật khẩu phát huy tác dụng.

Cách xác thực dựa trên credential hoạt động

Khi phần mềm của bạn kết nối đến proxy, proxy yêu cầu bằng chứng quyền truy cập. Với xác thực HTTP proxy, client gửi header Proxy-Authorization chứa username và password của bạn được mã hóa Base64. Proxy kiểm tra thông tin đăng nhập, và nếu khớp — lưu lượng sẽ được truyền qua. Sau đây là một ví dụ nhanh với curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — hoặc trong Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

Với xác thực bằng username và password với proxy SOCKS5, quá trình có hơi khác biệt. SOCKS5 xử lý thông tin đăng nhập trong quá trình handshake riêng — một bước riêng biệt trước khi bất kỳ lưu lượng web nào bắt đầu. Client thông báo muốn xác thực, gửi login và password, và proxy phản hồi thành công hoặc thất bại. Chỉ sau đó kết nối thực sự mới bắt đầu.

Cả hai phương pháp đều đạt được cùng một mục đích: chứng minh rằng bạn được phép sử dụng proxy, bất kể bạn đang kết nối từ địa chỉ IP nào.

Tại sao nên sử dụng thông tin đăng nhập thay vì chỉ dùng IP

Chế độ IP-only đơn giản hơn — không có bí mật, không cần cấu hình gì trong phần mềm. Nhưng nó yêu cầu địa chỉ IP công khai cố định. Ngay khi ISP xoay IP của bạn, kết nối sẽ bị gián đoạn cho đến khi bạn cập nhật whitelist.

Xác thực bằng login/password loại bỏ sự phụ thuộc đó. Proxy pass của bạn hoạt động từ bất kỳ mạng nào: văn phòng, quán cà phê, hay một quốc gia khác. Chỉ cần thông tin đăng nhập chính xác và IP của bạn nằm trong mạng con /21 của địa chỉ đã đăng ký là kết nối sẽ thành công. Hầu hết các nhà cung cấp proxy giới hạn xác thực bằng thông tin đăng nhập vào một IP whitelist duy nhất hoặc dải /32 nhỏ hẹp — cách tiếp cận mạng con /21 của FineProxy bao phủ 2.048 địa chỉ, vì vậy việc xoay IP động hầu như không bao giờ làm gián đoạn session của bạn, mang đến mức độ linh hoạt hiếm có trên thị trường.

Điều này quan trọng đối với:

  • Laptop và thiết bị di chuyển giữa các mạng Wi-Fi
  • Kết nối tại nhà mà ISP gán địa chỉ mới hàng ngày
  • Nhóm làm việc có nhiều thành viên kết nối từ các địa điểm khác nhau
  • Pipeline CI/CD chạy trên các instance đám mây với IP thay đổi liên tục

Cách hoạt động tại FineProxy

Đăng ký IP là bắt buộc trên nền tảng của chúng tôi — đây là nền tảng để hệ thống nhận diện khách hàng. Khi bạn thêm xác thực bằng login/password, proxy sẽ chấp nhận kết nối từ bất kỳ IP nào trong mạng con /21 của địa chỉ đã đăng ký của bạn.

Đó là 2.048 địa chỉ. Hầu hết ISP xoay IP động trong một phạm vi hẹp hơn nhiều, vì vậy trên thực tế kết nối của bạn vẫn hoạt động mà không cần cập nhật thủ công.

FineProxy hỗ trợ thông tin đăng nhập trên tất cả các giao thức mà chúng tôi cung cấp: HTTP, HTTPS và SOCKS5. Với HTTPS, mỗi IP có chứng chỉ SSL riêng, vì vậy kết nối được mã hóa giữa client của bạn và proxy luôn an toàn ngay cả khi sử dụng xác thực bằng thông tin đăng nhập.

Thông tin đăng nhập của bạn có sẵn trong dashboard ngay sau khi mua. Định dạng rất đơn giản: username:password@proxy-address:port cho HTTP/HTTPS, hoặc cấu hình trong phần cài đặt xác thực của client SOCKS5.

Sau khi mua, credentials xuất hiện trong dashboard của bạn ngay lập tức — định dạng là username:password@address:port, sẵn sàng dán vào trình duyệt, script hoặc công cụ tự động hóa.

Bảo vệ thông tin đăng nhập an toàn

Nhược điểm của xác thực bằng login/mật khẩu là thông tin đăng nhập tồn tại — và bất kỳ thứ gì tồn tại đều có thể bị rò rỉ. Một số quy tắc thực tế:

Sử dụng biến môi trường thay vì hardcode thông tin đăng nhập trong script. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” giúp giữ mật khẩu ngoài mã nguồn của bạn.

Không bao giờ commit thông tin đăng nhập proxy vào kho Git. Ngay cả repo riêng tư cũng có thể được chia sẻ, clone và sao lưu đến những nơi bạn không kiểm soát được.

Nếu công cụ của bạn hỗ trợ, hãy lấy thông tin đăng nhập từ trình quản lý bí mật (secrets manager) tại thời điểm chạy thay vì lưu trữ chúng trong file cấu hình.