Proxy mit Authentifizierung

Jede Proxy-Verbindung benötigt eine Methode, um nachzuweisen, dass Sie zur Nutzung berechtigt sind. Die zwei gängigen Ansätze: Ihre IP-Adresse registrieren und auf Zugangsdaten verzichten – oder bei jeder Anfrage ein Benutzername-Passwort-Paar zur Authentifizierung am Proxy-Server übermitteln.

IP-basierte Authentifizierung funktioniert hervorragend, wenn sich Ihre Adresse nie ändert. Auf einer Heimverbindung, einem Laptop, der zwischen Netzwerken wechselt, oder einem VPS mit dynamischer IP brauchen Sie jedoch eine Methode, die nicht abbricht, sobald sich die Adresse ändert. Genau dafür ist Login/Passwort vorgesehen.

Wenn Ihre Software eine Verbindung zu einem Proxy herstellt, fordert der Proxy einen Zugriffsnachweis an. Bei der HTTP-Proxy-Authentifizierung sendet der Client einen Proxy-Authorization-Header mit Ihrem Benutzernamen und Passwort in Base64-Codierung. Der Proxy prüft die Zugangsdaten, und wenn sie übereinstimmen – fließt der Traffic. Hier’s ein kurzes Beispiel mit curl: curl -x http://username:password@proxy-address:port https://example.com — oder in Python requests: requests.get("https://example.com", proxies={"https": "http://username:password@proxy-address:port"}).

Bei der SOCKS5-Authentifizierung mit Benutzername und Passwort läuft der Vorgang etwas anders ab. SOCKS5 verarbeitet die Zugangsdaten während seines eigenen Handshakes – einem separaten Schritt, bevor überhaupt Web-Traffic startet. Der Client signalisiert, dass er sich authentifizieren möchte, übermittelt Login und Passwort, und der Proxy antwortet mit Erfolg oder Ablehnung. Erst danach beginnt die eigentliche Verbindung.

Beide Methoden verfolgen dasselbe Ziel: zu belegen, dass Sie den Proxy nutzen dürfen – unabhängig davon, von welcher IP-Adresse aus Sie sich verbinden.

Der IP-only-Modus ist einfacher – keine geheimen Daten, nichts in Ihrer Software zu konfigurieren. Er erfordert jedoch eine statische öffentliche Adresse. Sobald Ihr ISP Ihre IP rotiert, bricht der Zugang so lange ab, bis Sie die Whitelist aktualisiert haben.

Die Login/Passwort-Authentifizierung beseitigt diese Abhängigkeit. Ihr Proxy-Zugang funktioniert von jedem Netzwerk aus: dem Büro, einem Café, einem anderen Land. Solange die Zugangsdaten korrekt sind und Ihre IP innerhalb des /21-Subnetzes Ihrer registrierten Adresse liegt, wird die Verbindung hergestellt. Die meisten Proxy-Anbieter beschränken die Credential-Authentifizierung auf eine einzige Whitelist-IP oder einen winzigen /32-Bereich – FineProxy’s /21-Subnetz-Ansatz deckt 2.048 Adressen ab, sodass dynamische IP-Rotationen Ihre Sitzung so gut wie nie unterbrechen. Das bietet Ihnen ein Maß an Flexibilität, das auf dem Markt selten ist.

Das ist relevant für:

Laptops und Geräte, die zwischen WLAN-Netzwerken wechseln

Heimverbindungen, bei denen der ISP täglich eine neue Adresse vergibt

Teams, deren Mitglieder sich von verschiedenen Standorten verbinden

CI/CD-Pipelines, die auf Cloud-Instanzen mit wechselnden IPs laufen

So funktioniert es bei FineProxy

Die IP-Registrierung ist auf unserer Plattform verpflichtend – sie bildet die Grundlage dafür, wie unser System Kunden identifiziert. Wenn Sie zusätzlich eine Login/Passwort-Authentifizierung einrichten, akzeptiert der Proxy Verbindungen von jeder IP innerhalb des /21-Subnetzes Ihrer registrierten Adresse.

Das sind 2.048 Adressen. Die meisten ISPs rotieren dynamische IPs innerhalb eines deutlich engeren Bereichs, sodass Ihre Verbindung in der Praxis ohne manuelle Aktualisierungen weiterhin funktioniert.

FineProxy unterstützt Anmeldedaten über alle angebotenen Protokolle: HTTP, HTTPS und SOCKS5. Bei HTTPS verfügt jede IP über ein eigenes SSL-Zertifikat, sodass die verschlüsselte Verbindung zwischen Ihrem Client und dem Proxy auch bei der Authentifizierung per Anmeldedaten sicher bleibt.

Ihre Anmeldedaten stehen unmittelbar nach dem Kauf im Dashboard zur Verfügung. Das Format ist unkompliziert: username:password@proxy-address:port für HTTP/HTTPS oder konfigurierbar in den Auth-Einstellungen Ihres SOCKS5-Clients.

Nach dem Kauf erscheinen die Zugangsdaten sofort in Ihrem Dashboard – im Format Benutzername:Passwort@Adresse:Port, bereit zum Einfügen in Ihren Browser, Ihr Script oder Ihr Automatisierungstool.

Der Haken bei der Login/Passwort-Authentifizierung: Anmeldedaten existieren – und alles, was existiert, kann geleakt werden. Ein paar praktische Regeln:

Verwenden Sie Umgebungsvariablen, anstatt Anmeldedaten fest in Skripte einzutragen. export HTTPS_PROXY=”http://user:pass@proxy:port” hält das Passwort aus Ihrem Quellcode heraus.

Committen Sie Proxy-Anmeldedaten niemals in ein Git-Repository. Selbst private Repos werden geteilt, geklont und an Orten gesichert, über die Sie keine Kontrolle haben.