ऑथेंटिकेशन वाली प्रॉक्सी

हर प्रॉक्सी कनेक्शन को यह साबित करने का कोई तरीका चाहिए कि आप इसे इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत हैं। दो मानक तरीके हैं: अपना IP रजिस्टर करें और क्रेडेंशियल्स छोड़ दें, या हर रिक्वेस्ट पर प्रॉक्सी सर्वर लॉगिन यूज़रनेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पेयर से प्रमाणित हों।

IP-ओनली ऑथ तब बढ़िया काम करती है जब आपका एड्रेस कभी नहीं बदलता। लेकिन होम कनेक्शन पर, नेटवर्क बदलने वाले लैपटॉप पर, या डायनामिक IP वाले VPS पर — आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो एड्रेस बदलने पर टूटे नहीं। यहीं login/password काम आता है।

क्रेडेंशियल-बेस्ड ऑथ कैसे काम करता है

जब आपका सॉफ़्टवेयर किसी प्रॉक्सी से कनेक्ट होता है, तो प्रॉक्सी एक्सेस का प्रमाण माँगती है। HTTP प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन में, क्लाइंट एक Proxy-Authorization हेडर भेजता है जिसमें आपका यूज़रनेम और पासवर्ड Base64 में एन्कोडेड होता है। प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स की जाँच करती है, और अगर वे सही हों — तो ट्रैफ़िक फ़्लो होने लगता है। यहाँ curl के साथ एक क्विक उदाहरण है: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — या Python requests में: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

SOCKS5 प्रॉक्सी यूज़रनेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। SOCKS5 क्रेडेंशियल्स को अपने खुद के हैंडशेक के दौरान हैंडल करता है — यह कोई भी वेब ट्रैफ़िक शुरू होने से पहले का एक अलग चरण है। क्लाइंट बताता है कि वह ऑथेंटिकेट करना चाहता है, लॉगिन और पासवर्ड भेजता है, और प्रॉक्सी सफलता या विफलता का जवाब देता है। उसके बाद ही वास्तविक कनेक्शन शुरू होता है।

दोनों तरीकों का लक्ष्य एक ही है: यह साबित करना कि आप प्रॉक्सी का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं — चाहे आप किसी भी IP एड्रेस से कनेक्ट हो रहे हों।

सिर्फ़ IP की जगह क्रेडेंशियल्स क्यों इस्तेमाल करें

केवल IP मोड सरल है — कोई सीक्रेट नहीं, सॉफ़्टवेयर में कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना। लेकिन इसके लिए एक स्टैटिक पब्लिक एड्रेस ज़रूरी है। जैसे ही आपका ISP आपका IP बदलता है, जब तक आप व्हाइटलिस्ट अपडेट नहीं करते — एक्सेस बंद हो जाता है।

लॉगिन/पासवर्ड ऑथेंटिकेशन उस डिपेंडेंसी को हटा देता है। आपका प्रॉक्सी पास किसी भी नेटवर्क से काम करता है: ऑफिस, कोई कॉफ़ी शॉप, या कोई अलग देश। जब तक क्रेडेंशियल्स सही हैं और आपका IP आपके रजिस्टर्ड एड्रेस के /21 सबनेट के भीतर है, कनेक्शन स्थापित हो जाता है। अधिकांश प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स क्रेडेंशियल ऑथ को एक ही व्हाइटलिस्टेड IP या एक छोटी /32 रेंज तक सीमित रखते हैं — FineProxy का /21 सबनेट अप्रोच 2,048 एड्रेस को कवर करता है, इसलिए डायनामिक IP रोटेशन से आपका सेशन लगभग कभी नहीं टूटता, जो मार्केट में बेहद कम देखने को मिलने वाली फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है।

यह इनके लिए मायने रखता है:

लैपटॉप और डिवाइस जो अलग-अलग Wi-Fi नेटवर्क्स के बीच स्विच करते हैं

होम कनेक्शन जहाँ ISP रोज़ाना नया एड्रेस असाइन करता है

ऐसी टीमें जहाँ कई लोग अलग-अलग लोकेशन से कनेक्ट करते हैं

बदलते IP वाले क्लाउड इंस्टेंस पर चलने वाली CI/CD पाइपलाइन

FineProxy पर यह कैसे काम करता है

हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर IP रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है — यही हमारे सिस्टम का आधार है जिससे ग्राहकों की पहचान होती है। जब आप इसके ऊपर लॉगिन/पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जोड़ते हैं, तो प्रॉक्सी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस के /21 सबनेट के भीतर किसी भी IP से कनेक्शन स्वीकार करती है।

यह 2,048 एड्रेस होते हैं। अधिकांश ISP डायनामिक IP को इससे काफ़ी छोटी रेंज में रोटेट करते हैं, इसलिए व्यावहारिक रूप से आपका कनेक्शन बिना किसी मैन्युअल अपडेट के काम करता रहता है।

FineProxy हमारे सभी प्रोटोकॉल पर क्रेडेंशियल सपोर्ट करता है: HTTP, HTTPS, और SOCKS5। HTTPS के लिए, हर IP का अपना SSL सर्टिफ़िकेट होता है, इसलिए आपके क्लाइंट और प्रॉक्सी के बीच एन्क्रिप्टेड कनेक्शन क्रेडेंशियल-बेस्ड ऑथ के साथ भी सिक्योर रहता है।

आपके क्रेडेंशियल्स खरीदारी के तुरंत बाद डैशबोर्ड में उपलब्ध हो जाते हैं। फ़ॉर्मेट सीधा है: HTTP/HTTPS के लिए username:password@proxy-address:port, या अपने SOCKS5 क्लाइंट की ऑथ सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर करें।

खरीदारी के बाद, क्रेडेंशियल्स तुरंत आपके डैशबोर्ड में दिखाई देते हैं — फ़ॉर्मेट है username:password@address:port, जिसे आप सीधे अपने ब्राउज़र, स्क्रिप्ट, या ऑटोमेशन टूल में पेस्ट कर सकते हैं।

क्रेडेंशियल्स को सुरक्षित रखना

लॉगिन/पासवर्ड ऑथेंटिकेशन की कमज़ोरी यह है कि क्रेडेंशियल्स मौजूद होते हैं — और जो कुछ भी मौजूद है, वह लीक हो सकता है। कुछ व्यावहारिक नियम:

स्क्रिप्ट्स में क्रेडेंशियल्स हार्डकोड करने की बजाय एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का उपयोग करें। export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” पासवर्ड को आपके सोर्स कोड से बाहर रखता है।

प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स को कभी भी Git रिपॉज़िटरी में कमिट न करें। प्राइवेट रिपोज़ भी शेयर, क्लोन और ऐसी जगहों पर बैकअप हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं होतीं।