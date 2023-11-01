नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

ऑथेंटिकेशन वाली प्रॉक्सी

लॉगिन/पासवर्ड ऑथ वाली HTTP/HTTPS/SOCKS5 प्रॉक्सी — /21 सबनेट (2,048 एड्रेस) के ज़रिए डायनेमिक IP पर काम करती है, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

लॉगिन-पासवर्ड वाली प्रॉक्सी इस्तेमाल करें।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • यूरोप में उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड वाले 1,000 डेटा सेंटर प्रॉक्सी खरीदें
  • मेरी लॉगिन-सुरक्षित प्रॉक्सी सेवा का पासवर्ड बदलें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा का पंजीकृत IP अद्यतन करें
  • मेरी प्रमाणित HTTP प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • मेरी क्रेडेंशियल-आधारित प्रॉक्सी की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

पहले, मैं एक अलग सेवा का उपयोग करता था। लेकिन सहकर्मियों के सुझावों के लिए धन्यवाद, मैंने इस सेवा को पाया। गति और असीमित ट्रैफ़िक प्रभावशाली हैं (अन्य सेवाओं की तुलना में)। मैं छह महीने से इसका उपयोग कर रहा हूँ, जबकि कोई समस्या नहीं आई। ग्राहक सहायता हमेशा उपलब्ध है। यहां तक कि नियंत्रण पैनल ने भी मुझे खुश किया। मैं इसे अपने बाकी जानकारों को सुझाऊँगा। धन्यवाद!

Ирина КоваленкоFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

जब अन्य प्रदाता प्रति जीबी या प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, तो ये लोग अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं और अनलिमिटेड बैंडविड्थ के साथ उचित मूल्य वाले डेटा सेंटर प्रॉक्सी प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे सेवा की पूरी तलाश की और काफी खुश हूँ कि मुझे यह मिल गया।

bhwowsersNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

जीओ का अच्छा चयन। कीमतें अन्य सेवाओं की तुलना में थोड़ी कम हैं। प्रॉक्सी तेज, स्थिर और उपयोग में आसान हैं, जिससे समय के साथ भरोसेमंद बनती हैं। उचित कीमत में गुणवत्ता की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक शानदार विकल्प है।

YomiDevDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।

Wowser BrowserTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ग्राहक अनुभव

यह एक बहुत अच्छा और सस्ता एजेंट है, मैंने इसे एक से अधिक बार खरीदा है, मैं इसे अत्यधिक सिफारिश करता हूँ।

fwefwSaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
"/21 सबनेट के भीतर" का क्या मतलब है?2,048 पते

जब आप अपना IP FineProxy के साथ रजिस्टर करते हैं, तो क्रेडेंशियल-आधारित एक्सेस सिर्फ़ उसी सटीक एड्रेस से नहीं, बल्कि उसी /21 नेटवर्क के किसी भी IP से अनुमत होता है। /21 सबनेट मास्क 255.255.248.0 है — यानी 2,048 एड्रेस का एक ब्लॉक। उदाहरण के लिए, अगर आपका रजिस्टर्ड IP 203.0.113.45 है, तो /21 नेटवर्क 203.0.112.0 से 203.0.119.255 तक होगा। इस रेंज से कोई भी आउटगोइंग IP आपके लॉगिन और पासवर्ड के साथ काम करेगा।

मेरे ISP ने मेरा IP बदल दिया, लेकिन वह /21 के भीतर ही रहा। क्या मुझे कुछ करने की ज़रूरत है?नहीं

नहीं। ऑथेंटिकेशन ऑटोमैटिकली काम करती रहती है। /21 रेंज उस सामान्य एड्रेस रोटेशन को कवर करती है जो ज़्यादातर ISP अपने पूल के अंदर करते हैं। आपको बदलाव का पता भी नहीं चलेगा।

मेरा /21 सबनेट क्या है, यह कैसे पता करूँ?सबनेट कैलकुलेटर

किसी भी “what is my IP” साइट पर अपना मौजूदा पब्लिक IP चेक करें, फिर कोई फ्री सबनेट कैलकुलेटर यूज़ करें — एड्रेस /21 के साथ डालें और वह आपको पूरी रेंज दिखा देगा। अगर आपके ISP का डायनामिक एड्रेस उस रेंज के अंदर रहता है (जो आमतौर पर रहता है), तो login/password ऑथ बिना किसी रुकावट के काम करेगी।

