Setiap sambungan proksi memerlukan cara untuk membuktikan anda dibenarkan menggunakannya. Dua pendekatan standard: daftarkan IP anda dan langkau kelayakan, atau lakukan pengesahan dengan nama pengguna dan kata laluan pelayan proksi pada setiap permintaan.

Pengesahan IP sahaja berfungsi dengan baik apabila alamat anda tidak pernah berubah. Tetapi pada sambungan rumah, komputer riba yang berpindah antara rangkaian, atau VPS dengan IP dinamik — anda memerlukan sesuatu yang tidak terputus apabila alamat berubah. Di sinilah log masuk/kata laluan memainkan peranannya.

Cara pengesahan berasaskan kelayakan berfungsi

Apabila perisian anda menyambung ke proksi, proksi tersebut meminta bukti akses. Dengan pengesahan proksi HTTP, klien menghantar pengepala Proxy-Authorization yang mengandungi nama pengguna dan kata laluan anda yang dikodkan dalam Base64. Proksi menyemak kelayakan tersebut, dan jika sepadan — trafik mengalir. Berikut ialah contoh ringkas menggunakan curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — atau dalam Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

Dengan pengesahan nama pengguna dan kata laluan proksi SOCKS5, prosesnya sedikit berbeza. SOCKS5 mengendalikan kelayakan semasa proses jabat tangan sendiri — satu langkah berasingan sebelum sebarang trafik web bermula. Klien mengumumkan ia mahu mengesahkan identiti, menghantar log masuk dan kata laluan, dan proksi membalas dengan kejayaan atau kegagalan. Hanya selepas itu sambungan sebenar bermula.

Kedua-dua kaedah mencapai matlamat yang sama: membuktikan anda dibenarkan menggunakan proksi tersebut, tanpa mengira alamat IP yang anda gunakan untuk menyambung.

Mengapa menggunakan kelayakan berbanding IP sahaja

Mod IP sahaja lebih ringkas — tiada rahsia, tiada apa yang perlu dikonfigurasikan dalam perisian anda. Tetapi ia memerlukan alamat awam yang statik. Sebaik sahaja ISP anda menukar IP anda, akses terputus sehingga anda mengemas kini senarai putih.

Pengesahan log masuk/kata laluan menghapuskan kebergantungan itu. Kata laluan proksi anda berfungsi dari mana-mana rangkaian: pejabat, kedai kopi, malah negara lain. Selagi kelayakan betul dan IP anda berada dalam subnet /21 alamat berdaftar anda, sambungan akan berjaya. Kebanyakan pembekal proksi mengehadkan pengesahan kelayakan kepada satu IP tersenarai putih sahaja atau julat /32 yang sangat kecil — pendekatan subnet /21 FineProxy meliputi 2,048 alamat, jadi putaran IP dinamik hampir tidak pernah memutuskan sesi anda, memberikan anda tahap fleksibiliti yang jarang ditemui di pasaran.

Ini penting untuk:

Komputer riba dan peranti yang bertukar antara rangkaian Wi-Fi

Sambungan rumah di mana ISP memberikan alamat baharu setiap hari

Pasukan di mana ramai orang menyambung dari lokasi berbeza

Saluran paip CI/CD yang berjalan pada instans awan dengan IP yang sentiasa berubah

Cara ia berfungsi di FineProxy

Pendaftaran IP ialah wajib di platform kami — ia menjadi asas cara sistem kami mengenal pasti pelanggan. Apabila anda menambah pengesahan log masuk/kata laluan di atasnya, proksi menerima sambungan dari mana-mana IP dalam subnet /21 alamat berdaftar anda.

Itu bersamaan dengan 2,048 alamat. Kebanyakan ISP memutar IP dinamik dalam julat yang jauh lebih sempit, jadi dalam praktiknya sambungan anda terus berfungsi tanpa sebarang kemaskini manual.

FineProxy menyokong kelayakan merentasi semua protokol yang kami tawarkan: HTTP, HTTPS, dan SOCKS5. Untuk HTTPS, setiap IP mempunyai sijil SSL tersendiri, jadi sambungan terenkripsi antara klien anda dan proksi kekal selamat walaupun dengan pengesahan berasaskan kelayakan.

Kelayakan anda boleh diakses di papan pemuka sejurus selepas pembelian. Formatnya mudah: username:password@proxy-address:port untuk HTTP/HTTPS, atau dikonfigurasikan dalam tetapan pengesahan klien SOCKS5 anda.

Selepas pembelian, kelayakan akan muncul dalam papan pemuka anda serta-merta — formatnya ialah username:password@address:port, sedia untuk ditampal ke dalam pelayar, skrip atau alat automasi anda.

Menjaga keselamatan kelayakan

Kelemahan pengesahan log masuk/kata laluan ialah kelayakan itu wujud — dan apa sahaja yang wujud boleh bocor. Beberapa peraturan praktikal:

Gunakan pemboleh ubah persekitaran dan bukannya menulis terus kelayakan dalam skrip. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” memastikan kata laluan tidak terdedah dalam kod sumber anda.

Jangan sekali-kali commit kelayakan proksi ke repositori Git. Malah repo peribadi pun boleh dikongsi, diklon, dan disandarkan ke tempat yang di luar kawalan anda.