BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proxy dengan Pengesahan

Proksi HTTP/HTTPS/SOCKS5 dengan pengesahan log masuk/kata laluan — berfungsi merentasi IP dinamik melalui subnet /21 (2,048 alamat), trafik tanpa had

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Gunakan proksi dengan log masuk dan kata laluan.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 1,000 proksi pusat data dengan nama pengguna dan kata laluan di Eropah
  • Putarkan kata laluan untuk dilindungi log masuk perkhidmatan proksi
  • Kemas kini registered IP untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya authenticated HTTP senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk saya proksi berasaskan kelayakan
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Trafik tanpa had

Sebelum itu, saya menggunakan kerja yang berbeza. Tetapi saya bersyukur kerana rakan sekerja saya menemui kerja ini. Kecepatan dan perjalanan yang tidak terbatas sangat menakjubkan (bandingkan dengan kerja lain). Saya menggunakan enam bulan, tetapi saya tidak berlaku. Selalu digunakan untuk menyokong pelanggan. Saya juga menyenangkan hati ladang yang menawan. Saya akan menggalakkan orang lain untuk bertemu. Terima kasih!

Ирина КоваленкоPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Memilih GEO yang baik. Harga sedikit murah daripada kerja lain. Perbuatan yang cepat, stabil, dan mudah digunakan. Semua orang yang mencari sifat mengenai harga yang munasabah.

YomiDevDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pengalaman pelanggan

Saya telah membeli lebih banyak sekali, dan saya sangat menggalakkannya

fwefwSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah maksud "dalam subnet /21"?Apabila anda

Apabila anda mendaftarkan IP anda dengan FineProxy, akses berasaskan kelayakan dibenarkan bukan sahaja dari alamat tepat itu, malah dari mana-mana IP dalam rangkaian /21 yang sama. Subnet mask /21 ialah 255.255.248.0 — iaitu satu blok 2,048 alamat. Contohnya, jika IP berdaftar anda ialah 203.0.113.45, rangkaian /21 ialah 203.0.112.0 hingga 203.0.119.255. Mana-mana IP keluar dalam julat itu akan berfungsi dengan log masuk dan kata laluan anda.

ISP saya menukar IP saya, tetapi ia masih dalam julat /21. Adakah saya perlu melakukan apa-apa?Tidak

Tidak. Pengesahan terus berfungsi secara automatik. Julat /21 meliputi putaran alamat biasa yang dilakukan kebanyakan ISP dalam kumpulan mereka sendiri. Anda tidak akan perasan sebarang perubahan.

Bagaimana saya boleh mengetahui subnet /21 saya?Semak IP awam

Semak IP awam semasa anda di mana-mana laman “what is my IP”, kemudian gunakan kalkulator subnet percuma — masukkan alamat tersebut dengan /21 dan ia akan memaparkan julat penuh. Jika alamat dinamik ISP anda kekal dalam julat itu (yang biasanya memang begitu), pengesahan log masuk/kata laluan akan terus berfungsi tanpa gangguan.

Apa yang berlaku jika IP saya bergerak di luar julat /21?Proksi akan menolak

Proksi akan menolak sambungan tersebut. Anda perlu log masuk ke papan pemuka FineProxy dan kemaskini alamat IP berdaftar. Perubahan berkuat kuasa dalam masa sehingga 5 minit.

Protokol manakah yang menyokong pengesahan log masuk/kata laluan?FineProxy menyokong kelayakan

FineProxy menyokong kelayakan melalui HTTP, HTTPS, dan SOCKS5. Untuk HTTP dan HTTPS, klien anda menghantar kelayakan melalui pengepala Proxy-Authorization. SOCKS5 mengendalikan pengesahan semasa proses jabat tangan sendiri sebelum sebarang trafik bermula. Format tetapan adalah sama merentasi semua protokol: nama pengguna, kata laluan, alamat proksi, dan port.

Perisian saya tiada medan untuk log masuk proksi. Apa yang perlu saya lakukan?Banyak alat menerima

Banyak alat menerima kelayakan sebagai sebahagian daripada URL proksi: http://username:password@address:port. Ini berfungsi dalam tetapan pelayar, pemboleh ubah persekitaran, dan kebanyakan pustaka pengaturcaraan. Jika alat anda hanya menerima alamat dan port tanpa medan pengesahan, semak sama ada ia menyokong format URL — kebanyakannya menyokong.

Panduan

Log Masuk dan Kata Laluan Proksi: Bila Anda Perlukan Kelayakan dan Cara Ia Berfungsi

4 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Setiap sambungan proksi memerlukan cara untuk membuktikan anda dibenarkan menggunakannya. Dua pendekatan standard: daftarkan IP anda dan langkau kelayakan, atau lakukan pengesahan dengan nama pengguna dan kata laluan pelayan proksi pada setiap permintaan.