अगर मेरा IP /21 रेंज से बाहर चला जाए तो क्या होगा?IP अपडेट करें

प्रॉक्सी कनेक्शन रिजेक्ट कर देगी। आपको अपने FineProxy डैशबोर्ड में लॉगिन करके रजिस्टर्ड IP एड्रेस अपडेट करना होगा। बदलाव 5 मिनट के अंदर लागू हो जाता है।

कौन-से प्रोटोकॉल लॉगिन/पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करते हैं?तीनों प्रोटोकॉल

FineProxy HTTP, HTTPS और SOCKS5 पर क्रेडेंशियल्स सपोर्ट करता है। HTTP और HTTPS में आपका क्लाइंट Proxy-Authorization हेडर के ज़रिए क्रेडेंशियल्स भेजता है। SOCKS5 किसी भी ट्रैफ़िक से पहले अपने हैंडशेक के दौरान ऑथेंटिकेशन हैंडल करता है। सभी प्रोटोकॉल में सेटअप फ़ॉर्मेट एक जैसा है: username, password, प्रॉक्सी एड्रेस और पोर्ट।

मेरे सॉफ़्टवेयर में प्रॉक्सी login का फ़ील्ड नहीं है। मैं क्या करूँ?प्रॉक्सी URL डालें

कई टूल प्रॉक्सी URL के हिस्से के रूप में क्रेडेंशियल स्वीकार करते हैं: http://username:password@address:port। यह ब्राउज़र सेटिंग्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल और ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी में काम करता है। अगर आपका टूल सिर्फ़ एड्रेस और पोर्ट स्वीकार करता है और ऑथ फ़ील्ड नहीं है, तो चेक करें कि वह URL फ़ॉर्मेट सपोर्ट करता है या नहीं — ज़्यादातर करते हैं।

गाइड

प्रॉक्सी लॉगिन और पासवर्ड: क्रेडेंशियल कब ज़रूरी हैं और ये कैसे काम करते हैं

4 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

हर प्रॉक्सी कनेक्शन को यह साबित करने का कोई तरीका चाहिए कि आप इसे इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत हैं। दो मानक तरीके हैं: अपना IP रजिस्टर करें और क्रेडेंशियल्स छोड़ दें, या हर रिक्वेस्ट पर प्रॉक्सी सर्वर लॉगिन यूज़रनेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पेयर से प्रमाणित हों।

IP-ओनली ऑथ तब बढ़िया काम करती है जब आपका एड्रेस कभी नहीं बदलता। लेकिन होम कनेक्शन पर, नेटवर्क बदलने वाले लैपटॉप पर, या डायनामिक IP वाले VPS पर — आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो एड्रेस बदलने पर टूटे नहीं। यहीं login/password काम आता है।

क्रेडेंशियल-बेस्ड ऑथ कैसे काम करता है

जब आपका सॉफ़्टवेयर किसी प्रॉक्सी से कनेक्ट होता है, तो प्रॉक्सी एक्सेस का प्रमाण माँगती है। HTTP प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन में, क्लाइंट एक Proxy-Authorization हेडर भेजता है जिसमें आपका यूज़रनेम और पासवर्ड Base64 में एन्कोडेड होता है। प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स की जाँच करती है, और अगर वे सही हों — तो ट्रैफ़िक फ़्लो होने लगता है। यहाँ curl के साथ एक क्विक उदाहरण है: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — या Python requests में: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

SOCKS5 प्रॉक्सी यूज़रनेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। SOCKS5 क्रेडेंशियल्स को अपने खुद के हैंडशेक के दौरान हैंडल करता है — यह कोई भी वेब ट्रैफ़िक शुरू होने से पहले का एक अलग चरण है। क्लाइंट बताता है कि वह ऑथेंटिकेट करना चाहता है, लॉगिन और पासवर्ड भेजता है, और प्रॉक्सी सफलता या विफलता का जवाब देता है। उसके बाद ही वास्तविक कनेक्शन शुरू होता है।

दोनों तरीकों का लक्ष्य एक ही है: यह साबित करना कि आप प्रॉक्सी का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं — चाहे आप किसी भी IP एड्रेस से कनेक्ट हो रहे हों।

सिर्फ़ IP की जगह क्रेडेंशियल्स क्यों इस्तेमाल करें

केवल IP मोड सरल है — कोई सीक्रेट नहीं, सॉफ़्टवेयर में कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना। लेकिन इसके लिए एक स्टैटिक पब्लिक एड्रेस ज़रूरी है। जैसे ही आपका ISP आपका IP बदलता है, जब तक आप व्हाइटलिस्ट अपडेट नहीं करते — एक्सेस बंद हो जाता है।

