NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

Proxy mit Authentifizierung

HTTP/HTTPS/SOCKS5-Proxys mit Login-/Passwort-Authentifizierung — funktioniert über dynamische IPs im /21-Subnetz (2.048 Adressen), unbegrenzter Traffic

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Nutzen Sie Proxys mit Login und Passwort.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 1.000 Datacenter-Proxys mit Benutzername und Passwort in Europa
  • Rotieren Sie das Passwort für meinen login-geschützten Proxy-Dienst
  • Aktualisieren Sie die registrierte IP für meinen Proxy-Dienst
  • Exportieren Sie meine authentifizierte HTTP-Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxys mit Zugangsdaten
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Traffic nie limitiert

Früher habe ich einen anderen Service genutzt. Aber dank der Tipps von Kollegen habe ich diesen Service gefunden. Geschwindigkeit und unbegrenzter Traffic sind beeindruckend (im Vergleich zu anderen Diensten). Ich nutze es seit sechs Monaten, während keine Probleme aufgetreten sind. Der Kundensupport ist immer verfügbar. Sogar das Bedienfeld hat mich erfreut. Ich werde es den übrigen Bekannten empfehlen. Danke!

Ирина КоваленкоInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu und bieten preisgünstige Rechenzentrums-Proxies mit unbegrenzter Bandbreite an. Ich habe das ganze Internet nach einem solchen Dienst durchsucht und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.

bhwowsersNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Gute Auswahl an GEOs. Die Preise sind etwas günstiger als bei anderen Diensten. Die Proxys sind schnell, stabil und einfach zu bedienen, was sie langfristig zuverlässig macht. Eine großartige Wahl für jeden, der Qualität zu einem vernünftigen Preis sucht.

YomiDevDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Kundenerfahrung

Dies ist ein sehr guter und günstiger Anbieter, ich habe mehrmals gekauft und kann ihn sehr empfehlen.

fwefwSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Was bedeutet „innerhalb des /21-Subnetzes2.048 Adressen

Wenn Sie Ihre IP bei FineProxy registrieren, ist der Zugang per Anmeldedaten nicht nur von genau dieser Adresse aus erlaubt, sondern von jeder IP im selben /21-Netzwerk. Die /21-Subnetzmaske lautet 255.255.248.0 – das entspricht einem Block von 2.048 Adressen. Ist Ihre registrierte IP beispielsweise 203.0.113.45, umfasst das /21-Netzwerk den Bereich von 203.0.112.0 bis 203.0.119.255. Jede ausgehende IP aus diesem Bereich funktioniert mit Ihrem Login und Passwort.

Mein ISP hat meine IP geändert, sie blieb aber innerhalb von /21. Muss ich etwas tun?Nein

Nein. Die Authentifizierung funktioniert automatisch weiter. Der /21-Bereich deckt die typische Adressrotation ab, die meisten ISPs innerhalb ihrer eigenen Pools durchführen. Sie werden die Änderung nicht einmal bemerken.

Wie finde ich heraus, was mein /21-Subnetz ist?Subnetzrechner nutzen

Prüfen Sie Ihre aktuelle öffentliche IP auf einer beliebigen „What is my IP"-Seite und verwenden Sie dann einen kostenlosen Subnetz-Rechner – geben Sie die Adresse mit /21 ein, und er zeigt Ihnen den gesamten Bereich. Wenn die dynamische Adresse Ihres ISP in diesem Bereich bleibt (was in der Regel der Fall ist), funktioniert die Login/Passwort-Authentifizierung ohne Unterbrechung.

Was passiert, wenn meine IP den /21-Bereich verlässt?Registrierte IP aktualisieren

Der Proxy lehnt die Verbindung ab. Sie müssen sich in Ihrem FineProxy-Dashboard anmelden und die registrierte IP-Adresse aktualisieren. Die Änderung tritt innerhalb von bis zu 5 Minuten in Kraft.

Welche Protokolle unterstützen die Login/Passwort-Authentifizierung?Alle drei Protokolle

FineProxy unterstützt Zugangsdaten über HTTP, HTTPS und SOCKS5. Bei HTTP und HTTPS übermittelt Ihr Client die Zugangsdaten über den Proxy-Authorization-Header. SOCKS5 regelt die Authentifizierung während des eigenen Handshakes, bevor Traffic übertragen wird. Das Setup-Format ist protokollübergreifend identisch: Benutzername, Passwort, Proxy-Adresse und Port.

Meine Software hat kein Feld für den Proxy-Login. Was soll ich tun?Proxy-URL nutzen

Viele Tools akzeptieren Zugangsdaten als Teil der Proxy-URL: http://username:password@address:port. Dies funktioniert in Browser-Einstellungen, Umgebungsvariablen und den meisten Programmierbibliotheken. Falls Ihr Tool nur eine Adresse und einen Port ohne Auth-Felder akzeptiert, prüfen Sie, ob es das URL-Format unterstützt — das ist in den meisten Fällen so.

Leitfaden

Proxy-Login und Passwort: Wann Sie Zugangsdaten benötigen und wie sie funktionieren

4 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Jede Proxy-Verbindung benötigt eine Methode, um nachzuweisen, dass Sie zur Nutzung berechtigt sind. Die zwei gängigen Ansätze: Ihre IP-Adresse registrieren und auf Zugangsdaten verzichten – oder bei jeder Anfrage ein Benutzername-Passwort-Paar zur Authentifizierung am Proxy-Server übermitteln.