Pengesahan IP sahaja berfungsi dengan baik apabila alamat anda tidak pernah berubah. Tetapi pada sambungan rumah, komputer riba yang berpindah antara rangkaian, atau VPS dengan IP dinamik — anda memerlukan sesuatu yang tidak terputus apabila alamat berubah. Di sinilah log masuk/kata laluan memainkan peranannya.

Cara pengesahan berasaskan kelayakan berfungsi

Apabila perisian anda menyambung ke proksi, proksi tersebut meminta bukti akses. Dengan pengesahan proksi HTTP, klien menghantar pengepala Proxy-Authorization yang mengandungi nama pengguna dan kata laluan anda yang dikodkan dalam Base64. Proksi menyemak kelayakan tersebut, dan jika sepadan — trafik mengalir. Berikut ialah contoh ringkas menggunakan curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — atau dalam Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

Dengan pengesahan nama pengguna dan kata laluan proksi SOCKS5, prosesnya sedikit berbeza. SOCKS5 mengendalikan kelayakan semasa proses jabat tangan sendiri — satu langkah berasingan sebelum sebarang trafik web bermula. Klien mengumumkan ia mahu mengesahkan identiti, menghantar log masuk dan kata laluan, dan proksi membalas dengan kejayaan atau kegagalan. Hanya selepas itu sambungan sebenar bermula.

Kedua-dua kaedah mencapai matlamat yang sama: membuktikan anda dibenarkan menggunakan proksi tersebut, tanpa mengira alamat IP yang anda gunakan untuk menyambung.

Mengapa menggunakan kelayakan berbanding IP sahaja

Mod IP sahaja lebih ringkas — tiada rahsia, tiada apa yang perlu dikonfigurasikan dalam perisian anda. Tetapi ia memerlukan alamat awam yang statik. Sebaik sahaja ISP anda menukar IP anda, akses terputus sehingga anda mengemas kini senarai putih.

Pengesahan log masuk/kata laluan menghapuskan kebergantungan itu. Kata laluan proksi anda berfungsi dari mana-mana rangkaian: pejabat, kedai kopi, malah negara lain. Selagi kelayakan betul dan IP anda berada dalam subnet /21 alamat berdaftar anda, sambungan akan berjaya. Kebanyakan pembekal proksi mengehadkan pengesahan kelayakan kepada satu IP tersenarai putih sahaja atau julat /32 yang sangat kecil — pendekatan subnet /21 FineProxy meliputi 2,048 alamat, jadi putaran IP dinamik hampir tidak pernah memutuskan sesi anda, memberikan anda tahap fleksibiliti yang jarang ditemui di pasaran.

Ini penting untuk:

  • Komputer riba dan peranti yang bertukar antara rangkaian Wi-Fi
  • Sambungan rumah di mana ISP memberikan alamat baharu setiap hari
  • Pasukan di mana ramai orang menyambung dari lokasi berbeza
  • Saluran paip CI/CD yang berjalan pada instans awan dengan IP yang sentiasa berubah

Cara ia berfungsi di FineProxy

Pendaftaran IP ialah wajib di platform kami — ia menjadi asas cara sistem kami mengenal pasti pelanggan. Apabila anda menambah pengesahan log masuk/kata laluan di atasnya, proksi menerima sambungan dari mana-mana IP dalam subnet /21 alamat berdaftar anda.

Itu bersamaan dengan 2,048 alamat. Kebanyakan ISP memutar IP dinamik dalam julat yang jauh lebih sempit, jadi dalam praktiknya sambungan anda terus berfungsi tanpa sebarang kemaskini manual.

FineProxy menyokong kelayakan merentasi semua protokol yang kami tawarkan: HTTP, HTTPS, dan SOCKS5. Untuk HTTPS, setiap IP mempunyai sijil SSL tersendiri, jadi sambungan terenkripsi antara klien anda dan proksi kekal selamat walaupun dengan pengesahan berasaskan kelayakan.

Kelayakan anda boleh diakses di papan pemuka sejurus selepas pembelian. Formatnya mudah: username:password@proxy-address:port untuk HTTP/HTTPS, atau dikonfigurasikan dalam tetapan pengesahan klien SOCKS5 anda.

Selepas pembelian, kelayakan akan muncul dalam papan pemuka anda serta-merta — formatnya ialah username:password@address:port, sedia untuk ditampal ke dalam pelayar, skrip atau alat automasi anda.

Menjaga keselamatan kelayakan

Kelemahan pengesahan log masuk/kata laluan ialah kelayakan itu wujud — dan apa sahaja yang wujud boleh bocor. Beberapa peraturan praktikal:

Gunakan pemboleh ubah persekitaran dan bukannya menulis terus kelayakan dalam skrip. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” memastikan kata laluan tidak terdedah dalam kod sumber anda.

Jangan sekali-kali commit kelayakan proksi ke repositori Git. Malah repo peribadi pun boleh dikongsi, diklon, dan disandarkan ke tempat yang di luar kawalan anda.

Jika alat anda menyokongnya, tarik kelayakan daripada pengurus rahsia semasa masa jalan dan bukannya menyimpannya dalam fail konfigurasi.