लॉगिन/पासवर्ड ऑथेंटिकेशन उस डिपेंडेंसी को हटा देता है। आपका प्रॉक्सी पास किसी भी नेटवर्क से काम करता है: ऑफिस, कोई कॉफ़ी शॉप, या कोई अलग देश। जब तक क्रेडेंशियल्स सही हैं और आपका IP आपके रजिस्टर्ड एड्रेस के /21 सबनेट के भीतर है, कनेक्शन स्थापित हो जाता है। अधिकांश प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स क्रेडेंशियल ऑथ को एक ही व्हाइटलिस्टेड IP या एक छोटी /32 रेंज तक सीमित रखते हैं — FineProxy का /21 सबनेट अप्रोच 2,048 एड्रेस को कवर करता है, इसलिए डायनामिक IP रोटेशन से आपका सेशन लगभग कभी नहीं टूटता, जो मार्केट में बेहद कम देखने को मिलने वाली फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है।

यह इनके लिए मायने रखता है:

  • लैपटॉप और डिवाइस जो अलग-अलग Wi-Fi नेटवर्क्स के बीच स्विच करते हैं
  • होम कनेक्शन जहाँ ISP रोज़ाना नया एड्रेस असाइन करता है
  • ऐसी टीमें जहाँ कई लोग अलग-अलग लोकेशन से कनेक्ट करते हैं
  • बदलते IP वाले क्लाउड इंस्टेंस पर चलने वाली CI/CD पाइपलाइन

FineProxy पर यह कैसे काम करता है

हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर IP रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है — यही हमारे सिस्टम का आधार है जिससे ग्राहकों की पहचान होती है। जब आप इसके ऊपर लॉगिन/पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जोड़ते हैं, तो प्रॉक्सी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस के /21 सबनेट के भीतर किसी भी IP से कनेक्शन स्वीकार करती है।

यह 2,048 एड्रेस होते हैं। अधिकांश ISP डायनामिक IP को इससे काफ़ी छोटी रेंज में रोटेट करते हैं, इसलिए व्यावहारिक रूप से आपका कनेक्शन बिना किसी मैन्युअल अपडेट के काम करता रहता है।

FineProxy हमारे सभी प्रोटोकॉल पर क्रेडेंशियल सपोर्ट करता है: HTTP, HTTPS, और SOCKS5। HTTPS के लिए, हर IP का अपना SSL सर्टिफ़िकेट होता है, इसलिए आपके क्लाइंट और प्रॉक्सी के बीच एन्क्रिप्टेड कनेक्शन क्रेडेंशियल-बेस्ड ऑथ के साथ भी सिक्योर रहता है।

आपके क्रेडेंशियल्स खरीदारी के तुरंत बाद डैशबोर्ड में उपलब्ध हो जाते हैं। फ़ॉर्मेट सीधा है: HTTP/HTTPS के लिए username:password@proxy-address:port, या अपने SOCKS5 क्लाइंट की ऑथ सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर करें।

खरीदारी के बाद, क्रेडेंशियल्स तुरंत आपके डैशबोर्ड में दिखाई देते हैं — फ़ॉर्मेट है username:password@address:port, जिसे आप सीधे अपने ब्राउज़र, स्क्रिप्ट, या ऑटोमेशन टूल में पेस्ट कर सकते हैं।

क्रेडेंशियल्स को सुरक्षित रखना

लॉगिन/पासवर्ड ऑथेंटिकेशन की कमज़ोरी यह है कि क्रेडेंशियल्स मौजूद होते हैं — और जो कुछ भी मौजूद है, वह लीक हो सकता है। कुछ व्यावहारिक नियम:

स्क्रिप्ट्स में क्रेडेंशियल्स हार्डकोड करने की बजाय एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का उपयोग करें। export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” पासवर्ड को आपके सोर्स कोड से बाहर रखता है।

प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स को कभी भी Git रिपॉज़िटरी में कमिट न करें। प्राइवेट रिपोज़ भी शेयर, क्लोन और ऐसी जगहों पर बैकअप हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं होतीं।

अगर आपका टूल सपोर्ट करता है, तो कॉन्फ़िग फ़ाइलों में स्टोर करने की बजाय रनटाइम पर सीक्रेट्स मैनेजर से क्रेडेंशियल्स फ़ेच करें।