IP-basierte Authentifizierung funktioniert hervorragend, wenn sich Ihre Adresse nie ändert. Auf einer Heimverbindung, einem Laptop, der zwischen Netzwerken wechselt, oder einem VPS mit dynamischer IP brauchen Sie jedoch eine Methode, die nicht abbricht, sobald sich die Adresse ändert. Genau dafür ist Login/Passwort vorgesehen.

So funktioniert die Authentifizierung per Zugangsdaten

Wenn Ihre Software eine Verbindung zu einem Proxy herstellt, fordert der Proxy einen Zugriffsnachweis an. Bei der HTTP-Proxy-Authentifizierung sendet der Client einen Proxy-Authorization-Header mit Ihrem Benutzernamen und Passwort in Base64-Codierung. Der Proxy prüft die Zugangsdaten, und wenn sie übereinstimmen – fließt der Traffic. Hier’s ein kurzes Beispiel mit curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — oder in Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

Bei der SOCKS5-Authentifizierung mit Benutzername und Passwort läuft der Vorgang etwas anders ab. SOCKS5 verarbeitet die Zugangsdaten während seines eigenen Handshakes – einem separaten Schritt, bevor überhaupt Web-Traffic startet. Der Client signalisiert, dass er sich authentifizieren möchte, übermittelt Login und Passwort, und der Proxy antwortet mit Erfolg oder Ablehnung. Erst danach beginnt die eigentliche Verbindung.

Beide Methoden verfolgen dasselbe Ziel: zu belegen, dass Sie den Proxy nutzen dürfen – unabhängig davon, von welcher IP-Adresse aus Sie sich verbinden.

Warum Zugangsdaten statt IP-only verwenden?

Der IP-only-Modus ist einfacher – keine geheimen Daten, nichts in Ihrer Software zu konfigurieren. Er erfordert jedoch eine statische öffentliche Adresse. Sobald Ihr ISP Ihre IP rotiert, bricht der Zugang so lange ab, bis Sie die Whitelist aktualisiert haben.

Die Login/Passwort-Authentifizierung beseitigt diese Abhängigkeit. Ihr Proxy-Zugang funktioniert von jedem Netzwerk aus: dem Büro, einem Café, einem anderen Land. Solange die Zugangsdaten korrekt sind und Ihre IP innerhalb des /21-Subnetzes Ihrer registrierten Adresse liegt, wird die Verbindung hergestellt. Die meisten Proxy-Anbieter beschränken die Credential-Authentifizierung auf eine einzige Whitelist-IP oder einen winzigen /32-Bereich – FineProxy’s /21-Subnetz-Ansatz deckt 2.048 Adressen ab, sodass dynamische IP-Rotationen Ihre Sitzung so gut wie nie unterbrechen. Das bietet Ihnen ein Maß an Flexibilität, das auf dem Markt selten ist.

Das ist relevant für:

  • Laptops und Geräte, die zwischen WLAN-Netzwerken wechseln
  • Heimverbindungen, bei denen der ISP täglich eine neue Adresse vergibt
  • Teams, deren Mitglieder sich von verschiedenen Standorten verbinden
  • CI/CD-Pipelines, die auf Cloud-Instanzen mit wechselnden IPs laufen

So funktioniert es bei FineProxy

Die IP-Registrierung ist auf unserer Plattform verpflichtend – sie bildet die Grundlage dafür, wie unser System Kunden identifiziert. Wenn Sie zusätzlich eine Login/Passwort-Authentifizierung einrichten, akzeptiert der Proxy Verbindungen von jeder IP innerhalb des /21-Subnetzes Ihrer registrierten Adresse.

Das sind 2.048 Adressen. Die meisten ISPs rotieren dynamische IPs innerhalb eines deutlich engeren Bereichs, sodass Ihre Verbindung in der Praxis ohne manuelle Aktualisierungen weiterhin funktioniert.

FineProxy unterstützt Anmeldedaten über alle angebotenen Protokolle: HTTP, HTTPS und SOCKS5. Bei HTTPS verfügt jede IP über ein eigenes SSL-Zertifikat, sodass die verschlüsselte Verbindung zwischen Ihrem Client und dem Proxy auch bei der Authentifizierung per Anmeldedaten sicher bleibt.

Ihre Anmeldedaten stehen unmittelbar nach dem Kauf im Dashboard zur Verfügung. Das Format ist unkompliziert: username:password@proxy-address:port für HTTP/HTTPS oder konfigurierbar in den Auth-Einstellungen Ihres SOCKS5-Clients.

Nach dem Kauf erscheinen die Zugangsdaten sofort in Ihrem Dashboard – im Format Benutzername:Passwort@Adresse:Port, bereit zum Einfügen in Ihren Browser, Ihr Script oder Ihr Automatisierungstool.

Anmeldedaten schützen

Der Haken bei der Login/Passwort-Authentifizierung: Anmeldedaten existieren – und alles, was existiert, kann geleakt werden. Ein paar praktische Regeln:

Verwenden Sie Umgebungsvariablen, anstatt Anmeldedaten fest in Skripte einzutragen. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” hält das Passwort aus Ihrem Quellcode heraus.

Committen Sie Proxy-Anmeldedaten niemals in ein Git-Repository. Selbst private Repos werden geteilt, geklont und an Orten gesichert, über die Sie keine Kontrolle haben.

Falls Ihr Tool dies unterstützt, laden Sie Anmeldedaten zur Laufzeit aus einem Secrets Manager, anstatt sie in Konfigurationsdateien zu speichern.